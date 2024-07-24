24 Temmuz KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.07.2024 - 10:11

Güncelleme: 24.07.2024 - 10:11

KOCAELİ ilinde 24 Temmuz Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN mahallelerinde ARSLAN CD., BALABAN BAYRAK SK., KARALI SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., TAŞLI TARLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN mahallelerinde ARSLAN, ÇAYKARA SK., MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZİRAN CD., AHENK SK., AKBABA SK., ALTILAR SK., ANITLAR SK., ARALIK SK., ASIL, ASIR SK., ATAN, ATAN SK., BADEMCİ SK., BAĞLARYOLU SK., BAHÇE SK., BALLI SK., BASRA SK., BESTEKAR SK., BÖĞÜRTLEN SK., ÇAKIL SK., DEMET SK., DERNEK, DİLBER SK., DOGUKAN, DOĞUŞ CD., DORUK SK., DOST SK., EBEGÜMECİ SK., GAZI M. KEMAL ATATÜRK, GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GÜLSÜN SK., GÜLTEKİN SK., GÜNEBAKAN SK., GÜNEY SK., GÜNEYSU, GÜNGÖREN SK., HATIRA SK., HUŞ SK., ILGAZ SK., İLKE SK., İNCİR. SK., İRİS SK., KIRGIZLAR SK., KISIKLI SK., KİVİ SK., KOOPERATİF CD., KUYTU SK., KUYUCAK, LEVENT SK., MAZİ SK., MELEK SUYU CD., MORGÜL SK., MORMENEKŞE SK., NAR SK., NEVRUZ SK., ORKİDE SK., ROKA, ROKA SK., SAHRA, SARI SK., SEDEFLİ SK., SEFERAĞA SK., SIRAT, SIRAT SK., SİCİM SK., SÖĞÜTLÜ SK., ŞANLI SK., ŞEBBOY SK., ŞELALE SK., ŞİFA SK., ŞİRİNAĞA CD., UFUK SK., ULUDAĞ SK., ZEGAN YOLU, ZİŞAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZIRAN, AKAĞAÇ SK., AKARLAR SK., ALA SK., ALTINKALEM, ALTINKALEM SK., ARKA SK., ASIL SK., AŞİNA SK., ATIF ERÇIKAN CD., ATLAS SK., AY SK., AYAZMA SK., BAHÇELİK SK., BAKIR SK., BARUT SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BERGAMA SK., BERRAK SK., CESUR SK., DAĞHAN SK., DEMİRLİ SK., DERBENT FATİH CD., DESTAN, DESTAN SK., DOGUS, DOĞUKAN CD., ELMALI SK., ERCİYES SK., FISTIK SK., FUNDALIK SK., GELİŞİM SK., GEVREK SK., GÜNEYSU SK., HAKIKAT, HAKİKAT SK., HAS SK., HEYBE SK., ILICA, ILICA SK., KADIOGLU, KAFDAĞI SK., KAMU, KAMU CD., KARASU SK., KARDEŞLER SK., KARLI SK., KERVANSARAY CD., KIRMIZI GONCA SK., KOOPERATIF, KUYUCAK SK., MASHAR SK., MİROĞLU CD., MİSLER SK., MUAZZAM SK., ÖZGÜ SK., SARMAŞIKLI SK., SELALE, SEMT, SEMT SK., SERIN, SERİN SK., SIRINAGA, SOYCAN SK., SÜSEN SK., ŞİMŞİR SK., TAFLAN SK., TUGBA, TUĞBA SK., UMUTLU SK., YAPRAK SK, YASEMİN SK., YEŞİL SK., YEŞİLALAN SK., YEŞİLTEPE SİTESİ YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAŞUKİYE mahallelerinde ASLANAĞZI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAŞUKİYE mahallelerinde ERENGÜL SK., İPEKLİ SK., KABATAŞ SK., KEMER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde BEŞEVLER, BEŞEVLER CD., ELMA SK., HOŞNUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde FATİH CD., ITIR SK., İĞDE SK., ÖREN SK., SOGUKSU, SOĞUKSU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde BESEVLER, ÇOBAN YILDIZI SİTESİ YOLU SK, EĞRELTİ SK., ELMA, HOSNUT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ACIBADEM SK., ASLANAGZI, DOĞA EVLERİ SİTESİ YOLU SK, HASAN TAHSIN, HASAN TAHSİN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ÇEPNI, ÇEPNİ, SEVKATIYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde AHLAT, AHLAT CD., ANAYURT CD., ANDAÇ SK., ARDINÇ SK., ARSLANBEY KARTEPE CD., BAKIRLIK CD., BAYRAK SK., BLD.BSK.MUSA ÖGÜNÇ, BLD.BŞK.MUSA ÖĞÜNÇ SK., CENGAVER SK., ÇİMENLER SK, DAĞYOLU SK., DOGALAR, DOĞALAR SK, EFES, EFES SK., EMIRGAZI, EMİRGAZİ CD., ERDEM SK., ESKİ SK., EVREN, EVREN CD., GÖKDERE SK., GÖKKUSAGI, GÖKKUŞAĞI CD., GÜLENLER SK., GÜLOVA SK., GÜMÜŞ ÇEŞME CD., GÜVENÇ, GÜVENÇ SK., GÜZELHİSAR CD., KARABEYLİ SK., KARATEPE CD., KIRIK SK., KIŞLA CD., KIZILDERE SK., KUMLU, KUMLU SK., KURS SK., KUZU, KUZU SK., MAKBER, MAKBER SK., MERVE SK., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., OKUMUŞLAR SK., ÖĞRETMEN NECATİ ÇIKMAZI SK., SARIKAYA SK, TARHAN SK., TEMEL SK., TOROS SK., ÜZÜLMEZ SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde ADEM YAVUZ, ADEM YAVUZ CD., BİLGİÇ SK., DOLUNAY, EFE SADIK CD., GEÇİTLİ SK., HANIMELİ SK., HÜSNÜ EFE CD., IHLAMUR, IHLAMUR SK., MESELIK, MEŞELİK SK., MIS, MİS SK., NERGİZ SK, NERGİZ SK., SARMASIK, SARMAŞIK SK., SEMAVER SK., ŞUHEDA SK., YAPRAK, YAPRAK SK., YEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALAKDERE mahallelerinde GÜLERSOY SK., İSTANBUL SK., PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., VALİDE KÖPRÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde ISLAMKÖY MEVKII, TEVFIKIYE MEVKII, TEVFİKİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOCATEPE, KURUÇEŞME FATİH mahallelerinde 100. SK., 102. SK., 31. SK., 88. SK., 90. SK., 92. SK., 94., BARTU SK., KAZIM ÖZALP, KAZIM ÖZALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HATİPKÖY, KOCATEPE mahallelerinde 110., 110. SK., 112., 114. SK., 116. SK., 43. SK., TOKİ DEPREMZEDE KONUTLARI SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 28 HAZİRAN mahallelerinde ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, ÇIRAKLI, KARAYAKUPLU, OSMANLI mahallelerinde CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII, DURANLI MEVKİİ, DURANLI MEVKİİ KÜME EVLER, DURBEYLER MEVKII, DURBEYLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, OSMANLI MERKEZ MEVKII, OSMANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 00:00-08:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, BELEN, CUMA, ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, ÇIRAKLI, DERE, DIKENLI, DİKENLİ, HIMMETLI, HİMMETLİ, KARAGÖLLÜ, KARAYAKUPLU, KUTLUCA, NAIP, NAİP, OSMANLI, SEMSETTIN, SEVINDIKLI, SEVİNDİKLİ, SIPAHILER, SİPAHİLER, ŞEMSETTİN, UZUNBEY mahallelerinde AKÇALAR MEVKII, AKÇALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ALACALAR MEVKII, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ASLANLI MEVKII, ASLANLI MEVKİİ KÜME EVLER, BELEN MERKEZ MEVKİİ, BIÇAKÇILAR MEVKII, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, ÇAL MEVKII, ÇAL MEVKII KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DELIMAHMUTLAR MEVKII, DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DEMIRCILER MEVKII, DEMİRCİLER MEVKİİ, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DEREKÖY MERKEZ MEVKII, DEREKÖY MERKEZ MEVKİİ, DEREKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURANLI MEVKII, EĞNEDİKLİ MEVKİİ, EĞNEDİKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRSALLI MEVKII, EMIRSALLI MEVKII KÜME EVLER, EMİRŞALLI MEVKİİ KÜME EVLER, EŞREF BİTLİS CD., HACIKÖY MEVKII, HACIKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HIMMETLI MERKEZ MEVKII, HİMMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, INEBEYLI MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIYIRLI MEVKII, KIYIRLI MEVKİİ, KIYIRLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIZILYER MEVKII, KIZILYER MEVKİİ KÜME EVLER, KİRAZOĞLU SK., KORUCUKÖYÜ MEVKII, KORUCUKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, KUSLU MEVKII, KUTLUCA MERKEZ MEVKII, KUTLUCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MARTILAR MEVKİİ, MARTILAR MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NAIPKÖY MERKEZ MEVKII, NAİPKÖY MERKEZ MEVKİİ, NAİPKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKII, NALBANTLAR MEVKII KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKİİ, NALBANTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKII, ORUÇHOCALAR MEVKII KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKİİ, ORUÇHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖNEZLI MEVKII, ÖNEZLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SEMSETTIN MERKEZ MEVKII, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SIPAHILER MERKEZ MEVKII, SİPAHİLER MERKEZ MEVKİİ, SİPAHİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SUCALAR MEVKII, SUCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVER MEVKII, SÜVER MEVKİİ, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATALAR mahallelerinde AKABE SK., ATA CD., AZİZİYE ZAFERİ SK., HAYAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADIVAN, KARADİVAN, ŞEREFSUNGUR mahallelerinde AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BESTILLER MEVKII KÜME EVLER, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVL, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADIVAN, SEREFSUNGUR, ŞEREFSUNGUR mahallelerinde DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZLI, DENİZLİ, YAGCILAR mahallelerinde 3401., 3402, 3420., 4701. SK, BAĞLAR SK., GÜL SK., LEYLAK SK., SARI ÇEŞME SK., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ mahallelerinde 1809., 1809. SK., 1809/1. SK., 1810., 1810. SK., 1810/1. SK., 1811. SK., 1811/1. SK., 1812. SK., 1812/1. SK., 1813. SK., 1814., 1814. SK., 1815. SK., 1815/1., 1815/1. SK., 1816. SK., 1816/1. SK., 1816/3. SK., 1817/1., 1818. SK., 1819., 1819. SK., 1819/1., 1819/1. SK., 1819/3., 1819/3. SK., 1819/4. SK., 1820., 1820. SK., 1820/1., 1820/2., 1820/2. SK., 1820/3. SK., 1820/4. SK., 1823. SK., 1823/1. SK., 1824. SK., 1824/1. SK., 1825. SK., 1826. SK., 1826/1. SK., 1826/2., 1826/2. SK., 1827. SK., 1828. SK., 1837. SK., 1837/1. SK., DR.ZEKI ACAR, DR.ZEKİ ACAR CD., HAYRİ MACAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İHSANİYE MERKEZ, SELİMİYE mahallelerinde 4429. SK., FİLİZ SK., SELIMIYE YUKARI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTLIK, ÇİFTLİK mahallelerinde 4150., 4150. SK., 4151. SK., 4163., 4163. SK., 4165. SK., 4166. SK., 4167. SK., 4168. SK., 4169., 4169. SK., 4171., 4171. SK., 4173. SK., 4174., 4174. SK., 4175. SK., 4176. SK., 4177. SK., 4179. SK., 4180., 4180. SK., 4181. SK., 4182. SK., 4184. SK., 4185. SK., 4186. SK., 4187. SK., 4188. SK., 4192. SK., 4198. SK., 4199. SK., 4201. SK., 4202. SK., 4203., 4203. SK., 4207. SK., 4208. SK., 4232. SK., 4234. SK., 4242. SK., 4260. SK., 4261. SK., 4265. SK., 4266. SK., 4269., 4269. SK, 4270. SK., 4271. SK., 4273. SK., 4274., 4274. SK., 4275. SK., 4290. SK., 4291. SK., 4298. SK., 4299., 4299. SK., 4300. SK., 4301., 4303. SK., 4306. SK., 4307. SK., 4430. SK., ADIGÜZEL CD., ARİF NİHAT ASYA CD., BALABANLAR CD., BARIS, BARIŞ CD., ÇOBAN YILDIZI, DOBRA CD., EMİR SULTAN CD., ERGENEKON, ERGENEKON CD., HASTANE, HASTANE CD., IHSANIYE ADNAN MENDERES, IHSANIYE KAZIM KARABEKIR, İHSANİYE ADNAN MENDERES CD., İHSANİYE KAZIM KARABEKİR CD., KOCA YUSUF, KOCA YUSUF CD., MEHTAP, MEHTAP CD., NECATI ÇELIK, NECATİ ÇELİK CD., OLGUN CD., OSMAN GAZI CD., OSMAN GAZİ CD., PAPATYA SK., POLATKAN CD., SAKA CD., SAMANYOLU CD., STAD, STAD CD., YAVUZ SULTAN, YAVUZ SULTAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ, TAHTALI mahallelerinde ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU YAGCILAR MEVKII, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MEVKII, KARAKADILAR MEVKII, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KUŞLU MEVKİİ, KUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 00:00-08:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BULDUK, GEREDELI, GEREDELİ, KASIKÇI, KAŞIKÇI, SÜVERLER, TAHTALI mahallelerinde BARAJ KENARI MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKII, DAVULCULAR MEVKII, DAVULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖLLÜ MEVKII, GÖLLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, HACI IBRAHIMLER MEVKII, HOCAKÖY MEVKİİ, HOCAOĞLU MEVKİİ, KEKLIK MEVKII, KOÇOGLU MEVKII, KOÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, NEZİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, OMURLAR MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKLAR MEVKII, PAYALAR MEVKİİ, SARI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVERLER MERKEZ MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TURGUTLU MEVKII, Y.SOFULAR MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KASIKÇI, KAŞIKÇI mahallelerinde ÇAVUSLU MEVKII, FAKILAR MEVKII, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KAŞIKÇI MERKEZ MEVKİİ, NEZIRLER MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE CAMİ mahallelerinde DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde AKPINAR SK., AŞIK VEYSEL CD., BAHRİYE ÜÇOK CD., BAHTİYAR SK., BEKTAŞ SK., BEYIT, BEYİT SK., BORA SK., ÇETİN EMEÇ CD., DEMIRCI, DEMİRCİ SK., DEVRAN, DEVRAN SK., ECEHAN SK., EFLATUN SK., ERIS, ERİŞ SK., ESENGÜL SK., GAZANFER SK., GEÇİT SK., GÜRKAN SK., HANEDAN SK., HÜSAM SK., INCI, ISTASYON, ISTASYON CD., İNCİ SK., KARAHİSAR SK., KARTOPU SK., KAYMAZ SK., KEŞİF SK., KISA, KISA SK., KISMET SK., MERCAN, MERCAN SK., ÖZDEL SK., ÖZGE SK., REIS, REİS SK., ŞEVKET SK., TELSIZ, TELSİZ SK., TEPECIK, TEPECİK SK., ULAS, ULAŞ SK., YESIL, YEŞİLVADİ SK., ZÜMER, ZÜMER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde BAGDATLI, BAĞDATLI CD., GÜNDÜZ CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., SAHİL YOLU CD., YAMANLAR, YAMANLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 24 Temmuz Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 17 AĞUSTOS mahallelerinde ŞANTİYE YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.