24 suç kaydı olan erkek tarafından katledildi: 15 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Olay, dün akşam saat 19.40 sıralarında Sarıyer Hisarüstü Caddesi'nde Boğaziçi Üniversitesi'nin içinde yer alan bir kafede meydana gelmişti.

Edinilen bilgiye göre, Ayberk K. (20) sabah saatlerinde Hilal Ö. (15) ile tartışmış, ardından Hilal Ö. yarı zamanlı çalıştığı üniversitenin kafesine gitmişti. Üniversitede bir etkinlik olduğu sırada kaçak şekilde içeri giriş yapan Ayberk K., Hilal Ö.'yü silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmişti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Yapılan kontrolde Ayberk K. ve Hilal Ö.'nün hayatlarını kaybettiği belirlenmişti.

Yapılan incelemenin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Ayberk K.'nın 24 ayrı suç kaydının olduğu, kendinden ayrılmak istediği için Hilal Ö.'yü vurduğu iddia edilmişti. Öte yandan olay yerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

15 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Olayın ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Hilal Ö.'nün cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı. 15 yaşındaki kız, Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz de katıldı. Cenazede acılı aile gözyaşlarına boğuldu.

“BU KAMPÜSE NORMAL İNSAN GİREMİYOR, KAMPÜSE NASIL SİLAHLA GİRİYOR?”

Hilal Ö.'nün amcası Fahri Özdemir, "15 yaşındaki canımız gitti. 24 tane suç kaydı var, gelip yeğenimi öldürüyor, sonra kendisini de öldürüyor. O ayrı bir konu. Bu kampüse normal insan giremiyor, kampüse nasıl silahla giriyor? Olay 19.30'da oluyor, biz gece 22.30'da öğreniyoruz. Biz de olayı sosyal medyadan öğreniyoruz. Hiçbir olaydan haberimiz yok. Adli tıpa kimsesi gelmedi. Babası ile anası ayrılmış, bu namussuz babasını da dövüyormuş. Babası cenazesini bile almaya gelmedi" dedi.