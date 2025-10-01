248 gündür tutukluydu: Tahliye edilen Ayşe Barım'dan ilk görüntü

Dizi-film sektöründe tekelleşme iddialarıyla gözaltına alınan ancak 12 yıl önceki Gezi Parkı Direnişi'nin 'planlayıcılarından' olduğu iddia edilerek 28 Ocak’ta tutuklanan ve 248 gündür Silivri’deki cezaevinde bulunan menajer Ayşe Barım hakkında bugün tahliye kararı çıktı.
Uzun süre sağlık problemleri yaşayan, cezaevindeki tek kaldığı koğuşta üç kez baygın bulunan Barım hakkında yazılan raporlarda 34 kilo verdiği belirtilmişti.
SZC TV'nin çektiği ilk görüntülerde Barım'ın aşırı kilo kaybı dikkat çekti.
Barım, gazetecilerin sorularını yanıtlamadan aracına binerek Silivri'den ayrıldı.