24 Şubat SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.02.2024 - 00:10

Güncelleme: 24.02.2024 - 00:10

SAKARYA ilinde 24 Şubat Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇELTIKLER mahallelerinde SOGANLIK, SOĞANLIK, SOĞANLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, BAYIRAKÇASEHIR, BAYIRAKÇAŞEHİR, DÜZAKÇASEHIR, DÜZAKÇAŞEHİR mahallelerinde 10., 14., 17., 17. SK., 18., 19., 21., 21. SK., 22., 25., 26., 27., 2702., 2710, 3., 33., 37., 41., 455., 479., 53., 7. SK., 71., 78., 92., 94., 95., BAYIRAKÇASEHIR/2, BAYIRAKÇASEHIR/4, BAYIRAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, BILECIK, ÇESME/1, DÜZAKÇASEHIR, DÜZAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, EMRE ARSLAN, ESKIKÖY/2, ESKİ KÖY SK., İsimsiz120, KÜÇÜK AĞA SİTESİ İÇİ YOLU, MERKEZ/1, MERKEZ/17, PASA_1, TEŞVİKİYE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, DEREKÖY, FINDIKSUYU, KIZILKAYA, MAKSUDIYE, MAKSUDİYE, ÖRENCIK, ÖRENCİK mahallelerinde 1858., 2503., 2902., 3604., 3607., 3854., 3856., 3857., 4052., 4053., 4061., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, BAĞLARBAŞI KÖYÜ YOLU, DEREKÖY-, DEREKÖY SK., DEREKÖY YOLU, DEREKÖY_1, ESKI KIZILKAYA, FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK., GARASLAR, İsimsiz79, KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KIZILKAYA SK., KÜP, KÜP SK., MAKSUDIYE, MAKSUDİYE SK., ÖRENCIK, ÖRENCİK, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, SAÇLIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AKÇAY, FEVZIYE, FEVZİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde 1522, 1522 SK., 1530., 1530. SK., 1532, 1544, ADLİYE, BAYIR, BAYIR/1, CAMI, CAMİ, FEVZIYE, FEVZIYE/10, FEVZIYE/3, FEVZIYE/5, FEVZIYE/7, FEVZIYE/8, FEVZİYE, FEVZİYE SK., MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ, MEHMET ÇAVUŞ SK., MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MKS, MKS SK., ORMAN YOLU, ORTA, ORTA/12, ORTA/2, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YESILTEPE, YESILTEPE/1, YILMAZER, YILMAZER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AHMEDIYE, AHMEDİYE, KIRAZCA, KİRAZCA, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1002, 1002 SK., 1003, 1004, 1004 SK., 1004/1, 1005 SK., 1029, 1030, 1032, 1401 NOLU SK., 1402 NOLU SK., 1403 NOLU, 1403 NOLU SK., 1404 NOLU SK., 1405 NOLU, 1406 NOLU, 1406 NOLU SK., 1406. SK., 1407. SK., 1408 NOLU, 1409. SOK, 1504. SK., 1505. SK., 1507. SK., 1508. SK., 1509., 1509. SK., 1510. SK., 1511. SK., 1512. SK., 1513., 1513. SK., 1520. SK., 1525, 1525 SK., 1525. SK., 1528. SK., 1529., 1529. SK., 206 SK., 207, 208 SK., 212, 212 SK., 215, 215 SK., 216 SK., 216. SK., 219, 222 SK., 222. SK., 239, ADLIYE-, ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, AHMEDIYE MERKEZ/1, AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, AHMEDİYE MERKEZ SK., ÇİÇEKÇİ SK., ESKISEHIR CD., ESKISEHIR/8, ILIM, İLİM SK., İsimsiz145, KİRAZCA MEZARLIĞI İÇİ YOLU, ŞHT. BARIŞ KAPLAN CD., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., YUKARI KIRAZCA KÖPRÜSÜ RÜ, YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, KARAÇAM mahallelerinde ESKİŞEHİR YOLU SK., KESTANELİK, KESTANELİK SK., ORTA - sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI KIRAZCA, AŞAĞI KİRAZCA mahallelerinde 135., 137. SK., 139., 141. SK., 143. SK., 145. SK., 147., 147. SK., KISLA, KIŞLA CD., SAKARYA MISIR ARAŞTIRMA İSTASY, SELİMİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI KIRAZCA, AŞAĞI KİRAZCA, HANLIKÖY, KİRAZCA mahallelerinde 109. SK., 119., 119. SK., 201 SK., EGEMENLIK, EGEMENLİK, HANLIKÖY/1, ORHANGAZİ CD., SAGLIK, SAGLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde BÖLGE, BÖLGE SK., CANAN, CEVHER, CEVHER SK., DİYAR SK., EKREM SK., ERMIS, GUSER SK., HAKAN CD., YAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ASAGI KIRAZCA, AŞAĞI KİRAZCA, HANLIKÖY, KIRAZCA, KİRAZCA mahallelerinde 101., 114. SK., 1523. SK., 207 SK., ANADOLU OTOYOLU, EGE KİMYA SANAYİ, ESKISEHIR, ESKISEHIR/6, ESKİ CD, ESKİŞEHİR CD., OKUL, OKUL CD., SAĞLIK CD., SAKİNLER SK., TOYOTASA HASTANESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AKÇAY, ARİFBEY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, FATİH, HACIMERCAN, HANLIKÖY, NEVIYE, NEVİYE, UZUNKUM, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1006 KÜME EVLER, 1006 SK., 1006. SK., 1010 KÜME EVLER, 1012 SK., 1013, 1013 SK., 1014, 1014 SK., 1016 SK., 1018, 1018 SK., 1020, 1020 SK., 1024 SK., 1027, 1029 SK., 1033, 130 SK., 1404 NOLU, 286, SK., 3. SK., 387 SK., 9001, ADA MERKEZ, ADA MERKEZ SK., ADA MERKEZ/1, ADA MERKEZ/4, ADA MERKEZ/6, ADALET, ADALET SK., ADIVAR SK., ADNAN MENDERES CD., AKBAŞ SK., AKSU, AKSU SK., ALEMDAR SK., ARAS, ARAS SK., ATA, ATA SK., AYBALA SK., AYDINLAR, AYDINLAR SK., AZIZE, BARBAROS, BARBAROS CD., BAYRAKTAR, BILGIN, BİÇİM SK., BİLECİK CD., BİLGİN SK., BULAN SK., CAMİLİ SK., CEYHAN, CEYHAN SK., CİHANGİR, CÖMERT SK., ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN CD., ÇAKIR SK., ÇAMLIK SK., ÇAVUŞOĞLU SK., ÇETİN CD., ÇIMEN SK., ÇİÇEK SK., ÇİMEN SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DEMIRYOLU CD., DEMİRYOLU CD., DICLE SK., DİCLE SK., DİLEK SK., EKEN, EKİM, ELMAS SK., ELVAN, EMIN, EMİN SK., ERDEMİR SK., ESEN, ESEN SK., ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU CD., FUAT SK., GAMZE, GEÇİT SK., GEDIZ, GEDİZ SK., GENÇAY SK., GÖKSU SK., GRUP KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, GÜLERYÜZ, GÜLİSTAN SK., GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., GÜR SK., GÜVEN, GÜVEN CD., HABIL, HABİL SK., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, HAKAN, HANIMELİ SK., HARMANLIK 1 SK., HASAT, HIDAYET, HİDAYET SK., HİLMİ SK., HİSAR SK., HUZUR, HUZUR SK., IRMAK, IRMAK SK., İL ORMAN MESİRE YERİ, İSTİKLAL CD., KABİL SK., KADER, KADER SK., KADER/1, KADİR SK., KALE, KALE SK., KAPI, KARAYEMİŞ SK., KAVAKLI, KAVAKLI SK., KAYALAR, KEHRIBAR, KEHRİBAR SK., KISA, KISA SK., KISMET, KIVILCIM SK., KÖYDISI, KÖYDISI/1, KÖYDIŞI SK., KÖYIÇI 1/2, KÖYİÇİ, KUDÜS CD., LEYLA SK., LODOS, MADEN SK., MEHMET EFENDİ SK., MELEN SK., MERCAN KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, MERCAN SK., MERHUM HASAN ÖZCAN SK., MERIÇ, MERIÇ SK., MERİÇ SK., MESALE, MESALE SK., MESTAN, MESTAN SK., METİN, METİN SK., MEVLANA CD., MILLET, MIRAÇ, MIZRAK, MIZRAK SK., MİMARSİNAN CD., MUTLU SK., NADIDE, NADİR SK., NARİN SK., NASİP SK., NUMAN SK., OK, OK SK., OLGUN EVLER KONUT YAPI KOOPERA, ORTA CD., ORTA SK., ORTA/1, ORTA/13, ORTA/3, ORTA/5, ORTA/6, ÖZGÜR SK., ÖZLEM SK., PARKE, PARKE SK., PAŞA SK., PELİN SK., PINAR SK., POYRAZ, S.H.T.MUHAMMET FATIH SAFITÜRK, SADIYE, SADİYE, SAFAK, SAKARYA CD., SAKARYA CD.Sİ, SAKARYA CD.Sİ SK., SAKARYACD.SI, SANCAK SK., SARAY SK., SAYGIN SK., SEFA SK., SEHIT MUTLU SAYDAM, SEHIT MUTLU SAYDAM CD., SELVI SK., SEN, SERHAT, SEVEN SK., SEVİM SK., SEVİNÇ SK., SEYHAN SK., SEYRAN SK., SEZEN, SEZEN SK., SHT.BARIS KAPLAN, SHT.BARIS KAPLAN CD., SHT.ERDOGAN YENI, SIRIN, SULTAN SK., SUSAM, SUSAM SK., ŞAFAK SK., ŞAHLAN SK., ŞANLI SK., ŞEHİT ERDOĞAN YENİ CD., ŞEHİT FATİH KARA CD., ŞEHİT HAMZA BUDAK SK., ŞEHİT MUTLU SAYDAM CD., ŞEN SK., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., ŞÜHEDA SK., TAMER, TANK, TANK SK., TANYELI, TEKİN SK., TOPRAK SK., TOPRAK/1, TUĞBA, TUNA CD., TÜRKAN, ULUS, ULUS CD., USLU SK., UYGUN SK., UZUN SK., YADIGAR, YADİGAR SK., YAKUT, YAKUT SK., YAŞAM SK., YAVUZ SULTAN SELIM CD., YAYLA, YAYLA SK., YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, YIGIT, YİĞİT SK., YUDUM, YUDUM SK., YUKARI, YUKARI 2, YUKARI 2/1, YUKARI 2/2, YUKARI SK., YUVAM SK., YÜCE, YÜCEL, YÜCEL SK., ZAFER, ZAFER CD., ZERRIN, ZOR SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISARET, İŞARET, TURNALI mahallelerinde ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, ÇİFTLİK SK., ISARET MERKEZ, ISARET/11, ISARET/13, ISARET/5, İŞARET KÖYÜ İÇ YOLU, İŞARET MERKEZ, TURNALI KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKTEPE mahallelerinde KIRKTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KIRKTEPE SK., KIRKTEPE/2, KIRKTEPE/4, KULOGLU/2, KULOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULAKLI mahallelerinde CİMŞİTLER, İsimsiz124, KULAKLI/8, POTLAR, YENİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜKKISLA, KÜÇÜKKIŞLA mahallelerinde KÜÇÜKKISLA MERKEZ, KÜÇÜKKISLA/25, KÜÇÜKKISLA/36, KÜÇÜKKISLA/38, KÜÇÜKKISLA/40, YAZLIKPINAR, YAZLIKPINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBASLI, AKBAŞLI, EGRIOGLU, EĞRİOĞLU, GÖLCE, KALBURCU mahallelerinde AKBASLI, AKBASLI 1, AKBASLI 2, AKBAŞLI, AKBAŞLI KÖY, AKBAŞLI SK., DAVUTLAR/3, EGRIOGLU/2, EGRIOGLU/3, EGRIOGLU/4, EĞRİOĞLU KÖYÜ İÇ YOLU, GÖLCE KÖYÜ YOLU, GÖLCE SK., GÖLCE/3, KALBURCU/1, LAZLAR, ODACILAR, ODACILAR SK., ODACILAR/3, TÖMEKLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BIRLIK, BİRLİK mahallelerinde 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, ARIFAGA KARABOGAZ, BİRLİK SK., EGRELTIBAYIR, EĞRELTİBAYIR, EĞRELTİBAYIR SK., ESKIOKUL, ESKİOKUL, ESKİOKUL SK., KARABACAK, KARABACAK SK., KARABOĞAZ, TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, DEDELER, DOKURCUN, GÖKÇELER, HAYDARLAR, TAŞAĞIL, YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERİ mahallelerinde ÇAKILLIK, ÇAKILLIK KÜME EVLER, ÇAKILLIK_1, ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, ÇAKIROĞLU SK., DEDELER SK., DUTLAR, GÖKÇELER, GÖKÇELER SK., GÜZLEK SK., HAYDARLAR KÖYÜ İÇ YOLU, HOROZLAR SK., ILIMIYE, İLİMİYE SK., İsimsiz80, MERKEZ_4, SULUCA OVA YAYLASI, TAŞAĞIL SK., TAŞBURUN SK., TUZLA, TUZLA SK., YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERİ, YÖRÜKYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEDILKADIRBEY, ERDOGDU, ERDOĞDU mahallelerinde 20001 SK., 20002, 20002 SK., 20002. SK., 20003 SK., 20004 SK., 20006 SK., 20007, 20007. SK., 20009 SK., 20010, 20010. SK., 20012, 20012 SK., ADAPAZARI MUDURNU YOLU, AKYAZI GİRİŞİ-K17, COLA TURKA FABRİKASI - DELLA G, D-140 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, KABAKULAK, ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER, YAHYALI mahallelerinde 11001, 11001 SK., 11002, 11003 SK., 11004 SK., 11005 SK., 11007 SK., 11011 SK., 11017 SK., 12001, 12001 SK., 12002 SK., 12004, 12004 SK., 12005, 12005 SK., 12006 SK., 12010, 12010 SK., 12010. SK., 12016 SK., 12018 SK., 8058 SK., 8072, 8072 SK., 8074, 8074 SK., 8075 SK., 8079, 8083, 8085, 8086 SK., 8087, 8088, 8089, 8089 SK., 8090, 8094, 8096, 8097 SK., 8104, 8104 SK., 8106, 8112, 8116 SK., 9024 SK., 9032 SK., 9040 SK., 9042 SK., 9047 SK., 9049 SK., 9052, 9059 SK., 9060 SK., 9062, 9062 SK., 9064, 9064 SK., 9066, 9066 SK., 9070, 9079 SK., 9083 SK., 9087, 9087 SK., 9089 SK., 9099, 9103, 9103 SK., AKYAZI TİCARET BORSASI, AKYAZI TOKİ, ÇEŞMELER SK., HANYATAK SK., KARASU CD., MUDURNU CD., MUDURNU_1, SİNGAPUR KUVEYT EVLERİ, YAHYALI, YAHYALI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15, KARAMAN, KARAPINAR mahallelerinde 1444 KÜME EVLER, 1607 KÜME EVLER, 2135 NOLU SK., 2135. SK., 491 NOLU, 491 NOLU SK., 492 NOLU SK., 496 NOLU SK., 500 NOLU, KARAPINAR, KARAPINAR CD., PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR, SEHIT HIKMET CAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15, KARAPINAR mahallelerinde 1520 KÜME EVLER, 1620 KÜME EVLER, 220 NOLU CD., BEYAZIT CD., PROF. DR. SABAHATTİN ZAİM BLV., ŞEHİT HİKMET CAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLDIBI, GÜLDİBİ, KIRKPINAR HASANPAŞA, MAHMUDIYE, MAHMUDİYE mahallelerinde AKASYA SK., AND SİTESİ İÇİ YOLU, ARAPOGLU 1, ARAPOĞLU SK., BAYIR 1 SK., BÜLBÜL 1, BÜLBÜL SK., CEYLAN 1, CEYLAN SK., ÇAMLIK KÖY SİTESİ İÇİ YOLU, ÇİÇEKLİ SK., DEMİRCİOĞLU SİTESİ İÇİ YOLU, DILEKLI, DİLEKLİ CD., ENGIN 1, ENGİN SK., GÜL CD., GÜLDİBİ KÖŞKLERİ İÇİ YOLU, GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU CD., HASAN PASA 1, HASAN PAŞA, HASAN PAŞA CD., HAYAT, HAYAT SK., HÜSNÜ ÇİL SK., KADIPINAR SK., KÖYIÇI, KÖYİÇİ CD., KURUÇAY, KURUÇAY CD., MAHMUDİYE KONAKLARI İÇİ YOLU, MAVİ ÇAMLIK SİTESİ İÇİ YOLU, NEŞE, ÖZGÜR YOKUŞU CD., PROFESÖRLER SİTESİ İÇİ YOLU, PROFESÖRLER SK., PROFOSÖRLER, PROFOSÖRLER SK., SAPANCA GREEN EVLERİ İÇİ YOLU, SARI ÇİÇEK ÇK. SK., SEGMAN CD., SELVİ SK., SENAİYE SK., SINIR, SIRMA MADEN SULARI İÇİ YOLU, ŞEHİT CEVDET KOÇ CD., ŞELALE SK., UÇAK, YEŞİL SK., YILDIZ 2, YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, CAFERIYE, CAFERİYE, KADIKÖY, MELENAĞZI mahallelerinde 338 SK., 505., 531. SK., 532., 538., 545., 549., 550., 551., 552., 553. SK., 555., 557., 557. SK., 558., 559. SK., 560., 561., 563., 564., 565., 566., 567., 568., 569., 569. SK., 571. SK., 572. SK., 575., 576., 577., 579., 579. SK., 580., 581., 583., 583. SK., 584. SK., 585., 585. SK., 586. SK., 587., 588., 589., 590., 590. SK., 592., 592. SK., 593. SK., 595., 595. SK., 596. SK., 597. SK., 599 SK., 600. SK., 601., 602. SK., 603., 604 SK., 606., 608. SK., 609. SK., 612., 614, 615 SK., 617, 618, 619, 620, 621, 622, 622 SK., 623, 624 SK., 625, 626, 627, 628, 628 SK., 629, 629 SK., 693./1, 699., 707, 707-, 708, AKÇAKOCA KARASU YOLU, ALANDERE MAHALLESİ MERHUM ALİ, ATATÜRK, BEKTAŞI SK., BEYOGLU_1, BEYOĞLU, BEYOĞLU SK., CUMAYERİ YOLU, ESENTEPE SK., ESENTEPE_1, FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET, FINDIKLIKLIK EVLERI(1), FINDIKLIKLIK EVLERİ(1), KARASU ŞİLE YOLU, KENAN TURAL, KENAN TURAL CD., MERKEZ, MERKEZ SK., MERKEZ SK., MERKEZ/36, MERKEZ/37, MERKEZ/4, MERKEZ/4_9, MERKEZ/60, MERKEZ/68, MERKEZ_3, MERKEZ_96, SAHIL YOLU/1, SAHIL YOLU/2, SAHIL YOLU/3, SAHILYOLU, SAHILYOLU/1, SAHİL YOLU, SAHİL YOLU CD., SAHİLYOLU, TATLICAK, TATLICAK SK., TATLICAK/1, TOKI ORTAKÖY, TOKİ ORTAKÖY, YALI, YALI/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBALIK, BUGDAYLI, BUĞDAYLI, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇESMEBASI, ÇEŞMEBAŞI, ÇILDIRLAR, HARMANLI, HOCAKÖY, KEPEKLI, KIZILBAYIR, MESEPINARI, MEŞEPINARI, TEKETABAN, YAZILIGÜRGEN, YÜKSEL mahallelerinde 15001, 15003, 15004, 15005, 15006, 15007, 15008, 15009, 15010, 15011, 15012, 15013, 15016, 15017, 22001, 22001 SK., 22002 SK., 22002. SK., 22003, 22003 SK., 22004, 22004 SK., 22005, 22005 SK., 22007 SK., 22008 SK., 22009 SK., 22009., 22009. SK., 22010 SK., 22011 SK., 22013, 22013 SK., 9002, 9003, 9004, 9006, 9008, ADAPAZARI AKYAZI YOLU, ADAPAZARI CD., ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, AKYAZI, AKYAZI CD., BOYALAR SK., BUGDAYLI, BUĞDAYLI, BUĞDAYLI KÖYÜ İÇ YOLU, BUĞDAYLI SK., CENNET, CENNET SK., ÇESMEBASI, ÇEŞMEBAŞI, ÇINAR, DALGIÇ SK., DEFNE, DÜGLEN, FABRIKALAR, FABRİKALAR, FABRİKALAR CD., GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., HANIMELI, HARMANLI KÖYÜ İÇ YOLU, HARMANLI SK., HASAN ÇAVUS, HASAN ÇAVUŞ SK., KANLIÇAY CD., KARABEYLER, KARABEYLER SK., KARADAĞ SK., KARAPÜRÇEK, KARAPÜRÇEK CD., KARDELEN, KAVALCILAR, KAVALCILAR SK., KEPEKLI, KEPEKLİ KÖYÜ İÇ YOLU, KEPEKLİ SK., KILIÇLAR, KILIÇLAR SK., KIZIL BAYIR, KIZILBAYIR, KIZILBAYIR SK, KÖYÜNKENDİSİ SK., MESEPINARI, MESEPINARI/1, MESEPINARI/2, MESEPINARI/4, MEŞEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, MUDURNU, ÖZTÜRK, ÖZTÜRK SK., RAUF ORBAY, RAUF ORBAY CD., SEHIT MUSTAFA GEYVE, SEHIT MUSTAFA GEYVE CD., ŞEHİT MUSTAFA GEYVE CD., TEKETABAN KÖYÜ İÇ YOLU, TEKETABAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ Y, TEKETABAN SK., TEPE_1, YESIL/1, YESIL/2, YILMAZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1294, 1294 SK., 294.Sk sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 11:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ mahallelerinde 2093 SK., 2097 SK., SAKARYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 13:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ mahallelerinde 2083. SK., 2090 SK., HOCA AHMET YESEVI, HOCA AHMET YESEVİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 24 Şubat Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, KARANLIKDERE, KIZILCIK mahallelerinde HARMAN, KARANLIKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, KARANLIKDERE MERKEZ SK., KIZILCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KURUDERE, KURUDERE CD., MERKEZ/8, MERKEZ/8 SK., MEZARLIK, YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.