25 Ocak İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.01.2025 - 10:13

Güncelleme: 25.01.2025 - 10:13

İZMİR ilinde 25 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-25 2025-01-25 09:00:00.033-2025-01-25 15:00:00.364 saatleri arasında İnönü; 09.Eyl Cd., , 9202. Sk., 9503. Sk., 9503/1. Sk., 9505/3. Sk., 9202/1. Sk., 9203. Sk., 9216. Sk., 9219. Sk., 9220. Sk., 9221. Sk., 9222. Sk., 9223. Sk., 9225. Sk., 9501. Sk., 9501/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-25 2025-01-25 09:00:00.044-2025-01-25 16:00:00.718 saatleri arasında Bengiler; 6206. Sk., 6207. Sk., Vatan Cd., 6207 Sk., İSTİKLAL, 6201. Sk., 6205. Sk., 6205 Sk., 6208 SK, İsimsiz5, , Cumhuriyet Cd., 6211 Sk., 6209 Sk., Ürkmez Cd., 6211 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 09:00:00.083-2025-01-25 16:00:00.968 saatleri arasında Bengiler; 6206. Sk., Ürkmez Cd., VATAN, İSTİKLAL, Ürkmez Köprüsü, Vatan Cd., 6218. Sk., 6214. Sk., 6212. Sk., 6203. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-25 2025-01-25 09:00:00.167-2025-01-25 17:00:00.593 saatleri arasında Gökçeyurt; Gökçeyurt Köyü İç Yolu, , TURGUTLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 09:00:00.167-2025-01-25 17:00:00.593 saatleri arasında Hamzababa; Hamzababa Köyü İç Yolu, Hamzababa, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 09:00:00.167-2025-01-25 17:00:00.593 saatleri arasında Sarıçalı; , Sarıçalı Yolu, Sarıçalı Köyü İç Yolu, sarıçalı yolu kümeevler, sarıçalı yolu küme evler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 09:00:00.167-2025-01-25 17:00:00.593 saatleri arasında Yeşilyurt; Tokmakalan Yolu, , Yeşilyurt Yolu Kümeevler, Yeşilyurt Yolu Küme Evleri, Yeşilyurt Yolu, Yeşilyurt Yeni, Yeşilyurt Köyü İç Yolu, Yeşilyurt Köyü elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 09:00:00.167-2025-01-25 17:00:00.593 saatleri arasında Zeamet; Zeamet Yolu Kümeevleri, Sarıçalı Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 11:00:00.112-2025-01-25 18:00:00.969 saatleri arasında Sekiz Eylül; Çınarköy Kırovası, , Kır Ovası Kümesi, İsimsiz8, İsimsiz9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 11:00:00.112-2025-01-25 18:00:00.969 saatleri arasında Çınarköy; Çınarköy Kırovası, , 134/2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 12:00:00.721-2025-01-25 13:00:00.346 saatleri arasında Çambel; , EVRANGÜRÜ, ANKARA CADDESİ, ANKARA CADDESİ, ÇAMBEL MAH. YOLU, Ankara elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 12:00:00.721-2025-01-25 13:00:00.346 saatleri arasında Sütçüler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 12:00:00.721-2025-01-25 13:00:00.346 saatleri arasında Yukarıkızılca Merkez; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 12:00:00.721-2025-01-25 13:00:00.346 saatleri arasında Örnekköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 12:00:00.721-2025-01-25 13:00:00.346 saatleri arasında Akalan; İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 12:00:00.721-2025-01-25 13:00:00.346 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-25 2025-01-25 09:00:00.351-2025-01-25 15:00:00.604 saatleri arasında Yukarıkırıklar; İsimsiz3, İsimsiz4, Yukarıkırıklar Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 09:00:00.351-2025-01-25 15:00:00.604 saatleri arasında Mahmudiye; İsimsiz6, , İsimsiz3, İsimsiz7, İsimsiz2, Mahmudiye, Mahmudiye Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 09:00:00.351-2025-01-25 15:00:00.604 saatleri arasında Avunduruk; Avunduruk, Avunduruk Köyü Yolu, , İsimsiz2, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 09:00:00.351-2025-01-25 15:00:00.604 saatleri arasında Çitköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 09:00:00.351-2025-01-25 15:00:00.604 saatleri arasında Gökçeyurt; Gökçeyurt Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 09:00:00.351-2025-01-25 15:00:00.604 saatleri arasında Hamzalısüleymaniye; , İsimsiz1, İsimsiz3, Hamzalısüleymaniye Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 09:00:00.351-2025-01-25 15:00:00.604 saatleri arasında Kaleardı; , Kaleardı Köyü İç Yolu, Kaleardı Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 09:00:00.351-2025-01-25 15:00:00.604 saatleri arasında Üçtepe; , İsimsiz9, Üçtepe Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 09:00:00.351-2025-01-25 15:00:00.604 saatleri arasında Ahmetbeyler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-25 2025-01-25 09:00:00.54-2025-01-25 17:00:00.373 saatleri arasında Çapak; 2564. Sk., 2560, 2554. Sk., 2552. Sk., 2550. Sk., 2548. sokak, 2546. Sk., 2544. Sk., 2542. Sk., 2540. Sk., 2539. Sk., 2537. Sk., 2535. Sk., 2533. Sk., 2532. Sk., 2531. Sk., 2530. Sk., 2529. Sk., 2528. Sk., 2527. Sk., 2525. Sk., 2521. Sk., 2552/1 Sk., 2548, İsimsiz47, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-25 2025-01-25 09:00:00.626-2025-01-25 15:00:00.939 saatleri arasında Kır; kara göl küme evler mevki, , Karagöl Mevkii elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 09:00:00.626-2025-01-25 15:00:00.939 saatleri arasında Göktepe; , Arapdere Mevkii Küme Evler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-25 2025-01-25 09:00:00.748-2025-01-25 17:00:00.039 saatleri arasında Kızılcaova; İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 09:00:00.748-2025-01-25 17:00:00.039 saatleri arasında Yeşilova; İsimsiz38, İsimsiz4, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz41, İsimsiz40, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 09:00:00.748-2025-01-25 17:00:00.039 saatleri arasında Yakapınar; İsimsiz58, Yakapınar Çayır Küme Evler, İsimsiz9, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 09:00:00.748-2025-01-25 17:00:00.039 saatleri arasında Hasköy; İsimsiz20, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 09:00:00.748-2025-01-25 17:00:00.039 saatleri arasında Çırpı Cami; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-25 2025-01-25 09:00:00.748-2025-01-25 17:00:00.039 saatleri arasında Işıklar; İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz17, Rahmanlar küme evleri, TİRE YOLU, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz9, İsimsiz8, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 09:00:00.748-2025-01-25 17:00:00.039 saatleri arasında Yeniçiftlik; İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-25 2025-01-25 09:00:00.813-2025-01-25 15:00:00.221 saatleri arasında Torasan; 551, 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., Dostlar Sitesi, Dostlar Sitesi İç Yol, Kemal Ertan Cd., PINARDERE, Sakarya Sk., ÇEŞME URLA İZMİR ASFALTI, 592, 598, 572, 569, 576, İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz27, 516, 588, 622, 566, 593, 505, 599, 596, 559, 500. Sk., 502, 506, 507. Sk., 509. Sk., 510. Sk., 512. Sk., 519. Sk., 521. Sk., 522. Sk., 523. Sk., 524. Sk., 525. Sk., 526. Sk., 527 Sk., 528. Sk., 529. Sk., 531. Sk., 534. Sk., 536. Sk., 538. Sk., 540. Sk., 542. Sk., 543. Sk., 544, 545. Sk., 548. Sk., 554. Sk., 555. Sk., 558. Sk., 561. Sk., 563. Sk., 564. Sk., 570. Sk., 571. Sk., 575. Sk., 577. Sk., 582 Sk., 583 Sk. Sk., 585. Sk., 587. Sk., 589. Sk., 591. Sk., 595, 595. Sk., 597. Sk., 600. Sk., 601 Sk., 601. Sk., 602. Sk., 603. Sk., 586, 514, 571/1, 607, , 508, KEMAL ERTAN, 594, 560, 624, 501 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 09:00:00.813-2025-01-25 15:00:00.221 saatleri arasında Özbek; 6111, İsimsiz262, İsimsiz250, İsimsiz248, İsimsiz241, İsimsiz230, , İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz213, İsimsiz221, İsimsiz222, İsimsiz225, İsimsiz226, İsimsiz229 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 09:00:00.813-2025-01-25 15:00:00.221 saatleri arasında Altıntaş; , İsimsiz35, ÇEŞME URLA İZMİR ASFALTI, İç Yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 09:00:00.813-2025-01-25 15:00:00.221 saatleri arasında İçmeler; , 1055/1, 1061, 1025, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz74, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz87, 1181, 1163/2, İsimsiz138, İsimsiz155, İsimsiz165, İsimsiz166, İsimsiz168, İsimsiz169, İsimsiz170, İsimsiz171, İsimsiz179, İsimsiz182, İsimsiz184, İsimsiz187, İsimsiz190, İsimsiz207, 1045/1, İsimsiz216, İsimsiz242, İsimsiz256, İsimsiz257, TEKKE, 1106, 1044, 1032, 1001, 1007, 1153, 1157, 1158, 1155, 1159, 1160, 1009, 1036, 1038, 1040, 1027, 1060, 1042, 1019/1, 1057, 1041, 1090, 1000. Sk., 1001 Sk., 1002/1. Sk., 1005, 1008. Sk., 1012. Sk., 1014. Sk., 1019 Sk., 1019. Sk., 1022. Sk., 1024. Sk., 1026. Sk., 1029. Sk., 1029/1. Sk., 1029/2. Sk., 1029/3. Sk., 1029/4. Sk., 1029/5, 1033. Sk., 1034. Sk., 1035, 1037. Sk., 1045, 1046. Sk., 1048. Sk., 1048/1. Sk., 1051. Sk., 1055. Sk., 1056/1. Sk., 1058. Sk., 1059. Sk., 1062. Sk., 1063. Sk., 1064 Sk., 1065. Sk., 1068. Sk., 1069. Sk., 1070. Sk., 1071. Sk., 1072. Sk., 1074. Sk., 1075. Sk., 1076, 1077. Sk., 1078. Sk., 1079. Sk., 1080, 1080. Sk., 1084 Sk., 1085, 1086. Sk., 1087, 1087/1. Sk., 1087/2. Sk., 1088. Sk., 1092, 1098, 1107. Sk., 1122. Sk., 1132. Sk., 1134, 1136. Sk., 1138. Sk., 1142. Sk., 1144. Sk., 1151. Sk., 1151/1. Sk., 1154. Sk., 1163. Sk., Eski Urla İzmir Yolu Cd., Göçmen Cd., Gül Bahçe Cd., Nuri Özbek Cd., ÇEŞME URLA İZMİR ASFALTI, İÇMELER, 1180, 1189, 1130, 1122/1, 1087/3, 1047 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-25 2025-01-25 09:00:05.563-2025-01-25 15:00:22.168 saatleri arasında Kurtuluş; 740, ÇAMLIK, GÜZELHİSAR, GÜN, 743, NENEHATUN, 726. Sk., 683. Sk., 736, 746, , 745, 744, 729, 726, 731, 742, 730 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 09:00:05.563-2025-01-25 15:00:22.168 saatleri arasında Kültür; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 09:00:05.563-2025-01-25 15:00:22.168 saatleri arasında Güzelhisar; TABAKHANE, Çayır, Çarşı Sk., , İsimsiz1, İsimsiz2, GAVURDERE, GÜZELHİSAR TEPE, 17/30, 17/44, 17/31, 17/20, GÜZELHİSAR OKUL, BALABANPAŞA, Hamam Sk., Köprülü 1. Sk., Kültür, Kültür Sk., Kıbrıs Cd., Merkez Cd., Mescit Sk., Oluklu Çeşme Sk., Seyhan Sk., Tabakhane Sk., Tepe 1. Sk., Çamaltı Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 09:00:05.563-2025-01-25 15:00:22.168 saatleri arasında Yeni; 849. Sk., 844. Sk., 841. Sk., 801. Sk., 797. Sk., 805, 842, 804, 799, 872, 975, 921, İsimsiz34, İsimsiz3, İsimsiz2, 912/1, , 851, 864, 867, 882, 879, 903, 937, 803, 922, 866, 861, 865, 858, 850, Nene Hatun Cd., Kıbrıs Cd., GÜZELHİSAR, 875. Sk., 863. Sk., 856. Sk., 852. Sk., 841 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-25 2025-01-25 09:00:35.03-2025-01-25 15:00:41.577 saatleri arasında Akıncılar; 524. Sk., 545. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 09:00:35.03-2025-01-25 15:00:41.577 saatleri arasında İnkılap; Çocuk Parkı İçi Yolu, Aydın Hatboyu Cd., 545. Sk., 543. Sk., 536/1. Sk., 531. Sk., 527. Sk., 525. Sk., 524. Sk., 520. Sk., 518. Sk., 516. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-25 2025-01-25 09:00:56.735-2025-01-25 16:00:07.808 saatleri arasında Cumhuriyet; İsimsiz46, İsimsiz45, İ.SEFA KÖSEREİSOĞLU CAD., İsimsiz85, İsimsiz80, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz77, 1125. Sk., 1130. Sk., 1131. Sk., 1132. Sk., Alanya Cd., Foça Cd., 1124. Sk., İsimsiz76, İsimsiz72, İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz74, İsimsiz63, İsimsiz36, , İsimsiz56, İç Yol, İ. Sefa Köse Reis Oğlu Cd., İsimsiz103, İsimsiz102, İsimsiz101, İsimsiz100, İsimsiz99, İsimsiz98, İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz48, İsimsiz47 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-25 2025-01-25 10:00:32.492-2025-01-25 16:00:50.069 saatleri arasında İnönü; İsimsiz14, 803. Sk., 816. Sk., 822. Sk., 823. Sk., 824. Sk., 828. Sk., Hürriyet Cd., Özdar Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 10:00:32.492-2025-01-25 16:00:50.069 saatleri arasında Atatürk; Barbaros Cd., Hürriyet Cd., Ziya Gökalp Cd., 874. Sk., 873. Sk., 872. Sk., 870. Sk., 869. Sk., 859, , 931. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 10:00:42.874-2025-01-25 16:00:52.305 saatleri arasında Atatürk; Barbaros Cd., Hürriyet Cd., Süleymaniye Cd., Türkay Cd., , 915, 928. Sk., 929. Sk., 930. Sk., 934. Sk., 935. Sk., 936. Sk., 939. Sk., 947. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 10:00:42.874-2025-01-25 16:00:52.305 saatleri arasında İnönü; Hürriyet Cd., Turgut Reis Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 10:00:54.794-2025-01-25 16:00:03.294 saatleri arasında İnönü; 981. Sk., 821. Sk., 822. Sk., 982. Sk., Hürriyet, 823. Sk., , 977. Sk., 978. Sk., 979. Sk., 816. Sk., 819. Sk., 820. Sk., Hürriyet Cd., Turgut Reis Cd., 976. Sk., 954. Sk., 980. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 10:00:54.794-2025-01-25 16:00:03.294 saatleri arasında Atatürk; Hürriyet, Hürriyet Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 10:00:59.537-2025-01-25 16:00:06.971 saatleri arasında Atatürk; 941, 945/2, 945/3, , Barbaros, 949. Sk., 947. Sk., 946. Sk., 945/1. Sk., 945. Sk., 944/1. Sk., 944. Sk., 938. Sk., Türkay Cd., 937. Sk., 929. Sk., 921. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-25 2025-01-25 11:30:00.264-2025-01-25 17:30:00.491 saatleri arasında Görece Cumhuriyet; 5009, 7204, 7204, 7204 sokak, 7204 sok, İsimsiz172, 7204 sokak, İsimsiz213, İsimsiz278, , İsimsiz214, İsimsiz216, 7204, İsimsiz221 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 11:30:00.264-2025-01-25 17:30:00.491 saatleri arasında Akçaköy; 7204 sok elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 11:30:00.957-2025-01-25 17:30:00.541 saatleri arasında Keler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 11:30:00.961-2025-01-25 17:30:00.042 saatleri arasında Keler; Koy Yol, İsimsiz7, İsimsiz264, İsimsiz266, İsimsiz417, deli ömer sokak, İsimsiz422, İsimsiz433, İsimsiz3, deliömer sokak, , DELİ ÖMER, 7913 sokak, Menderes Gümüldür Yolu, deli ömer, deliömer, Deliömerli sokak, 7913 sokak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 11:30:00.961-2025-01-25 17:30:00.042 saatleri arasında Şaşal; Yokk, 7902, , 7905, Menderes Gümüldür Yolu, S Asal Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-25 2025-01-25 14:00:37.109-2025-01-25 14:30:44.757 saatleri arasında Sevgi; 671. Sk., 672. Sk., 673. Sk., 80. Sk., 80/10. Sk., 80/9. Sk., Abdülhamit Yavuz Cd., Akçay Cd., 670. Sk., 669. Sk., 667. Sk., 668. Sk., 666. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 14:00:37.109-2025-01-25 14:30:44.757 saatleri arasında Fatih; , 1185/1. Sk., 1185. Sk., 1142. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-25 2025-01-25 14:00:37.109-2025-01-25 14:30:44.757 saatleri arasında Gazikent; Akçay Cd., 80/2. Sk., 80. Sk., 674. Sk., 673. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.