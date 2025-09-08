24 sosyal medya kullanıcısına soruşturma: 14 gözaltı

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla alakalı "halkı kışkırtıcı nitelikte provokatif paylaşım yaparak kişileri sokağa çıkmaya ve suç işleme davet etme" iddiası ile sosyal medya hesaplarıyla ilgili çalışma yapıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 24 sosyal medya hesabının kullanıcısı hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 214. maddesi uyarınca "suç işlemeye tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.
Soruşturma başlatılan 14 kişi gözaltına alınırken, 10 kişinin ise aranması devam ettiği belirtildi.
Öte yandan savcılık, gözaltındaki 14 kişiden 9'unun ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri için emniyete talimat verdi.