25 Haziran BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.06.2024 - 09:35

Güncelleme: 25.06.2024 - 09:35

BOLU ilinde 25 Haziran Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 25 Haziran Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAŞÇILAR mahallelerinde MENGEN YOLU, TAŞCILAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Haziran Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR mahallelerinde 30.EVLER, 30.EVLER SK., GÜLAY, ÖKSÜZ TEKKE SK., TOKGÖZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Haziran Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IZZET BAYSAL, İZZET BAYSAL, KÜLTÜR mahallelerinde 1700 SK., 1701, 1701 SK., 1705. SK., CEMAL TÜRKAN SK., FİDAN SK., GÜLİSTAN SK., KURAL SK., NAMIK KEMAL, ÖĞRETMENLER SK., ÖĞRETMENLER SOK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Haziran Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAGUT, ALPAĞUT, ÇAKMAKLAR mahallelerinde 207 SK., 225 SK., 240 SK., 241 SK., 242 SK., 247 SK., 249 SK., 260 SK., 261 SK., 265 SK., 266 SK., 267 SK., 269 SK., 269. SK., 273 SK., 284 SK., 3, ALPAĞUT CD., ANADOLU OTOYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Haziran Salı 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAKA mahallelerinde KARAMANLAR KÖYÜ YOLU, YAKA MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Haziran Salı 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İZZET BAYSAL, KÜLTÜR mahallelerinde 4170., 4170.SK., BAHRİYE SK., ERTÜRK SK., KEMAL TAHIR, KEMAL TAHİR SK., MUALLİM CEVDET SK., ÖMER SEYFETTİN SK., ÖZAYAN SK., YAYLA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Haziran Salı 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR, SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1461, 4191, AKSU SK., GÖKTEPE, GÖKTEPE SK., KARASU, NİZAM SK., ŞAHİN TEPE, ŞAHİN TEPE SK., TUĞRUL SK., YELKİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Haziran Salı 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1477, 1484 SK., 1485, 1485 SK., 1486 SK., 1487. SK., AKTEPE SK., ALAN SK., BIRSEN, BİÇİM SK., BİRSEN SK., CAMİ YANI SK., ÇAKIR, ÇÖMLEKÇİLER CD., DARENDE SK., DİLEK SK., DODURGA CD., ELMAS, EMİR SK., GÖRKEM SK., İLKAY SK., KALE SK., KIBRISCIK SK., KORKUT SK., MELİH SK., MEVLANA, MEVLANA SK., SERCAN, SERCAN SK., ŞEHİT ALİ ERDOĞAN SK., TOLGAHAN SK., USTA, YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Haziran Salı 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAGUTBEY, ALPAĞUTBEY, IZZET BAYSAL, İZZET BAYSAL, KÜLTÜR, SALIBEYLER mahallelerinde 1704 SK., 4072, 4073, 4075, 4168. SK., 4170, CEMAL TÜRKAN, DR. TEVFİK ATAY SK., HÖYÜK SK., ÖZCAN SK., SINIR, SINIR SK., TOROS SK., TÜFEKÇİ SK., YAYLALAR CD., ZERDALİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Haziran Salı 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR mahallelerinde 4165. SK., AŞIK VEYSEL SK., DR.SUAT UMAY SK., EMİN ALDEMİR SK., KANALÜSTÜ SK., NAMIK KEMAL CD., ŞAİR NEDİM SK., ŞEHİTLER CD., TEVFIK FIKRET, TEVFİK FİKRET SK., YAHYA KEMAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 25 Haziran Salı 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR mahallelerinde 4191. SK., 4201, CANGÜL SK., DİKMEN SK., HARMAN PINARI SK., HİMAYE OĞULLARI SK., SARICALAR CD., ŞAİR SK., ŞENLİK SK., TEPE SK., YEŞİLTEPE SK., ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 25 Haziran Salı 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GELİNÖZÜ, KARŞIKÖY, ORMANPINAR mahallelerinde GELİNÖZÜ KÖYÜ YOLU, KARŞIKÖY KÖYÜ YOLU, ORMANPINAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 25 Haziran Salı 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANBASI, ALANBAŞI, ASMA, BEYDERESİ, BÜYÜK, CAMI YANI, CUMA, DEDELER, DEMİRCİLER, DERE, GÖLDERESI, GÖNCEK, HACIALİLER, MERKEZ, MERKEZ YAYLA, OKUSLAR, OSMANÇAVUSLAR, OSMANÇAVUŞLAR, SIRÇALI, YAYLABELİ mahallelerinde ALANBASI MAHALLE YOLU, ALANBAŞI MAH YOLU, ASMA BULANIK MAH, BEYDERESİ KÖYÜ YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, CAMIYANI MAHALLE YOLU, CUMA KÖY YOLU, CUMA KÖYÜ, CUMA KÖYÜ YOLU, DEDELER KÖYÜ, DEDELER KÖYÜ YOLU, DERE MAHALLESI YOLU, GÖLDERESI MAHALLE YOLU, GÖNCEK KÖYÜ, GÖNCEK KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI, OKUSLAR MAHALLE YOLU, OSMANÇAVUSLAR MAHALLE YOLU, OSMANÇAVUŞLAR, SIRÇALI KÖYÜ, SIRÇALI KÖYÜ YAYLASI, SIRÇALI MERKEZ YAYLA YOLU, SIRÇALİ KÖYÜ YOLU, YAYLABELI KÖY YOLU, YAYLABELİ KÖYÜ YOLU, YAZILAR KÖYÜ MERKEZ MAH, YAZILAR MERKEZ KÖY YOLU, YEŞİLOVA MH YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 25 Haziran Salı 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, HÜRRİYET, KADİRLER mahallelerinde ÇAMLICA, ÇORAKKADİRLER KÖYÜ YOLU, GÖKÇESU KÖYÜ YOLU, SAĞLIK, YENİYOL ALTI SOK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 25 Haziran Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOCABEYLER, KÖKEM, YAZICILAR mahallelerinde DEMİRCİLER YAZICILAR MAH, KAVACIK KÖY YOLU, KOCABEYLER, KOCABEYLER MAHALLE YOLU, KÖKEM MAHALLE YOLU, YAZICILAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 25 Haziran Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde DEMİRLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEREDE ilçesinde 25 Haziran Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde DEMIRLER KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.