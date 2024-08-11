25 yaşındaki genç okul duvarının üzerinde ölü bulundu
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, 25 yaşındaki genç okul duvarının üzerinde ölü bulundu.
Olay, saat 09.30 sıralarında İnegöl’ün merkez Sinanbey Mahallesi'nde eğitim veren Kaşıkçıoğlu Ortaokulu’nun bahçesinde meydana geldi.
Okulun yanından geçen bir yurttaş duvar üzerinde hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu görüp 112’ye haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede ölen gencin Uğur Öztürk (25) olduğu tespit edildi.
Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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