24 Ağustos MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.08.2024 - 10:52

Güncelleme: 24.08.2024 - 10:52

MANİSA ilinde 24 Ağustos Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-24 2024-08-24 09:00:00.62-2024-08-24 15:00:00.918 saatleri arasında Reşat Bey; 329. Sk., 170. Sk., 168. Sk., 172. Sk., 175. Sk., 188. Sk., 189. Sk., 171. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-24 2024-08-24 09:00:09.492-2024-08-24 13:00:18.595 saatleri arasında Ulu Camii; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-24 2024-08-24 09:00:55.078-2024-08-24 13:00:02.444 saatleri arasında Ulu Camii; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-24 2024-08-24 09:00:17.32-2024-08-24 15:00:32.714 saatleri arasında Güzelköy; İsimsiz43, güzelköy, İsimsiz42, İsimsiz44, İsimsiz46, İsimsiz59, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz78 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KÖPRÜBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-24 2024-08-24 09:00:26.973-2024-08-24 15:00:35.282 saatleri arasında Kozaklı; İsimsiz13, İsimsiz12, , İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, HACI MUSALI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-24 2024-08-24 09:00:26.973-2024-08-24 15:00:35.282 saatleri arasında Kurtlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-24 2024-08-24 09:00:26.973-2024-08-24 15:00:35.282 saatleri arasında Gökeyüp; arazi yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-24 2024-08-24 09:00:32.037-2024-08-24 15:00:43.287 saatleri arasında Pirahmet; Pirahmet Sk., , Pirahmet, Pirahmet Köyü Yolu, Pirahmet Köyü İç Yolu, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-24 2024-08-24 09:00:32.037-2024-08-24 15:00:43.287 saatleri arasında Çatalçam; Çatalcam Köyü İç Yolu, Çatalçam Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-24 2024-08-24 09:00:32.037-2024-08-24 15:00:43.287 saatleri arasında Devlethan; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-24 2024-08-24 09:00:32.037-2024-08-24 15:00:43.287 saatleri arasında Duğla; , Duğla Köyü İç Yolu, Patika, İsimsiz1, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-24 2024-08-24 09:00:32.037-2024-08-24 15:00:43.287 saatleri arasında Kaplan; , Kaplan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-24 2024-08-24 09:00:32.037-2024-08-24 15:00:43.287 saatleri arasında Kiraz; , Kiraz Sk., Kiraz Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz12, İsimsiz13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-24 2024-08-24 09:00:32.037-2024-08-24 15:00:43.287 saatleri arasında Kobaklar; , Kobaklar Köyü Yolu, Kobaklar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-24 2024-08-24 09:00:32.037-2024-08-24 15:00:43.287 saatleri arasında Menteşe; , Menteşe Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-24 2024-08-24 09:00:32.037-2024-08-24 15:00:43.287 saatleri arasında Söğütçük; , Patika, Söğütcük Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz3, Söğütçük elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-24 2024-08-24 09:00:32.037-2024-08-24 15:00:43.287 saatleri arasında Türkali; , Patika, Türkali Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz1, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, Kısacıklar Cad., İsimsiz13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-24 2024-08-24 09:00:32.037-2024-08-24 15:00:43.287 saatleri arasında Yayladalı; , Patika, Yayladalı Köyü İç Yolu, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-24 2024-08-24 09:00:32.037-2024-08-24 15:00:43.287 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-24 2024-08-24 10:00:53.453-2024-08-24 14:00:05.818 saatleri arasında Kurtuluş; İsimsiz54, İSTİKLAL, İDMAN, Zeherali Sk., YÜCE EGE, Yazıcı Sk., Tahsin Baykal Sk., SANAYİ, NAZIM YAVUZ, Kemahlı Ahmet Sk., KASAPOĞLU, HÜRRİYET, FATİH, C.NUMANOĞLU, AHMET TANER KIŞLALI, , Bülent Ecevit Parkı İçi, İsimsiz28 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-24 2024-08-24 14:00:55.222-2024-08-24 17:00:00.133 saatleri arasında Kurtuluş; Şehitekmel Özpolat Sk., , BASIN, Bülent Ecevit Parkı İçi , FEVZİ ÇAKMAK, Gençlik Sk., KAZIM KARABEKİR, MEVSİM, Selvili Sk., Tahsin Baykal Sk., Yeşil Tuna Sk., YILDIRIM BEYAZIT, İnkılap Sk., İSTİKLAL, İsimsiz28 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-24 2024-08-24 14:00:55.222-2024-08-24 17:00:00.133 saatleri arasında Cuma; Sergen Sk., SUFİ, Tepe Sk., TURNA, , AKPINAR, ALEYNA, ALİ YÖRÜK, ATLI, Aydın Sk., BALCI OĞLU, Benli Sk, BİLGE, Bülbül Sk., Cami Sk., CEMALETTİN CANDARLI, Cemalettin Çandarlı Cd., CENGİZ, CEZAEVİ, DAR, Dilek Sk., FEVZİ ÇAKMAK, Gazhane Sk., Göktaşlı Sk., Hal Sk., Hamam Sk., Hatipoğlu Sk., Haznedar Çk., Işıklar Sk., KALENDER, KANARYA, Karcılar Sk., KAYALIK, KAZIM KARABEKİR, Kurşunlu Sk., MEHTAP, Mordoğan Sk., Müge Sk., Ozan Sk., Sebzeciler Sk., Yassı Tepe Sk., Yemişciler Sk., Yeni Cami Sk., YILDIRIM BEYAZIT, Ziya Gökalp, ZİYA GÖKALP, Ziya Gökalp Cd, Özen Sk., Özge Sk., Ümit Sk., Üstün Sk., KAYISI, MÜRVER, ÜNSAL, Şahan, İsimsiz6, İsimsiz7, Şahan Sk., İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz14, İsimsiz17, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz38, İsimsiz39, Aydoğanhoşer Sk., Şahan Sk., Ara Sk., Ara Sk, Namık Kemal Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-24 2024-08-24 14:00:55.222-2024-08-24 17:00:00.133 saatleri arasında Karamanlı; Cemalettin Çandarlı, fulya, Şehit Haluk İnay Cd., İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-24 2024-08-24 14:00:55.222-2024-08-24 17:00:00.133 saatleri arasında Samsacı; , Alpaslan Sk., Ant Sk., Anıt Sk, Arı Sl., Aydınlık Sk., Cemalettin Çandarlı, Cemalettin Çandarlı Cd., Cevher Sk., Darkale Sk., Demir Sk., Derin Sk., Devecioğlu Sk., Devran Sk., Dübek Sk., FEVZİ ÇAKMAK, Filiz Sk., Göktaşlı Sk., Karcılar Sk., Kartal Sk., Kelebek Sk., Kurşunlu Sk., Kurşunlu Çıkmazı Sk., Laleli Sk., Meram Sk., Söğütlü Sk., Söğütlü Çeşme Sk., Söüğütlü Çeşme Caddesi, Varlık Sk., Yankılıç Sk., Yıldıray Sk., ZİYA GÖKALP, Ziya Gökalp Cd, Özver Sk, Üstün Sk., İsimsiz15, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz1, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz35, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz22, ÇERKEZ OSMAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-24 2024-08-24 09:00:42.54-2024-08-24 15:00:49.037 saatleri arasında Kayapınar; , İsimsiz1, Yukarı Kayapınar Küme Evleri, y.kayapınar, Yukarı Kayapınar Küme evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-24 2024-08-24 09:00:42.54-2024-08-24 15:00:49.037 saatleri arasında Gökçeler; , yayla 1, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, yayla 1, İsimsiz14, YAYLA, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, yayla_1, GÖKÇELER KÖYÜ İÇ YOLU, gökçeler sokak, gökçeler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-24 2024-08-24 09:00:42.54-2024-08-24 15:00:49.037 saatleri arasında Karakoca; , karakoca köy içi sk, İsimsiz4, SARIKAYA, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, SARIKAYA, İsimsiz9, Karakoca Köyü İç Yolu, Karakoca elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-24 2024-08-24 10:00:37.386-2024-08-24 13:00:43.012 saatleri arasında Narıncalısüleyman; İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz24, İsimsiz22, İsimsiz26, İsimsiz21, İsimsiz29, İsimsiz27, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz25, , İsimsiz9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-24 2024-08-24 10:00:37.386-2024-08-24 13:00:43.012 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-24 2024-08-24 10:00:37.386-2024-08-24 13:00:43.012 saatleri arasında Eroğlu; İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-24 2024-08-24 13:00:00.267-2024-08-24 16:00:09.798 saatleri arasında Kazıklı; İsimsiz7, İsimsiz4, Kazıklı Köyü İç Yolu, , İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.