24 Nisan KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
KOCAELİ ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. KOCAELİ'da 24 Nisan Perşembe günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar SEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte KOCAELİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ ilinde 24 Nisan Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KANDIRA ilçesinde 24 Nisan Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIAHMETLER mahallelerinde ÇOBANALILER MEVKII, ÇOBANALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇUKUR MEVKII, ÇUKUR MEVKİİ KÜME EVLER, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKII, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 24 Nisan Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOCAKAYMAS mahallelerinde HÜRRIYET., HÜRRİYET. CD., MESUT SK., PAPATYA SK., TAMER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 24 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDURAK, DÖNGELLİ, FERIZLI, FERİZLİ, INCECIK, İNCECİK, MANCARLAR, PELITPINARI, PELİTPINARI, SELIMKÖY, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, SÜLLÜ mahallelerinde BADETLER MEVKII, BADETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERIZLI MERKEZ MEVKII, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, INCECIK HATIPLAR MEVKII, INCECIK MERKEZ MEVKII, İNCECİK HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ASAGI MEVKII, MANCARLAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SELIMKÖY ÇAVUSLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER DAVUTLAR MEVKII, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜKÜRLER MEVKII, SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKII, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
İZMİT ilçesinde 24 Nisan Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEBIHOCA, NEBİHOCA mahallelerinde GÖKÇELER MEVKII, GÖKÇELER MEVKİİ, GÖKÇELER MEVKİİ KÜME EVLER, NEBIHOCA MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 24 Nisan Perşembe 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUBUKLUBALA mahallelerinde ÇUBUKLUBALA, ÇUBUKLUBALA CD., KARAASLAN SK., KAŞIKCI ŞEYHLAR YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 24 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde AYÇİÇEĞİ SK., BAHÇEŞEHİR SK., BERIL, BERİL SK., BERKE SK., ÇAMSAKIZI CD., DUYGU SK., ELVIN, ELVİN SK., HERCAI, HERCAİ SK., SALKIM SÖGÜT, SALKIM SÖĞÜT CD., SARI MİMOZA CD., ULUÇINAR CD., VUSLAT, VUSLAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 24 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde KORU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 24 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA MERKEZ, ALİKAHYA ATATÜRK, ALİKAHYA MERKEZ mahallelerinde FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET BULVAR, MEHMET AKİF CD, OSMAN HAMDİ BEY CD., PASADAYI, PAŞADAYI SK., SALKIM SK., VELİ MAHMUT PAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GÖLCÜK ilçesinde 24 Nisan Perşembe 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, ÇİFTLİK, DONANMA, DÜZAĞAÇ, IPEK YOLU, İPEK YOLU, ÖRCÜN, PIYALEPASA, PİYALEPAŞA, SARAYLI, SEHITLER, SIRINKÖY, ŞEHİTLER, ŞİRİNKÖY, TOPÇULAR, YENI, YENİ, YUNUS EMRE mahallelerinde 1 MART, 1 MART CD., 159., 160. SK., 161., 161. SK., 162., 162. SK., 169. SK., 17 AĞUSTOS BULVAR, 170. SK., 170-A SK., 171., 171. SK., 172. SK., 178., 178. SK., 179., 179. SK., 180. SK., 181. SK., 182., 186., 186. SK., 190. SK., 190/A SK., 190/B, 190/B SK., 191. SK., 193. SK., 194., 194/A SK., 196., 196. SK., 197., 197. SK., 198. SK., 199., 199. SK., 201., 202., 202. SK., 203. SK., 204. SK., 205. SK., 206. SK., 207. SK., 208. SK., 210. SK., 213. SK., 221., 221. SK., 222. SK., 223. SK., 224., 224. SK., 226. SK., 228. SK., 229., 229. SK., 233. SK., 235. SK., 241. SK., 242., 242. SK., 243. SK., 244. SK., 245. SK., 246. SK., 247. SK., 248. SK., 249. SK., 250. SK., 253. SK., 254., 254. SK., 255. SK., 256. SK., 257., 257. SK., 258. SK., 259., 259. SK., 260. SK., 262., 262. SK., 264. SK., 265., 265. SK., 269. SK., 271. SK., 272. SK., 277. SK., 278. SK., 279. SK., 286. SK., 287. SK., 288. SK., 289. SK., 290. SK., 291. SK., 292. SK., 293., 293. SK., 294. SK., 295., 295. SK., 296., 297. SK., 298. SK., 299. SK., 300. SK., 301., 301. SK., 303. SK., 307., 307. SK., 308. SK., 311., 312. SK., 3123. SK., 3124. SK., 3125. SK., 3131. SK., 3135 SK., 314. SK., 3147., 3147. SK., 315., 3152. SK., 316. SK., 317., 318/1. SK., 319. SK., 320. SK., 3205., 3206., 321. SK., 3210., 3211., 322. SK., 3221., 3224., 3229., 323., 323. SK., 324., 324. SK., 326., 326. SK., 327., 329., 3301, 3302., 3308., 3309., 331., 3312., 332., 332. SK., 3323., 3324., 3326., 3328., 333., 333. SK., 3331., 334. SK., 336., 336. SK., 337., 337. SK., 340. SK., 341. SK., 351. SK., 352. SK., 354. SK., 355. SK., 356. SK., 357. SK., 358., 359. SK., 360., 362. SK., 363. SK., 365. SK., 366., 366. SK., 367. SK., 368. SK., 369., 370. SK., 371. SK., 372. SK., 373. SK., 374., 374. SK., 375. SK., 377., 379. SK., 380. SK., 381. SK., 383. SK., 384., 384. SK., 385. SK., 386. SK., 387., 387. SK., 388., 388. SK., 389. SK., 390., 390. SK., 393. SK., 395., 395. SK., 396. SK., 397. SK., 398. SK., 399. SK., 400. SK., 401., 401. SK., 402. SK., 403. SK., 404. SK., 406., 406. SK., 407. SK., 408. SK., 409. SK., 410. SK., 411., 411. SK., 412. SK., 413. SK., 415. SK., 416., 416. SK., 417., 417. SK., 418. SK., 419. SK., 420. SK., 421. SK., 423. SK., 425. SK., 426. SK., 4266. SK., 427., 428. SK., 4284. SK., 429. SK., 430. SK., 432., 433. SK., 435., 435. SK., 436., 436. SK., 437. SK., 438. SK., 439. SK., 440., 440. SK., 441. SK., 442. SK., 443. SK., 444. SK., 446. SK., 447. SK., 448., 449., 449. SK., 450., 450. SK., 452. SK., 453. SK., 453/1. SK., 454. SK., 455. SK., 456. SK., 457., 457. SK., 465. SK., 466., 466. SK., 468., 468. SK., 471., 471. SK., 472. SK., 473. SK., 475. SK., 476. SK., 477. SK., 478. SK., 478/1., 478/1. SK., 478/2., 478/2. SK., 480., 480. SK., 482., 482. SK., 483. SK., 484. SK., 485., 485. SK., 486. SK., 489., 489. SK., 496. SK., 497. SK., 498. SK., 499. SK., 500., 502/1. SK., 502/2. SK., 503., 504., 504/1. SK., 504/2. SK., 505. SK., 506., 506. SK., 508. SK, 511/1., 511/2. SK., 512/1., 512/1. SK., 512/2., 512/2. SK., 512/3. SK., 512/4. SK., 513. SK., 530., 530. SK., 531. SK., 531/1. SK., 531/2. SK., 532. SK., 532/2., 532/2. SK., 534/1. SK., 534/2. SK., 536. SK., 537. SK., 540. SK., 541. SK., 542. SK., 544/1., 544/1. SK., 546. SK., 547. SK., 548. SK., 549., 549. SK., 551. SK., 553., 553. SK., 555., 555. SK., 557. SK., 558., 558. SK., 561. SK., 562. SK., 563. SK., 565., 565. SK., 567., 569., 569. SK., 572. SK., 573., 573. SK., 574. SK., 576., 576. SK., 577. SK., 577/1., 577/1. SK., 578. SK., 579., 579. SK., 580. SK., 581., 582., 582. SK., 583. SK., 584., 584. SK., 585. SK., 586. SK., 587., 587. SK., 588., 588. SK., 589. SK., 590. SK., 592. SK., 593. SK., 594., 594. SK., 595. SK., 596., 597. SK., 598. SK., 601. SK., 602. SK., 603. SK., 603/1., 603/1. SK., 603/3. SK., 603/4. SK., 604., 604. SK., 604/1. SK., 605/1., 605/1. SK., 605/2., 605/2. SK., 605/3. SK., 607., 607. SK., 608., 608. SK., 609. SK., 610. SK., 611. SK., 612. SK., 613. SK., 614., 614. SK., 615. SK., 616., 616. SK., 617., 617. SK., 620. SK., 623., 624. SK., 626. SK., 627. SK., 628. SK., 629. SK., 630., 630. SK., 631. SK., 632. SK., 633. SK., 634. SK., 638. SK., 639. SK., 642. SK., 643., 643. SK., 644. SK., 646. SK., 646/1. SK., 646/2. SK., 646/3., 646/3. SK., 647. SK., 647/1. SK., 648/1. SK., 656. SK., 656/1. SK., 663. SK., 850., 850. SK, 850. SK., 862. SK., ADNAN KAHVECİ CD, ALDIRMAZ SK., ALI FUAT PASA CD., ALI IHSAN PASA, ALİ FUAT PAŞA CD., ALİ İHSAN PAŞA CD., ATAKAN, ATAKAN SK., ATATÜRK BULVAR, B.CAHİT MORKAYA SK., BABA SULTAN, BAĞLAR CD, BARBAROS HAYRETTIN, BARBAROS HAYRETTİN CD., BAYRAK SK., CELAL BAYAR, CELAL BAYAR CD., ÇALDIRAN, ÇALDIRAN CD., ÇİFTLİK SK., DICLE, DICLE CD., DİCLE CD., DOGA, DOĞA SK., DURUSU, DURUSU SK., FEVZİ YILDIZ SK., FIKRI ÖZBAY, FİKRİ ÖZBAY CD., FURKAN, FURKAN SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GELINCIK PINARI, GELİNCİK PINARI CD., GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN CD., GÜNEL SK., GÜREL, HALİDE EDİP ADIVAR CD., HİCRAN SK., ILHAN TUBA, IPEK YOLU, ISTIKLAL, IZNIK, İLHAN TUBA CD., İPEK YOLU BULVAR, KARA FATMA, KARADENIZ, KARADENİZ CD., KARAFATMA CD., KARAKAYA, KARAKAYA SK., KIZILIRMAK, KIZILIRMAK CD., KOCATEPE, KOCATEPE CD., LOZAN, LOZAN CD., MALAZGIRT, MALAZGİRT CD., MEHMET AKİF ERSOY CD., MERIÇ, MERİÇ CD., MEVLANA CD., ÖRCÜN MERKEZ MEVKII, ÖRCÜN MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVL, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., PIYALEPASA, PİYALEPAŞA CD., SAADET SK., SABİHA GÖKÇEN CD., SAKARYA CD., SARAYLI, SARAYLI CD, SARAYLI MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARAYLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARI, SARI CD., SEHIT ALAATTIN YUNAK, SEHITLER, SELİMİYE YOLU, SIVRITEPE, SİVRİ TEPE YOLU SK, SİVRİTEPE CD, SULTANBABA CD., SÜLEYMAN ATES, SÜLEYMAN ATEŞ CD., ŞEHİT ALAATTİN YUNAK SK., ŞEHİTLER CD., TEKEŞ SK., TURGUT ÖZAL, TÜRBE YOLU SK., YAĞMUR SK., YASAR DOGU, YAŞAR DOĞU CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YEŞİLIRMAK CD., YOSUN SK., YUNUS EMRE, YÜCE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 24 Nisan Perşembe 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT, AVCIKÖY, AYVAZPINARI, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, FULACIK, HAMIDIYE, HAMİDİYE, HİSAREYN MERKEZ, ICADIYE, IHSANIYE, IHSANIYE MERKEZ, INEBEYLI, IPEK YOLU, IRSADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, İNEBEYLİ, İPEK YOLU, İRŞADİYE, KIZDERBENT, LÜTFIYE, LÜTFİYE, MESRURIYE, MESRURİYE, SELIMIYE, SELİMİYE, SEMETLER, SENAIYE, SENAİYE, SEVKETIYE, SIRINKÖY, SOFULAR, ŞEVKETİYE, ŞİRİNKÖY, ÜMMIYE, ÜMMİYE, YALAKDERE mahallelerinde 19 MAYIS, 19 MAYIS CD., 273. SK., 3213, 3213., 3215., 3253., 3418., 3425., 4 TEMMUZ SK., 4141., 4144., 4144. SK., 4145., 4145. SK., 4147. SK., 4148., 4148. SK., 4151. SK., 4163., 4163. SK., 4165. SK., 4166. SK., 4167., 4167. SK., 4168. SK., 4169., 4171., 4171. SK., 4173., 4173. SK., 4175. SK., 4177. SK., 4179. SK., 4180., 4180. SK., 4181. SK., 4182. SK., 4184. SK., 4185. SK., 4186. SK., 4187. SK., 4188. SK., 4192. SK., 4195., 4198. SK., 4199. SK., 4201. SK., 4202. SK., 4203. SK., 4207., 4207. SK., 4208. SK., 4211. SK., 4218. SK., 4219., 4222. SK., 4224. SK., 4230. SK., 4232. SK., 4234., 4234. SK., 4236., 4236. SK., 4241., 4241. SK., 4242. SK., 4244., 4244. SK., 4246., 4246. SK., 4251. SK., 4260. SK., 4261. SK., 4262., 4262. SK., 4263. SK., 4264. SK., 4265. SK., 4267. SK., 4269. SK, 4270., 4271. SK., 4273. SK., 4274. SK., 4275. SK., 4276. SK., 4277., 4277. SK., 4278. SK., 4279., 4279. SK., 4280. SK., 4283., 4283. SK., 4284. SK, 4285. SK., 4287. SK., 4290. SK., 4291. SK., 4294. SK., 4295., 4296. SK., 4300. SK., 4301. SK., 4303. SK., 4306. SK., 4307. SK., 4308., 4308. SK., 4310. SK., 4312. SK., 4314., 4314. SK., 4315., 4315. SK., 4317. SK., 4318. SK., 4320., 4320. SK., 4321. SK., 4325. SK., 4326. SK., 4327. SK., 4330. SK., 4336. SK., 4338., 4338. SK., 4341., 4341. SK., 4342., 4342. SK., 4343. SK., 4345. SK., 4347., 4347. SK., 4350., 4350. SK., 4352. SK., 4353. SK., 4355., 4356. SK., 4357. SK., 4369. SK., 4372. SK., 4373. SK., 4401. SK., 4407. SK., 4408. SK., 4422., 4422. SK., 4423. SK., 4424., 4426. SK., 4428., 4428. SK., 4429., 4429. SK., 4430. SK., 4431. SK., 4432. SK., 4601., 4603., 4609., 4610., 4619., 4623., 4625., 517. SK., 645., 645. SK., 649/1., 650. SK., 652. SK., 653., 653. SK., 654. SK., 655., 655. SK., 676. SK., 678. SK., 872. SK., 874., 874. SK., 875., 875. SK., ADIGÜZEL, ADIGÜZEL CD., AHMET DİKDERE SK., AHMET TURAL SK., AKÇA SK., AKTOPRAK, AKTOPRAK SK., ALI FUAT PASA, ALI MEHMET AKKIR, ALİ MEHMET AKKIR SK., ALİ RIZA SK., ALT MEVKİİ KÜME EVL, ALT MEVKİİ KÜME EVLER, ANADOLU, ANADOLU CD, ANADOLU CD., ARIF NIHAT ASYA, ARİF NİHAT ASYA CD., ARK SK., ATATÜRK 1924 MEYDAN, AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AY SK., AYVAZPINAR MERKEZ MEVKII, AYVAZPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAGDAT, BAĞ SK., BAĞDAT, BAĞDAT CD., BAHÇE SK., BAKKAL SK., BALABANLAR CD., BARIS, BARIŞ CD., BAŞER SK., BEHÇET HOCA SK., BEYOGLU, BEYOĞLU CD., BILGIN, BOSNA HERSEK SK., BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, CAMİ SK., CANAN SK., CENGİZTOPEL SK., CEVDET SUNAY, ÇAĞLAR SK., ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMLIK SK., ÇANAKKALE CD., ÇAVUS MEHMET, ÇAVUŞ MEHMET CD., ÇINAR ÇEŞME SK., ÇINARLAR SK., ÇINARLI, ÇINARLI CD., ÇİFTE SELVİ SK., ÇOBAN YILDIZI, DAMLA SK., DANIŞMENT SK., DAVUL KÖPRÜ MEVKII, DAVUL KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, DEDE, DEDE SK., DEGIRMEN, DOBRA CD., DOĞAN SK., ELMALIK, ELMALIK SK., ELMAS SK., EMİR SULTAN CD., ERDEM, ERDEM CD., ERDOĞAN SK., ERENLER SK., ERGENEKON CD., ERİK SK., EROL SK., ESKI BAGLAR, EYÜP SULTAN, EYÜP SULTAN CD, EYÜP SULTAN CD., FATİH SK., FILIZ, FİLİZ SK., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GELİNCİK SK., GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., GÜLERSOY SK., GÜNEŞ SK., GÜREŞ SK., GÜRSES SK., HACI EYÜP SK., HACI ORHAN SK., HAFIZ ALİ SK., HAMIDIYE, HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, HAMİDİYE, HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ, HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HASAN AGA, HASAN AĞA CD., HASAN ERYİĞİT CD., HASANPINARI, HÜRRİYET-İHSANİYE YOLU SK, ICADIYE YUKARI MEVKII, IHSANIYE ADNAN MENDERES, IHSANIYE KAZIM KARABEKIR, IHSANIYE MERKEZ MEVKII, ILYAS KANPARA, INKILAP, INKILAP CD., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İCADİYE YUKARI MEVKİİ, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS TEMİZ SK., İHSANİYE ADNAN MENDERES CD., İHSANİYE KAZIM KARABEKİR CD., İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, İLYAS KANPARA SK., İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ, İNKILAP CD., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İSMAİL BAYCAN SK., İSTANBUL SK., İSTİKLAL SK., KANPARA, KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ, KASATURA, KAVAKLI, KAVALA SK., KAYNAK SK., KAZIM KARABEKİR SK., KIBRIS, KIBRIS SK., KINALI SK., KIRKPINAR CD., KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KOCA YUSUF, KOCA YUSUF CD., KOCABAĞLAR SK., KÖSE SK., KÖSEOĞLU SK., KÖY GIRISI MEVKII, KÖY GİRİŞİ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY ÜSTÜ MEVKII, KÖY ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖZDERE MEVKII, KÖZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, KURTLAR VADISI MEVKII, KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, KURTULUŞ SK., LÜTFIYE ASAGI MEVKII, LÜTFIYE YUKARI MEVKII, LÜTFİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, LÜTFİYE YUKARI MEVKİİ, LÜTFİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, MANOLYA SK., MEHTAP CD., MEHTAP SK., MERDIGÖZ, MESELIK, MESRURIYE, MESRURİYE KÜME EVL, MESRURİYE KÜME EVLER, MEŞELİK SK., MOLLA MUSTAFA SK., NECATI ÇELIK, NECATİ ÇELİK CD., NEHIR, NUMAN SK., OBA, OBA SK., OKÇU TEPE, OKÇU TEPE SK., OKYAR, OKYAR CD., OLGUN CD., OSMAN GAZİ CD., ÖMER USTA SK., ÖZDEMİRLER CD., PAPATYA, PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., POLATKAN CD., SADIK SK., SAKA CD., SAMANYOLU CD., SARAY SK., SARI OTLUK SK., SARICALI, SARICALI SK., SARMAŞIK SK., SELIMIYE ASAGI MEVKII, SELIMIYE ORTA MEVKII, SELIMIYE YUKARI MEVKII, SELİMİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SENAIYE MERKEZ MEVKII, SENAİYE MERKEZ MEVKİİ, SENAİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SENAİYE MERKEZ MEVKİİ SK, SEVKETIYE MERKEZ MEVKII, SEYH SAMIL, SEYMEN, SEYRAN, SEYRAN SK., SIRMEN, SİNOP SK., SİRMEN CD., SOFULAR MERKEZ MEVKII, SOFULAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SOĞUKOĞLU CD., STAD, STAD SK, SU DERESI, SU DERESİ SK., SUNAR, SUNAR CD., SUSAM SK., SÜTLÜPINAR, ŞEHİT HAKAN KURT SK., ŞEHİT HÜSEYİN AKBAŞ SK., ŞEVKETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEYH ŞAMİL CD., TANIK, TANIK SK., TASAGIL ALTI MEVKII, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ, TAŞAĞIL MEVKİİ, TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER, TATAR İHSAN CD., TEMEL, TENEKELI, TOPÇU DERE, TOPÇU DERE SK., UZUNER CD., ÜNLÜ SK., VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., VALİDE KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, VALİDE SULTAN CD., VEYSEL KARANI, YALAK DERE, YALAK DERE CD., YAPRAK SK., YAVUZ SULTAN, YAVUZ SULTAN CD., YESIL VADI, YEŞİL VADİ SK., YOKSUL SK., YUSUF BAĞLARI, YUSUF BAĞLARI SK., ZAMBAK SK., ZIRVE, ZİRVE SK., ZORLU, ZORLU CD., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 24 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN mahallelerinde ALİ AĞA SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., HASAN AĞA SK., SEHIT ILYAS AKMAN, ŞEHİT İLYAS AKMAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 24 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIFERHADIYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, ICADIYE, INEBEYLI, IRSADIYE, İHSANİYE MERKEZ, İNEBEYLİ, İRŞADİYE, MAMURIYE, NÜZHETIYE, SİYRETİYE, ÜMMİYE mahallelerinde 3204., 3207., ALAKAYA, ALAKAYA SK., ÇAVUŞ SK., ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, INEBEYLI MERKEZ MEVKII, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İDRİS UZUNER SK., İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKAŞ CD., MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., TASAGIL MEVKII, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI IRSADIYE MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARTEPE ilçesinde 24 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde AYDINLI SK., BEŞİK, BEŞİK SK., BEYAZ GÜL SK., BURÇ, BURÇ SK., ÇAĞRI, ÇEMBER, DAĞOĞLU, DİBEKTAŞI SK., ELDİVAN, İNKILAP SK., KORAY, KORAY SK., KULELI, KULELİ, MÜDERRİS SK., ÖNDER SK., SIMGE, SIMGE SK., SİMGE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 24 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNTARLA mahallelerinde 329. SK., 335., 335. SK., 338., 338. SK., 347. SK, 348. SK, SULTAN BEYAZIT, SULTAN BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 24 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde ASLIHAN, BESIK, BORA, GÜRCAN SK., HAMAMLI, HAMAMLI SK., HAREM SK., İZMIT., İZMİT.. CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 24 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNTARLA mahallelerinde 302., 302. SK., 306., 309. SK., 310. SK., 318. SK., 319., 321., 327. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 24 Nisan Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE, UZUNTARLA mahallelerinde 325., 405. SK., 407., 424. SK., AKÇAKESME SK., AKGÜL SK., AKSU, DURUGÖL SİTESİ YOLU SK, FERONİA SİTESİ YOLU SK, FLORA SİTESİ YOLU SK, HARBIYE, HARBİYE CD., KİLYOS SK., MAŞUKKÖY SİTESİ YOLU SK, MIMBER, MİMBER SK., REYHAN SİTESİ YOLU SK, SEKA KAMPI, SEKA KAMPI CD., TÜRBE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 24 Nisan Perşembe 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, DERBENT, NUSRETIYE, NUSRETİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde AHMET LÜTFÜ ARAT BULVAR, AYDINKENT SİTE YOLU SK, BALCILAR SK., BAŞAKLI SK., EKVATOR, EKVATOR SK., GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., KARTEPE 2000 VİLLALARI SİTE YO, KIR SK., ÖĞRETMENLER SK., ÖMER YALÇIN CD., SAKA SK., SİMSAR SK., ÜÇGEN SK., ÜRKMEZ SK., ZERDECAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GEBZE ilçesinde 24 Nisan Perşembe 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZILER, GAZİLER mahallelerinde 1761., 1761. SK., 1762. SK., 1764., 1764. SK., 1765. SK., 1766., 1766. SK., 1766/1. SK., 1766/2. SK., 1767. SK., ŞEHİT FAHRİ KIR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 24 Nisan Perşembe 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZPINAR, KİRAZPINAR mahallelerinde 2715. SK., 2715/1. SK., 2716. SK., 2716/1. SK., 2717. SK., 2726. SK., 2727. SK., 2730. SK., 2734. SK., 2735. SK., 2736. SK., 2737. SK., 2738. SK., 2740. SK., 2776/1. SK., D-100 KARAYOLU CD, KİRAZPINAR EVLERİ 5819 ADA KÜME EVLER, ŞEHIT ALI GAFFAR OKKAN, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN CD., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 24 Nisan Perşembe 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZILER, GAZİLER mahallelerinde 1712., 1712. SK., 1713. SK., 1713/1., 1713/1. SK., 1713/2. SK., 1713/3. SK., 1713/4., 1713/4. SK., 1737. SK., 1742. SK., 1742/1. SK., 1744. SK., 1750. SK., 1752. SK., 1753. SK., 1754. SK., 1755. SK., 1756. SK., CEM, SEHIT ÖZCAN DEMIRCI, SEHIT SELAHATTIN YAPRAK, ŞEHİT ÖZCAN DEMİRCİ CD., ŞEHİT SELAHATTİN YAPRAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 24 Nisan Perşembe 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZILER, GAZİLER mahallelerinde 1020. SK., 1718., 1718. SK., 1719. SK., 1720. SK., 1721., 1721. SK., 1722. SK., 1723. SK., 1757. SK., 1758., 1758. SK., 1759. SK., 1760., 1760. SK., 1762., 1763. SK., 1795. SK., GAZİLER CD., ISSIKGÖL CD., NESIL, NESİL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KÖRFEZ ilçesinde 24 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde ALİ NAİLİ MORAN SK., ALİ RIZA EFENDİ SK., BAĞDATLI CD., CAHİT KAYRA SK., ÇAKABEY SK., HARUN ÇETİNTEMEL SK., KAMURAN ERBUĞA SK., KARDESLER, KARDEŞLER SK., KUVAYİ MİLLİYE SK., SAHABETTIN HATIPOGLU, SELİMAĞA SK., SERIF ÇANGA, ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞARK SK., ŞERİF ÇANGA CD., YAKUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
BAŞİSKELE ilçesinde 24 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE, KARATEPE, PASADAG, PAŞADAĞ, RAHMIYE mahallelerinde 1., 1. SK., 12., 12. SK., 13. SK., 16., 16. SK., 17. SK., 20. SK., 23. SK., 25., 25. SK., 26., 26. SK., 4., 4. SK., 6. SK., 8., 8. SK., ÇANAKÇI SK., DEVRAN SK., DOGANTEPE CUMHURIYET, DOGANTEPE CUMHURIYET CD., DOGANTEPE HÜRRIYET, DOGANTEPE ISTIKLAL, DOGANTEPE IZMIT, DOGANTEPE VATAN, DOĞANTEPE CD, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD., DOĞANTEPE İZMİT CD., DOĞANTEPE VATAN CD., EKŞİ SK., ELIT, ELİT SK., HANIMAĞA SK., KARATEPE IZMIT, KARATEPE İZMİT CD., KURTULUS, KURTULUŞ CD., KUZU, KUZU SK., MERAL, NESE, NURİ PAŞA CD., ONUR, ONUR SK., ORUÇ SK., SAHINLER, ŞAHİNLER SK., TABİAT, TOROS SK., ÜSTÜN SK., YABANGÜLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 24 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, NÜZHETİYE, PANAYIR, SERVETİYE KARŞI, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde ABİŞ SK., ARTVİNLİ SK., ATILLA, ATİLLA SK, DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADİYE YOLU(ÇAVUŞOĞULLARI) SK., HAVUZLUBAHÇE CD., KADIRGA YOLU SK, KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KESTANELIK MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER, KİRAZLIBAHÇE CD., NECATİ GENÇOĞLU CD., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVL, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ KÜME EVLER, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 24 Nisan Perşembe 10:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, AYDINKENT, BARBAROS, DÖNGEL, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde ABDÜLHAMIT, ABDÜLHAMİT CD, ABDÜLHAMİT CD., ABIDE, ABİDE SK., ALARA, ALTINTEPE, ALTINTEPE SK., ANDAÇ, ANDAÇ SK., ARGÜN SK., ARKA SK., ASU, ASU SK., AZİZ SK., BAHADIR, BAHADIR SK., BATIN, BATIN SK., BUSE SK., CENNET SK., CEREN, CEREN SK., ÇAKAR SK., ÇAKIRLAR, ÇAKIRLAR SK., ÇELENK SK., ÇEVIK, ÇEVİK SK., ÇISEM, ÇISIL, ÇİMEN SK., ÇİSEM SK., ÇİSİL SK., ÇUHA ÇİÇEĞİ SK., DAMAT SK., DEMIRKAPI, DERE PAZARI, DERE PAZARI SK., DERELI, DERELİ SK., DİLEK SK., DURU SK., DUYGULU, DUYGULU SK., DÜZEN SK., DÜZLEM, DÜZLEM SK., EFSUN SK., EGE SK., EKİM SK., ELFIDA, ELFİDA SK., ELMAS HANIM SK., EMNİYET SK., ENDER SK., ERENGÜL SK., ERKIN, ERKİN SK., ERSEN SK., ESINTI, ESINTI SK., ESİNTİ SK., EŞME KAYA SK., EVİN SK., FEVZİYE SK., GANI, GANİ SK., GELIN, GÖKTÜRK, GÜLDEN SK., GÜLSEREN, GÜLSEREN SK., GÜNEBAKAN, GÜNEBAKAN SK., GÜVEN, GÜVEN SK., HACI MECIT, HAMİDİYE SK., HANZADE SK., HOYLAN SK., IBNI SINA, IŞIK SK., İBNİ SİNA CD., İDEAL SK., KADİFE ÇİÇEĞİ SK., KAHRAMANLAR, KAMELYA, KAMELYA SK., KANAT SK., KANDIL ÇIÇEGI, KANDİL ÇİÇEĞİ SK., KARAKOYUN SK., KARAL, KARAL SK., KARAMAN, KARAMAN SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KASIMPATI SK., KAYGAS SK., KAYNAR SK., KERVAN SK., KIVANÇ, KIVANÇ SK., LEMIDE, LEMİDE SK., MEKİN SK., MELIS, MELİN SK., MELİS SK., MERTCAN SK., MERYEM SK., MILLET, MİLLET CD., MÜMIN, NECİP FAZIL CD., NERMIN, NERMİN SK., NEZİR SK., ONURHAN, ONURHAN CD., ÖZER, ÖZER SK., ÖZKARAMAN SK., ÖZLÜ SK., PERİ SK., POYRAZ SK., RAHMET, RAHMET SK., RAUF, RAUF SK., SAĞDIÇ SK., SAHARA SK., SARI MUSTAFA SK., SARI SK., SEMI, SERPİL SK., SİVRİ SK., SÜLEYMAN ÇELEBİ CD., ULAŞ SK., ULU ÖNDER, ULU ÖNDER CD., ÜNİKENT SİTESİ YOLU SK, VACİD SK., VARIS, VEYSEL KARANİ CD., YAMAN SK., YARBAY MUSTAFA, YARBAY MUSTAFA CD., YAVUZER SK., YUVA, YUVA SK., ZAHİR SK., ZEKİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 24 Nisan Perşembe 11:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, DAMLAR, DONANMA, DÖNGEL, TOPÇULAR mahallelerinde 3089., 3089. SK., 3141. SK., BEYAZIT CD., ÇITAK SK., DEVRE SK., DİRİLİŞ SK., EFSANE., EKİN SK., ELÇİBEY SK., ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ CD., FAVORİ SK., FAZILET, GÜNESLI SK., HAREM, KINA ÇİÇEĞİ SK., PAZARLIDERE CD., YAHYA ÇAVUŞ CD., YAVUZ SULTAN SELIM, YEŞİLKIR SK., YUNUS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 24 Nisan Perşembe 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLACIK mahallelerinde FAKÜLTE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 24 Nisan Perşembe 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, MAHMUTPAŞA, SERDAR, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 17 AĞUSTOS FAY HATTI, 4.ADA SK., AÇIKGÖZ SK., AHSEN, AHSEN SK., AKÇE SK., AKINCILAR, AKINCILAR SK., AKYÜZ, AKYÜZ SK., ALAMANBOĞAZI SK., ALOZ ALI, ALOZ ALI SK., ALOZ ALİ SK., ALPARSLAN, ALPARSLAN SK., ARAS, ARAS SK., BAHA SK., BAHÇIVAN SK., BATTAL GAZI, BATTAL GAZİ SK., BAYBURT SK., BEDİR SK., BERAT SK., BEREKET, BEREKET SK., BOYUN EGMEZ, BOYUN EĞMEZ SK., BUKET SK., BULUTLAR SK., BURSA, BURSA CD., CEMRE, ÇİLEK SK., ÇUHADAR, ÇUHADAR CD., DEGER, DEĞER SK., DEĞERLİ SK., DESTAN, DESTAN SK., DESTEGÜL SK., DILARA, DİLARA SK., DÜZLER, DÜZLER SK., EBRAR, EBRAR SK., EĞİLMEZ SK., EMİRHAN SK., ER, ER SK., ERLER, ERLER SK., ERTÜRK, ESENTEPE SK., EVİM SK., EZEL SK., FERMAN, FERMAN SK., FEVZİ PAŞA CD., FIRAT SK., FIRIN SK., GALIP, GAYE SK., GAYRET, GAYRET SK., GÖKNAR, GÖKNAR SK., GÖRÜS, GÖRÜŞ SK., GÖZDE, GÖZDE SK., GÜLBAHÇE SK., GÜLEÇ SK., GÜNEYSU, GÜVERCIN, GÜVERCİN SK., HAFIZ BAYRAM, HAFIZ BAYRAM SK., HAFIZ SAIT, HAFIZ SAİT, HAFIZOĞULLARI SK., HAMDİ ŞÜKRÜ SK., HASAN GÜLAY SK., HASRET, HASRET SK., HATIP, HATİP SK., HIZIRREIS, HIZIRREİS SK., HOCA AHMET YESEVI, HOCA AHMET YESEVİ CD., HURLU, HURLU SK., HÜLYA SK., INCE, İBRAHİM HAKKI CD., İÇTEN SK., İNCİR SK., İREM SK., KADIOĞLU SK., KALİTE SK., KARA AHMET, KARA AHMET SK., KARAMÜRSEL CD., KARINCA, KARINCA SK., KAYIN, KAYNAK, KAZANDERE, KAZANDERE SK., KEKLİK SK., KELES, KELEŞ SK., KIBAR, KÖPRÜ SK., KÖREBE SK., LEVENT KIRCA, LEVENT KIRCA CD., LISE, LİSE SK., MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA CD., MECİTALİ SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MERVE ELMAS, MERVE ELMAS SK., MEVLANAM, MEVLANAM CD., MIRAS, MİNE SK., MİRAS SK., MUHABBET SK., MUHTAR USTAOĞLU SK., MUTLU, MUTLU SK., NADIR, NADİR SK., NİDA SK., NUR SK., OKUR, OKUR SK., OKURLAR SK., ORMANCI, ORUÇ REİS SK., OSMANGAZİ SK., OSMANLI, OSMANLI SK., OYA BAŞAR SK., ÖZGÜRLÜK SK., PASİNLER CD., PORTAKAL SK., RECEP BUĞRA SK., RENK, RENK SK., SAFIR, SAFİR SK., SAKİN SK., SAMANYOLU SK., SAYGI SK., SELAHATTIN EYYUBI, SELAHATTİN EYYUBİ CD., SEMA, SEMA SK., SERKAN, SEYIT GAZI, SEYİT GAZİ SK., SULTAN SELIM, SULTAN SELİM SK., SÜTÇÜ MUSTAFA SK., ŞEKER SK., ŞİRİNLER SK., TARİH SK., TINAZTEPE, TINAZTEPE CD., TUGRUL, TUĞRUL SK., TURGUTLU SK., TURNALI SK., UĞURLU SK., ÜZÜM SK., VALİDE SK., YAVUZ SELIM, YAZGAN, YAZGAN SK., YEŞİL ÇİMEN SK., YEŞİL SK., YETIMALI SK., YETİMALİ SK., YURT, YURT SK., YURTTAS, YURTTAŞ, YUVACIK 17 AGUSTOS, YUVACIK 17 AĞUSTOS, ZEYTIN, ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 24 Nisan Perşembe 10:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, ATAKENT, BARBAROS, DAMLAR, DÖNGEL, FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, KÖRFEZ, NÜZHETIYE, PANAYIR, SEHITEKREM, SERVETİYE KARŞI, SEYMEN, ŞEHİTEKREM, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ, YESILKENT, YEŞİLKENT mahallelerinde 29 EKİM CD., 30 AGUSTOS, 30 AĞUSTOS SK., ABIS, ABİDİN SK., ACAR SK., ADA KARANFILI, ADA KARANFİLİ SK., ADNAN KORAL, ADNAN KORAL SK., AFAK SK., AĞA SK., AĞAÇKAKAN SK., AĞLAK SK., AKÇAY, AKIM, ALA, ALA SK., ALADAĞ SK., ALİM SK., ALPER, ALPER SK., ALTIN ŞEHİR SK., ANADOLU SK., ANAYOL, ANAYURT, ANAYURT SK., ARDEŞEN SK., ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, ARMUTLU SK., ARPA, ARTVINLI, ASIL, ASIRLIK, ASIRLIK SK., ASİL SK., ASMALI, AŞIK VEYSEL CD., ATABARI SK., ATES ÇIÇEGI, ATEŞ BÖCEĞİ SK., ATEŞ ÇİÇEĞİ SK., ATİLLA SK., AVCILAR, AVCILAR SK., AYASOFYA, AYASOFYA SK., AYAZ, AYAZ SK., AYAZMA, AYAZMA CD., AYBATIMI, AYBATIMI SK., AYKUT, AYKUT SK., AYSUN SK., AYTAÇ, AYTAÇ SK., AZAK SK., AZERI, AZERİ SK., BAĞIMSIZ SK., BAHA ÖZTÜRK SK., BAHTIYARLAR, BAHTİYARLAR SK., BAKIR SK., BAKIS, BAKIŞ SK., BAKİ SK., BALSU, BALSU SK, BANKA SK., BARIŞIK SK., BASAK, BASAMAK SK., BASARI, BAŞARI SK., BAŞKÖY SK., BATI TRAKYA, BATI TRAKYA CD., BAYINDIR, BAYRAKER, BAYRAKER SK., BAYRAM ALİ SK., BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU SK, BAYRAMOĞLU SK., BEBEK, BEBEK SK., BEDİA SK., BEGÜM, BEGÜM SK., BEKAR, BEKIROGULLARI, BEKİROĞULLARI SK., BELDE, BELEK, BENGISU, BENGİSU SK., BENGÜ, BENGÜ SK., BEYOGLU CD., BEYZADE SK., BIRAND, BİLİCİ SK., BİRAND SK., BOYAMA, BOZDAG, BOZDAĞ SK., BOZKURT, BUGRA, BUHAR SK., BULUŞ SK., BULUT SK., BURÇIN, BÜLBÜL, BÜYÜK SK., CANLAR, CEMAL SAHIN, CEMAL ŞAHİN SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ SK., CESUR SK., CEVIZLI, CEVIZLIK, CEVİZLİK CD., CEYHAN, CEYHAN CD., CİHANGİR SK., COSKUN SK., COŞKU SK., COŞKUN SK., COŞKUNER SK., CUDİBEY MEKTEP SK., CÜMLE SK., ÇAMLIBEL SK., ÇAYIR, ÇAYIR SK., ÇEÇENOĞLU SK., ÇEVRE, ÇIKMAZ SK., ÇINAR, ÇINAR CD., ÇİNİLİ SK., D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., D-130 KARAYOLU.. CD., DADALOGLU, DADALOĞLU SK., DAYI, DAYI SK., DEGIRMENCI, DEKOR SK., DERE KENARI SK., DIRILIS, DİKÇE SK., DİNÇTÜRK SK., DİRİKAN CD., DOGAN, DRAMA, DRAMA CD., DUMANLI SK., DUYARLI SK., DÜLGE, DÜŞ SK., DÜZ SK., DÜZLÜK CD, DÜZLÜK CD., DÜZLÜK MEVKII, DÜZTEPE SK., E.ELÇİBEY CD., EBEDI, EBEDİ SK., EBRU SK., EFE ALI, EFKAN SK., EFLATUN SK., EFSANE SK., EGRETI, EĞRETİ SK., EHLİDİL SK., EKBER SK., EKOL SK., EKREM, EKREM SK., ELA SK., ELIBOL, ELIF, ELİF SK., ELMAS PAŞA SK., EMEL SK., EMİN KAHYA SK., EMSAL, ENES SK., ERGUVAN, ERGUVAN SK., ERIKLI, ERİKLİ SK., ERİŞİM SK., ERMAN, ERMAN SK., ERTAN, ERTAN SK., ERTEN, ERTEN SK., ESENLER, ESENLER SK., ESENYALI, ESENYALI SK., ESKİ KALE SK., ESLEM SK., ESTERGON, ESTERGON SK., EVLİYAHAN SK., EVRAK, EVRAK SK., EVRİM SK., EYMEN SK., FARABİ SK., FAS SK., FAVORI, FAZİLET SK., FENER SK., FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI) SK., FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FEVZIOGLU, FEVZİOĞLU SK., FIL, FIRTINA SK., FISTIK SK., FİL, FİL SK., GARDENYA SK., GARİP SK., GAZANFER BILGE, GAZANFER BILGE CD., GAZANFER BİLGE CD., GAZILER, GELİBOLU SK., GELİN ÇİÇEĞİ SK., GENÇ ALİ SK., GENÇLIK, GENÇLİK SK., GEZMİŞ SK., GÖÇTÜLER SK., GÖKBAYRAK, GÖKBAYRAK SK., GÖKHAN SK., GÖKSU SK., GÖRKEM, GURUR, GURUR SK., GÜL GAZİ SK., GÜLBAHAR HATUN CD., GÜLDEFNE SK., GÜLDEREN, GÜLDEREN SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN CD., GÜNDÜZ SK., GÜNELİ SK., GÜNEŞLİ SK., GÜNEYCE SK., GÜRGENLİ YAKUP SK., GÜZEL HİSAR SK., HACI ASLAN CD., HACI DAVUT, HACI DAVUT SK., HACI HAKKI SK, HACI İZZET SK., HACI MAKSUT, HACI MAKSUT CD., HACI MUSTAFA ASLAN, HACI MUSTAFA ASLAN SK., HACI RASIT, HACI RAŞİT CD., HACI RECEP ACAR SK., HACI ZÜLKÜF SK., HACILAR SK., HAFIZ SK., HAKI, HALIDE EDIP ADIVAR, HALİDE EDİP ADIVAR SK., HALKÇI SK., HALKEVİ SK., HAMZA SK., HARMAN SK., HARMANLIK CD., HASAN ÇAVUŞ SK., HASAN GAZI, HASAN GAZİ CD., HASAN HOCA, HASAN HOCA SK., HATTAT SK., HATUNCUK SK., HAVUZLUBAHÇE, HAVUZLUBAHÇE CD, HAZAR, HAZAROGLU, HAZAROĞLU SK., HİKMET SK., HURİ SK., HÜNDÜR SK., HÜRMET SK., HÜRMETLİ SK., HÜRREM SULTAN SK, HÜRRIYET, HÜRRIYET CD., HÜRRİYET CD., HÜSEYIN NAZ, HÜSEYİN NAZ CD., IÇ, IDEAL, IKLIMA, ILAYDA, ILICA, IMREN, ISKETE, İHSAN PEKER SK., İKİZLER SK., İLAYDA SK., İLKYAZ SK., İLTER SK., İMAR SK., İMREN SK., İNCİ ÇİÇEĞİ SK., İNCİLER SK., İSKEFİYE SK., İSKETE SK., İZGİ SK., İZNİK CD., JÜLİDE SK., KABINE, KABİNE SK., KADEM ÇAVUŞ SK., KADER, KAHRAMANLAR CD., KALFA SK., KAMBEROĞLU SK., KANARYALAR SK., KANIK SK., KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARAGÖZ SK., KARAHASANLI, KARAHASANLI SK., KARANFIL, KARANFİL CD., KARDÜZ SK., KARPUZ, KARPUZ SK., KARŞIYAKA SK., KAVAK, KAVAK SK., KAYA, KAYA SK., KAYMAK, KAYMAK SK., KEMER SK., KEMERALTI SK., KERIM, KESMIR, KEŞMİR SK., KILIÇASLAN, KILIÇASLAN CD., KIRAZLIBAHÇE, KISLA, KISMET SK., KIVIRCIK MUSTAFA, KIVIRCIK MUSTAFA SK., KIZILAĞAÇ SK., KIZILAY SK., KIZILCA SK., KOCA ORMAN, KOCA ORMAN CD., KOCAMAN SK., KOCATÜRK SK., KOCAYEMIS, KOCAYEMİŞ SK., KOLAY SK., KOLEJ, KOLEJ CD., KOMUTAN SK., KONAKÇI SK., KOSOVA, KOSOVA SK., KOŞOĞLU CD., KOZLUCA SK., KÖKNAR, KRISTAL, KUBILAY, KUBILAY SK., KUBİLAY SK., KUMLUK CD., KURDOGLU, KURDOĞLU CD., KUSAK, KUŞAK SK., KUŞKONMAZ SK., KUTAY, KUTAY SK., KUYU SK., KÜÇÜK SK., KÜPELI, KÜPELİ SK., LOJMAN SK., MAHMUT ÇAVUS, MAHMUT ÇAVUŞ, MAHMUT ÇAVUŞ CD., MAKBER SK., MANDIRA, MANDIRA SK., MANNESMAN, MANNESMAN SK., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MARMARA CD., MAVİŞ SK., MEDRESE, MEDRESE SK., MEHİR SK., MELEKSAH, MELEKŞAH, MELEKŞAH SK., MELIKE, MELIKSAH, MELİKŞAH SK., MEMIS, MENEKSELI, MENEKŞELİ SK., MENZIL, MENZİL SK., MESELI, MESUDE SK., MEŞALE SK., MEŞELİ SK., METANET SK., MEVLÜT, MEVLÜT SK., MEZRA SK., MILLI IRADE, MINI, MISIRLI, MİLLİ EGEMENLİK CD., MİMAR SİNAN CD., MİRAÇ TORUN, MİRAÇ TORUN SK., MOR MENEKŞE SK., MOR SALKIM, MOR SALKIM SK., MORGÜL, MORGÜL SK., MUHTAR MUSTAFA SK., MUHTAR ZİHNİ DİRİCAN SK., MÜCAHİT SK., NANELI, NANELİ SK., NARÇİÇEĞİ CD., NARİFE HANIM SK., NARLIK SK., NASİP SK., NECATI GENÇOGLU, NECIP, NECİP SK., NEFES SK., NESİL SK., NESLİHAN SK., NIYET, NİĞBOLU SK., NİYAZİ SK., NURGÜL SK., NURLU, NURLU SK., NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, OĞUL SK., OKTAR SK., OLGUN, ORDU, ORDU SK., ORTAK, ORTAK SK., OYTUN, OYTUN SK., ÖĞRETMENLER CD., ÖMER ALİ KESKİN SK., ÖMERAĞA SK., PALA SK., PALAMUT, PALAMUT SK., PAMUK SK., PEKİN SK., PELIN, PELINSU, PELİNSU SK., PINARBASI, PINARBAŞI SK., RAMPA, RECEP ÇAVUS, REFİK SK., REFORM SK, REKABET SK., REMZİ SK., RESSAM SK., REYHAN SK., RUMELI, RUMELİ SK., RÜYAM SK., RÜZGARGÜLÜ SK., RÜZGARLI BAHÇE SK., SAFA SK., SAFİYE SK., SAKIR HOCA, SAKSI SK., SALİH OSMANLI SK., SAMANLI, SAMANLI SK., SANCAKTAR, SARDUNYA SK., SARP SK., SEÇIM, SEFA, SEHERYELI, SEHERYELİ SK., SEHIT BAYRAM MEVKII, SEHIT ENGIN ÖZKARADENIZ, SEHIT ISMAIL DEMIRCAN, SELANİK SK., SELİMOĞLU SK., SEMAZEN, SEMAZEN SK., SENYURT, SERIM, SERINSU, SERİM SK., SERRA, SESSIZ, SESSİZ SK., SEVDE, SEVDE SK., SEVER SK., SEVGİ ÇİÇEĞİ SK., SEVIM, SEVINÇ, SEVİNÇ SK., SEYFİ SK., SEYH ALI, SEYH EDEBALI, SEYHAN SK., SOĞUKSU SK., SONBAHAR SK., SONGÜL SK., SU SK., SUDENAZ, SÜMERLER, SÜMERLER SK., SÜNGÜ, SÜNGÜ SK., ŞADIRVAN SK., ŞAHİNDAĞ, ŞAHİNDAĞ SK., ŞAKİR HOCA, ŞAKİR HOCA SK., ŞAYAN SK., ŞEHİT ENGİN ÖZKARADENİZ CD., ŞEHİT İSMAİL DEMİRCAN CD., ŞENYURT SK., ŞEYH ALİ CD., ŞEYH EDEBALİ CD., ŞİİR SK., ŞÖHRET SK., ŞÖLEN SK., TAKVİM SK., TALHA, TANTAOGLU, TANTAOGLU CD., TANTAOĞLU CD, TANTAOĞLU CD., TAŞLIK SK., TEKKE SK., TEMEL SK., TEPE, TEPE CD., TEPECIK, TEPECİK CD., TERMAL SK., TRAKYA, TRAKYA SK., TUNCA, TUNCA SK., TUNCAY SK., TURGUT SK., TURNALAR SK., TUTUCU, TÜRK SK., TÜRKELI, TÜRKELİ SK., TÜRKOĞLU SK., TÜTÜN, TÜTÜN SK., UÇAR SK., UGUR MENGENECI, UĞUR MENGENECİ SK., ULUBATLI HASAN, ULUBATLI HASAN CD., UYGUR SK., UYUM, UYUM SK., UZUNER, UZUNER SK., ÜSTAD SK., VAKIF SK., VAROL SK., VATAN CD., VILAYET, VİLAYET CD., YAHYA, YAHYA KEMAL, YAHYA KEMAL SK., YALÇIN, YALÇIN SK., YALDIZ, YALDIZ SK., YAVRUKUŞ SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAYLA CD., YAZICIOGLU, YAZMALI, YAZMALI SK., YEKTA, YEKTA SK., YENI, YENIMAHALLE, YENİBAHAR SK., YENİCE SK., YENİMAHALLE CD., YESIL VADI MEVKII, YEŞİLLİK SK., YEŞİLYURT SK., YETENEKLI SK., YETENEKLİ SK., YETIMOGLU, YETİMOĞLU SK., YILDIZELİ CD., ZAHİDE SK., ZARIF, ZARİF SK., ZEMBİL SK., ZEYNEP ULTAV SK., ZEYNO, ZEYNO SK., ZİYA PAŞA SK., ZORER SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARAMÜRSEL ilçesinde 24 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK mahallelerinde İZNİK YOLU CD., KEMAL AYDINOGLU, KEMAL AYDINOĞLU, KEMAL AYDINOĞLU SK., MUSTAFA SELVİ SK., NAİL AKBABA SK., ŞİRİNEVLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARAMÜRSEL ilçesinde 24 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK mahallelerinde 2231., 2231. SK., 2342., 2343., 2346., 242. CD., FETİH SK., HALIL IBRAHIM ERDEM, HALİL İBRAHİM ERDEM, İZNIK YOLU, NURETTİN GÖKÇORA CD., OLUKLU-KAYACIK YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
DİLOVASI ilçesinde 24 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPECIK mahallelerinde GÖLLER, KÖRFEZ RADAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
DERİNCE ilçesinde 24 Nisan Perşembe 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAVUZ, YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde ADNAN KAHVECİ CD., AKASYA SK., ARAPTEPE SK., BAHRİYE ÜÇOK SK., BARIS MANÇO, BARIŞ MANÇO SK., BAŞAK SK., BATIKENT SK., BAYINDIR SK., BELDE SK., BUKET, CENGİZ TOPEL CD., ÇAĞDAŞ SK., ÇAM SK., ÇIGDEM, DERİNCE BELEDİYESİ SPOR TESİSL, DİDEM SK., DOBRA, DOBRA SK., ELGÜR SK., EMEK SK., ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, EVREN, EVREN SK., FULYA, FULYA SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., GIZEM, GİZEM SK., GÖNÜL SK., GÖRKEM SK., GÜLBAHAR SK., GÜLÇIN, GÜLÇİN SK., HAVADAR SK., HAYAL, HAYAL SK., ISMET PASA, İSKENDER SK., İSMET PAŞA CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAMER SK., KASAP, KASAP SK., KILIÇDOGAN, KILIÇDOĞAN SK., KUMLU, KUMLU SK., LEYLAK, LEYLAK SK., MADEN SK., MEHMET AKIF ERSOY, MENEKŞE SK., METALCILER, METALCİLER SK., MEVLANA SK., MISIRLI SK., NAR SK., NEŞE SK., NİHAN SK., NİLÜFER SK., NURSEL, ÖYKÜ SK., ÖZENLİ SK., PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., REYHAN, SEHIT ÖGRETMEN ERKAN AYDIN, SÖNMEZ SK., ŞEHİT ÖĞRETMEN ERKAN AYDIN CD., TRAFO, TRAFO SK., TUFAN, TUFAN SK., TURGUT ÖZAL CD., TUTKU SK., VENÜS SK., YAKANER SK., YAMAN, YASEMEN SK., YAŞAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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