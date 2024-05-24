24 Mayıs MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.05.2024 - 00:39

Güncelleme: 24.05.2024 - 00:39

MANİSA ilinde 24 Mayıs Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-24 2024-05-24 00:00:06.733-2024-05-24 02:00:21.481 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 00:00:06.733-2024-05-24 02:00:21.481 saatleri arasında Aşağıçobanisa; Fabrika Sk., Erguvan Çk., Ergene Çk., Enginar Çk., Elmalı Sk., Dutlu Sk., Demir Sk., CUMHURİYET CAD, Ceyhan Sk., Camlık, Cam Sk., Bağlar Cd., Bahçeli Sk., Ardıç Çk., Ara Yol, Akasya Sk., İsimsiz69, İsimsiz64, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz46, yasemin_1, İsimsiz40, fabrika, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz1, İsimsiz10, , kanal, TEPE, İnkilap Cd., Ülkü Sk., Çınarlı Sk., ÇİFTÇİ, Zeytinlik Çk., Zambak Çk., Zambak Sk., Aşağıçobanisa köyü iç yolu, Yalçın Sk., VATAN, Varol Sk., Toros Sk., Sümbül Sk., Spil Sk., SERGİ, SANAYİİ, Sakarya Sk., Pınar Sk., Papatya Sk., Nilüfer Sk., Nif Sk., Nergis Sk., Mersinli Sk., Meriç Sk., Menekşe Sk., Manolya Sk., Manisa Turgutlu Yolu, LEYLAK, Lale Sk., Kızılcık Sk., Kuyu Alan Sk., Kiraz Sk., Kasaba Cd., KARAOSMANOĞLU, Karanfil Sk., Kanal Sk., Hisar Sk., Gül Sk., Gediz Sk., Fındık Sk., Filiz Sk., Feslihan Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 00:00:06.733-2024-05-24 02:00:21.481 saatleri arasında Yukarıçobanisa; Şirin_1 Sokak, Manisa Turgutlu Yolu, Kasaba Cd., Ara Yol, yukarıçobanisa, İsimsiz33, yukarı çobanisa iç yolu, İsimsiz22, SPİL, İsimsiz16, İsimsiz13, yukarı cobanisa, yukarı cobanisa, yukarı cobanisa, İsimsiz8, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 00:00:06.733-2024-05-24 02:00:21.481 saatleri arasında Turgut Özal; İsimsiz138, İsimsiz137, İsimsiz127, İsimsiz126, İsimsiz12, İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 00:00:06.733-2024-05-24 02:00:21.481 saatleri arasında Hamzabeyli; Hamzabeyli Yolu, Ara Yol, İsimsiz19, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, TURGUTLU, TURGUTLU, İsimsiz6, TURGUTLU, TURGUTLU, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 00:00:06.733-2024-05-24 02:00:21.481 saatleri arasında Ayvacık; Ayvacık Köyü İç Yolu, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz10, İsimsiz8, ayvacık iç yolu, İsimsiz6, İsimsiz5, aycacık içyolu, ayvacık iç yolu, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 00:00:06.733-2024-05-24 02:00:21.481 saatleri arasında Sancaklıuzunçınar; Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu, sancaklı uzunçınar iç yolu, İsimsiz4, sancaklıuzuncınar, sancaklıuzuncınar, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 00:00:06.733-2024-05-24 02:00:21.481 saatleri arasında Sancaklıkayadibi; Sancaklıkayadibi Köyü İç Yolu, İsimsiz9, İsimsiz8, sancaklıkayadibi, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, sancaklıkayadibi, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 00:00:06.733-2024-05-24 02:00:21.481 saatleri arasında Sancaklıiğdecik; İZMİR, bülbüller, PINAR, badem, badem, 12, 7 nolu, badem, 9 NOLU, 10 NOLU, gökseki mevki, 16.nolu, ışık, izmir caddesi, İsimsiz7, İstiklal Sokak, İsimsiz1, 15 NOLU, ZAFER, KÜPELİ, SİNANLAR, MEZAR, IŞIK, KARANFİL, FIRIN ÇIKMAZI, FIRIN, HACI VEZİR, HÜSEYİN AĞA, BEYLER ÇIKMAZI 2, BEYLER ÇIKMAZI 1, BEYLER, GÜL, BADEM, ÜZÜM, ÇAM, DOĞAN ÇIKMAZI, SANCAK, FATİH, İSTİKLAL 1, İSTİKLAL 2, 4 NOLU, MENEKŞE, 5 NOLU, YENİ, ÇOŞKUN, 6 NOLU, GÜLAY, ANAFARTALAR, 16 NOLU, 8 NOLU, 7 NOLU, KİRAZ, CENNET, İSTİKLAL, MANİSA, 13 NOLU, KURTULUŞ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 00:00:06.733-2024-05-24 02:00:21.481 saatleri arasında Sancaklıçeşmebaşı; yukarı çobanisa, SANCAKLIÇEŞMEBAŞI, Sancaklıçeşmebaşı Cd., Manisa Turgutlu Yolu, sançaklı çeşme başı, İsimsiz35, SANCAKLIÇEŞMEBAŞI, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 00:00:06.733-2024-05-24 02:00:21.481 saatleri arasında Karaoğlanlı; Özyurt Cd., Çimentepe Manisa Sk., Çimendere Sk., Çerkez Sk., Çelebi Sk., Zafer Sk., Yeşilpınar Manisa Sk., YENİYOL, Yavan Sk., Tınaztepe Çk., TINAZ, Tınaztepe 2. Çk., Taksim Sk., Selimdere Sk., Sakarya Sk., Pazar Sk., Orta Sk., Okul Sk., 1. DEDE PINAR, Mustafa Kemal 2. Çk., Mustafa Kemal 1. Çk., Mithatpaşa 1. Çk., Merdivenli Sk., Menekşe Sk., Manisa Sk., Köy Kuyu Sk., Kurtuluş Sk., Kurtuluş 2. Çk., Kurtuluş 1. Çk., Kocatepe Sk., Kiraz Sk., Kasaba Cd., Aktoprak sokak, Hükümet Sk., Güzelpınar Sk., Garajüstü Sk., Furun Çk., Furun Sk., GARAJÜSTÜ, MANOLYA, Dibek Sk., Dere Sk., Bıtım Sk., Bozköy Cd., Birlik Sk., Aydın Çk., Aydın Sk., Anafartalar Cd., Anafartalar 4. Çk., Anafartalar 3. Çk., Anafartalar 1. Çk., Aktaş Çk., LEYLAK, Leylak Sokak, dere, Karaoğlanlı, Karaoğlanlı, Karaoğlanlı, OVA YOLU, OVA YOLU, tepeköy, LALE, ZAMBAK, KARANFİL, nergiz, NERGİZ, NERGİZ, NERGİZ, nergiz, YENİYOL, orkide, TAKSİM, bozköy cad, İsimsiz101, taksim sokak, bozköy cd, ARAS, ARAS, ARAS, BİTİM, ARAS, ARAS, Taksim, ARAS, ARAS, Aktopraklık, Erguvan, MANOLYA, OKUL, aydın çıkmazı, PAZAR, Karaoğlanlı, DEDE ÇIKMAZI, YENİYOL, GÜZELPINAR, ARAS, ARAS, ÇIRPAZ, ÖZYURT, KÖRKUYU, MANİSA, Kurtuluş, Kurtuluş, YEŞİLPINAR, DERE, YEŞİLPINAR, kiraz_3, TINAZ, Anafartalar 4. Çk., ANAFARTALAR CD, Sancaklıbozköy, sünbül, OVA YOLU, Erguvan, MANİSA, YEŞİLPINAR, Manisa, İsimsiz3, YENİYOL, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 00:00:06.733-2024-05-24 02:00:21.481 saatleri arasında Sancaklıbozköy; 8.sokak, 30, 6.SOKAK, 22 NOLU 1. ÇIKMAZ, orkide, İzmir Cd. 5. Çk., İzmir Cd. 3. Çk., İzmir Cd. 2. Çk., İzmir Cd. 1. Çk., İzmir Cd., Yasemin Sk., Turgutlu Cd.1. Çk., Turgutlu Cd. 4. Çk., Turgutlu Cd. 2. Çk., Turgutlu Cd., Sanayi Sk., Park Sk., Nergis Sk., Manisa Cd. 3. Çk., Manisa Cd. 2. Çk., Manisa Cd. 1. Çk., BELEDİYE CAD., Leylak Sk., LALE, Karanfil Sk., Dere 1. Çk., Benzinlik İç Yolu, Açelya Sk., 9. Sk., 8. Sk., 7. Sk., 6. Sk., 5. Sk., 42. Sk., 38. Sk., 4. Sk., 37. Sk., 35. Sk., 34. Sk., 33. Sk., 32. Sk., 31. Sk.1. Çk., 31. Sk. 2. Sk., 31. Sk., 30. Sk., 3. Sk., 29. Sk., 27. Sk., 26. Sk., 24. Sk., 23. Sk. 1. Çk., 23. Sk., 19sk, 21. Sk., 20. Sk., 2. Sk., 19. Sk. 1. Çk., 19. Sk., 18. Sk., 16. Sk., 15. Sk., 14. Sk., 13. Sk. 3. Çk., 13. Sk. 2. Çk., 13. Sk. 1. Çk., 13. Sk., 12. Sk., 11. Sk., 10. Sk., 1. Sk., manisa cad, 22.sokak, İZMİR_1, 14., orkide 1, 46, 43, 22, 17, 22, 16, 17, 17, 17, 17, 23 Sk. 1. Çk., 7, 7, 7,sokak, DERE 1.ÇIKMAZ, DERE 1.ÇIKMAZ, İZMİR, İZMİR, İZMİR, 23. Sk., 312. ÇIKMAZI, BELEDİYE CAD., MANİSA 5 ÇIKMAZI, KARANFİL, İZMİR, turgutlu_1, 15, 46, 43, 44., izmir_1, 30 Sk., 30 Sk., 30 Sk., 30 sokak, 34.Sk., İzmir Cd., izmir 4. çıkmaz, Turgutlu 1.Çıkmazı, Turgutlu 3. Çıkmazı, 13. Sk., 30 Sk., 30 Sk., 8. Sk., 3., 12, Açelya, Açelya, BELEDİYE CAD., Sancalıbozköy, 30 Sk., LALE, LALE, Açelya Sokak, SANAYİ, SANAYİ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 00:00:06.733-2024-05-24 02:00:21.481 saatleri arasında Hacıhaliller; CUMHURİYET , GEDİZ, 2.KUŞÇU, PEHLİVAN, İsimsiz31, İsimsiz27, İsimsiz26, gediz, İsimsiz23, İsimsiz22, İSTİKLAL, İsimsiz20, CUMHURİYET MEYDAN, GEDİZ, İsimsiz4, SUSAM, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:09.566-2024-05-24 10:00:19.927 saatleri arasında Tepecik; İsimsiz17, tepecik sk, Tepecik Köyü Yolu, Tepecik Köyü İç Yolu, TEPECİK, tepecik, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, tepecik sokak, İsimsiz7, tepecik sokak, İsimsiz3, İsimsiz9, İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:09.566-2024-05-24 10:00:19.927 saatleri arasında Tilkisüleymaniye; tilki süleymaniye, TİLKİSÜLEYMANİYE, tilkisüleymaniye, tilki süleymaniye sk, tilki süleymaniye sk, tilkisüleymaniye, İsimsiz7, İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:09.566-2024-05-24 10:00:19.927 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:09.566-2024-05-24 10:00:19.927 saatleri arasında Selimşahlar; , İsimsiz70 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:09.566-2024-05-24 10:00:19.927 saatleri arasında Tekeliler; , İsimsiz1, Tekeller Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:56.13-2024-05-24 15:00:03.277 saatleri arasında Selimşahlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 16:00:25.63-2024-05-24 18:00:38.188 saatleri arasında Tepecik; İsimsiz7, tepecik sokak, İsimsiz3, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz17, tepecik sk, Tepecik Köyü Yolu, Tepecik Köyü İç Yolu, TEPECİK, tepecik, tepecik sokak, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 16:00:25.63-2024-05-24 18:00:38.188 saatleri arasında Tilkisüleymaniye; , İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, tilkisüleymaniye, tilki süleymaniye sk, tilki süleymaniye sk, tilkisüleymaniye, TİLKİSÜLEYMANİYE, tilki süleymaniye elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 16:00:25.63-2024-05-24 18:00:38.188 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 16:00:25.63-2024-05-24 18:00:38.188 saatleri arasında Selimşahlar; , İsimsiz70 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 16:00:25.63-2024-05-24 18:00:38.188 saatleri arasında Tekeliler; , İsimsiz1, Tekeller Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA TURGUTLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-24 2024-05-24 00:00:06.733-2024-05-24 02:00:21.481 saatleri arasında Musalaryeniköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 00:00:06.733-2024-05-24 02:00:21.481 saatleri arasında Sinirli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 00:00:06.733-2024-05-24 02:00:21.481 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-24 2024-05-24 00:00:06.733-2024-05-24 02:00:21.481 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:00.308-2024-05-24 15:00:08.985 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:28.808-2024-05-24 15:00:00.805 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-24 2024-05-24 00:00:06.733-2024-05-24 02:00:21.481 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:09.566-2024-05-24 10:00:19.927 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:11.078-2024-05-24 15:00:17.166 saatleri arasında Örencik; İsimsiz7, , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz8, örencik sk, İsimsiz10, Örencik Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:11.078-2024-05-24 15:00:17.166 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:11.078-2024-05-24 15:00:17.166 saatleri arasında Davutlar; , İsimsiz2, davutlar, Davutlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:11.078-2024-05-24 15:00:17.166 saatleri arasında Demirci; , demirdi, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, KAĞAN 1 DEMİRCİ, İsimsiz9, Demirci Köyü İç Yolu, demirci elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:11.078-2024-05-24 15:00:17.166 saatleri arasında Karaveliler; , karaveliler, Karaveliler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:11.078-2024-05-24 15:00:17.166 saatleri arasında Müslih; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Muslih Köyü İç Yolu, MÜSLİH, muslih elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:11.078-2024-05-24 15:00:17.166 saatleri arasında Pelitalan; , PELİTALAN, İsimsiz4, PELİTALAN, PELİTALAN ÖRENCİK, pelitalan iç yol, Ara Sk., PELİTALAN, pelitalan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:23.73-2024-05-24 10:00:30.502 saatleri arasında Karayağcıhacılar; karayağcılar, ARAZİ, İsimsiz3, İsimsiz1, Karayağcıhacılar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:23.73-2024-05-24 10:00:30.502 saatleri arasında Müslih; Muslih Köyü İç Yolu, MÜSLİH, muslih, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:23.73-2024-05-24 10:00:30.502 saatleri arasında Örencik; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, Örencik Köyü İç Yolu, İsimsiz10, örencik sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:23.73-2024-05-24 10:00:30.502 saatleri arasında Demirci; KAĞAN 1 DEMİRCİ, İsimsiz9, , demirdi, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, demirci, Demirci Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:23.73-2024-05-24 10:00:30.502 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:23.73-2024-05-24 10:00:30.502 saatleri arasında Sümbültepe; sümbültepe, Sümbültepe Köyü İç Yolu, SÜMBÜLTEPE KARAKILIÇLI, sümbülte yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:23.73-2024-05-24 10:00:30.502 saatleri arasında Pelitalan; pelitalan, PELİTALAN, Ara Sk., pelitalan iç yol, PELİTALAN ÖRENCİK, PELİTALAN, İsimsiz4, PELİTALAN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:23.73-2024-05-24 10:00:30.502 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:23.73-2024-05-24 10:00:30.502 saatleri arasında Davutlar; , İsimsiz2, davutlar, Davutlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:23.73-2024-05-24 10:00:30.502 saatleri arasında Karaveliler; Karaveliler Köyü İç Yolu, karaveliler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:23.73-2024-05-24 10:00:30.502 saatleri arasında Karakılıçlı; Karakılınçlı Köyü İç Yolu, karakılıçlı sk., karakılıçlı sk, karakışıçlı, karakılınçlı sk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:23.73-2024-05-24 10:00:30.502 saatleri arasında Mollasüleymanlı; , molla süleymanlı, İsimsiz3, molla süleymanlı, molla süleymanlı sk, Mollasüleymanlı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 10:00:04.348-2024-05-24 16:00:13.348 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 10:00:04.348-2024-05-24 16:00:13.348 saatleri arasında Ortaköy; , İsimsiz4, ORTAKÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 16:00:25.63-2024-05-24 18:00:38.188 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-24 2024-05-24 09:00:00.308-2024-05-24 15:00:08.985 saatleri arasında Hürriyet; 15.(ŞEHİT POLİS CEMAL ILGAZ), 215. Sk., 216. Sk., 219. Sk., 223. Sk., 224. (ŞEHİT MURAT İLERİGELEN) elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:00.308-2024-05-24 15:00:08.985 saatleri arasında İnönü; İsimsiz5, 15.(ŞEHİT POLİS CEMAL ILGAZ), 224. (ŞEHİT MURAT İLERİGELEN), 237., 229. Sk., 231. Sk., 233. Sk., 235. Sk., 236. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:00.308-2024-05-24 15:00:08.985 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:28.808-2024-05-24 15:00:00.805 saatleri arasında Hürriyet; 409. Sk., 413. Sk., 415. Sk., 401. Sk., 402. Sk., 219. Sk., 400. Sk., 211. Sk., 15.(ŞEHİT POLİS CEMAL ILGAZ) elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:28.808-2024-05-24 15:00:00.805 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:37.373-2024-05-24 15:00:44.721 saatleri arasında Hürriyet; 409. Sk., İsimsiz49, 220. Sk., 219. Sk., 418. Sk., 224. (ŞEHİT MURAT İLERİGELEN), 207., 211. Sk., 215. Sk., 216. Sk., 415. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:37.373-2024-05-24 15:00:44.721 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:58.487-2024-05-24 15:00:07.188 saatleri arasında Hürriyet; 217. Sk., 218. Sk., 222., 15.(ŞEHİT POLİS CEMAL ILGAZ), 205. Sk., 206. Sk., 207., 216. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:58.487-2024-05-24 15:00:07.188 saatleri arasında İnönü; 15.(ŞEHİT POLİS CEMAL ILGAZ), 227. Sk., 228. Sk., 229. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:58.487-2024-05-24 15:00:07.188 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:58.709-2024-05-24 15:00:05.721 saatleri arasında Kayalıoğlu; , Rahmiye Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:58.709-2024-05-24 15:00:05.721 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:58.709-2024-05-24 15:00:05.721 saatleri arasında Rahmiye; Rahmiye Köyü İç Yolu, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-24 2024-05-24 09:00:09.566-2024-05-24 10:00:19.927 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:09.566-2024-05-24 10:00:19.927 saatleri arasında Şehitler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:09.566-2024-05-24 10:00:19.927 saatleri arasında Paşaköy; , İsimsiz59 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:09.566-2024-05-24 10:00:19.927 saatleri arasında Sarıçam; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:56.13-2024-05-24 15:00:03.277 saatleri arasında Şehitler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:56.13-2024-05-24 15:00:03.277 saatleri arasında Paşaköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 16:00:25.63-2024-05-24 18:00:38.188 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 16:00:25.63-2024-05-24 18:00:38.188 saatleri arasında Şehitler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 16:00:25.63-2024-05-24 18:00:38.188 saatleri arasında Paşaköy; , İsimsiz59 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 16:00:25.63-2024-05-24 18:00:38.188 saatleri arasında Sarıçam; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-24 2024-05-24 09:00:14.456-2024-05-24 13:00:25.026 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:14.456-2024-05-24 13:00:25.026 saatleri arasında Poyraz; İsimsiz74, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz81, İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz90, İsimsiz92, İsimsiz94, İsimsiz95, İsimsiz96, İsimsiz98, İsimsiz99, POYRAZ KÖY İÇ YOLU, Poyraz Köyü İç Yolu, İsimsiz114, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz29, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, , İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz47, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:14.456-2024-05-24 13:00:25.026 saatleri arasında Hacıhıdır; İsimsiz100 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 09:00:14.456-2024-05-24 13:00:25.026 saatleri arasında Gökeyüp; İsimsiz213, İsimsiz210, İsimsiz207, İsimsiz206, İsimsiz205, İsimsiz204, İsimsiz21 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ALAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-24 2024-05-24 09:00:18.853-2024-05-24 16:00:25.184 saatleri arasında Horzumembelli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-24 2024-05-24 10:00:23.293-2024-05-24 13:00:30.942 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-24 2024-05-24 10:00:23.293-2024-05-24 13:00:30.942 saatleri arasında 4 Eylül; Kazım Karabekir Cd., 327., 310. elektrik kesintisi yaşanacaktır.