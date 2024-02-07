2,5 milyarlık vurgunda aranan Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı!

Yayınlanma: 07.02.2024 - 15:33

Güncelleme: 07.02.2024 - 15:40

Yozgat’ta drone fabrikası kurma vaadiyle tanınan Ocakçı Holding ile ilgili operasyonun düğmesine basıldı. İzmir’de, yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiden 2,5 milyar TL para topladığı belirtilen Ocakçı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı’nın da aralarında olduğu 30 kişi hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltı kararı verilmişti.

OCAKÇI ÇİFTİ YURT DIŞINA KAÇACAKTI: GÖZALTI SAYISI 26’YA YÜKSELDI

Sabah saatlerinde operasyonun düğmesine basan İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ocakçı’ya ait 3 ayrı iş yerinde aramalar yapmıştı.

Operasyonların devamında; Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları esnada Adana’da, İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle, saklandıkları ikamette İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yakalan Sedat Ocakçı’nın 2019 yılında TSK’dan ihraç edilen üsteğmen olduğu ortaya çıkarken, operasyonda gözaltı sayısı 26’ya yükseldi.

BİNLERCE MAĞDUR VAR: 2,5 MİLYARI AŞKIN OLDUĞU İFADE EDİLİYOR

Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı, yeğeni Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han’ın holdinge ait 2 milyar 500 milyon TL’lik soğuk cüzdanla Dubai’ye kaçtığını iddia etmişti.

Paraları ödeyeceğini söyleyen Sedat Ocakçı’nın bir haftadır ortadan kaybolduğu ifade edilirken, aylık yüzde 17’lik faiz verileceği vaadiyle paralar toplandığı ve bu şekilde büyük vurgun yapıldığı öğrenildi.

MAĞDURLAR ÇOĞALIYOR

Holding binasının girişindeki levhalar kaldırılınca ve binaya kiralık pankartı asılınca mağdurlarda ortaya çıkmıştı.

Evini ve arabasını satıp kredi çeken, elindeki paraları teslim eden mağdurlar ise dün Çiğli ilçesindeki Hira Danışmanlık Eğitim ve Yazılım önünde toplanmıştı.

SEDAT OCAKÇI FETÖ’DEN İHRAÇ EDİLMİŞ

Drone fabrikası kurma vaadiyle kısa sürede büyüyen ve Çiğli’de holding binası açan Sedat Ocakçı’nın 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nden ihraç edilen üsteğmen olduğu da ortaya çıktı.

Ocakçı, son paylaştığı videolu mesajında da, “O çok sevdiğiniz paralarınız yatacak” demişti.