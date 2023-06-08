Uşak'ta 24 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 08.06.2023 - 23:50

Güncelleme: 09.06.2023 - 00:06

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Uşak'taki Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 19 çocuk ile Kadın Konukevi'nde kalan 5 kadın öğle yemeğinin ardından fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 24 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, hastaneye gelerek bilgi aldı.

Uşak Valisi Turan Ergün, hastaneye gelerek İl Sağlık Müdürü Mehmet Akdağ ve Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ekrem Boran'dan bilgi aldı, daha sonra tedavisi devam eden çocukları ziyaret etti.

Ergün, burada çocuklarla sohbet ederek sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Uşak’ta Kadın Konukevinde ve Çocuk Evi Sitesinde gıda zehirlenmesi sonucu rahatsızlanan 20 kişinin taburcu edildiği ve hayati tehlikesinin olmadığını bildirdi.

Ayrıca, gıda zehirlenmesi yaşayan kadınlar ve çocukların yediği öğle yemeği menüsünden numune alındığı belirtilen açıklamada, "İl Tarım Müdürlüğü ekipleri öğle yemek menüsünden tahlil için numune almak üzere kuruluşumuza yönlendirilmiştir. Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından kadın ve çocuklarımızın durumu yakından takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.