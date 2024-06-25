25 Haziran İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.06.2024 - 09:35

Güncelleme: 25.06.2024 - 09:35

İstanbul ilinde 25 Haziran Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah NİĞBOLU ÇIKMAZI, SETALTI, TEKERLER, ÖZTOPUZ, ŞEHİT İBRAHİM AKPINAR sk bölgelerinde 25/06/2024 10:00:00 - 25/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah DÜNYA SAĞLIK, KUTLU, MUHTAR KAMİL, OSMANLI, PEMBE, SAĞIROĞLU, SIRASELVİLER, ÜLKER, İNÖNÜ sk / KOCATEPE mah LAMARTİN, RECEP PAŞA, TOPÇU sk bölgelerinde 25/06/2024 00:00:00 - 25/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah AHSEN ÇIKMAZI, ASMA, AYDAN ÇIKMAZI, BAHÇE, BALKAN, BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, BESTE, CEVİZLİK, DRAMA, EREN, GEVHER ÇIKMAZI, GEZEGEN, GEZER, GEZGİN ÇIKMAZI, GEZİCİ ÇIKMAZI, GÖKDUMAN, GÖKOVA ÇIKMAZI, GÖKÇAY, GÖKÇEALİ, GÖL ÇIKMAZI, GÖLCÜK ÇIKMAZI, GÖÇMEN ÇIKMAZI, GÜLKURUSU ÇIKMAZI, KARAÇALILIK ÇIKMAZI, KAZIM KARABEKİR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET AKİF ERSOY, NERGİS, PEKMEZCİ, RAVZA, SANCAK ÇIKMAZI, SELAM ÇIKMAZI, SOĞUKSU, TÜRKÖZ, ZİYA GÖKALP, ÖZVERİ, İKİZLİ ÇEŞME, ŞAFAK ÇIKMAZI sk / KALEİÇİ mah GÖKÇEALİ, NADİR AĞACI, YELTEPE ÇIKMAZI sk / OKLALI mah ŞAHİNLER sk / SUBAŞI mah AKKAYA, AKMİNARE ÇIKMAZI, ATEŞ ÇIKMAZI, AVCI ÇIKMAZI, BAĞCI, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATMA SULTAN, GÖKÇEALİ, GÜMÜŞPINAR, HAKEMLER, HAVUZLAR, KAPLAN GİRAY, KARASU, KOVANLIK, KRİSTAL ÇIKMAZI, KUDRET, KÖKLÜ ÇIKMAZI, KÖRFEZ, PİLOTLAR ÇIKMAZI, SELİM GİRAY, SOĞANLIK, SUBAŞI ÇIKMAZI, SİVRİKAYA, TUFAN, YAVER, YEDİ EVLER, YURDAGÜL, ÇAMAŞIRDERE, ÇELİK ÇIKMAZI, ÖZBİL ÇIKMAZI, ÖZDEMİR ÇIKMAZI, ÖZTAŞ ÇIKMAZI, İPEK, İSTANBUL sk bölgelerinde 25/06/2024 09:00:00 - 25/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah ASAF, ASLAN, BAŞAK, CANLAR, FETİH, GÖKÇEALİ, HANİCE, KIBRIS ŞEHİDİ ABDÜLKADİR TANGUÇ, KIRAN, KIZILCA, NADİR AĞACI, ORUÇ, OYMAK, OZAN ÇIKMAZI, YELTEPE ÇIKMAZI, ÖDÜL, ÖZGE, ÖZTÜRK ÇIKMAZI, ŞAİR NECMETTİN HALİL ONAN sk / İNCEĞİZ mah MEDENİYET, MERA ÇIKMAZI, İNCEĞİZ sk bölgelerinde 25/06/2024 09:00:00 - 25/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.BEGONYA, İSTANBUL sk bölgelerinde 25/06/2024 00:00:00 - 25/06/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk / ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk bölgelerinde 25/06/2024 09:00:00 - 25/06/2024 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah BÜYÜK REŞİTPAŞA, KİMYAGER DERVİŞPAŞA, VEZNECİLER, VİDİNLİ TEVFİKPAŞA, ZEYNEP KAMİL sk / KEMALPAŞA mah FEVZİYE, ŞEHZADEBAŞI sk bölgelerinde 25/06/2024 00:00:00 - 25/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce -MASLAK mah sk bölgelerinde 25/06/2024 00:00:00 - 25/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce -MASLAK mah sk bölgelerinde 25/06/2024 00:00:00 - 25/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ESKİ ZEKERİYAKÖY, HÜR, KEVSER, MEHTAP ÇIKMAZI, MÜGE, MİHRİBAN, NALBANT ÇEŞME., PERİ, ÇAĞLAYAN sk / MERKEZ mah ANIL, BARAJ, NALBANT ÇEŞME, İKRAM ÇIKMAZI, ŞAHİNCİ sk bölgelerinde 25/06/2024 09:00:00 - 25/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah KİLYOS.. sk / ZEKERİYAKÖY mah AKSAK, FIRAT., KİLYOS. sk bölgelerinde 25/06/2024 09:00:00 - 25/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah AYÇA ÇIKMAZI, BAHARAT, BAHÇIVAN ÇIKMAZI, BAŞÖĞRETMEN, CANDAN, CENNET, CEVAHİR ÇIKMAZI, DEKOR, DELTA, DETAY, DÖNMEZLER, ELVAN, ELİT, GÜLSUYU, KAŞGARLI, KURUL, MALİYE ÇIKMAZI, MARUF ÇIKMAZI, MOHAÇ, MORAL, MÜEZZİN, MİLLİ ŞAİR, MİSAFİRPERVER, PEMBELİ, PITIRCIK, SADABAT, SEVENLER, TEKMEŞE ÇIKMAZI, ÇAMYOLU, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU, ÇÖL, ÇÖMLEKÇİ sk bölgelerinde 25/06/2024 09:00:00 - 25/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah DERİNYOL sk / KÜÇÜK KILIÇLI mah CİHAT, DARVADİ, GÜLCÜK, GÜLTAŞ, HALİL METİN ÇIKMAZI, HAMAMDERE, HAMZABEY ÇIKMAZI, HÜSRAN ÇIKMAZI, KEŞAN, KUŞTEPE ÇIKMAZI, MİĞFER, SARIMEHMET, SIVAT, TAZEGÜL, YÜZER, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk / SEYMEN mah KEŞAN sk bölgelerinde 25/06/2024 09:00:00 - 25/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ÇAKIRCA sk / ORTAKÖY mah DORUK sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DORUK sk bölgelerinde 25/06/2024 09:00:00 - 25/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah CENNET sk bölgelerinde 25/06/2024 13:00:00 - 25/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah RIZA KÜÇÜKOĞLUPAŞA sk bölgelerinde 25/06/2024 09:00:00 - 25/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -İSTASYON mah İstasyon Caddesi bölgelerinde 25/06/2024 00:00:00 - 25/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -İSTASYON mah Sakarya sk bölgelerinde 25/06/2024 00:00:00 - 25/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, FIRIN sk bölgelerinde 25/06/2024 09:00:00 - 25/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk / BAĞLAR mah 14., 23., 24., KOÇMAN, OSMAN PAŞA sk / GÜNEŞLİ mah KOÇMAN sk bölgelerinde 25/06/2024 00:00:00 - 25/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 20., OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 25/06/2024 00:00:00 - 25/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -BAĞLAR mah sk bölgelerinde 25/06/2024 00:00:00 - 25/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BEGONYALI, HAREKET ORDUSU, KARİKATÜRİST RAMİS, KOMİK HASANEFENDİ, KÖROĞLU, MARMARA 3, RESSAM NAMIK İSMAİL, ÖMÜR, İSTANBUL ŞEHİTLERİ, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 25/06/2024 09:00:00 - 25/06/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah IŞILDAR, TARHAN, TEKKE, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 25/06/2024 09:00:00 - 25/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah AKGÜN, BAHADIR 1, FERHAT 1, GAZİLER sk bölgelerinde 25/06/2024 09:00:00 - 25/06/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DORUK , SAHRA sk bölgelerinde 25/06/2024 10:00:00 - 25/06/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1040. sk / MENDERES mah 324., 329., 343., 344., 345., 348., 350., 351., 352., 353., 354., 358., 359., 360., 377., ENDÜLÜS sk bölgelerinde 25/06/2024 00:30:00 - 25/06/2024 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 612., TEPE sk / TURGUT REİS mah 423., 498., 502., 503., 503/1., 504., 505., 506., 506/1., 513., 514., 518., 519., 520., 521., 522., 523., 523/1., 524., 525., 526., 527., ADEM YAVUZ, KARAOSMANOĞLU, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 25/06/2024 02:00:00 - 25/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 567., 568., 569., 570., 574., 575., 576., 577., 578., 578/1. ÇIKMAZ, 579., 590., 591., 594., 595., AYDIN, BARBAROS sk bölgelerinde 25/06/2024 02:00:00 - 25/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 25/06/2024 00:30:00 - 25/06/2024 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah HADIMKÖY sk bölgelerinde 25/06/2024 02:30:00 - 25/06/2024 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah BALKIRI sk bölgelerinde 25/06/2024 02:30:00 - 25/06/2024 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -KAVAKLI mah sk bölgelerinde 25/06/2024 09:00:00 - 25/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BAYKUŞ, NALAN, ÇAĞRI sk bölgelerinde 25/06/2024 09:00:00 - 25/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah sk bölgelerinde 25/06/2024 00:00:00 - 25/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah 665., 669., 679., DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 25/06/2024 09:00:00 - 25/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2487., 2511., 2515., PEYAMİ SAFA, V, Y sk bölgelerinde 25/06/2024 09:30:00 - 25/06/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.