24 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.05.2024 - 00:39

Güncelleme: 24.05.2024 - 00:39

İstanbul ilinde 24 Mayıs Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah CEMİYET, EVLEK sk bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah CAMİMEYDANI, EMİRHAN, KARDEŞLER, ŞEHİT CAHİT GÖKALP sk bölgelerinde 24/05/2024 10:00:00 - 24/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ETİBANK, FATİH, HALİÇ, KANARYA, KERVANSARAY, KERVANSARAY ÇIKMAZI, MENEKŞE, MEVLANA, SİVASELİ, YENİ UFUK, ZÜMRÜTTAŞI, İMRAHOR, ŞAHADET CAMİİ sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah DEFNE, EDA, ETİBANK, FERDA, GÖÇEN, GÜNEŞ, KARAÇAM, SABIR, ZİYAEDDİNEFE, ÖZLER sk bölgelerinde 24/05/2024 09:30:00 - 24/05/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AKMAN, AYDIN, KUZEY sk bölgelerinde 24/05/2024 10:00:00 - 24/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KABAKÇA mah AKGÜVERCİN, AKŞEMSEDDİN, AYVAÇEŞME, HANİCE, KASIMPATI, KIRLANGIÇ, LADİK, LEYLEK ÇIKMAZI, LİDER ÇIKMAZI, NEHİR ÇIKMAZI, TOYGAR, VALİDE, YAVUZ SELİM, ÖZDİL sk bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Atatürk Caddesi no:109Çatalca Bedaş bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KABAKÇA mah ÇALMAR sk bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk / MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, ERKAM, GÜLER, GÜLERYÜZ, HASIR, KAKTÜS, KORU, KUMSU, MERSİN, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgelerinde 24/05/2024 11:00:00 - 24/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CİBALİ mah AKSAK ÇIKMAZI, ARAPLAR, BIÇAKÇI ALAATTİN ÇIKMAZI, BIÇAKÇI ÇEŞMESİ, CİBALİ, CİBALİ MESCİDİ, ESRAR DEDE, HACI FERHAT CAMİİ, HAYDAR, HAYDAR BOSTANI, HAYDAR HAMAMI, HAYDAR HAMAMI 1. ÇIKMAZI, HAYDAR YOKUŞU, KARADENİZ, KAŞIKÇI 1., KAŞIKÇI ÇIKMAZI, KERPİÇ, MÜRŞİT, MÜSTAKBEL ŞAİR BAKİ, OGÜN, SALİHPAŞA, SİNAN CAMİİ, YAZAR ORHAN KEMAL, YAZAR ORHAN KEMAL 1. ÇIKMAZI, YENİ TULUMBA ÇIKMAZI, ÇAĞA, ÜSKÜPLÜ, ÜSKÜPLÜ ÇIKMAZI, İRFAN AHMET sk / HOBYAR mah AŞİREFENDİ sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah ALTI BOHÇA, AYDINBEY, CİBALİ, CİBALİ HAYDAR, ESRAR DEDE, HANEDAN, KADI ÇEŞMESİ, KANISICAK, KARADENİZ, KIVRIM, KOPÇA, MÜFTÜ HAMAMI, MÜSTANTİK, MİHRİ KELAM, UMURBEY, ÂŞIKPAŞA, ÇEŞMİZADE, ÜSKÜPLÜ, ŞAİR BAKİ, ŞAİR BAKİ ARALIĞI, ŞAİR NABİ, ŞULE sk / ZEYREK mah YESARİZADE sk bölgelerinde 24/05/2024 00:00:00 - 24/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 541., 541/1., 542., 543., 544., 545., 546., 547., 548., 549., 550., 551., 551/1., 552., 553., 554., 556., 556/1., 556/2., 593., 593/1., 594., 595., 596., 597., 598., 599., 599/1., 599/2., CEBECİ, GALERİ sk bölgelerinde 24/05/2024 00:05:00 - 24/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1117., 1209., 1209/1., HAMİDİYE, MEHMET AKİF, NAMIK KEMAL, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 24/05/2024 00:05:00 - 24/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 261. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2129., 2130., 2131., 2132., 2133., 2134., 2135., 2288., 2324., I, MUHSİN YAZICIOĞLU, N sk bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah AYAZAĞA CENDERE, KEMERBURGAZ, MİMAR SİNAN sk / HUZUR mah CENDERE sk bölgelerinde 24/05/2024 00:00:00 - 24/05/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, BAHÇE KEKİĞİ, DAĞ ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, FEZA, MUHTAR, TARABYA BAYIRI, TUNCA, YILDIZ TEPE, YUMAK, ÖNCELER sk / TARABYA mah ARMAĞAN, TARABYA BAYIRI, YUMAK sk bölgelerinde 24/05/2024 00:00:00 - 24/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah FERİHA, KASIMPATI, MAYA VİLLALARI(MURADİ HAMİS SK), MURADİ HAMİS, PAMUK, SAMİ DİNO, SÖĞÜTLÜK, TABİP, YUVA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 24/05/2024 00:00:00 - 24/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah FERİHA, MURADİ HAMİS, POSTACI HALİL, SAADET TELHAN ÇIKMAZI, SAMİ DİNO, YENİKÖY TARABYA sk bölgelerinde 24/05/2024 00:00:00 - 24/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah GÜLVEREN, HAYAT ÇEŞMESİ, MESTANOĞLU, MURADİ HAMİS, TARAVET, YENİ ÇAMLIK EVLERİ sk bölgelerinde 24/05/2024 00:00:00 - 24/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALİ KALFA, DERİN, DUYGU, TUNÇ, ÇUKUR ÇEŞME. sk bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ALİŞ SORUCU, ARAS, BEHRAM ÖZSOY, ERGENE, GEDİZ, HASİDE, HÜSEYİN AVNİ AKTARMA, KURŞUN, MERİÇ, NECATİ KALFA, NENE HATUN, OTMAN, PROFESÖRLER ÇIKMAZI, RIZABEY, SALİH, SALİH GİDEMEZ, SÜTÇÜ, TEMEL ERDOĞAN, TERAKKİ, VADİ, VEYSEL KARANİ, YALI, YAYLA, ZULAL, ÖĞRETMENLER, ŞAFAKLI sk bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-PİRİ MEHMET PAŞA mah ATATÜRK, BAŞKOMUTAN, FİKRET GÜNDOĞAN, HACI MAHMUT ÇEŞME, HÜSEYİN METİNOĞLU, KAZIM KOYUNCU ÇIKMAZI, KÜÇÜKHASFIRIN, MESCİT, MUSTAFA OĞUZHAN, PİRİPAŞA, YOĞURTHANE sk bölgelerinde 24/05/2024 13:00:00 - 24/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AYTEKİN KOTİL, BAHÇELER, BÜYÜKDERE, DENİZHAN, MEHMETÇİK, ORTAKLAR sk / MERKEZ mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 24/05/2024 00:00:00 - 24/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKDENİZ, EGELİ, FİNİKE, TUNÇASLAN, TUĞRA, YALIKAVAK, ÇAMLIÇEŞME, ŞİLE sk bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -CUMHURİYET mah sk bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 234., 236. sk bölgelerinde 24/05/2024 00:00:00 - 24/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 24/05/2024 00:00:00 - 24/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 234. sk bölgelerinde 24/05/2024 00:00:00 - 24/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 702., AHUDUDU ÇIKMAZI, BADEM, GOLDEN, HARDAL, KIZILCIK, MİSKET ÇIKMAZI sk bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.TUNÇ, ANADOLU, CONKER, HÜR, ÇAKIR, İKİZDERE sk / İNÖNÜ mah TARAKÇIOĞLU sk bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.AY, 2.DERE, AKARSU, EKŞİ, NURTEN, YAŞARDOĞU sk bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.GENÇ, 1.NEŞE, 1.ŞANLI, 4.ŞİRİN, BOYABAT, HAKAN, MASLAK ÇEŞME, MURADİYE, SEVİMLİ sk bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, FIRIN sk bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ARPACI, BEBE, EMEKÇİ, HARDAL, KERAMET, NAMIK KEMAL, SEBZECİ, TIPATAN, ÇİĞDEM, ŞİRİN sk / MERKEZ mah ANADOL, ASKI, KERAMET, NAMIK KEMAL, PINAR, SANCAK, TERZİ, TIPATAN, YAKAR, YEŞİL, ŞABAN, ŞİRİN sk bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah CANDAN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GÜLİZAR, GÜMÜŞPALA, HACIKADIN, HACIŞERİF, OBA, SAVAŞ, SEYİSOĞLU, TÜRKMEN, ÇOBAN SUYU, ŞEHİT SERHAT ÖNDER sk bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ALACA, FEVZİ ÇAKMAK, HASAT, NADAS, TARLA, YUNUS EMRE, ÖRDEK, ŞAHİN sk bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2510., 2511., 2512., 2514., 2515., 2516., 2517., 2518., 2519., 2520., 2521., 2522., 2523., 2524., 2525., 2526., 2530., 2532., 2533., 2534., 2537., HACI BOSTAN, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 21/05/2024 09:00:00 - 21/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1700., 1712., 1714., 1715., 1716., 1719., 1720., VELİOĞLU sk / FATİH mah 1823., 1833., 1834., 1835., 1836., 1837., 1839., 1840., 1841., 1843., 1844., 1845., 1846., 1847., 1848., 1849., 1850., 1851., CAMİ, VELİOĞLU sk bölgelerinde 21/05/2024 09:00:00 - 21/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah sk / CUMHURİYET mah sk // BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-CEVATPAŞA mah sk / TERAZİDERE mah sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah sk / MERKEZ mah sk / YENİGÜN mah sk / ÇINAR mah sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah sk / FATİH mah sk / KAZIM KARABEKİR mah sk / MENDERES mah sk / MİMAR SİNAN mah sk / NAMIK KEMAL mah sk / NİNE HATUN mah sk / ÇİFTE HAVUZLAR mah sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah sk / AKINCILAR mah sk / GENÇOSMAN mah sk / GÜNEŞTEPE mah sk / GÜVEN mah sk / HAZNEDAR mah sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah sk / MEHMET NESİH ÖZMEN mah sk / MERKEZ mah sk / SANAYİ mah sk / TOZKOPARAN mah sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah sk bölgelerinde 24/05/2024 00:30:00 - 24/05/2024 01:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah sk / CUMHURİYET mah sk // BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-CEVATPAŞA mah sk / TERAZİDERE mah sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah sk / MERKEZ mah sk / YENİGÜN mah sk / ÇINAR mah sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah sk / FATİH mah sk / KAZIM KARABEKİR mah sk / MENDERES mah sk / MİMAR SİNAN mah sk / NAMIK KEMAL mah sk / NİNE HATUN mah sk / ÇİFTE HAVUZLAR mah sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah sk / AKINCILAR mah sk / GENÇOSMAN mah sk / GÜNEŞTEPE mah sk / GÜVEN mah sk / HAZNEDAR mah sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah sk / MEHMET NESİH ÖZMEN mah sk / MERKEZ mah sk / SANAYİ mah sk / TOZKOPARAN mah sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah sk bölgelerinde 24/05/2024 05:30:00 - 24/05/2024 06:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BEGONYALI, HAREKET ORDUSU, KARİKATÜRİST RAMİS, KOMİK HASANEFENDİ, KÖROĞLU, MARMARA 3, RESSAM NAMIK İSMAİL, ÖMÜR, İSTANBUL ŞEHİTLERİ, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah FATİH, IHLAMUR 2, KELEBEK, LALE, MARTI, YILDIRIM BEYAZIT sk / YENİBOSNA MERKEZ mah FATİH, KÖKSAL, YILDIRIM BEYAZIT sk / ZAFER mah CİHANGİR, EFLATUN, KILIÇALİ 1, PLEVNE, TURGUT REİS 3, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ALPAKLAR, ALTAY 1, BARBAROS 1, COŞKUN, ELVAN 1, GAMZE, HİCAZ, KARATAŞ, KENANBEY, KEREM 1, METİNBEY, NİGAR, PERVİN, TOPLU, YILDIRIM BEYAZIT, ZAFER 2, İSFAHAN, ŞEHİT İHSAN YILDIZ sk / ZAFER mah BALÇIK, BARBAROS 1, HALİLBEY sk bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GÜLBAYIR, GÜNDOĞDU, NADİDE, SIRPSINDIĞI, TURUNÇLU sk bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah KARADAL, PELİT, SAVUR sk bölgelerinde 24/05/2024 12:00:00 - 24/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce -ORUÇ REİS mah sk / ORUÇREİS mah sk bölgelerinde 24/05/2024 00:01:00 - 24/05/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1117., 1118., 1120., 1121., ORHANGAZİ sk bölgelerinde 24/05/2024 09:30:00 - 24/05/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1006., 1009., 1015., 1019., 1020., 1021. sk bölgelerinde 24/05/2024 11:00:00 - 24/05/2024 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ALYAPRAK, ATANUR, BATTAL, BERHUDAR, ENDAM, ERKİN, HALİT, KÜBRA, REŞADİYE, SAİT, ÖZGÜ, İMRAHOR, ŞİRİNEVLER sk bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah AKBORA, AKSU, AKÇA AĞAÇ, ALAYEMİNİ, ALEM, ALPKAN, ARASTA, ARI BURNU, ARI KUŞU , ARİFE, ASLAN, ATA, ATEŞ ÇİÇEĞİ , AYVACIK , AZAT, BAHİRE, BAL ÇİÇEĞİ , BARAJ , BARAJ YOLU, BARINAK, BARIŞ, BAŞAK , BENGÜ , BEREKET , BEYAZ, BUKET , BULUT , BURCU , CAN , CANLI, CEYLAN , DENİZCİLER, DEĞİRMEN, DOLU , DURU, DUYGU , DÜNYA, DİDEM , DİLEK , ELMALI , ELMAS, ELİF , ENGİN, ESENTEPE , ESİNTİ , EZGİ , FESLEĞEN , FEZA, FIRIN , FISTIKÇAMI , GÖKTAŞ, GÖKÇE, GÖLYAYLA , GÜL, GÜLSUYU , GÜLÜMSER , GÜNEY , GÜNEŞ , GÜRPINAR, GÜVEN , HAYAL, HIZIRBEY , HÜLYA, HÜR, HİCRAN, HİSARÖNÜ, IŞIK, KAPTAN , KARACASU, KARATEPE, KAVAKLI, KAYNAK, KAĞAN, KUMLU, KUMSAL, KÖKSAL , LALEZAR , LODOS, LİMAN , MAVİ MARMARA, MEHTAP , MERCAN , MEYDAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, ORTA, OZAN, PAMUK , PAZAR , PELİT, PIRLANTA , PLAJ , RADAR , RENK , RESSAM, SAHİL, SARAY , SARDALYA, SARENUR, SARMAŞIK , SELÇUKBEY, SERGEN , SERVİ, SEVGİ, SONGÜL, SUBAŞI, SÜMBÜL, TAHLİSİYE, TEMMUZ, TERKOS-KARABURUN , TUNCEL, UMMAN , UMUT , UĞUR , VOLKAN , YAKAMOZ , YALÇIN , YAVUZ , YENİ CAMİ , YEŞİL KENT , YEŞİLTEPE, YEŞİM , YILDIRIM , YOSUN , ZAFER , ZÜMRÜT, ÇARŞI İÇİ, ÇAYIRBAŞI , ÇAĞLA , ÇELİK , ÇELİKAY, ÇETİN, ÇINAR, ÇİMENLİ , ÇİÇEK , ÖMÜRTEPE, ÖNDER, ÜÇ EVLER , İSKELE , ŞADAN, ŞANSAL , ŞELALE , ŞENGÜL , ŞENLİK, ŞENTEPE sk / TERKOS mah ALTIN, CENNET, DEMOKRASİ, ESKİ ÇİFTLİK, GEÇİT, HATUN ÇEŞME, HEKİM, KUMLUK, KUŞBURNU, LADİN, LALE, LAVANTA, MANOLYA, MENEKŞE, MİNE, NİMET, SUR, TERKOS-KARABURUN, bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ÇEMENZAR, ŞEN sk / BOYALIK mah BOYALIK, KUFALI sk bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah İSLAMBOL sk bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AKSUNGUR, AYDOĞAN, BİNAY, CANSEVER, EMRULLAH, FATİH, NAMZET, NEVİN, SENCER, TOPRAKLI, TUNAHAN, TÜMEN, ÇAMDİBİ, ÜRGÜP sk / NENEHATUN mah ABDÜLHAMİT sk / İSLAMBEY mah ABDÜLHAMİT, BİRCAN, ESAT, FATİH, GÜLVEREN, KAŞIKÇI, KÜHEYLAN, ŞEBNEM sk bölgelerinde 24/05/2024 12:00:00 - 24/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR mah sk bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -KAVAKLI mah sk bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah CEZAYİRLİ HASAN PAŞA, ZAĞANOS PAŞA, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah AHMET HAŞİM, HALİDE EDİP ADIVAR, YÜCEL sk bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 148., 158., 178., 202., 204., 208., 59., 61., 63., 65., 67., HARAMİDERE, HÜRRİYET, YAKUPLU sk bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 2., 228., 85., 87. sk bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ADİL, AHENK, ALAGÖZ, AYTEKİN, BAHARİYE, BAKIR, BUKLE, BİLAL, DAMLASAKIZ, FERİDE, HALASKARGAZİ, HEDEF, KARDEŞLER, KURUÇEŞME, KÜLHAN, MALTUZ, MAĞRUR, MEKİK, MELİS, MERMER, METEOR, MÜNEVVER, REYHAN, SULTAN FATİH, TEKİN, YEDİKULE, YEDİTEPE, ZERAFET, ZİYA GÖKALP, ÖNER, ÖZVEREN, ŞULE sk bölgelerinde 24/05/2024 11:00:00 - 24/05/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3081., 3118. sk bölgelerinde 24/05/2024 00:00:00 - 24/05/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 24/05/2024 00:00:00 - 24/05/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 24/05/2024 00:00:00 - 24/05/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 24/05/2024 00:00:00 - 24/05/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1638. sk bölgelerinde 24/05/2024 00:00:00 - 24/05/2024 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2240. sk bölgelerinde 24/05/2024 00:30:00 - 24/05/2024 07:30:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah ATATÜRK sk bölgelerinde 24/05/2024 02:00:00 - 24/05/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2647., 2677., 560., 561., 598., 599., LİMNİ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MENDERES, SEVİL, VEFA, ÖZLEM, İREM sk / İSTİKLAL mah GÖKSU sk bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1902., 1903., NAZIM HİKMET sk bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 261. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2129., 2130., 2131., 2132., 2133., 2134., 2135., 2288., 2324., I, MUHSİN YAZICIOĞLU, N sk bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2495., U sk bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2495. sk bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2495. sk bölgelerinde 24/05/2024 09:00:00 - 24/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2594. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 182. sk / YUNUS EMRE mah 1390. sk / İSMETPAŞA mah 114., 129., 130., 137., 140., 141., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 62., 63., 65., 67., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 24/05/2024 10:00:00 - 24/05/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1258., 1317., 1335., 1336., 1337., 1338., 1339., 1340., 1341., 1351., 1352., MİLLET, OKUL, İSMETPAŞA sk / GAZİ mah 1342., 1343., 1344., 1345., 1351., 1352., 1382., KIBRIS, MİLLET, OKUL, İSMETPAŞA sk / YUNUS EMRE mah 1386., 1388/1., 1406., İSMETPAŞA, ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgelerinde 24/05/2024 12:00:00 - 24/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.