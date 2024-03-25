25 Mart İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.03.2024 - 09:49

Güncelleme: 25.03.2024 - 09:49

İZMİR ilinde 25 Mart Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-25 2024-03-25 09:00:00.68-2024-03-25 16:00:13.753 saatleri arasında Cumhuriyet; Park Cd., Park Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:00.68-2024-03-25 16:00:13.753 saatleri arasında Karaveliler; Erçakır Sk., , Erçakır Sk., Eserler Sk., Eserler Sk., Hacı İbrahim Sk., Hacı İbrahim Sk., Karaveliler Cami Sk., Karaveliler Cami Sk., Necati Şahin Cd., Necati Şahin Cd., Park Cd., Park Cd., Talip Ağa Sk., Talip Ağa Sk., Teki Sk., Teki Sk., Çolağın Hüseyin Sk., Çolağın Hüseyin Sk., Alaybey Cd., Alaybey Cd., İsimsiz11, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz9, , Alaybey Gç., Avşar Sk., Avşar Sk., Alaybey Gç., Ayhan Varna Cd., Ayhan Varna Cd., Ayşe Hanım Cd., Ayşe Hanım Cd., Eroğlu Sk., Eroğlu Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:00.68-2024-03-25 16:00:13.753 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.357-2024-03-25 10:00:17.638 saatleri arasında Yakapınar; Yakapınar Çayır Küme Evler, İsimsiz58, İsimsiz9, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.357-2024-03-25 10:00:17.638 saatleri arasında Yeşilova; İsimsiz41, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz4, İsimsiz38, İsimsiz40, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.357-2024-03-25 10:00:17.638 saatleri arasında Mektep; OKUL, Şehit Kemal Hatipoğlu Sk., Çırpı İstasyon Sk., Yaşar Doğu Cd., Vidin Sk., VALİ KAZIM DİRİK, Toplu Konut Sk., Mızrak Sk., MİTHAT PAŞA, Konut Sk., ÇIRPI HAVUZBAŞI, FEVZİ ÇAKMAK, Alptekin Sk., İsimsiz14, İsimsiz17, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.357-2024-03-25 10:00:17.638 saatleri arasında İbrahimçavuş; HACI AHMET, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.357-2024-03-25 10:00:17.638 saatleri arasında Hasköy; İsimsiz20, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.357-2024-03-25 10:00:17.638 saatleri arasında Çırpı Cami; Abdi Yalçın Cd., Örentepe Cd., Çınar Çk., VALİ KAZIM DİRİK, Sanayi Sk., Salioğlu Sk., Sakızlıoğlu Sk., Saim Çavuş Sk., Mustafa Sk., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Murat Hoca Cd., Lonca Civan Sk., Kuloğlu Sk., Kemal Sk., Kazım Karabekir Cd., Karababa Sk., Hasan Ali Çk., Hasan Adanır Sk., Gazi Sk., FEVZİ ÇAKMAK, Eski Değirmen Sk., Erçolak Sk., Cinaloğlu Sk., Cansızlar Sk., Cambazoğlu Sk., İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz7, İsimsiz6, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.357-2024-03-25 10:00:17.638 saatleri arasında Kızılcaova; İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.357-2024-03-25 10:00:17.638 saatleri arasında Havuzbaşı; İsimsiz52, İsimsiz11, İsimsiz35, İsimsiz47, İsimsiz39, İsimsiz27, İsimsiz6, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.357-2024-03-25 10:00:17.638 saatleri arasında Çiftçigediği; İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.357-2024-03-25 10:00:17.638 saatleri arasında Arıkbaşı; ŞEHİTLİK, Çırpı İstasyon Sk., OKUL, HUZUR, İsimsiz74, İsimsiz62, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz49, İsimsiz13, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.357-2024-03-25 10:00:17.638 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:21.455-2024-03-25 16:00:31.275 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:21.455-2024-03-25 16:00:31.275 saatleri arasında Yusuflu; Cin Kulesi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:21.455-2024-03-25 16:00:31.275 saatleri arasında Turan; İsimsiz9, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.357-2024-03-25 10:00:17.638 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.357-2024-03-25 10:00:17.638 saatleri arasında Işıklar; , İsimsiz17, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz13, İsimsiz14, TİRE YOLU, Rahmanlar küme evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.357-2024-03-25 10:00:17.638 saatleri arasında Yeniçiftlik; , İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:11.183-2024-03-25 16:00:22.521 saatleri arasında Fatih; dergah, , SARAYBOSNA CD., BUHAR SK., DENİZ CD, İsimsiz27, selimiye cd, Hurşit Seni, Ulus Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:11.183-2024-03-25 16:00:22.521 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.357-2024-03-25 10:00:17.638 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.357-2024-03-25 10:00:17.638 saatleri arasında Arslanlar; , İsimsiz197 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.357-2024-03-25 10:00:17.638 saatleri arasında Kırbaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.365-2024-03-25 15:00:35.052 saatleri arasında Ahmet Efendi; 1108. Sk., 1107. Sk., 1104. Sk., 1103. Sk., 1102. Sk., Anadolu Cd., 8790/5. Sk., 1111. Sk., 1109. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.365-2024-03-25 15:00:35.052 saatleri arasında Uğur Mumcu; 8790/5. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.365-2024-03-25 15:00:35.052 saatleri arasında Balatçık; 8795/8. Sk., 8795/11. Sk., 8790/5. Sk., 8790/1. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.365-2024-03-25 15:00:35.052 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-25 2024-03-25 09:00:07.365-2024-03-25 15:00:35.052 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:11.183-2024-03-25 16:00:22.521 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:58.449-2024-03-25 15:00:05.591 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:15:44.574-2024-03-25 15:00:57.651 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-25 2024-03-25 09:00:15.274-2024-03-25 11:00:26.573 saatleri arasında Turabey; Üçkemer Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 10:00:01.762-2024-03-25 16:00:33.405 saatleri arasında Koyuneli; , İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz27, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz53, İsimsiz8, KOYUNELİ, Koyuneli Köyü İç Yolu, Yuntdağ Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 10:00:01.762-2024-03-25 16:00:33.405 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-25 2024-03-25 09:00:39.315-2024-03-25 15:00:50.324 saatleri arasında Yeşilova; 4053/1. Sk., , 4047. Sk., 4053. Sk., 4076. Sk., 4072. Sk., 4071. Sk., 4070. Sk., 6244. Sk., 4061. Sk., 4056. Sk., 4055/2. Sk., 4055/1. Sk., 4055. Sk., 4053/4. Sk., 4053/3. Sk., 4053/2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:39.315-2024-03-25 15:00:50.324 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:15:44.574-2024-03-25 15:00:57.651 saatleri arasında Karacaoğlan; 6252. Sk., 6250/1. Sk., 6250. Sk., , 4076. S, 6244. Sk., 6249. Sk., 6251. Sk., 6240/5, 6253. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:15:44.574-2024-03-25 15:00:57.651 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:15:44.574-2024-03-25 15:00:57.651 saatleri arasında Yeşilova; 4053/2. Sk., 4053/1. Sk., 4051/1. Sk., 6244. Sk., 4088. Sk., 4076. Sk., 4063/1. Sk., 4063. Sk., 4061. Sk., 4053/4. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-25 2024-03-25 09:00:58.449-2024-03-25 15:00:05.591 saatleri arasında Kuşçular; 8014/1, İsimsiz35, İsimsiz33, İsimsiz29, İsimsiz27, 8015/1, 8076/3, 8058, 8044/2, 8025, 8035/1, 8020/1, , 8034/1, 8077/1, 8025/1, 8083, 8018, KUŞÇULAR, Kasaba Evleri, 8077 Sk., 8076/1 Sk., 8076 Sk., 8056 Sk., 8052, 8048 Sk., 8044. Sk., 8043, 8042. Sk., 8040, 8039/1. Sk., 8039. Sk., 8038. Sk., 8037/1 Sk., 8037. Sk., 8036, 8034, 8033. Sk., 8031. Sk., 8029. Sk., 8028. Sk., 8027, 8026. Sk., 8025. Sk., 8023. Sk., 8018. Sk., 8018 Sk., 8016. Sk., 8015, 8014. Sk., 8089, 8020, 8018/3, 8039/4, 8018/1, 8022, 8032/2, 8035/2, 8039/5, 8039/6, 8032/1, 8058/1, 8035, 8032/4, 8032/3, 8032, 8021/1, 8021, 8084, 8046, 8044/1, 8044/3, 8043/2, 8043/1, İsimsiz4, İsimsiz103, İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz82, İsimsiz78, İsimsiz51, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 09:00:58.449-2024-03-25 15:00:05.591 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 10:00:14.82-2024-03-25 16:00:26.257 saatleri arasında Camiatik; İsimsiz10, , İsimsiz9, ERGUVAN, DEFNE, AHMET BESİM UYAL, Yeşim Sk., Çakmak Sk., Şiir Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 10:00:14.82-2024-03-25 16:00:26.257 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 10:00:14.82-2024-03-25 16:00:26.257 saatleri arasında Naipli; , İLKE, MUSTAFA KEMAL PAŞA, AHMET BESİM UYAL, İris elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 10:00:29.693-2024-03-25 15:00:37.604 saatleri arasında Balıklıova; 13046, 13033, 13047, 13032, 13033/1, 13031, 13043, 13035, 13036, 13041, 13041/1, 13042, 13037, 13038, 13045, 13040, 13034, 13044, 13049 Sk., 13048 Sk., 13043/1 Sk., 13030 Sk., İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, 13039, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 10:00:29.693-2024-03-25 15:00:37.604 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 13:00:36.941-2024-03-25 15:00:45.016 saatleri arasında İçmeler; Eski Urla İzmir Yolu Cd., İtokent İç Yol, İTOKENT, 1168, İsimsiz68, İsimsiz71, İsimsiz50, İsimsiz72, TEKKE, 8004, 1165/1, 1164, İtokent Cd., , UMUT 9, 1169, 1171, 1165, İsimsiz31, İsimsiz34, İsimsiz42, İsimsiz45, İsimsiz48, İsimsiz51, İsimsiz64, İsimsiz65 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 13:00:36.941-2024-03-25 15:00:45.016 saatleri arasında Sıra; , İsimsiz3, TERE, İsimsiz18, İsimsiz19, 8001/1, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, 1173, SARDUNYA, SIKLAMEN, ZAFER, HERCAİ, 8001. Sk., MESTAN DAYI, BİBERİYE, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz43, İsimsiz42, RADİKA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 13:00:36.941-2024-03-25 15:00:45.016 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 13:00:36.941-2024-03-25 15:00:45.016 saatleri arasında Kuşçular; , İsimsiz11, MESTAN DAYI, 8001. Sk., 8003, 8004, 8013. Sk., 8045. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 13:00:36.941-2024-03-25 15:00:45.016 saatleri arasında Altıntaş; , İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz38, 1168, DÜNDARLI KÜME EVLERİ, İsimsiz41, İsimsiz50, Eski Urla İzmir Yolu Cd., Caylak Sk, ZAFER, İc Yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 13:00:36.941-2024-03-25 15:00:45.016 saatleri arasında Camiatik; , İsimsiz4, YABANGÜLÜ, İsimsiz1254, MESTAN DAYI, Akik Sk., Dörtyol Sk., Kehribar Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-25 2024-03-25 10:00:04.96-2024-03-25 13:00:28.714 saatleri arasında Cumhuriyet; 375. Sk., 356. Sk., , İsimsiz117, İsimsiz120, İsimsiz122, İsimsiz123, İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz128, 369, 373. Sk., 358. Sk., 375/1. Sk., 379. Sk., 383. Sk., 384. Sk., 385. Sk., 389. Sk., 399/1. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 354. Sk., 412. Sk., 416. Sk., 426. Sk., 348. Sk., 350. Sk., 352. Sk., 391, 375/1, 410. Sk., Uğur Mumcu Cd., TURAN DURSUN, Site İç Yol, Gülcü Baba Sk., ŞEHİT ARAS KILIÇ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 10:00:04.96-2024-03-25 13:00:28.714 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-25 2024-03-25 10:00:07.721-2024-03-25 16:00:17.036 saatleri arasında Emek; 1844/1. Sk., 1844/5. Sk., Barış Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 10:00:07.721-2024-03-25 16:00:17.036 saatleri arasında Soğukkuyu; , İsimsiz63, 1845. Sk., 1845/1. Sk., 1845/2. Sk., 1845/3. Sk., 1846. Sk., 1846/7. Sk., 6063. Sk., 6063/1. Sk., 7274. Sk., 7290. Sk., Barış, Barış Cd., Girne Blv., İsimsiz80 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 10:00:07.721-2024-03-25 16:00:17.036 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-25 2024-03-25 10:00:29.693-2024-03-25 15:00:37.604 saatleri arasında Eğlenhoca; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 10:00:29.693-2024-03-25 15:00:37.604 saatleri arasında Küçükbahçe; Palmiye Sitesi İçi Yolu, , İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz82, İsimsiz90, petunya, Güzelkent Sitesi Yolu, Karareis Tatil Sitesi İçi Yolu, Mercankoyu Sitesi İçi Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 10:00:29.693-2024-03-25 15:00:37.604 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-25 2024-03-25 10:00:29.693-2024-03-25 15:00:37.604 saatleri arasında Ildır; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 10:30:59.3-2024-03-25 15:00:05.516 saatleri arasında Şehit Mehmet; Yeni Doğakent Sitesi, Tire Altınevler C Blok, Tire Altın Evler B Blok, Tire Altın Evler A Blok, İsimsiz37, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-25 2024-03-25 10:30:59.3-2024-03-25 15:00:05.516 saatleri arasında Altınkum; Yeni Doğakent Sitesi, İsimsiz196, elektrik kesintisi yaşanacaktır.