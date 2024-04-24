24 Nisan SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.04.2024 - 00:14

Güncelleme: 24.04.2024 - 00:14

SAKARYA ilinde 24 Nisan Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 24 Nisan Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜRPINAR, ZİAHMET mahallelerinde 4007 SK., GIRGIRLAR, GIRGIRLAR SK., GIRGIRLAR/3, ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 24 Nisan Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 523 NOLU SK., 526 NOLU, 526 NOLU SK., 527 NOLU SK., 528 NOLU SK., 529 NOLU SK., 530 NOLU, 530 NOLU SK., 577 NOLU SK., 579 NOLU SK., BEŞKÖPRÜ SK., MALTEPE CD., ÖNDEREVLERİ SK., ÖNER SK., ULUDAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Nisan Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAĞCILAR mahallelerinde 1318 NOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Nisan Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAOSMAN, ORTA, YAHYALAR mahallelerinde 680 NOLU SK., 681 NOLU SK., 682 NOLU SK., 683 NOLU SK., 684 NOLU SK., 685 NOLU, 685 NOLU SK., ADAŞ SK., ANAR SK., ANKARA CD., ESKI HENDEK, ESKİ HENDEK CD., HAN SK., KESİCİ SK., NAZLI SK., ÖZDE SK., UGURLU, UĞURLU SK., ULUS, ULUS CD., YEĞENLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Nisan Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1353 NOLU, 1353 NOLU SK., 1358 NOLU, 1358 NOLU SK., 1359 NOLU SK., 1362 NOLU SK., 1363 NOLU, 1421 NOLU, 1423 NOLU, 15 TEMMUZ, GÜLER, GÜRZ SK., KARASU YOLU, KERKÜK, ORUÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 24 Nisan Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 504., 504. SK., 506., 508. SK., AKAR SK., CENGİZ SK., GELINCIK, GELİNCİK SK., KESER SK., PINAR SK., SANLI, SELVİ SK., ÜNAL SK., YÜNCÜ, YÜNCÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 24 Nisan Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 822. SK., 830. SK., 849. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 24 Nisan Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 2. CD., 391., 391. SK., 401., 425 SK., AHMET YESEVİ SK., DUMAN, İLKYUVA SİTESİ İÇİ YOLU, OGUZHAN, OĞUZHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 24 Nisan Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde ATEŞALİLER SK., KONAK CAD.3.GEÇİT CD., KUYULU SK., MİTHATPAŞA CD., TÜRKOCAGI, TÜRKOCAĞI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 24 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDÜRREZZAK, DOGANCI, DOĞANCI, HOCAOĞLU, KIZILCAALI, KÜÇÜKKISLA, KÜÇÜKKIŞLA, SARIAHMETLER, TOKAT mahallelerinde 1., 1351/1, 1354, ABDÜRREZZAK 1, ÇİFTLİK, DIRILIS, FATIH, HOCAOĞLU SK., KIZILCAALI MERKEZ/1, KIZILCAALİ KÖYÜ CAMİ İÇİ YOLU, KONUKLU, KONUKLU 14, KONUKLU CD., KONUKLU SK., KÜÇÜKKISLA MERKEZ, KÜÇÜKKISLA/25, KÜÇÜKKISLA/36, KÜÇÜKKISLA/38, KÜÇÜKKISLA/40, MERKEZ SK., SARIAHMETLER, SARIAHMETLER SK., SARIAHMETLER/2, SEBILLER, SEBILLER SK., SEBILLER/18, SEBİLLER SK., TAHIRAGA, TOKAT, TOKAT SK., YAZLIKPINAR, YAZLIKPINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 24 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAFERIYE, CAFERİYE mahallelerinde AKÇAKOCA KARASU YOLU, BEYOĞLU, CUMAYERİ YOLU, ESENTEPE, ESENTEPE_1, MERKEZ, MERKEZ/36, MERKEZ/4_9, MERKEZ/69, MERKEZ_3, SAHİL YOLU CD., TATLICAK, TATLICAK SK., TOKİ ORTAKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 24 Nisan Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZTEPE mahallelerinde BOZTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, BOZTEPE SK., BOZTEPE YAYLASI, SULTANPINAR YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 24 Nisan Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEDIL KAZANCI, BEDILKADIRBEY, ERDOGDU, ERDOĞDU, KABAKULAK mahallelerinde 12010, 20001 SK., 20002, 20002 SK., 20003, 20003 SK., 20004 SK., 20006 SK., 20007, 20007. SK., 20009 SK., 20010, 20010. SK., 20012, 20012 SK., ADAPAZARI MUDURNU YOLU, AKYAZI GİRİŞİ-K17, ANADOLU OTOYOLU, COLA TURKA FABRİKASI - DELLA G, D-140, D-140 KARAYOLU CD., UZUNÇINAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 24 Nisan Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, ERENLER, HIZIRTEPE, YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 1080 SK., 1131 SK., 7059, 7067 SK., 7071, 7071 SK., 7073 SK., 7073. SK., 7076 SK., 8042, 8042 SK., 8044 SK., 8059, 8059 SK., 8061 SK., 8071 SK., 8075, ATATÜRK, FATİH CD., KAYGAN, KAYGAN SK., NILÜFER, NİLÜFER SK., SADIK SK., ŞEHİT MUSTAFA AKYILDIZ SK., TRAFO SK., YAVUZ SELİM CD., YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 24 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMIKEBIR, CAMİKEBİR, ÇELTIKLER, GAZI, GAZİ, INCIKSUYU, İNCİKSUYU mahallelerinde 1020., 1022., 1096., 986., AĞAÇDELEN SK., AHMET VEFİK PAŞA SK., AHMET VEKİF PAŞA SK., AKASYA SK., ATATÜRK LİSESİ SK., BELEDİYE SK., ÇALI SK., ELVAN BEY SK., HACI İBRAHİM SK., KEPEKLI CD., KEPEKLİ CD., PARK İÇİ YOLU, STATYUM SK., ŞAİR YAHYA KEMAL SK., UZUN ÇARŞI SK., YONCA, YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 24 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRAKÖY, TOKMAKLIDERE mahallelerinde 20001, 20006, 20009, 20011, 20014, 20016, HALIT MOLLA, TEPEKÖY, TEPEKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 24 Nisan Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, AKKUM, DARIÇAYIRI, KARAPINAR, TUZLA mahallelerinde AKKUM KÖYÜ İÇ YOLU, ASAGI_19, AŞAĞI, AŞAĞI SK., DAĞ, İsimsiz94, KARAPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ/9, MERKEZ/9 SK., TÜRKKÖYÜ, YUKARI 10, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.