25 Mart 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 25 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre deprem bölgesi ve 50 ilde hafta sonu kuvvetli sağanak bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'ya ise toz taşınımı uyarısı yapıldı. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü deprem bölgesiyle ilgili yeni uyarılarda bulundu.
Son tahminlere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa’da kuvvetli (21-50 kg/m2), Adıyaman, Elazığ, Malatya'nın güneyi ve Şanlıurfa’nın kuzeyinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. 26.03.2023 Pazar günü gece saatlerine kadar yer yer devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması (21-70 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalı.
TOZ TAŞINIMI
Yarın Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde bozulma, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 4°C, 21°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 6°C, 14°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 5°C, 18°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 7°C, 19°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 13°C, 22°C
Parçalı bulutlu
HATAY 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
K.MARAŞ 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Karaman çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 4°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 17°C
Parçalı bulutlu
KONYA 4°C, 16°C
Parçalı bulutlu
SİVAS 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 17°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 5°C, 19°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 3°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 6°C, 12°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile yarın öğle saatlerinden sonra Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmakta.
AMASYA 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 6°C, 16°C
Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu
TRABZON 7°C, 12°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile yarın bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın bölgenin batı kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ 8°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 2°C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KARS 0°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
MALATYA 6°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batı kesimleri ile yarın bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yarın toz taşınımı beklenmektedir.
ADIYAMAN 12°C, 16°C
Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 8°C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 9°C, 13°C
Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 12°C, 18°C
Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
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