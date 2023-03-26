25 Mart 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji, 26 Mart 2023 Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde öğleden sonrası işaret edilerek kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Beklenen kuvvetli sağanaklar nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun, Çorum, Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’da yerel olmak üzere kuvvetli ve çok kuvvetli, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’da yerel olmak üzere kuvvetli ve çok kuvvetli, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TOZ TAŞINIMI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
İSTANBUL 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
KOCAELİ 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 8°C, 22°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 12°C, 21°C
Parçalı bulutlu
HATAY 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
K.MARAŞ 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 5°C, 19°C
Parçalı bulutlu
SİVAS 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 2°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz (Giresun hariç) ile Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA 4°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 4°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KARS 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde yerel olmak üzere kuvvetli ve çok kuvvetli, kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.
ADIYAMAN 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
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