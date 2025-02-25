25 Şubat SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.02.2025 - 09:37

Güncelleme: 25.02.2025 - 09:37

SAKARYA ilinde 25 Şubat Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BAYIR SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, HUZUR SK., IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/1, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., ORMAN YOLU, POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIÇI, ÇAYİÇİ, GAZIPASA, GAZİPAŞA, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA mahallelerinde AHLAT, AHMET YESEVİ CD., ALEV SEZER SK., ARIF YILDIZ, ARİF YILDIZ SK., AYÇA, AYÇA SK., BAHÇELİEVLER SK., BAL SK., BALKAN SK., BASRIBEY/1, BAŞAK SK., BEYAZ EVLER İÇİ YOLU, CANDAN SK., CEVİZ SK., ÇAYBAŞI CD., ÇIKMAZ, ÇIKMAZ SK., DILEK, DİLEK SK., EKER, FUNDA, GAZİPAŞA CD., GEZMIS, GEZMIS SK., GEZMİŞ SK., GÖL SK., GÖLEV TATİL KÖYÜ İÇİ YOLU, GÖLPINAR SİTESİ İÇİ YOLU, GÜLİZAR SK., ISTANBUL DERE 1, İPEKYOLU, İPEKYOLU EVLERİ İÇİ YOLU, İSTANBUL DERE CD., KAMELYA, KAMELYA EVLERİ İÇİ YOLU, KARDELEN SK., KASTARCI, KASTARCI SK., KEMALETTİN SAMİ PAŞA, KIRLANGIÇ SK., KIRMA, KIRMA SK., KUMBAZ, KUMBAZ CD., KUMLUK SK., LALEZAR SK., LOKMANLAR, LOKMANLAR CD., MANOLYA, MEHTER CD., MELISA SK., MEMİOĞLU CD., NEFES SİTESİ İÇİ YOLU, OSMANLI KONAKLARI İÇİ YOLU, ÖĞRETMEN SK., ÖZKUM CD., PAŞAKÖY EVLERİ İÇİ YOLU, PELİN SİTESİ İÇİ YOLU, PİR SK., PROF.DR.MEHMET ABUÇ CD., RÜSTEMPAŞA CD., RÜSTEMPAŞA VİLLALARI İÇİ YOLU, SAATÇİ SK., SAKA, SAKA SK., SAKARYA CD., SAZAN SK., SAZLIK, SEDEF SK., SEYMEN SK., SİTE İÇİ YOLU, SÖNMEZ, SUMRU SK., TOMURCUK SK., TURNA SK., VAKIF, VAKIF CD., YAGMUR SK., YAĞMUR SK., YALI SK., YAMAN, YAYIN, YAYIN SK., YOSUN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 25 Şubat Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHMUDIYE, MAHMUDİYE mahallelerinde BÜLBÜL 1, BÜLBÜL SK., GÜL 1, HASAN PASA 1, NESE, NEŞE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLDIBI, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE mahallelerinde ASLANOĞLU CD., ÇAVUŞOĞLU SK., DEGIRMEN 3, ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 2, ISTANBUL DERE 2/1, İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1210 SK., SEHIT ILHAN ARAS, ULUYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANCUMA, BEKIRPASA, KOZLUK mahallelerinde 46 NOLU, 49 NOLU SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ALACUMA CD., ALANCUMA CD., D-100 YAN YOL CD., DEPREM PREFARBİK KONUTLARI İÇİ, KOZLUK CD., NEHIR, NEHİR CD., SÖGÜT, SÖĞÜT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANBEY mahallelerinde OSMANBEY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMKÖPRÜ mahallelerinde KUMKÖPRÜ, KUMKÖPRÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÜÇOLUK mahallelerinde AŞAĞI, BOYUNDURUKÇU, UZUNDÜZ, UZUNDÜZ SK., YENİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MANAVPINARI mahallelerinde ABANOZ, ABANOZ SK., SISMAN, ŞİŞMAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUYUMCULLU, KUYUMCULU mahallelerinde HIRADERE, HIRADERE SK., MADEN DERESI, MERKEZ/11 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUYUMCULLU, KUYUMCULU mahallelerinde AKÇAKOCA KARASU YOLU, SALIKAYA ESKI, SALIKAYA ESKİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK mahallelerinde KARANLIKDERE MERKEZ SK., KIZILCIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 352., 354., 354. SK., 379. SK., 383. SK., BAĞLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 312. SK., 348., 348. SK., 350. SK., 377. SK., 381., 381. SK., 385. SK., 387., 387. SK., KARADERE CD., YIGIT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY, BESKÖPRÜ, ESENTEPE, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 1. CD., 1. RİNG YOLU, 133. SK., 16. CD., 180. SK., 182. SK., 184., 186., 223. SK., 7. CD., 901. SK., 902., 902. SK., 903. SK., 904. SK., 906. SK., 911 SK., 911., 912. SK., 913. SK., 914., 915., 915. SK., 916., 916. SK., 917., 918., 918. SK., 919., 924., 925. SK., 926., 926. SK., 927., 928., 929., 931. SK., 932., 934., 936. SK., 937., 938., 940. SK., 941., 950., 954., 955., 955. SK., 957. SK., 958. SK., 959., 959. SK., 962., 963., 966. SK., 967., 967. SK., 969. SK., 971., 971. SK., 973., 975., 979., 985., 986. SK., 987. SK., 988. SK., 989. SK., 990., 990. SK., 994., 994. SK., AKADEMİ YOLU SK., AKADEMİYOLU SK., AKGÜN, AKGÜN SK., ANIT, ARA SK., ARISTON, AŞAĞIDEREKÖY İÇ YOLU, BESEVLER, BEŞEVLER SK., BEYAZIT, BEYAZIT SK., ÇAYIR, ÇESME, ÇESME SK., DILAN, DILAN SK., DİLAN SK., EKOLOJİ LABORATUARI, GAZALI, GAZALİ SK., GÜNER SK., HIZIR, HIZIR SK., İSTANBUL, KAMER, KAYNAK, KAYNAK SK., KESİM SK., KIRCAALİ CD., KIRCALI, KIRCALİ CD., KUTLU SK., MEDENIYET, MEDENİYET, MEDENİYET CD., MERVE, MERVE SİTESİ İÇİ YOLU, MERVE SK., MİNA SK., MUTLU, NECİP FAZIL SK., PİKNİK ALANI, RAIF TUMBAZ, RAİF TUMBAZ SK., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SEBAT SK., SEHIT ABDÜRRAHIM KOMUT, SEHIT ABDÜRRAHIM KOMUT CD., SELIMIYE, SELİMİYE SK., ŞEHİT ABDÜRRAHİM KOMUT CD., TARIK SK., UHUVVET SK., ULUBATLI SK., WİNDHİLL EVLERİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIRKA, SARIGAZI, SARIGAZİ mahallelerinde 3202., 4301., 4304., 4305., 4309., 4312., 4316., HIRKA, HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., İsimsiz115, KAVAKLAR, KAVAKLAR-, SARIGAZI, SARIGAZI/17, SARIGAZİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYAT mahallelerinde BAYAT SK., KAVAKLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA mahallelerinde 437., 437. SK., 444., 455., 459. SK., 460., 461., 462., AKÇIL SK., ALİFUATPAŞA KÖYÜ İÇ YOLU, ARAL SK., BAGLAR_1, ÇALIK SK., ÇEVIK, ÇEVİK SK., DEDE SK., DÜZAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, GÖÇMEN, GÖÇMEN CD., HALICI SK., OSMAN GAZİ CD., ÖREN SK., VATAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 25 Şubat Salı 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, BAYIRAKÇASEHIR, BAYIRAKÇAŞEHİR mahallelerinde 217., 22., 220., 479., 98. SK., ARMUT, BAYIRAKÇASEHIR/2, BAYIRAKÇASEHIR/4, BAYIRAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, ÇESME/2, ESKIKÖY, ESKIKÖY/2, ESKİ KÖY SK., İsimsiz120, KÜÇÜK AĞA SİTESİ İÇİ YOLU, MERKEZ/17, PASA_1, TEŞVİKİYE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde PİRİ REİS SK., SAİT FAİK SK., YAHYA KEMAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORUÇLU mahallelerinde ORUÇLU, ORUÇLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 25 Şubat Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDÜRREZZAK, DOGANCI, DOĞANCI, HOCAOĞLU, KIZILCAALI, KÜÇÜKKISLA, KÜÇÜKKIŞLA, SARIAHMETLER, SIRAKÖY, TOKAT mahallelerinde 1., 1351, 1354, 2001, ABDÜRREZZAK 1, ASAGIÇESME, ÇİFTLİK, DIRILIS, HOCAOGLU SK., HOCAOĞLU SK., KIZILCAALI MERKEZ/1, KIZILCAALİ KÖYÜ CAMİ İÇİ YOLU, KONUKLU, KONUKLU 14, KONUKLU 15, KONUKLU CD., KONUKLU SK., KÜÇÜKKISLA MERKEZ, KÜÇÜKKISLA/25, KÜÇÜKKISLA/36, KÜÇÜKKISLA/38, KÜÇÜKKISLA/4, KÜÇÜKKISLA/40, MERKEZ SK., ORHANGAZI, ORHANGAZI/6, SARIAHMETLER, SARIAHMETLER SK., SARIAHMETLER/2, SEBILLER, SEBILLER SK., SEBİLLER SK., TAHIRAGA, TEPEKÖY, TOKAT, TOKAT SK., YAZLIKPINAR, YAZLIKPINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.