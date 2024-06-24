24 Haziran İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.06.2024 - 10:14

Güncelleme: 24.06.2024 - 10:14

İZMİR ilinde 24 Haziran Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-24 2024-06-24 09:00:03.001-2024-06-24 15:00:09.437 saatleri arasında Haykıran; İc Yol, Sarıkaya Mevki Yolu, Gazi Atatürk Cad., 900. Sk., 821. Sk., 815. Sk., 813/1. Sk., 800. Cd., 818, İsimsiz6, , 806. Sk., 804. Sk., 800. Sk., 813. Sk., 811. Sk., 810. Sk., 808. Sk., 807. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-24 2024-06-24 09:00:16.458-2024-06-24 15:00:23.287 saatleri arasında Haykıran; 804. Sk., , , İsimsiz9, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz10, 800, 800, 800. Cd., 800. Cd., 800/1. Sk., 800/1. Sk., 801. Sk., 801. Sk., 803. Sk., 803. Sk., 804. Sk., 805. Sk., 805. Sk., 806. Sk., 806. Sk., 807. Sk., 807. Sk., 808. Sk., 808. Sk., 810. Sk., 810. Sk., 812. Sk., 812. Sk., Ara Sokak, Ara Sokak, Gazi Atatürk Cad., Gazi Atatürk Cad., Yol, Yol, İc Sokak, İc Sokak, İc Yol, İc Yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-24 2024-06-24 09:00:16.458-2024-06-24 15:00:23.287 saatleri arasında Belen; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-24 2024-06-24 12:00:26.662-2024-06-24 15:00:39.078 saatleri arasında Emiralem Merkez; Eski Emiralem Küme Evleri Sk. , Hasan İlhan, 2635/1, eski emiralem küme evler, , İsimsiz19, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz340, 2635/1 Sk., İsimsiz36, İsimsiz37, eski emiralrm yolu, Eski Emiralem Küme Evler Sk., ESKİ EMİRALEM, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, Eski Emiralem Küme Evler, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz21, İsimsiz68 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-24 2024-06-24 09:00:07.025-2024-06-24 10:00:39.094 saatleri arasında Rafet Paşa; 5351/1. Sk., 5329. Sk., 5244. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-24 2024-06-24 09:00:20.086-2024-06-24 10:00:25.918 saatleri arasında Rafet Paşa; Burak Reis Cd., , 5245. Sk., 5351. Sk., 5351/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-24 2024-06-24 10:00:37.944-2024-06-24 11:00:46.673 saatleri arasında Rafet Paşa; 5362. Sk., , 5357. Sk., 5358/2. Sk., 5366. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-24 2024-06-24 11:00:02.714-2024-06-24 12:00:11.266 saatleri arasında Rafet Paşa; 5065. Sk., 5064. Sk., 5063. Sk., 5066. Sk., 5072. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-24 2024-06-24 09:00:26.968-2024-06-24 15:00:57.517 saatleri arasında Çandarlı; İsimsiz199, İsimsiz198, Yıldızkent Sk., İsimsiz204, İsimsiz206, İsimsiz207, İsimsiz213, İsimsiz194, İsimsiz218, İsimsiz219, İsimsiz220, İsimsiz222, İsimsiz237, İsimsiz392, Konunç 14 Sk., Konunç 5 Sk., Konunç 21 Sk., 1000. Sk., 1109. Sk., Ayyıldız, Asnur 9 Sk., Bergama Asfaltı, Konunç 16, Konunç 17, Yıldızkent Konutları, Çandarlı Tatil Köyü, İsimsiz197, İsimsiz217, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-24 2024-06-24 09:00:26.968-2024-06-24 15:00:57.517 saatleri arasında Zeytindağ; İsimsiz223, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-24 2024-06-24 09:00:26.968-2024-06-24 15:00:57.517 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-24 2024-06-24 09:00:30.055-2024-06-24 12:00:36.426 saatleri arasında Göztepe; Otopark İç Yolu, Mithatpaşa Cd., 76. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-24 2024-06-24 09:00:30.055-2024-06-24 12:00:36.426 saatleri arasında Güzelyalı; , 39. Sk., 40. Sk., 41. Sk., 42. Sk., 54. Sk., 57. Sk., 58. Sk., Mustafa Kemal Sahil Blv., İsimsiz15 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-24 2024-06-24 13:00:39.234-2024-06-24 16:00:45.715 saatleri arasında Güzelyalı; 56/3. Sk., İnönü Cd., 89. Sk., 76/1. Sk., , 115. Sk., 24. Sk., 25. Sk., 26. Sk., 34. Sk., 39. Sk., 40. Sk., 43. Sk., 56. Sk., 56/5. Sk., 57. Sk., 59. Sk., 60. Sk., 76. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-24 2024-06-24 13:00:39.234-2024-06-24 16:00:45.715 saatleri arasında Göztepe; , 60. Sk., 76. Sk., 77. Sk., 86. Sk., 88. Sk., 89. Sk., 90. Sk., 91. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-24 2024-06-24 09:00:35.01-2024-06-24 14:00:46.293 saatleri arasında Eğitim; 3. Selim Sk., , Ata Cd., Halide Edip Adıvar Sk., Mercan Sk., Necatibey Sk., Orhan Veli Sk., Orhun Sk., Ziya Gökalp Sk., Özkavruk Sk., Ünlü Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-24 2024-06-24 09:00:53.015-2024-06-24 15:00:00.476 saatleri arasında Atatürk; 1577. Sk., 1576. Sk., 1575 Sk., 1574 Sk., 1562. Sk., 1590, , 1580. Sk., 1581 Sk., 1583. Sk., 1583/1 Sk., 1590. Sk., 1579. Sk., 1591. Sk., 1592. Sk., 1595. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-24 2024-06-24 09:00:57.849-2024-06-24 17:00:06.347 saatleri arasında Gedik; , DUTLUDERE, İsimsiz85, İsimsiz88 elektrik kesintisi yaşanacaktır.