2500 yıllık anıtın önünde ocak isyanı: Gözünüz taş doyursun!

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 12:48

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 13:11

İzmir'in Foça ilçesinin İsmetpaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan M.Ö 4. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Pers Mezar Anıtı’na sadece 200 metre uzaklıktakı alana taş ocağı kurulması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ‘ÇED’ süreci başlatması yöre halkını isyan ettirdi.

“Foça’nın kalbi taşlaşmasın”, “Havama, suyuma, toğrağıma dokunma”, “Taş oçağına hayır” sloganları atan sivil toplum örgütleri ve yöre halkı 2500 yıllık Pers Anıt Mezarı’nın önünde toplandı.

ORMAN VE TARIM ARAZİSİ

Foça’da Doğa Ve Tarih Talanına Hayır Platformu tarafından yapılan basın açıklamasında son yıllarda Türkiye’nin dört bir yanında yer altı ve yerüstü zenginliklerinin ‘acımasızca’ talan edildiği belirtilirken, alanın Pers Mezar Anıtı’nın da içinde bulunduğu doğal ve tarihi sit alanı sınırlarının hemen yanında yer aldığı ve bölgenin orman ve tarım arazisi olduğu belirtildi. Alanda 98,63 hektarlık alanda 25 bin ton tüf taşı çıkarılması planlandığını aktarılan açıklamada, “Taş ocağı faaliyeti başladığında ilk önce toprakla birlikte orman ve bitki örtüsü ortadan kalkacak. Doğamızın dış görünüşü bozulacak, erozyon hızlanacak, tarım alanları zarar görecek. Yer altı su sistemimiz bozulacak, çökmeler olacak. Yaydığı toz, çevrede yaşayanları ve bitkileri etkileyecek. Gürültü ve görüntü kirliliğine neden olacak, çamur atıkları çevreyi kirletecek. En sonunda geriye tehlike yaratan falezli, dev su dolu çukurlar kalacak ve geriye telafisi mümkün olmayan doğa tahribatı torunlarımıza miras kalacak” denildi.

“RUHSAT İPTALİ’ DAVASI AÇACAĞIZ”

Şirketin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden 10 yıllığına işletme ruhsatı aldığı belirtilen açıklamada “Foça Halkı olarak Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğine aykırılığı müessese izinlerinin sınıfı dışındaki izinler olması ve Tarım Toprağı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları, Mera alanları ve Sulak alanlar, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıkları, Sulak alanlar, Su havzaları, Tarihi yapılar, Tarihi sit alanları vb. bulunması sebebiyle ‘ruhsat iptali’ davası açacağız. ‘ÇED olumlu' kararı çıkması halinde idari dava ile iptal davası açacağız” ifadeleri kullanldı.

“GÖZÜNÜZÜ TAŞ DOYURSUN”

Son yıllarda ülkenin dört bir yanındaki yer altı ve yerüstü zenginliklerimiz acımasızca talan edildiğini ifade eden çevreciler, “Gözünüzü taş doyursun. Başka ülkemiz de dünyamız da yok gideceğimiz. Doğanın, tarihin bu kadar cömert davrandığı bir coğrafyaya bu kadar pervasızca kötü davranmak, ‘niye’ diye soruyoruz. Aliağa sanayisi yetmiyormuş gibi bir de içerden yok etmeye çalışmak ‘niye’ diye soruyoruz. Artık yeter. Suyumu toprağımı havamı tarihimi rahat bırak, dokunma” diye isyan etti.