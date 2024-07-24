24 Temmuz DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.07.2024 - 10:11

Güncelleme: 24.07.2024 - 10:11

DÜZCE ilinde 24 Temmuz Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZAKLAR mahallelerinde KAZAKLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GERİŞ, MERKEZ, SETLIK, ÜÇKESE mahallelerinde GERİŞ KÖYÜ YOLU, GERİŞ YOLU, MERKEZ, SETLIK, ÜÇKESE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA, YUKARI mahallelerinde HOCAKÖY İÇ YOLU, HOCAKÖY KÖYÜ YOLU, YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCILER, BEYCİLER, KOÇYAZI, YAHYALAR mahallelerinde 1348., 1559., 1561. CD., 1562., 1562. SK., 1572., 1577. SK., 1578. SK., 1579., 1579. SK., 1587. SK., 1588. SK., 1589. SK., 1590. SK., 1593. SK., 1594. SK., 1595. SK., 1596. SK., 1597. SK., 1598., 1599. SK., 1601. SK., 1602. SK., 1603. SK., 1610., 1611sk., 1614., 1614. SK., 1615., 1615. CD., 1616. SK., 1617. SK., 1618. SK., 1622. SK., 1625., 1626., 1626. SK., 1628., 1629. SK., 1630. SK., 1631. SK., 1632. SK., 1634., 1636. SK., 1638. SK., 1639., 1642. SK., 1643., 1650., 1650. SK., 1652., 1652. SK., 1656., 1659., 1662., 1667., 1667. SK., 1669., 1669. SK., 1670., 1670. SK., 1671. SK., 1673., 1673. SK., 1675., 1675. SK., 1676. SK., 1682. SK., 1686., 1686. SK., 1698. CD., 1704., 1706. SK., 1707. SK., 1708., 1711., 1711. SK., 1723., 1723. SK., 1731. SK., 1743. SK., 1752., 1752. CD., 1753. SK., 1754. SK., 1755., 1755. SK., 1756. SK., 1757. SK., 1758. SK., 1767., 1767. SK., 1771., 1771. SK., 1772. SK., 1784. SK., 1790., 1790. SK., 2305., 2305. SK., 2306. SK., 2307. SK., 2316., 2338., 2367. SK., 2369., 2369. SK., 2370. SK., 2371., 2371. SK., 2373. SK., 2374. SK., 2376., 2377., 2379., 2379. SK., 2384. SK., 2406. SK., 4960. SK., 4961., 4961. SK., 4963., 4972. SK., 4990., 4993., 4998., 5130. SK., AKÇAKOCA KARAYOLU CD., DÜZCE TOKİ METEK KONUTLARI, KARATAŞ SK., KUYUMCU HACI ALİ KÖY İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE mahallelerinde 1 CD., 105., 11., 13. CD., 3., 307., 310 SK., 317., 319., 321., 323., 325. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZUKOGLU, KAZUKOĞLU mahallelerinde KAZUKOĞLU YOLU, ZAHID KEVSERI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde KÖY SOKAĞI, GÜLDERE, GÜLDERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMETEVLER mahallelerinde 2.DEMETEVLER CD., 4093. SK., 4102. SK., DEMETEVLER KÜME 2 KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMETEVLER, KAZUKOGLU, KAZUKOĞLU mahallelerinde 3859., 3866., 3870., 3886., 3887., 3888., 3893., 3900., ÇEVRE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANCAKLAR mahallelerinde 2426., 2428. SK., 2431. SK., 2518. SK., ATASEVEN, ATASEVEN SK., ESKİ AKÇAKOCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRLAR, DEMETEVLER, TOKUSLAR, TOKUŞLAR mahallelerinde 3505. SK., 3506., 3511. SK., 3517. SK., 3521. SK., 3696. CD., 3762., 3762. SK., 3783. SK., 3785., 3786. SK., 4095., ÇELIKLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOKUSLAR mahallelerinde 3505. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR, ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, SARAYYERI, SARAYYERİ mahallelerinde 1374. SK., 2558. SK., 2665., 2675., 2675. CD., 2690., 2690. SK., 2698. SK., 2699., 2699. SK., 2700., 2703. SK., 2707. SK., 2712., 2730., 2730. CD., 2734., 2734. SK., 2741., 2741. SK., 2745., 2747., 2748., 2750., 2750. SK., 2760., 2780. SK., 2798., 2806., 2811., 2820., 2820. CD., 2826., 2875., 2890. CD., 2893., 2893. SK., 2895., 2897., 2900. SK., 2901., 2901. SK., 2902., 2902. SK., 2904., 2904. SK., 2906. SK., 2907. SK., 2910., 2910. SK., 2914., 2915., 2921. SK., 2922. SK., 2925., 2948., 2949., 2979. SK., ÇINAR YAPI KOOPERATİFİ İÇİ YOL, GÖKKUŞAĞI EVLERİ SİTESİ İÇİ YO, KEMAL BATUR ÇK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARAYYERI, SARAYYERİ mahallelerinde 2813. SK., 2821. SK., 2823. SK., 2826. SK., 2830., 2830. SK., 2836. SK., 2864. SK., ÇIKMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEVELİ, KONAKLI, N KENDISI mahallelerinde DEVELI BESNI, DEVELİ KÖYÜ YOLU, KONAKLI, KONAKLI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ mahallelerinde KONURALP 495., PROFESÖR DR. NECMETTİN ERBAKAN, TEKNOPARK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR, SARAYYERI, SARAYYERİ mahallelerinde 2555., 2584. SK., 2599., 2630., 2630. SK., 2631. SK., 2644., 2644. CD., 2658. SK., 2671., 2676. SK., 2679., 2679. SK., 2766. SK., 2767., 2767. SK., BAHAR SÜT SANAYİ YOLU, DÜZCE BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde DÜZCE YIĞLICA YOLU, ESENTEPE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALBAYRAK mahallelerinde SAÇMALIPINAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEHMET AKIF, MEHMET AKİF, ORTA, ÖREN, YAKA mahallelerinde 1. SK., 172. SK., 19., 20., 230., 230. SK., 234. SK., 236. SK., 237., 238. SK., 240., 240. SK., 243. SK., 257. SK., 26., 26. SK., 283., 291. SK., 303., 308., 311. SK., 316., 33., 345., 35. SK., 357., 357. SK., 4. SK., 54., 67. SK., 72. SK., 74. SK., 75. SK., 76. SK., 77. SK., 80., 81., 86. SK., AKÇAY SK., ATATÜRK, ATATÜRK BULVAR, AYDIN SK., CAMİİ SK., COŞAR SK., CUMAYERİ YOLU, CUMHURİYET CD., ÇELİK SK., ÇİÇEK SK., DERYA, DERYA SK., ELMACI SK., EMNİYET SK., EROL SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., GAZİ SK., GÜL, GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., HITIT, HİTİT SK., İSTİKLAL, KELEŞ SK., KILIÇ, KILIÇ SK., LALE SK., MERİÇ SK., METIN, MOLLA AHMET, MOLLA AHMET SK., MUALLİM SK., NAZLI SK., ONUR SK., ÖZ, ÖZ SK., ÖZBEK SK., ÖZKAN SK., ÖZTÜRK, ÖZTÜRK SK., PAK SK., PAZAR SK., PİRDAL SK., POLAT SK., SAKİN SK., SEHIT NUSRET AKAR, SEHIT TURGUT DUMAN, ŞAFAK SK., ŞEHİR MEYDAN, ŞEHİT MESUT KIROĞLU CD., ŞEHİT NUSRET AKAR CD., ŞEHİT TURGUT DUMAN CD., TRABZON SK., TÜREDİ SK., YAVUZ SK., YENİ SK., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HARMANKAYA, N KENDISI mahallelerinde HARMANKAYA, HARMANKAYA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKMELEN, MERKEZ mahallelerinde BÜYÜKMELEN KÖYÜ YOLU, MERKEZ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEVRİK mahallelerinde CİHANGİR SK., PAKMAYA 1 DEPREM LOJMANLARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, YENİTEPE mahallelerinde DEGIRMEN, MISIRLIK KÖYÜ YOLU, YENİTEPE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ mahallelerinde CAMI, SUBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, SUBAŞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YILDIZTEPE mahallelerinde ÇİLİMLİ CD., YILDIZTEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 15:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YILDIZTEPE mahallelerinde YILDIZTEPE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde YESILYAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 16:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde 103. SK., 104. SK., 105. SK., 112, 112. SK., 125, 138. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, SARIYER mahallelerinde 14 SK., BULVAR CD., ÇİĞDEM SK., GÜLŞEN SK., HÜRRIYET, HÜRRİYET CD., İSMET PAŞA CD., KARANFİL SK., KÜLTÜR CD., MAVI, MAVİ SK., MENEKŞE SK., NECLA CEYHAN SK., SAĞLIK SK., SIRIN, SİTE SK., SÜMBÜL SK., ŞİRİN SK., YONCALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.