24 Haziran SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.06.2024 - 10:14

Güncelleme: 24.06.2024 - 10:14

SAKARYA ilinde 24 Haziran Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIZILCAALI, KÜÇÜKKISLA, KÜÇÜKKIŞLA mahallelerinde KIZILCAALI MERKEZ/1, KÜÇÜKKISLA MERKEZ, KÜÇÜKKISLA/25, KÜÇÜKKISLA/36, KÜÇÜKKISLA/38, KÜÇÜKKISLA/40, YAZLIKPINAR, YAZLIKPINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZLUK, PIRAHMETLER, PİRAHMETLER, TASLIK, TAŞLIK mahallelerinde 1 NOLU CD., 2 NOLU, 2 NOLU CD., 2. CD., 40 SK., 5 NOLU_1, 6 NOLU CD., 62 SK., ALACUMA CD., BELEDIYE, D-100 YAN YOL, D-100 YAN YOL CD., İsimsiz158, KOZLUK, KOZLUK CD., KÖPRÜ SK., NEHİR, PIRAHMETLER, SÖĞÜT CD., TASLIK, TÜVTÜRK - SAKARYA ŞUBESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NAKISLAR, PIRAHMETLER mahallelerinde D-100 YANYOL, NEHIR, NEHİR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEDILKADIRBEY, BEDILTAHIRBEY, BEDİLKADIRBEY, BEDİLTAHİRBEY, KIZILCIKORMAN, TÜRKORMANKÖY mahallelerinde ADAPAZARI DÜZCE YOLU, BALBALLI, BALBALLI CD., BEDILTAHIRBEY, BEDİLTAHİRBEY KÖYÜ YOLU, BEDİLTAHİRBEY SK., KIZILCIKORMAN KÖYÜ İÇ YOLU, TÜRKORMANKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBASI, RÜSTEMLER mahallelerinde 5568 NOLU SK., KÖPRÜBASI, SET ÜSTÜ, SET ÜSTÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABALI, HACILAR, ILYASLAR mahallelerinde 1720 NOLU, 1720 NOLU SK., 1721 NOLU SK., 1724 NOLU, 1725 NOLU, 1726 NOLU, 1727 NOLU, 5700 NOLU SK., ABALI, ABALI CD., ABALI KÖYÜ İÇ YOLU, BOSTANCILAR, BOSTANCILAR/2, HACILAR, HACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, ILYASLAR/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACILAR mahallelerinde 1721 NOLU, 1722 NOLU, 1723 NOLU, 1729 NOLU CD., 2201. SK., DERNEKKIRI CD., HACILAR CD., İLYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDÜRREZZAK mahallelerinde 1351/1, 1354, ABDÜRREZZAK 1, KONUKLU CD., TAHIRAGA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HOCAOĞLU mahallelerinde FATIH, HOCAOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLICA mahallelerinde AKYAZI CD., AKYAZI. CD., AKYAZI/2, HENDEK ALTINDERE YOLU, İsimsiz89, MERKEZ_52, ZIYARET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 13:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINDERE OSMANAGA, ÇAMLICA mahallelerinde 224, 225 SK., AKYAZI., ÇAMLICA KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLICA-GÖLYAYLA YOLU, ÇARIĞIKURU CD., GÖLYAYLA YOLU, KAVLANDERE, MERKEZ_23, TASOLUK, TAŞOLUK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BASPINAR, BAŞPINAR mahallelerinde 1116 SK., 1121 SK., 1123, 1123 SK., 1127, 1158 SK., 1158. SK., 1160, 1160. SK., 1162. SK., 1163. SK., 1164, 1165 SK., 1169 SK., 1171 SK., 1171. SK., 1172 SK., 1173 SK., 1174 SK., 1175 SK., 1176 SK., 3504 SK., BASPINAR, TEPECİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE mahallelerinde 2653., 2665., DOĞANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KIRAN, KIRAN SK., YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 340 SK., 344., 344. SK., 357. SK., 371. SK., 373. SK., 375 SK., 40., 41. SK., 42., 42. SK., 51. SK., AKINCI, AKINCI SK., BAĞLAR CD., FEVZİ ÇAKMAK CD., SELAM SK., YAKAMOZ KONAKLARI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 611., 612. SK., AKAR SK., ÇARK KENT SİTESİ İÇİ YOLU, ÇARK KENT YAŞAM EVLERİ İÇİ YOL, ESKI KAZIMPASA, ESKİ KAZIMPAŞA CD., MEZBAA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 24 Haziran Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEGIRMENDERE, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KANLIÇAY, KAYALAR REŞİTBEY mahallelerinde DEGIRMENDERE, DEĞİRMENDERE, DEĞİRMENDERE SK., EŞREF BİTLİS CD., HÜRRIYET, HÜRRİYET CD., KAYALARREŞİTBEY MERKEZ, MERKEZ4, MERKEZ6, REŞİTBEY, SONER CD., TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.