24 Mayıs BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.05.2024 - 00:39

Güncelleme: 24.05.2024 - 00:39

BOLU ilinde 24 Mayıs Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 24 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, YUKARI mahallelerinde HALAÇLAR KÖY YOLU, HALAÇLAR KÖYÜ YOLU, YUKARI MAHALLESI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEREDE ilçesinde 24 Mayıs Cuma 14:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPE, YUNUSLAR mahallelerinde DURSUNLAR MAHALLE YOLU, YAKAKAYA KÖYÜ YOLU, YAKAKAYA KÖYÜ YUNUSLAR MAH, YUNUSLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 24 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSAKLAR, AKTAŞ, ALAN MERKEZ, ALANKÖY, AYVATLAR, BEKIRFAKILAR MERKEZ, BEKİRFAKILAR, ÇALICA, ÇAPAR, DAGHACILAR MERKEZ, DAĞHACILAR, DAĞŞEYHLERİ, DEDELER, GÜNEYÇALICA, KABALAR, KARAALİLER, MANTARLAR, N KENDISI, OKÇULAR, SARILAR, SARILAR MERKEZ, SIFYANLAR, SİFYANLAR, TEKİRLER, TURGUTLAR, YAHYALAR mahallelerinde AKSAKLAR KÖYÜ YOLU, AKSAKLAR TUTGUT MAH, ALAN MERKEZ KÖY YOLU, ALANKÖY KÖYÜ YOLU, AYVATLAR MAHALLE YOLU, BEKIRFAKILAR KÖY MERKEZ YOLU, BEKİRFAKILAR KÖYÜ YOLU, BILECIK SAKARYA NALLIHAN YOLU, BİLECİK SAKARYA NALLIHAN YOLU, CEYLANLI KÖY YOLU, CEYLANLI KÖYÜ YOLU, ÇALICA MAHALLESI YOLU, ÇAPAR KÖY YOLU, ÇAPAR KÖYÜ YOLU, DAGHACILAR MERKEZ KÖY YOLU, DAGSEYHLERI KÖY YOLU, DAĞHACILAR KÖY YOLU, DAĞHACILAR KÖYÜ, DAĞHACILAR KÖYÜ YOLU, DAĞHACILAR YOLU, DAĞŞEYHLER KÖYÜ YOLU, DEDELER KÖYÜ MERKEZ, DEDELER KÖYÜ YOLU, DEDELER MERKEZ KÖY YOLU, GÖYNÜK YOLU, GÜNEY ÇALLICA MERKEZ, GÜNEYÇALICA KÖYÜ YOLU, KABALAR MAHALLE YOLU, KARAALİLER KÖYÜ MANTARLAR MAH, KARAALİLER KÖYÜ YOLU, OKÇULAR MAHALLE YOLU, SARILAR KÖYÜ YOLU, SARILAR MERKEZ KÖY YOLU, SIFYANLAR MAHALLE YOLU, SİFYANLAR MAHALLLER YOLU, TEKİRLER KÖYÜ YOLU, YAHYALAR MAHALLE YOLU, YENİKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 24 Mayıs Cuma 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLICA, ÇEŞME, GÖLÖZÜ, KABAKULAK, SOFU ALİ, YENİ mahallelerinde BOLU BİLECİK YOLU, ÇAMLICA KÖYÜ GÖLÖZÜ MAH, ÇAMLICA KÖYÜ GÖLÖZÜ MAH, ÇAMLICA KÖYÜ ÖRENCİK DEPOSU, ÇAMLICA KÖYÜ YOLU, ÇAMLICA MELES KÖYÜ, ÇEŞME MAH, GÖYNÜK BELEDİYESİ SPOR KOMPLEK, GÜRCÜLER ÇAYIRI SK., HİSARÖZÜ KÖYÜ YOLU, KABAKULAK ÖRENCİK, KEMER KÖPRÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 24 Mayıs Cuma 10:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESLI, BEŞLİ, HATİPLER mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, BESLI MAHALLE YOLU, KOĞUCAK KÖYÜ BEŞLİ MAH, KOVUCAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 24 Mayıs Cuma 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YILDIRIM BAYAZID mahallelerinde ÇAVUŞLAR ÇİFTLİĞİ, MERA 2. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 24 Mayıs Cuma 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde MUDURNU YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 24 Mayıs Cuma 09:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde ÖRENCIK KÖY YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 24 Mayıs Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTANBEY mahallelerinde SULTANBEY-1., SULTANBEY-1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Mayıs Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, BORAZANLAR, TABAKLAR mahallelerinde 425, 425 SK., AKDEMİR SK., ALEMDAR SK., ANITPARK İÇİ YOLU, AYTUNÇ SK., BANDAKCIOĞLU SK., BOLU ADLİYESİ İÇİ YOLU, BOLU İZZET BAYSAL MESLEKİ VE T, DUMLUPINAR, DUMLUPINAR SK., ERMAN SK., HASTANE CD., HATTAT EMIN BARIN, HATTAT EMİN BARIN CD., HÜRRIYET, HÜRRİYET CD., KIZILAY SK., KOCATEPE SK., KONAK SK., MAZHAR MURTEZAOGLU, MAZHAR MURTEZAOĞLU, MUZAFFER IŞIN CD., NECIP FAZIL KISAKÜREK_1, OKYAY SK., ÖSENEK SK., SEYMEN SK., SUSAM SK., TÜRKAN SAYLAN, VARDALLI SK., YAMAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Mayıs Cuma 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIKINLAR mahallelerinde 3681 SOK, 3682. SK., 3686. SK., BIRLIK SK., DEVRAN SK., DİRLİK SK., GEDİZ SK., ZINDE SK., ZİNDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Mayıs Cuma 13:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARISOKU mahallelerinde 712 SK., 720 SK., 722 SK., 725, 729 SK., 745 SK., 749 SK., 752 SK., 764 SK., 768, 768 SK., 785, 785 SK., 794 SK., HASEKİ SK., KARADERE CD., YUKARI SOKU DİNLENME TESİSİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.