25 Şubat KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.02.2025 - 09:37

Güncelleme: 25.02.2025 - 09:37

KOCAELİ ilinde 25 Şubat Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 25 Şubat Salı 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR mahallelerinde AKMEŞE YOLU CD., CELAL, CELAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5101., 5101. SK., 5105., 5117. SK., 5121. SK., 5122., 5122. SK., 5127. SK., 5128. SK., 5129. SK., 5130., 5130. SK., 5131. SK., 5133., 5133. SK., 5134. SK., 5135., 5136., 5136. SK., 5138., 5138. SK., 5140. SK., 5142. SK., 5144. SK., 5146., 5146. SK., İBRAHİM KARAKURT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5102., 5102. SK., 5103. SK., 5104. SK., 5106. SK., 5107. SK., 5108. SK., 5109. SK., 5110. SK., 5112. SK., 5113., 5113. SK., 5114. SK., 5116. SK., 5145., 5145. SK., KUSÇUBASI ESREF SENCER, MECİDİYE KÖYÜ YOLU SK, PİR AHMET YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5105. SK., 5111. SK., 5115., 5115. SK., 5117., 5118. SK., 5123. SK., 5124. SK., 5125. SK., 5126. SK., 5132. SK., IBRAHIM KARAKURT, KUŞÇUBAŞI EŞREF SENCER CD., MENDERES, MENDERES CD., NİZAMOĞLU İSMAİL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 25 Şubat Salı 05:00-08:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYİ mahallelerinde ÖMER TÜRKÇAKAL BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 25 Şubat Salı 05:00-08:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYI, SANAYİ mahallelerinde LADIN, LADİN SK., ÖMER TÜRKÇAKAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde BENGÜ SK., MESUT TEKKE, MESUT TEKKE SK., MÜCAHİT SK., YAKUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., CENGIZ, CENGİZ SK., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., FATİH SK., HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYA SK., KAYACIK, KAYACIK SK., KESKİN SK., KIŞ, LALE SK., MEZARLIK SK, MİHRİBAN, MİRA, ÖZBEK SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SERRA, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YILDIZLAR, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYNEP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Şubat Salı 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULLAR YAKACIK, PASADAG, PAŞADAĞ, YAYLACIK mahallelerinde AKER SK., ALTINTAŞ SK., ARITMA YOLU, ARITMA YOLU CD., ATAK SK., BAŞER SK., BEYAZ ZAMBAK SK., BOZTEPE SK., CUMHURIYET, ÇAĞLAR SK., ÇOBAN YILDIZI SK., ÇOBANOGLU, ÇOBANOĞLU SK., DEĞİRMEN SK., DERVİŞOĞLU SK., FINDIKLIK, FINDIKLIK SK., FURKAN, FURKAN SK., GÜNDOĞAN SK., HACI ALİ SK., HACI ŞEVKİ SK., KAYABASI, KONAK, KONAK SK., MEVSİM SK., MISIRLIOĞLU SK., NEŞELİ SK, ORKIDE, ORKIDE SK., ÖZKANLI, SENEM, ŞAHİNTEPE SK., ŞİRİN SK., YILMAZLAR SK., YÖRÜK, ZEHRA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Şubat Salı 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULLAR YAKACIK mahallelerinde MEKTEP SK., MESELIK, MEŞELİK SK., YARIŞALANI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Şubat Salı 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SEYMEN mahallelerinde BAĞCI SK., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CD., CEVHER DUDAYEV, CEVHER DUDAYEV CD., CIVELEK, CÖMERTLER, CÖMERTLER SK., ÇARŞIBAŞI SK., D-130 KARAYOLU, ESKI BAGDAT, ESKİ BAĞDAT, ESKİ BAĞDAT CD., HACI RAMAZAN, HACI RAMAZAN SK., IRMAKLAR SK., KABAOĞLU SK., MESAN, ÖZDEN, ÖZDEN SK., TERTİP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Şubat Salı 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SEYMEN mahallelerinde BASKÖY, HATMİ ÇİÇEĞİ SK., MESAN SK., PREVEZE, PREVEZE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Şubat Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, NÜZHETIYE, PANAYIR, SERVETİYE KARŞI, YENIKÖY MERKEZ mahallelerinde ABİŞ SK., ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, ARTVINLI, ARTVİNLİ SK., ATILLA, ATİLLA SK, BEKIROGULLARI, BEKİROĞULLARI SK., DÜZLÜK CD, DÜZLÜK MEVKII, DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI) SK., FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADİYE YOLU(ÇAVUŞOĞULLARI) SK., HAVUZLUBAHÇE, HAVUZLUBAHÇE CD, HAVUZLUBAHÇE CD., KADIRGA YOLU SK, KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KESTANELIK MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZLIBAHÇE, KİRAZLIBAHÇE CD., NECATI GENÇOGLU, NECATİ GENÇOĞLU CD., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERAĞA SK., PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVL, SEHIT BAYRAM MEVKII, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ KÜME EVLER, YESIL VADI MEVKII, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Şubat Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANTEPE, PASADAG, PAŞADAĞ mahallelerinde 16. SK., ELIT, ELİT SK., HANIMAĞA SK., KANYON SK., ONUR, ONUR SK., TOROS SK., ÜSTÜN SK., YABANGÜLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULLAR YAKACIK, PASADAG, PAŞADAĞ, YAYLACIK mahallelerinde ACUN, ACUN SK., AHMET PASA, AHMET PAŞA SK., AHMET YESEVİ SK., ALTUN SK., ATMACA, BASER, BERAY, BEYAZ ZAMBAK, BILIR, BONCUK SK., ÇELİKİZ SK., GENÇAĞA SK., GÜZELPARK, GÜZELPARK SK., HACI SEVKI, HOCAEFENDI, KARS, KURAN SK., MEVSIM, NURİ PAŞA CD., OSMAN YILMAZ SK., ÖZBAY SK., ÖZEN SK., PIRLANTA SK., RAUF ORBAY SK., SALKIM SK., SEVAL, SU DEPOSU, TUFAN SK., ULUS CD., YAKACIK, YAKACIK CD., YARISALANI, YILMAZ SK., YÖRÜK SK., YUVAKENT SİTESİ SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARŞIYAKA, SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde AÇANGÜL SK., ANSA SK., BEĞENDİK SK., D-130 KARAYOLU CD., DEMIRCILER, DEMOKRATLAR, DOST, DOST SK., EGEMEN, EGEMEN CD., ENİSE SK., GELINCIK, GÖZDEM, GÜMÜŞOVA SK., KARAKALDIRIM CD., LOZAN, LOZAN CD., MURGUL SK., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PETEK SK., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SİMLİ SK., ŞİMŞİRLİ SK., TAŞ SK., TATAR, TATAR SK., TEKÇİLER SK., TOPRAK SK., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BULDUK, TAHTALI, TERZILER mahallelerinde BULDUK MERKEZ MEVKII, HOCAKÖY MEVKII, HOCAKÖY MEVKİİ, ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TURGUTLU MEVKII, Y.SOFULAR MEVKII, Y.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAHTALI mahallelerinde A.SOFULAR MEVKII, A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, HOCAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLIK MEVKII, KEKLIK MEVKII KÜME EVLER, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, OMURLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN ÜSTÜ MEVKII, TURAS MEVKII, TURGUTLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEREDELI, GEREDELİ, KAYNARCA, SÜVERLER, TAHTALI, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde BALKANCILAR MEVKII, BALKANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, BARAJ KENARI MEVKII, BARAJ KENARI MEVKİİ KÜME EVLER, BEYZADE SK., DAVULCULAR MEVKII, DAVULCULAR MEVKİİ, DAVULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGANCILAR MEVKII, DOĞANCILAR MEVKİİ, DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖLLÜ MEVKII, GÖLLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYNARCA MERKEZ MEVKII, KEPEKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVERLER MERKEZ MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 25 Şubat Salı 11:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELEN, NAIP, NAİP, SEVİNDİKLİ mahallelerinde BELEN MERKEZ MEVKİİ, NAIPKÖY MERKEZ MEVKII, NAİPKÖY MERKEZ MEVKİİ, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 25 Şubat Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, MAMURIYE, SIYRETIYE, SİYRETİYE mahallelerinde KARAKAŞ, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 25 Şubat Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde 7 HAZİRAN CD., AKÇAKESE, AKÇAKESE SK., AKÇAKESME, ASMALI SK., ATAŞ SK., AVDAN SK., BEŞEVLER CD., ÇIFTLIK, ÇİFTLİK CD., ÇOBAN PÜSKÜLÜ, DİŞBUDAK SK., ECRIN, ECRİN SK., EVLİYA SK., FINIKE, FİNİKE SK., GÜLAGACI, GÜLAĞACI SK., GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU SK., HARDAL SK., HASAN TAHSİN CD., HÜRMET, KINA, KINA SK., MANAVGAT, MANAVGAT CD., MAZBATA, MEHMET AKİF ERSOY CD., SAPANCA YOLU, SUKENT SİTESİ YOLU SK, TEL SK., VISNE, VİŞNE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde D-100 KARAYOLU CD., YENI MAH. KAMP YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EŞME mahallelerinde YENİ MAH. KAMP YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Şubat Salı 10:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZIRAN, ADACIK SK., AHENK SK., AKAĞAÇ SK., AKARLAR SK., AKBABA SK., AKKAYA, ALT SK., ALTILAR SK., ALTINKALEM SK., ANITLAR SK., ARALIK SK., ARKA SK., ASIL SK., ASIR SK., AŞİNA SK., ATAN, ATAN SK., ATIF ERÇIKAN, ATIF ERÇIKAN CD., ATLAS, ATLAS SK., AY SK., AYAZKÖY SK., AYAZMA SK., AYBASTI SK., BADEMCİ SK., BAĞLARYOLU SK., BAHÇE SK., BAHÇELER, BAHÇELER SK., BAKIR SK., BALLI SK., BARUT SK., BASRA SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BERGAMA SK., BERRAK SK., BESTEKAR SK., BÖĞÜRTLEN SK., CESUR SK., ÇAKIL SK., DAĞHAN SK., DEMET SK., DEMİRLİ SK., DERBENT FATİH CD., DERNEK, DERNEK SK., DESTAN, DİLBER SK., DOGUKAN, DOĞUKAN CD., DORUK SK., EBEGÜMECİ SK., ELMALI SK., ERCİYES SK., ERIKLI, FISTIK SK., FLORYA SK., FUNDALIK SK., GAZI M. KEMAL ATATÜRK, GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GELISIM, GEVREK SK., GÜLSÜN SK., GÜLTEKİN SK., GÜNEBAKAN SK., GÜNEYSU, GÜNEYSU SK., GÜNGÖREN SK., HAKİKAT SK., HAS SK., HATIRA SK., HAZİNE SK., HEYBE SK., HUŞ SK., ILGAZ SK., ILICA SK., İLKE SK., İNCİR. SK., İRİS SK., KAFDAĞI SK., KAMU, KAMU CD., KARADENİZ SK., KARASU SK., KARDESLER, KARDEŞLER SK., KARLI SK., KERVANSARAY CD., KIRGIZLAR SK., KIRMIZI GONCA SK., KISIKLI SK., KIZIL SK., KOOPERATİF CD., KUYTU SK., KUYUCAK, KUYUCAK SK., LEVENT SK., MASHAR, MASHAR SK., MAZİ SK., MELEK SUYU CD., MİRAY SK., MİROĞLU CD., MİSLER SK., MORGÜL SK., MUAZZAM SK., MUHTESEM, MUHTEŞEM SK., NEŞE SK., ÖZER SK., ÖZGÜ SK., ROKA, ROKA SK., SAHINTEPE, SAHRA SK., SARI SK., SARMAŞIKLI SK., SEDEFLİ SK., SEFERAĞA SK., SELALE, SEMT, SEMT SK., SERIN, SERİN SK., SICIM, SIRAT SK., SIRINAGA, SİCİM SK., SOYCAN SK., SÜSEN SK., ŞANLI SK., ŞEBBOY SK., ŞELALE SK., ŞİFA SK., ŞİRİNAĞA CD., TAFLAN SK., ULUDAĞ SK., UMUTLU SK., YAPRAK SK, YASEMİN SK., YEŞİLALAN SK., YEŞİLTEPE SİTESİ YOLU SK, YEŞİLVADİ SK., ZEGAN YOLU, ZİŞAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, ÇALYER, DELIVELI, GONCAAYDIN, KARADIVAN, KARADİVAN, KOCAKAYMAS, NASUHLAR, SAHINLER, SARISEYH, SARIŞEYH, SEREFSUNGUR, ŞAHİNLER, ŞEREFSUNGUR, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE mahallelerinde AĞVA-ŞİLE YOLU CD, AKÇAOVA-AĞVA YOLU SK, AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, BUDALA MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKII, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIFTLIK MEVKII, ÇINARCIK MEVKII, ÇINARCIK MEVKİİ KÜME EVLER, ÇİFTLİK MEVKİİ KÜME EVLER, DELIVELI MERKEZ MEVKII, DELİVELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRLER MEVKII, ESKI KANDIRA, ESKİ KANDIRA CD., GIRGIRLAR MEVKII, GIRGIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖGÜSLER MEVKII, GÖGÜŞLER MEVKİİ KÜME EVLER, KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKII, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIZAK CD., KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜK ÜGÜMCE MEVKII, KÜÇÜK ÜĞÜMCE MEVKİİ KÜME EVLER, NASUHLAR MERKEZ MEVKII, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, PIRAHMETLER MEVKII, PİRAHMETLER MEVKİİ KÜME EVLER, SAHINLER MERKEZ MEVKII, SARISEYH MERKEZ MEVKII, SARIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİNLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKII, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKESINLER MEVKII, TEKKEŞİNLER MEVKİİ KÜME EVLER, TONGURLU MEVKII, TONGURLU MEVKİİ KÜME EVLER, UMUT, UMUT SK., ÜGÜMCE MERKEZ MEVKII, ÜĞÜMCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VEYISLER MEVKII, VEYİSLER MEVKİİ KÜME EVLER, YENI VADI MEVKII, YUNUSLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, BALLAR, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ mahallelerinde ASKERIYE MEVKII, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKII, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, HACI ŞÜKRÜ SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KURTULUS, KURTULUŞ SK., RIDVANLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACISEYH, HACIŞEYH, HÜDAVERDILER, HÜDAVERDİLER, KARADİVAN, KUBUZCU, SEPETÇI, SEPETÇİ mahallelerinde AHCILI MEVKII, AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, BEYCE ÇAVUSLAR MEVKII, BEYCE ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, EGERCILI MERKEZ MEVKII, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, GÜVENLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HÜDAVERDILER MERKEZ MEVKII, HÜDAVERDİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇOGLU MEVKII, KARAAĞAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKİİ, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖREN MEVKII, ÖREN MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII, PASAOGLU MEVKII KÜME EVLER, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇI MERKEZ MEVKII, SEPETÇI SAKALLAR MEVKII, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, BALLAR, KEFKEN mahallelerinde AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, BALLAR KARSI MEVKII, RECEPLER MEVKII, RECEPLER MEVKİİ KÜME EVLER, RIDVANLAR MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, KEFKEN mahallelerinde KEFKEN HÜRRIYET, KIZILCIK SK., POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKII KÜME EVLER, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBECI, CEBECİ, KEFKEN mahallelerinde 12. SK., 19. SK., 25. SK., 29 EKİM CD., 29. SK., 30. SK., 33. SK., 35. SK., 6. SK., ALPKAYA, ALPKAYA SK., AMASYA SK., AMBAR, AŞAĞINEVRİN, AŞIR SK., ATATÜRK CD., AYTÜRÜ SK., BARBAROS SK., BESTE SK., CANAN SK., CEBECI CUMHURIYET, CEBECI CUMHURIYET CD., CEBECI DEFNE, CEBECI DOGAN, CEBECI INCE, CEBECI KISLA, CEBECI OZAN, CEBECİ BULVARI CD., CEBECİ CD, CUMHURİYET CD., ÇAGDAS, ÇAĞDAŞ SK., ÇAKIR SK., ÇAMKONAK, ÇAMKONAK CD., ÇAMLIK CD., ÇELİK SK., ÇORUH, ÇUKURDERE, ÇUKURDERE CD., DEMİR CD., DEMOKRASI, DENİZ SK., DERYA SK., DÜZLER, DÜZLER CD., EBRU SK., EKŞİ SK., ERGÜL, ERGÜL SK., ERİKLİ SK., FİDAN SK., FİLİZ SK., GÖKÇE SK., GÖKDAĞ SK., GÖLYANI SK., GÜLLEP, GÜLLEP SK., GÜLMÜS, ILAYDA, ILAYDA SK., İLAYDA, İLAYDA SK., KANAL, KARAKULLUKÇU SK., KEFKEN BEREN, KEFKEN BESTE, KEFKEN CANAN, KEFKEN CANSU, KEFKEN ÇELIK, KEFKEN DENIZ, KEFKEN KAPTAN, KEFKEN MUTLU, KEFKEN SELVI, KEFKEN SENOL, KEFKEN ZAMBAK, KENT SK., KILIÇ SK., KINALI, KINALI SK., KIROĞLU, KIROĞLU SK., KIZILAY SK., KÜTÜKÇÜ, KÜTÜKÇÜ SK., LİMAN SK., MELEK SK., MELTEM SK., MERAL SK., MERKEZ, MERKEZ CD., MERT SK., MESUT, MESUT SK., MEZARLIK SK., MİNE, MORMENEKSE, MUTLU SK., NEHİR, NEHİR SK., OKAN SK., ÖMÜR SK., ÖZDEMİR SK., PARK SK., PEMBE KAYALIK, PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., POLATOGLU, POYRAZ, POYRAZ SK., SAĞLAM, SAHİL SK., SAKARYA, SAKARYA SK., SELVİ SK., SEN, SEVIL EKREM, SEYİT SK., SIRINEVLER, SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ SK., SÜKRAN, ŞAKİR ŞENOL SK., ŞEKER SK., TAŞLI SK., UFUK, UFUK SK., UGUR, UYGUR, UZUN SK., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK., YALÇIN KAYA SK., YAMAÇ SK., YATAKAĞZI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU mahallelerinde 6026, AKTAŞ SK., ATEŞ SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI ORUÇ, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAGIRGANLI YENI, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BALIKÇI SK., CAMİ SK., ÇAM SK., DINÇ, DİNÇ SK., GALINCAK SAHILI MEVKII, GALINCAK SAHİLİ MEVKİİ KÜME EVLER, HAKIM, HAKİM SK., KANDIRA CD., LIMAN, LİMAN BAĞLANTI YOLU SK, LİMAN CD., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, NAZ, NAZ SK., NAZLI, NAZLI SK., NILÜFER, OKUL SK., ORUÇ SK., ÖZOGLU, ÖZOGLU SK., ÖZOĞLU SK., SAHIL, SİTE SK., TUNÇ SK., YEŞİL SK., YUKARI MAHALLE, ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DALCA mahallelerinde DALCA MERKEZ MEVKII, DALCA MERKEZ MEVKİİ, DALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 25 Şubat Salı 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALKÖY, ORHAN mahallelerinde BAYRAK, BAYRAK SK., ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY SEKER, ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., KAYALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 447., 448., 452., 457., 459., 485/1., 501., 501. SK., 507., RAHMİ DİBEK CD., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1172. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEVLANA mahallelerinde ISSIKGÖL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 25 Şubat Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI mahallelerinde 301/2. SK., YENI BAGDAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 25 Şubat Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME mahallelerinde 1073. SK., 1074., 1074. SK., 1078. SK., 1079. SK., 1080. SK., 1081. SK., 1082., 1082. SK., 1085., 1085. SK., 1087., 1087. SK., 1088. SK., 1094. SK., KAVAK, KAVAK CD., ŞEHİT OKTAY KAYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 25 Şubat Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME, PİRİ REİS mahallelerinde 1014/10. SK., 1016/2. SK., 1016/3. SK., 1016/4., 1016/4. SK., 1016/5. SK., 1019. SK., 1019/3., 1019/3. SK., 1019/5. SK., 1032. SK., 1041. SK., 1042. SK., 1042/1., 1042/1. SK., 1042/2., 1042/2. SK., 1042/3., 1042/3. SK., 1042/4. SK., 1043., 1043. SK., 1044., 1044. SK., 1045. SK., 1046., 1046. SK., 1047., 1047. SK., 1050/1. SK., 1051., 1051. SK., 1051/1. SK., 1052/1. SK., 1053., 1053. SK., 1053/1. SK., 1053/2. SK., 1053/3. SK., 1053/4. SK., 1053/5., 1053/5. SK., 1054. SK., 1055., 1055. SK., 1056. SK., 1056/1. SK., 1057., 1059. SK., 1061. SK., 1061/1. SK., 1061/2. SK., 1061/3. SK., 1063., 1063. SK., 1063/1., 1063/1. SK., 1063/2. SK., 1063/3. SK., 1063/4. SK., 1064. SK., 1064/1. SK., 1065., 1065. SK., 1065/1., 1065/1. SK., 1066., 1066. SK., 1067. SK., 1068., 1068. SK., 1068/1. SK., 1068/2., 1068/2. SK., 1069., 1069. SK., 1069/1. SK., 1070., 1070. SK., 1071. SK., 1072., 1072. SK., 1075. SK., 1076., 1076. SK., 1077., 1077. SK., 1077/1. SK., 1080., SEHIT OKTAY KAYA, ŞEHİT MÜLAZIM KARATAY CD., YELKENKAYA CD., YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde KOCAGÖL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3254., GEBZE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZILER, GAZİLER, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 1020. SK., 1712., 1712. SK., 1713/1., 1713/1. SK., 1713/2. SK., 1713/3. SK., 1713/4., 1713/4. SK., 1718., 1718. SK., 1719. SK., 1720. SK., 1721., 1721. SK., 1722. SK., 1724. SK., 1725., 1725. SK., 1725/1., 1725/1. SK., 1725/2. SK., 1726. SK., 1727. SK., 1728. SK., 1729., 1729. SK., 1730., 1730. SK., 1731. SK., 1740. SK., 1742. SK., 1742/1. SK., 1744. SK., 1745., 1745. SK., 1745/1., 1745/1. SK., 1745/2. SK., 1746. SK., 1747. SK., 1748. SK., 1750. SK., 1751., 1751. SK., 1752., 1752. SK., 1753. SK., 1754. SK., 1755. SK., 1756. SK., 1757., 1757. SK., 1758., 1758. SK., 1759. SK., 1760., 1760. SK., 1761., 1761. SK., 1762., 1762. SK., 1763., 1763. SK., 1764. SK., 1765. SK., 1766., 1766. SK., 1766/1. SK., 1766/2. SK., 1767. SK., 1768., 1768. SK., 1769., 1769. SK., 1770., 1770. SK., 1771., 1771. SK., 1772. SK., 1772/1. SK., 1773., 1773. SK., 1774. SK., 1775. SK., 1776., 1776. SK., 1776/1., 1776/1. SK., 1777. SK., 1778., 1778. SK., 1779., 1779. SK., 1780. SK., 1781., 1781. SK., 1781/1., 1781/1. SK., 1781/2. SK., 1782., 1782. SK., 1783. SK., 1784. SK., 1785. SK., 1786. SK., 1787., 1787. SK., 1788., 1788. SK., 1788/1. SK., 1788/2. SK., 1789., 1789/1., 1789/1. SK., 1790., 1790. SK., 1791., 1791. SK., 1792., 1792. SK., 1792/1., 1792/1. SK., 1792/2., 1793., 1793. SK., 1793/1., 1793/1. SK., 1793/2. SK., 1793/3., 1793/3. SK., 1794. SK., 1795. SK., 1795/1., 1941. SK., 1951., 1951. SK., 1951/1., 1951/1. SK., 1952. SK., 1953., 1953. SK., 1955. SK., 1955/1. SK., CEM, GAZILER, GAZİLER CD., IBRAHIM AGA, ISSIKGÖL CD., İBRAHİM AĞA CD., NESIL, NESİL CD., RAHMİ DİBEK CD, SEHIT ÖZCAN DEMIRCI, SEHIT SELAHATTIN YAPRAK, ŞEHİT ERDEM DEMİR CD., ŞEHİT FAHRİ KIR CD., ŞEHİT ÖZCAN DEMİRCİ CD., ŞEHİT SELAHATTİN YAPRAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 25 Şubat Salı 01:00-06:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY mahallelerinde 2419., 3236, ABDÜLHAMIT HAN, AHUDUDU SK., AKKAYALAR SK., ALP, ALP SK., ANAFARTALAR, ANEMON, ANEMON SK., ASIRLIK SK., AVLANBAG, AVLANBAĞ SK., AYNALI SAZAN SK., BAGLAR, BAĞLAR SK., BAHRIYE, BAHRİYE CD., BARBAROS HAYRETTIN, BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BARBUNYA SK., BEGONYA, BEGONYA SK., BORA SK., BOYAOVA SK., BULUT SK., BURCU SK., CEVHER, CEVHER SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAKIR AHMET, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇAMLIK SİTESİ YOLU SK, ÇEŞME SK., ÇİNEKOP SK., ÇİPURA SK., ÇOBANYILDIZI, ÇOBANYILDIZI SK., DALGA SK., DAR, DAROVA SK., DEBRELİ SK., DEDE KORKUT, DEFNE CD., DEMİR SK., DENİZ YILDIZI SK., DENİZGÜLÜ SK., DESTAN SK., DÜLGER SK., ESEN YALI SK., FIDAN, FIRUZE, GÜLLÜK SK., GÜMÜŞ SK., GÜZELYALI, GÜZELYALI CD., HANIMELİ SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., HİSAR SK., HÜRMET SK., HÜRRIYET, HÜRRİYET CD., HÜSEYIN YILMAZ, HÜSEYİN YILMAZ SK., IHLAMUR, IHLAMUR SK., IPEK, ISPARI, İNCİ SK., İPEK SK., İSKELE SK., İSPARİ SK., İSTİRİDYE SK., İŞKİNE SK., KADİFE SK., KALKAN SK., KARABAS, KARABAŞ SK., KARAGAÇ, KARAGÖZ, KARAGÖZ SK., KARAĞAÇ SK., KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KARBEYAZ SK., KARTOPU, KARTOPU SK., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KORDONBOYU, KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., LEVREK SK., LÜFER, LÜFER SK., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MERT, MIMOZA, MORSALKIM, MORSALKIM SK., MURATÇIKLI SK., MÜMIN YILDIZ, MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., NARLI SK., ORFOZ, ORFOZ SK., ORKINOS, ORKİNOS SK., OSMANGAZI, PAPALİN SK., PELTEK, PELTEK SK., PETUNYA SK., PİYALE PAŞA BULVAR, REYHAN SK., REZENE, REZENE SK., RÜZGAR SK., SAMYELİ SK., SARIGÖZ SK., SARIKANAT SK., SARISALKIM, SARISALKIM SK., SARMAŞIK SK., SEHRIYAR, SELANİK CD., SELVİCİK CD., SİNERİT SK., SUNNI BABA, SUNNİBABA SK., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., ŞERİF SK., TEKİR SK., TURNA, UMUT REIS, YAVUZ SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YENİBAHAR SK., YUNUS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.