24 Mayıs SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.05.2024 - 00:39

Güncelleme: 24.05.2024 - 00:39

SAKARYA ilinde 24 Mayıs Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 24 Mayıs Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BİRLİK, ORTAKÖY mahallelerinde 4008, BİRLİK SK., KARPUZLAR, KARPUZLAR SK., KESKEKLER, KEŞKEKLER, KEŞKEKLER SK., ORTAKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 24 Mayıs Cuma 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER mahallelerinde 665. SK., 718. SK., 727. SK., 728. SK., 729. SK., AKIN SK., ARDIÇ SK., ATA SK., CEMRE SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, EYÜP SK., GÜRCAN, GÜRCAN SK., KADEM, KAMELYA SK., KARTAL SK., KİRİŞHANE, KİRİŞHANE CD., LİMONLU SK., SAKLI, SAKLI SK., UĞUR SK., ÜSTÜN SK., ZAFER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 24 Mayıs Cuma 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPAŞA mahallelerinde 360. SK., EFES, FEVZİ ÇAKMAK CD., HAZAL SK., HAZAN, HAZAN SK., HİCRET, HİCRET SK., OKAN EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, SELAM, SELAM SK., YAREN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 24 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY, BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3041., 3143., ÇIRÇIR SK., FIRTINA SK., KUDÜS, KUDÜS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 24 Mayıs Cuma 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde BASIK SK., ÇALIM SK., GÖKALP, H.RAHMİ SK., HÜSEYIN RAHMI, MENEKSE, MENEKŞE SK., PAPATYA SK., SAL, SEDAT KİRTETEPE CD., SERPİL SK., ŞAL SK., TELLİ SK., TÜL, TÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Mayıs Cuma 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde ATATÜRK BULVAR, HALİÇ CD., SARAÇLAR, SARAÇLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Mayıs Cuma 13:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde 787 NOLU SK., 788 NOLU SK., ANBARLI SK., BONCUK SK., ÇAKIR SK., ÇARK, ÇARK CD., KANARA SK., LÜLECI, LÜLECİ SK., SARAY BOSNA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Mayıs Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1344 NOLU, 1345 NOLU SK., 1347 NOLU SK., 1350 NOLU SK., 1351 NOLU SK., 1355 NOLU, 1355 NOLU SK., 1422 NOLU, 1423 NOLU, 15 TEMMUZ, DESTAN, KERKÜK, YENİCAMİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 24 Mayıs Cuma 13:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde 48., 48. SK., 49 SK., 5 SK., 52 SK., 53 SK., 55 SK., 61 SK., 62, 64, ADAPAZARI DÜZCE YOLU, D-100 YANYOL, SALKIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 24 Mayıs Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AKÇAY mahallelerinde 1406. SK., 1522, 1522 SK., 1530., 1532, 1544, ADLİYE, MKS, ORTA, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 24 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MELEKSEORUÇ, MELEKŞEORUÇ mahallelerinde 3955., KALAYCI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 24 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, DÜZAKÇASEHIR, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 3907., 3952., 3953., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, AYDINLAR, CAMILI, CAMİLİ SK., ERENLER, ERENLER SK., KALAYCI, MADANLAR, MELEKSEORUÇ, MELEKSEORUÇ SK., MELEKŞEORUÇ KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞEORUÇ SK., MELEKŞESOLAK KÖYÜ İÇ YOLU, ORMAN YOLU, ÖNDER SK., RAMADANLAR, SEFERLER, SEFERLER SK., SOLAKLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 24 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UMURBEY mahallelerinde 4711., 4715., 4716., 4722., 4724., 4727., ALIPLAR KÖYÜ YOLU, İsimsiz102, UMURBEY, UMURBEY SK., UMURBEY/1, UMURBEY_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 24 Mayıs Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, ALIPLAR, CECELER, ÇINE, ÇUKURKÖY, DEMIRLER, DEMİRLER, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR, HALİDİYE, HISARLIK, KARACAÖREN, SAFIBEY, TAŞOLUK, UMURBEY, YAYLAK mahallelerinde 1552., 1558., 2153., 2157., 2451., 2453., 2454., 3006., 3501., 4202., 4208., 4214., 4708., 4751., AKDOĞAN, ALIPLAR, ALIPLAR SK., CECELER SK., ÇINE, ÇINE SK., ÇUKURKÖY, ÇUKURKÖY SK., DEMİRLER SK., DURAKLAR SK., GEYVE OSMANELİ YOLU, GÜNDÜZLER SK., GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNHOŞLAR SK., HALIDIYE, HISARLIK, KARACAÖREN, SAFIBEY, SAFİBEY SK., TAŞOLUK SK., YAYLAK, YAYLAK SK., YENI MAHALLE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 24 Mayıs Cuma 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, AKDOĞAN, ALIPLAR, CECELER, ÇINE, ÇİNE, ÇUKURKÖY, DEMIRLER, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR, HALİDİYE, HİSARLIK, KARACAÖREN, SAFIBEY, SAFİBEY, SEKIHARMAN mahallelerinde 2353., 2401., 2452., 3506., 4204., 4356., AKDOGAN, AKDOĞAN SK., ANKARA CD., ARPASLAR, ARPAŞLAR, CECELER, ÇİNE, ÇİNE SK., DURAKLAR, DURMUŞLAR, GÜNDÜZLER, GÜNHOSLAR, HACIÖMERLER SK., HALİDİYE SK., HİSARLIK SK., İsimsiz137, MUZAFFERİYE, SAFİBEY, SAFİBEY KÖPRÜSÜ, SAFİBEY KÖYÜ İÇ YOLU, SEKIHARMAN, SEKIHARMAN SK., SEKİHARMAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 24 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BASPINAR, BAŞPINAR, MAHMUTBEY, SARIDEDE mahallelerinde 1060, 1060 SK., 1062 SK., 1063 SK., 1083. SK., 1084. SK., 1107 SK., 1108 SK., 1109 SK., 1110 SK., 1113 SK., 1114 SK., 1158. SK., 1159. SK., 2058 SK., 3002 SK., 3004 SK., 3005 SK., 3006 SK., 3007, 3007. SK., 3008 SK., 3008. SK., 3096 SK., 3097, 3097 SK., 3098, 3100 SK., 3100. SK., 3101. SK., 3102 SK., 3103 SK., 3104 SK., 3107, 3109 SK., 3110 SK., 3112 SK., 3114. SK., 3115 SK., 3118 SK., 3173 SK., 3206 SK., 3207 SK., 3504 SK., 7023 SK., ASA SK., BAGDAT, BAGDAT CD., BAĞDAT CD., BAŞPINAR CD., EKREM GÜNAY CD., FETIH, FETİH CD., HACI HASAN EFENDI, HASAN EFENDİ CD., KONUKLAR CD., MİLLİ EGEMENLİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 24 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HÜRRIYET, HÜRRİYET mahallelerinde MEHMET AKIF CD., SÖĞÜT CD., YÜKSEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 24 Mayıs Cuma 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMURAT mahallelerinde HASTANE, HASTANE SK., NERGIS, NERGİS SK., TOKİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 24 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI CEDIT, CAMİ CEDİT, ORTA mahallelerinde AHMETBEY CD., ORHAN GAZI CD., ORHAN GAZİ CD., ORHANGAZİ, ORHANGAZİ CD., PARK İÇİ YOLU, SEREF, ŞEREF, ŞEREF CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 24 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde 1009, 1011, 1015, 1016, 1017, ATATÜRK, BALCILAR, BALCILAR CD., ÇINAR SK., GAZİ SK., HALIT MOLLA, İNCE SK., KIRAZ SK., KİRAZ SK., NİLÜFER SK., ORHAN GAZI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 24 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞAN, ORTA mahallelerinde 1 NOLU GAZİ OKTAY KAAN PARKI İ, ADNAN MENDERES CD., NİSAN 17. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 24 Mayıs Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMICEDIT, CAMİCEDİT, ÇAYIÇI, ÇAYİÇİ, GAZIPASA, GAZİPAŞA, GÖL, HACIMERCAN, İLMİYE, KURUÇESME, KURUÇEŞME, NAILIYE, NAİLİYE, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE, ÜNLÜCE, YENI, YENİ mahallelerinde 3301, 3302 SOK., 3306, 3309, 4001, 4003, 4005, 4006, 4009, ADA, ADA SK., AFAL SK., AHMET YESEVİ CD., AKÇAY VİLLALARI İÇİ YOLU, ALAGÖZ, ARMUTLU, ARMUTLU SK., ATA EVLER İÇİ YOLU, AVCILAR SK., BADIR SK., BAKIRLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAŞAR SK., BILAL, BİLAL, BİLAL SK., BOĞAZİÇİ CD., BOZA SK., CAMICEDIT, CAMİCEDİT CD., CEM SK., ÇİÇEKÇİLER CD., ÇİĞDEM KONAKLARI İÇİ YOLU, DAMAT SK., DEFNE SK., DOGAN, DOĞAN SK., ERENLER CD., FATİH SK., FERHAT SK., FIDAN CD., FİDAN CD., GONCABAHÇE, GONCABAHÇE SK., GÜLLÜ BAHÇE, GÜLLÜ BAHÇE SK., GÜNES, GÜR SK., GÜZEL SK., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, ILMIYE, ISIKLAR, IŞIKLAR CD., IZCI, İLMİYE CD., KADI, KADI CD., KAHRAMAN 1, KARADUT SK., KARANFİL SK., KAYADİBİ CD., KAYNARCA, KAYNARCA CD., KEMALETTIN SAMI PASA CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KEMALETTİNSAMİ PAŞA CD., KEMER CD., KEMER MEZARLIĞI İÇİ YOLU, KÖKNAR CD., KÖSEOĞLU SK., KURTULUS, KURTULUŞ CD., MEDRESE SK., MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEZARLIK İÇİ YOLU, MOLLA GÜRANI, MOLLA GÜRANİ SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., NEVZAT, OKUL, OKUL 1, OKUL CD., OKUL SK., ÖZDEMİR SK., ÖZKÖSEMEN SK., PASA, POLAT, POLAT 1, POLAT CD., POLEN CD., PUSULA, PUSULA SK., ROZET SK., RÜSTEMPAŞA CD., SABRİ BOSTANCI SK., SAFRAN, SAİTAĞA CD., SAKARYA CD., SEYFI POLAT, SEYFİ POLAT CD., SEYIDOGLU, SEYİDOĞLU SK., SOFHAN EVLERİ İÇİ YOLU, SULTAN SK., ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ CD., ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ, ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ CD., ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, TAN SK., TANTA, TANTA SK., TANTAN, TEMREN, TEMREN CD., ULAŞTIRMA SK., USLU SK., ÜNLÜCE, ÜNLÜCE CD., ÜNLÜCE SK., ÜNLÜCE YOLU CD., YENİ EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, YIGIT, YİĞİT SK., ZAMBAK 1, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.