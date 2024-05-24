24 Mayıs DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.05.2024 - 00:39

Güncelleme: 24.05.2024 - 00:39

DÜZCE ilinde 24 Mayıs Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 24 Mayıs Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, KURUGÖL, N KENDISI mahallelerinde KOÇAR KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI, KURUGÖL, KURUGÖL KÖYÜ YOLU, SARIYAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 24 Mayıs Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMPINAR mahallelerinde 2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 24 Mayıs Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YEŞİLKÖY mahallelerinde YESILKÖY, YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YEŞİLKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 24 Mayıs Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TURNACILAR mahallelerinde DÜZCE YIĞLICA YOLU, TURNACILAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 24 Mayıs Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIRCIK, GELENÖZ, GERİŞ, KARAKIRAZ, KARAKİRAZ, MERKEZ, PINARLAR, SALAVAT, SARIKAYA, SETLIK, ÜÇKESE mahallelerinde çayırlık, GELENÖZ KÖYÜ YOLU, GERİŞ KÖYÜ YOLU, KARAKIRAZ, KIRIK KÖYÜ YOLU, MERKEZ KÜME EVLER, PINARLAR KÖYÜ YOLU, SALAVAT, SARIKAYA, SETLIK, ÜÇKESE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 24 Mayıs Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAG, KÖSELER, MAREŞAL, TIRAŞLAR mahallelerinde ALAPLI YIĞLICA YOLU, DAG, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK SK., TIRAŞLAR KÖYÜ YOLU, YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 24 Mayıs Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YOĞUNPELİT mahallelerinde YOGUNPELIT, YOĞUNPELİT KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 24 Mayıs Cuma 13:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMA, N KENDISI mahallelerinde AÇMA, AÇMA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 24 Mayıs Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE, CUMHURIYET, CUMHURİYET, DAĞDİBİ, DEGIRMENBASI, DEĞİRMENBAŞI, GÜVEN, KIRKACAK, KÖYÜN KENDİSİ, KURUDERE, MERKEZ, N KENDISI, OVAPINAR, TEPE ALTI mahallelerinde 1 SK., 11., 177., 4., 9., 9. CD., 9. SK., 905., ADİL SEVEN SK., BEYKÖY İÇ YOLU, BEYKÖY KÖYÜ YOLU, BÜK, BÜYÜKAÇMA KÖYÜ YOLU, DAĞDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞDİBİ KÖYÜ YOLU, DEGIRMENBASI, DEĞİRMENBAŞI KÖYÜ YOLU, DÜZCE BELEDİYESİ İÇME SUYU ARI, GÜVEN KÖYÜ YOLU, KIRKACAK, KÖY, KÖY SK., KURUDERE, MERKEZ, OVAPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, OVAPINAR KÖYÜ YOLU, ÖZYANIK KÖYÜ İÇ YOLU, ÖZYANIK KÖYÜ YOLU, TEPE ALTI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Mayıs Cuma 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZ, SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde DÜZKÖY KÖYÜ YOLU, KONURALP AKÇAKOCA, KONURALP AKÇAKOCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Mayıs Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİFTLİK, N KENDISI mahallelerinde 11460., ESKİ DÜZCE YIĞLICA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Mayıs Cuma 06:00-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAM, DARIYERİMENGENCİK, DOĞANLI, ESKİ MENGENCİK, FATİH, HACIMEHMET, KAHVECI, MURADİYE MENGENCİK, MURADİYE-MURADİYE MENGENCİK, N KENDISI, UFUK, ÜÇKÖPRÜ mahallelerinde 107 SK., 107., 108 SK., 109 SK., 112 SK., 112. SK., 113 SK., 113. SK., 9100., 9130., 9131., 9132., ANADOLU OTOYOLU, CAMİ SK., ÇAM, D100 KARAYOLU, DARIYERİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, DOGANLI, ESKİMENGENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, ESKİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, HACIMEHMET, KAHVECI, MURADİYE KÖYÜ YOLU, MURADİYE MENGENCİK KÖYÜ İÇ YOL, ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, ZİRAATCI MEHMET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Mayıs Cuma 09:00-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI, YAHYALAR mahallelerinde 2230. SK., 2231. SK., 2232. SK., 2239. SK., 2241., 2242., 2243. SK., 2277., 2316. SK., 2317., 2331., 2336., 2338., 2341. SK., 2400., 2400. SK., 4993., 5012., 5020., 5055., 5059., 5126., 5150. SK., BULUT SK., YAHYALAR KÖYÜ İÇ YOLU, ZAHID KEVSERI, ZAHID KEVSERI BULVAR, ZAHİD KEVSERİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Mayıs Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZELBAHÇE, KÖYÜN KENDİSİ, NALBANTOĞLU, POYRAZ, SALLAR, SOĞUKPINAR, ŞEREFİYE, YAHYALAR, YUKARI YAHYALAR mahallelerinde 1.BAHÇELİEVLER CD., 101. SK., 4556. SK., 4557. SK., 4560. BULVAR, 4561., 4566., 4750. SK., 4752., 4752. SK., 4753., 4756. SK., 4757., 4759., 4759. SK., 4760., 4761. SK., 4762. SK., 4765. SK., 4766., 4766. SK., 4769. SK., 4771. SK., 4773., 4773. SK., 4775. SK., 4779. SK., 5084., 5099. BULVAR, 5114. SK., 5127. SK., 5128. SK., 5143. SK., 5148. SK., 5149. SK., 5150., 5151. SK., 5152., 5154., 5154. SK., 5163. SK., 71. SK., ÇEVRE YOLU, GÜNDOLAMASI KÖYÜ YOLU, MERKEZ MH, RASİM BETİR PAŞA BULVAR, SALLAR KÖYÜ YOLU, SOĞUKPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, YUKARI YAHYALAR KÖYÜ İÇ YOLU, YUKARI YAHYALAR YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Mayıs Cuma 13:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEDİDİYE, KOÇYAZI, YAHYALAR mahallelerinde 2210. SK., 2212. SK., 2213., 2220. SK., 2228. SK., 2234. SK., 2237. CD., 2238. SK., 2239., 2240., 2240. SK., 2276. SK., 2295., 2316., 2329., 2329. SK., 2335. SK., 2336. SK., 2341., 4990., 5059. SK., 5060. SK., 5099., 5117., 5119., 5123., 5130., 5130. SK., 5133., 5163., BİLGE SK., BİLİR SK., D 100 KARAYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARDÜZÜ, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde KÖY SOKAĞI, ÇAKIRHACI IBRAHIM, ÇAKIRHACIİBRAHİM KÖYÜ YOLU, ÇINARDÜZÜ KÖYÜ YOLU, DEVELI BESNI, KALEDIBI, KUTLU, KUTLU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde 125., 125. SK., 141. SK., 142. SK., 163., ÇİFTECEVİZLER SK., SAATÇİ SK., SİVRİKAYA SK., VELİOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Mayıs Cuma 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜK, KÖYÜN KENDİSİ mahallelerinde 2., KALEDİBİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Mayıs Cuma 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZİÇAKMAK mahallelerinde 161. SK., 167. SK., D 100 KARAYOLU CD., EREL SK., FAZIL KÜÇÜK SK., KUTLU SK., KÜÇÜKLER SK., ŞEHİT SADIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Mayıs Cuma 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALLAR, ÇAYIRTARLA, SEKERPINAR mahallelerinde 300, 300 CD., 501, 502 SK., 504, 601, 601 SK., 602, 602 SK., 603 SK., 604 SK., 605 SK., 606, 606 SK., 607 SK., SEKERPINAR1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Mayıs Cuma 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde 146. SK., 149. SK., 150. SK., 155., 155. SK., AZMIMILLI, BOLU, DUROĞLU SK., GÖZDE SK., MİMAR SİNAN CD., SEHIT SADIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Mayıs Cuma 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, SEHIT, ŞEHİT, YÖRÜK, YUKARI mahallelerinde 499. SK., DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, KONURALP 330., KONURALP 330. CD., KONURALP 353., KONURALP 399., KONURALP 408., KONURALP 432., KONURALP 435., KONURALP 435. SK., KONURALP 440., KONURALP 442., KONURALP 446., KONURALP 495., KONURALP 500., KONURALP 500. CD., KONURALP 502., KONURALP 504., KONURALP 507., KONURALP 512., KONURALP 514., KONURALP 514. SK., KONURALP 519., KONURALP 521., KONURALP 521. SK., KONURALP 546., KONURALP 547., KONURALP 548., KONURALP 549., KONURALP 550., KONURALP 553., KONURALP 554., KONURALP 555., KONURALP 556., KONURALP DÜZCE, KONURALP DÜZCE CD., MERKEZ YÖRÜK, NECMI HOSVER, NECMİ HOŞVER, PROFESÖR DR. NECMETTİN ERBAKAN, TEKNOPARK, Uavtede Yok, ÜNİVERSİTE CD., YÖRÜK KÖYÜ YOLU, YÖRÜKLER KÖYÜ YOLU, YUKARI YÖRÜK, YURTKUR DÜZCE KONURALP YURT MÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.