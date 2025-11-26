25 Kasım'da İstanbul'da gözaltına alınan 13 kadın serbest bırakıldı

İstanbul'da kadınlar yasaklara ve polis ablukasına rağmen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde Taksim'de yürüyüş düzenledi ve açıklama yaptı.

13 KADIN GÖZALTINA ALINDI

Açıklama sonrasında LGBTİ bayrağı taşıyan ve taşıyanların çevresinde duran kadınlar polis ablukasına alındı, 13 kadın gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gece saatlerinde gözaltına alınanlar serbest bırakıldı.

VALİLİK ULAŞIMI KISITLAMIŞTI

İstanbul Valiliği dün "25 Kasım eylemleri" sebebiyle metro seferlerini kısıtlamıştı.

Karar doğrultusunda, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Taksim istasyonu, Şişhane istasyonun ise Taksim çıkışları ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapatılmıştı.