2555 gündür karanlıkta kalan gerçek: Rabia Naz için adalet hâlâ yok

Yayınlanma: 13.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.04.2025 - 04:00

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, yedi yıl önce 12 Nisan 2018’de Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Rabia Naz’ın ölüm yıldönümünde Cumhuriyet’e konuşan baba Şaban Vatan, adalet arayışında geçen yılları anlattı.

Vatan, “Rabia Naz 2555 gündür aramızda yok. Hâlâ adalet sağlanmadı. İlahi bir vicdan, bir insan çıkacak. Katiller, suç ortakları ve örtbas eden kravatlılar bir gün mutlaka yaptıkları vicdansızlıkla yüzleşecekler” dedi.

‘TABLO AYNI’

Vatan, savcılık tarafından 2019 yılında akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için psikiyatra sevk edilmiş ardından gözaltına alınmıştı. Aralarında Rabia Naz davasındaki çalışmalarıyla tanınan gazeteci Metin Cihan’ın da bulunduğu bazı gazetecilerin gözaltına alındığını hatırlatan Vatan, “O dönemde yaşadıklarımız, bugün alenen yaşanan tabloların birebir aynısıydı. Görünen o ki bu ülkede bir kişinin talimatıyla her şey hiçe sayılabiliyor. Bugün üniversitede olan Rabia Naz’ın akranları bu ülke için, adalet için ayağa kalkıyor” diye konuştu.

Soruşturmanın geldiği aşamaya ilişkin bilgi veren Vatan, “Anayasa Mahkemesi’ne başvurumuzu Eylül 2020’de yaptık. 2020 yılına ait bireysel başvurular 2025 gelmeden açıklanacak denişti. Ama dördüncü aya geldik, hâlâ hiçbir açıklama yok. Biz sadece dosyanın yeniden açılmasını bekliyoruz.”