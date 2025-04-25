25 Nisan MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.04.2025 - 09:15

Güncelleme: 25.04.2025 - 09:15

MANİSA ilinde 25 Nisan Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-25 2025-04-25 09:00:12.835-2025-04-25 11:00:22.532 saatleri arasında Atatürk; , 160. Sk., İsimsiz78, İsimsiz68, İsimsiz66, 162., 562, 565. Sk., 564. Sk., 358. Sk., 359. Sk., 357. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-25 2025-04-25 09:00:12.835-2025-04-25 11:00:22.532 saatleri arasında Ragıp Bey; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-25 2025-04-25 09:00:37.293-2025-04-25 11:00:47.576 saatleri arasında Sancaklıkayadibi; sancaklıkayadibi, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, sancaklıkayadibi, , Sancaklıkayadibi Köyü İç Yolu, İsimsiz9, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-25 2025-04-25 09:00:37.293-2025-04-25 11:00:47.576 saatleri arasında Sancaklıçeşmebaşı; yukarı çobanisa, SANCAKLIÇEŞMEBAŞI, Sancaklıçeşmebaşı Cd., Manisa Turgutlu Yolu, sançaklı çeşme başı, İsimsiz35, SANCAKLIÇEŞMEBAŞI, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-25 2025-04-25 09:00:37.293-2025-04-25 11:00:47.576 saatleri arasında Aşağıçobanisa; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-25 2025-04-25 09:00:37.293-2025-04-25 11:00:47.576 saatleri arasında Ayvacık; İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, Ayvacık Köyü İç Yolu, ayvacık iç yolu, İsimsiz6, İsimsiz5, aycacık içyolu, ayvacık iç yolu, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-25 2025-04-25 09:00:37.293-2025-04-25 11:00:47.576 saatleri arasında Turgut Özal; , İsimsiz7, İsimsiz12, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz137, İsimsiz138, hasırcı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-25 2025-04-25 09:00:37.293-2025-04-25 11:00:47.576 saatleri arasında Yukarıçobanisa; , İsimsiz8, yukarı cobanisa, yukarı cobanisa, yukarı cobanisa, İsimsiz13, İsimsiz16, SPİL, İsimsiz22, yukarı çobanisa iç yolu, İsimsiz33, yukarıçobanisa, Ara Yol, Kasaba Cd., Manisa Turgutlu Yolu, Şirin_1 Sokak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-25 2025-04-25 10:00:09.362-2025-04-25 16:00:18.058 saatleri arasında Aşağıçobanisa; Zambak Sk., Zeytinlik Çk., ÇAM, Çınarlı Sk., Ülkü Sk., İnkilap Cd., KARAOSMANOĞLU, Kiraz Sk., Kuyu Alan Sk., Kızılcık Sk., Lale Sk., LEYLAK, Manolya Sk., Menekşe Sk., Meriç Sk., Nergis Sk., Nilüfer Sk., Papatya Sk., Pınar Sk., Pırlanta Çk., Sakarya Sk., Selvili Çk., Spil Sk., Sümbül Sk., Toros Sk., Zambak Çk., , cumhuriyet, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz7, İsimsiz15, İsimsiz23, İsimsiz25, Akasya Sk., Ardıç Çk., Bahçeli Sk., Cevizli Çk., Ceyhan Sk., CUMHURİYET CAD, Dutlu Sk., Elmalı Sk., Enginar Çk., Ergene Çk., Erguvan Çk., Fabrika Sk., Feslihan Sk., Filiz Sk., Fındık Sk., Gül Sk., Hisar Sk., Karanfil Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-25 2025-04-25 10:00:09.362-2025-04-25 16:00:18.058 saatleri arasında Yukarıçobanisa; , YUKARIÇOBANİSA SOKAK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-25 2025-04-25 10:00:18.881-2025-04-25 16:00:26.955 saatleri arasında Şehitlioğlu; İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz56, İsimsiz54, İsimsiz53, Patika, , İsimsiz66, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-25 2025-04-25 13:00:02.94-2025-04-25 16:00:10.455 saatleri arasında Yılmaz; 39, Belediye Cd., Barbaros Sk., Altay Sk., Ali Şahin Sk., , İsimsiz41, İsimsiz65, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz82, İsimsiz100, İsimsiz101, Bozdağ Sk., Şenel Sk., Çınar Sk., Yalçın Sk., Ural Sk., Toros Sk., Sağlık Sk., Papatya Sk., Menekşe Sk., İsimsiz102, İsimsiz103, Melikşah Sk., İsimsiz106, MENDERES (YENİ), Dere Sk., Dicle Sk., Dumlupınar Sk., Fevzi Paşa Cd., Göktürk Sk., Hürriyet Cd., Karanfil Sk., Keban Sk., Leylak Sk., Bilge Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.