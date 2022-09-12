25. Altın Güvercin’in sahibi Merve Öner Demirci oldu

12 Eylül 2022 Pazartesi, 08:54

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde ve Eviz Yapı Ana sponsorluğunda düzenlenen 25. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın görkemli final gecesi ile kazananı belli oldu. Özer Türk Stadyumu’nda binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen final gecesi Tele 1, NR1 Türk TV ve Number 1 Türk FM'den canlı olarak yayınlandı.

Final gecesine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ile ilçe yöneticileri, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğu, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ile ilçe yöneticileri, İYİ Parti Kuşadası İlçe Başkanı Hayati Atlı, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, KUSAV Başkanı Levent Köylü ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

36 YILLIK GEÇMİŞ

Final gecesinde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilk kez 1986 yılında düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması’nın halen ilk ve tek beste Yarışması olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Bu yıl 25’incisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadığımız Altın Güvercin Beste Yarışması 36 yıllık geçmişe sahip. Bugün burada ilk kez düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması’nın birincisi, değerli sanatçımız Fatih Erkoç’u ağırlıyor olmaktan onur duyuyoruz. Yine geçmişte Altın Güvercin’de sahne almış sevgili Sertab Erener de birbirinden güzel şarkılarıyla bizlerle olacak. Kendilerine hoş geldiniz diyor; başvuru yapan 183 eser arasından finale kalan 10 finalistimize başarılar diliyorum. Öte yandan, Altın Güvercin’e bugüne kadar çocuğu gibi bakan, bizlere danışmanlığını sürdüren Sayın Ali Rıza Türker’e, yarışmanın düzenlenmesini sağlayan ilk siyasi irade, geçmiş dönem belediye başkanlarımızdan Sayın Engin Berberoğlu’na, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Altın Güvercin’i yeniden düzenlememiz konusunda bizleri destekleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na, baştan bu yana profesyonelliğinin dışında amatör bir ruhla yanımızda olan Sayın Okan Bayülgen’e, jüri üyemiz ve bu yıl ilk kez düzenlediğimiz Kuşadası Sokak Festivali’ni birlikte yaşama geçirdiğimiz Sayın Ayhan Sicimoğlu’na ve jürimizin birbirinden değerli üyelerine, tüm Kuşadalı hemşehrilerimize ve sanatçı dostlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

BÜYÜK JÜRİ KARŞISINDA CANLI PERFORMANS

25. Altın Güvercin Beste Yarışması, Başkan Ömer Günel’in konuşmasının ardından finalistlerin Hakan Süersan Orkestrası eşliğinde sergiledikleri canlı performanslarla sürdü. Canlı performansların sona ermesinin ardından başkanlığını, prodüktör ve Altın Güvercin Beste Yarışması Koordinatörü Ali Rıza Türker'in yaptığı; keman sanatçısı Canan Anderson, piyanist, besteci, eğitmen Mine Mucur, TV ve radyo programları yapımcısı İzzet Öz, besteci, söz yazarı, yorumcu Fatih Erkoç, enstrümanist, yorumcu Ayhan Sicimoğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz ile Kuşadası halk jürisi temsilcileri olarak Ardahan Belediye Başkanı, müzisyen ve yorumcu Faruk Demir, Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Efe Berberoğlu ve sponsor temsilcisi Gültaç Eviz'in yer aldığı büyük jüri değerlendirmesini yaptı. Jürinin değerlendirmesine dijital halk oylaması sonuçlarının da eklenmesiyle dereceye giren finalistler belirlendi.

KUSAV ONUR ÖDÜLÜ FATİH ERKOÇ’UN

Finalistlerin performanslarının ardından Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında gelenekselleşen KUSAV Onur Ödülü, KUSAV Başkanı Levent Köylü tarafından, profesyonel müzik yaşamına ilk adımını 1986 yılında Altın Güvercin Sahnesi’nde atan Türk pop ve caz müziğinin güçlü sesi Fatih Erkoç’a verildi. KUSAV Başkanı Levent Köylü, Altın Güvercin Beste Yarışması’nın 25’inci kez düzenlenmesinin mutluluk ve gurur verici olduğunu söyledi. Fatih Erkoç’un Altın Güvercin ile özdeşleşmiş çok değerli bir sanatçı olduğunu vurgulayan KUSAV Başkanı Levent Köylü “Bu yıl vakıf olarak onur ödülünü Sayın Fatih Erkoç’a vermek istedik. Kendisine bizleri yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyoruz” dedi.

FATİH ERKOÇ’TAN “YOL VERİN A DOSTLAR” SÜRPRİZİ

Sanatçı Fatih Erkoç ise 36 yıl önce Altın Güvercin sahnesinde yaşadığı aynı heyecan içerisinde olduğunu belirterek organizasyonun yaşatılmasının mutluluk verici olduğunu söyledi. Fatih Erkoç, ödülünü aldıktan sonra 1986 yılında birinci olduğu “Yol Verin A Dostlar” isimli bestesini yıllar sonra bir kez daha seslendirdi.

ALTIN GÜVERCİN’İN SAHİBİ “BİRDENBİRE OLMAZ” İLE MERVE ÖNER DEMİRCİ OLDU

25. Altın Güvercin Beste Yarışması’nda sözü ve müziği Merve Öner Demirci’ye ait olan ve Ezgi Gürbüz tarafından yorumlanan “Birdenbire Olmaz” isimli beste birinci; sözü, müziği ve yorumu Hakan Kartal’a ait olan “Bekle Efendi” isimli beste ikinci; sözü, müziği ve yorumu Gözde Yüksel Çetin’e ait olan “Hisset” isimli beste üçüncü oldu. Yarışmanın “En iyi yorumcu” ödülü ise birinci olan “Birdenbire Olmaz” bestesini yorumlayan Ezgi Gürbüz’e verildi. Dereceye giren finalistler ödüllerini CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve yarışmanın ana sponsoru Eviz Yapı’nın temsilcisi Şakir Eviz’in elinden aldı.

SERTAB ERENER RÜZGARI ESTİ

25. Altın Güvercin Beste Yarışması’nın finalinde sahne alan Türk pop müziğinin sevilen ismi Sertab Erener seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar ve muhteşem sahne performansıyla katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.