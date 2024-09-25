25 Eylül MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.09.2024 - 09:31

Güncelleme: 25.09.2024 - 09:31

MANİSA ilinde 25 Eylül Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-25 2024-09-25 09:00:00.737-2024-09-25 15:00:00.529 saatleri arasında Çullugörece; İsimsiz2, Çullugörece Köyü İç Yolu, Çullugörece Köyü Yolu, İsimsiz114, İsimsiz15, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-25 2024-09-25 09:00:31.523-2024-09-25 15:00:38.655 saatleri arasında Karaali; İsimsiz34, KARAALİ MURADİYE, KARAALİ, , KARAALİ, İsimsiz7, 302, İsimsiz9, İsimsiz10, Karaali, ARAZİ, karaali, Karaali Köyü Yolu, Karaali, İsimsiz35, Karaali, İsimsiz32, İsimsiz31, 302, 302, İsimsiz211, 302, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, ARAZİ, İsimsiz20, İsimsiz19, 302, İsimsiz16, KARAALİ, İsimsiz14, İsimsiz13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-25 2024-09-25 09:00:31.523-2024-09-25 15:00:38.655 saatleri arasında Muradiye; 21. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-25 2024-09-25 09:00:47.848-2024-09-25 15:00:54.366 saatleri arasında Bostancı; İsimsiz12, , Başpınar Cad., İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, Bostancı Sk., İsimsiz7, Karakurt Ova Yolu, İsimsiz9, İsimsiz10, Bostancı MH., İsimsiz18, İsimsiz17, BOSTANCI MH., İsimsiz13, Bostancı Köyü Yolu, BALIKESİR YOLU, Bostancı Köyü İç Yolu, Bostancı Sk., Bostancı Sk., Toki Site, Toki Site , İsimsiz83, İsimsiz81, İsimsiz80, Koşukaya Mvk, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz73, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, Bostancı Sk., İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, ÜÇOLUK MVK., İsimsiz49, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz37, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, BOSTANCI MH., İsimsiz19 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-25 2024-09-25 09:00:47.848-2024-09-25 15:00:54.366 saatleri arasında Alifakı; ALİFAKI, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz14, İsimsiz17, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, Alifakı Sk., İsimsiz28, İsimsiz29, Alifakı Sk., İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz40, İsimsiz13, , İsimsiz41, Alifakı Sk., Alifakı Köyü Yolu, Alifakı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-25 2024-09-25 09:00:47.848-2024-09-25 15:00:54.366 saatleri arasında Karakurt; Sütçüler Sk., Sütçüler Sk., İsimsiz49, İsimsiz47, , İsimsiz52, Sütçüler Sk., Sütçüler SK., Karakurt Sk., İsimsiz62, İsimsiz63, Sütçüler Sk., İsimsiz65, İsimsiz66, SÜTÇÜLER SK., SÜTÇÜLER SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-25 2024-09-25 09:00:47.848-2024-09-25 15:00:54.366 saatleri arasında İlyaslar; İLYASLAR YOLU, İlyaslar Köyü İç Yolu, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz36, İsimsiz32, İsimsiz31, İLYASLAR YOLU, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İLYASLAR YOLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-25 2024-09-25 09:00:47.848-2024-09-25 15:00:54.366 saatleri arasında Bakır; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-25 2024-09-25 09:00:47.848-2024-09-25 15:00:54.366 saatleri arasında Işıklar; Işıklar Sk., Işıklar Köyü Yolu, Işıklar Sk., İsimsiz6, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-25 2024-09-25 09:00:47.848-2024-09-25 15:00:54.366 saatleri arasında Gelenbe; BALIKESİR YOLU, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-25 2024-09-25 09:00:47.848-2024-09-25 15:00:54.366 saatleri arasında Çaltıcak; ÇALTICAK KÖYÜ YOLU, Çaltıcak Köyü İç Yolu, Çaltıcak Köyü Yolu, ÇALTICAK, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-25 2024-09-25 10:00:18.705-2024-09-25 16:00:26.359 saatleri arasında Kaplan; , Kaplan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.