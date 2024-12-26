26 Aralık SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.12.2024 - 10:35

Güncelleme: 26.12.2024 - 10:35

SAKARYA ilinde 26 Aralık Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, ILMIYE, İLMİYE, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE, ÜNLÜCE mahallelerinde 3301, 3302 SOK., 3305, 3306, 3309, 4008, ADA, ADA SK., ALAGÖZ, ATA EVLER İÇİ YOLU, BILAL, BİLAL, BİLAL SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, ILMIYE, ISIKLAR, IŞIKLAR CD., KAHRAMAN 1, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEZARLIK İÇİ YOLU, NEVZAT, ÖZKÖSEMEN SK., PUSULA SK., SAFRAN, SEYFİ POLAT CD., SEYIDOGLU, SEYİDOĞLU SK., SOFHAN EVLERİ İÇİ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, TANTAN, ÜNLÜCE, ÜNLÜCE CD., ÜNLÜCE SK., ÜNLÜCE YOLU CD., ÜNLÜCE/1, YENİ EVLER SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BAYIR, BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/1, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., ORMAN YOLU, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUÇESME, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde MEHTER CD., OKUL 1, OKUL SK., POLAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BİRLİK mahallelerinde 4001, 4003, 4005, 4006, 4007, 4013, BİRLİK SK., İsimsiz122 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BİRLİK mahallelerinde 4009, KARPUZLAR, KARPUZLAR SK., KESKEKLER, KEŞKEKLER, KEŞKEKLER SK., ORTAKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UGURLU, UĞURLU mahallelerinde ASAGINEVRIN, AŞAĞINEVRİN, NEVRIN, NEVRİN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, ÇIFTLIK, SERVETIYE mahallelerinde 4083. SK., 5147, CAMI KARSISI, CAMİ KARŞISI SK., KÜME EVLER, SERVETIYE_2, SERVETIYE_3, SERVETIYE_4, SERVETİYE, SERVETİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞEHİT YUSUF KÖSTERELİ CD., YENI MAHALE_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKOVA, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, YENI, YENİ mahallelerinde 1204 SK., 1205. SK., 1545.-, 159. SK., 2032, 2062 SK., 2064 SK., 2065 SK., 2085 SK., 2086 SK., 2087 SK., 2089 SK., 2090, 2095, 2112 SK., 2113, 2133 SK., 2141 SK., 2146 SK., 2147 SK., 5021 SK., 5131, 5131. SK., 5500, 5500 SK., 5501 SK., 5505, 5505 SK., 5505. SK., 5514, 5514 SK., ATATÜRK BULVAR, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK CD., FATIH SULTAN MEHMED, FATIH SULTAN MEHMED CD., KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN CD., SAKARYA, SERVETIYE, TURGUT ÖZAL, YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RASIMPASA, RASİMPAŞA mahallelerinde 6032. SK., 6609. SK., 7025 SK., KAZIMİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAHRAMAN, RASIMPASA, RASİMPAŞA mahallelerinde 6611, 6611. SK., 6613, 6613. SK., 6633. SK., 6642. SK., 6645, 6645. SK., 6647, 6657, 6657. SK., 6662, 6662. SK., 6668 SK., 6670, 6670. SK., 6672. SK., 6675. SK., 7052 SK., 7060 SK., CEVAT AYHAN, DERE, YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 1534. SK., 2030, 2107 SK., 2109 SK., 2146, 2155 SK., 2156 SK., 2157 SK., 2158 SK., 2159 SK., 2160 SK., 2162 SK., 2163 SK., 2187, 2187 SK., 2188 SK., 2230 SK., 2231, 3504 SK., SERVETİYE CD., SULTAN ABDULHAMIT HAN, SULTAN ABDULHAMİT HAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, DAGDIBI, DEMIRBEY, DEMİRBEY, KÖMÜRLÜK, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, POYRAZLAR, SÜLEYMANBEY mahallelerinde BAGLAR, BAGLAR/2, BAĞLAR CD., BAĞLAR KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ YOLU, BAHÇECI, BAHÇECI SK., BAHÇECI/1, BAHÇECIK, BAHÇECIK/1, BAHÇECIK/2, BAHÇECİ SK., BAHÇECİK, BAHÇECİK CD., BAHÇECİK SK., ÇAM -1 SK., ÇAM1, ÇAYIRLI, ESEN, ESEN. SK., ESEN/1, KARASU YOLU, KARASU YOLU/1, KEKLİK SK., KORULUK SK., KÖPRÜBAŞI SK., MEZARLIK SK., ONUR, ONUR SK., ÖZERK SK., SAYGIN SK., SEHER SK., SEHIT MEHMET DURMUS, SILA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖY, TASLIK, TAŞLIK mahallelerinde 5601 NOLU, KARAKÖY CD., NEVİYE CD., SETALTI, SETALTI CD., TAŞLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TASLIK, TAŞLIK mahallelerinde 5605 NOLU, 5605 NOLU SK., 5606 NOLU, 5611 NOLU, 5612 NOLU, 5620 NOLU, DEREALTI, DEREALTI CD., NEHİR, NEHİR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MITHATPASA mahallelerinde 588 NOLU, A. NEJDET GÜVEN CD., KENTPARK İÇİ YOLU, KUDÜS, MALIYE, SAFAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Aralık Perşembe 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OZANLAR, SEKER, ŞEKER mahallelerinde 901 NOLU SK., 902 NOLU SK., 904 NOLU SK., ALACA SK., BRANDACI SK., KOÇ SK., SEHIT REMZI ÖZÜPEK, SEHIT YÜZBS.YALÇIN AYDIN, SÜRAT SK., ŞEHİT REMZİ ÖZÜPEK SK., ŞEHİT YÜZBŞ.YALÇIN AYDIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Aralık Perşembe 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAKARYA, TEKELER mahallelerinde 1062 NOLU SK., 1063 NOLU SK., 1065 NOLU, 1065 NOLU SK., 1066 NOLU SK., 1066 NOLU SK., 1067 NOLU, 1067 NOLU SK., 1068 NOLU, 1068 NOLU SK., BARIŞ SK., DURAL SK., EGITIM, EGITIM SK., EĞİTİM SK., HANCI SK., KÜLTÜR, KÜLTÜR SK., ÖGRETMENLER SK., ÖĞRETMENLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Aralık Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM, YAGCILAR mahallelerinde 1178, 1178 NOLU, 1179 NOLU, 1326 NOLU, 1422 NOLU, HAZER, KARASU YOLU CD., KUMKÖY, KUMKÖY SK., TURAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Aralık Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, ORTA, TIGCILAR, TIĞCILAR mahallelerinde 1.GEÇİT SK., 1212. SK., 1213 NOLU SK., ANKARA. CD., AYNALIKAVAK ÇARŞISI SK., KAVAKLAR, KAVAKLAR CD., PAZAR GEÇİDİ SK., SEBZECİLER ÇARŞISI SK., SOĞAN PAZARI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Aralık Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde 788 NOLU SK., 789 NOLU SK., 793 NOLU SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., FENER SK., HALIÇ, HALİÇ CD., ITFAIYE, İTFAİYE CD., KADI SK., LÜLECI SK., LÜLECİ SK., SARAY BOSNA, SARAY BOSNA CD., YAMANLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAPUÇÇULAR, TIGCILAR, TIĞCILAR, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1216 NOLU, 1217 NOLU, 1217 NOLU SK., 15.07.2021, ATIF SENEL, DEĞİRMENHAN SK., DÖNER GEÇIT, DÖNER GEÇİT SK., İPEK SK., KADİR HOCA SK., KESCI, KESCİ. SK., KURBANLAR, SERVET, YENICAMI SK., YENİCAMİ BULVAR, YENİCAMİİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BUGDAYLI, BUĞDAYLI mahallelerinde ADAPAZARI AKYAZI YOLU, BUĞDAYLI, BUĞDAYLI KÖYÜ İÇ YOLU, MESEPINARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARATEKE, YENIKÖY, YENİKÖY mahallelerinde ÇAMLIK/1, GAFFAR, GAFFAR SK., KARATEKE KÖYÜ İÇ YOLU, SANAYI CD, SANAYI CD/14, SANAYI./2, SANAYİ CD CD., TARABYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 2. CD., 337. SK., 381. SK., 389., 409., ALTINIŞIK KONUTLARI İÇİ YOLU, AYDINLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAHAR SK., BURCU SİTESİ İÇİ YOLU, FİLİZ SK., PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD., SAFİR 1 SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 383., 389. SK., 411., 431., ALTIN EVLER İÇİ YOLU, BAS, BAŞ SK., KERVAN SK., MEHMET AKİF ERSOY CD., NUR KENT SİTESİ İÇİ YOLU, SULU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 26 Aralık Perşembe 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 370. SK., 374., 399. SK., 5. CD., AHMET YESEVİ SK., KALENDER SK., MUHSIN YAZICIOGLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 11. CD., 126. SK., 128. SK., 135. SK., GÜLDESTE, GÜLDESTE SK., KARTEPE, KARTEPE SK., NECIP FAZIL KISAKÜREK, ÜNİVERSİTE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 26 Aralık Perşembe 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 350., 394. SK., 396. SK., 409. SK., ÇARK CD., ÇINARLI, KETEN, KETEN SK., MEHMETÇIK, ORKİDE EVLERİ 3 İÇİ YOLU, ÖZDEN SK., SAFAK SK., ŞEHİT MESUT KAPLAN SK., ŞENEL SK., YAĞIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAY, HACIMERCAN mahallelerinde ESKI ADAPAZARI YOLU, MERCAN KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, SAKARYA CD.Sİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBAŞI FUADİYE, FATİH, NEVİYE mahallelerinde ADİL, BARBAROS CD., CANAN, CEVHER, ÇAYBAŞI CD., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, KADİR SK., OSMANGAZI, OSMANGAZİ CD., ÖNDER, ÖNDER SK., PİRİ REİS SK., SELİMİYE CD., SERKAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BURHANİYE, GÜNEY, SARAÇLI mahallelerinde 2953., 4255., BURHANİYE SK., GÜNEY KÖY İÇİ YOLU, GÜNEY KÖYÜ İÇ YOLU, KILAVUZLAR SK., MERKEZ-, SARAÇLI, SARAÇLI KÖYÜ İÇ YOLU, SARAÇLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, ÇUKURKÖY, HALİDİYE, HISARLIK, SEKIHARMAN, TASOLUK, YAYLAK mahallelerinde 2401., 4356., 4652., 4751., AKDOGAN, ÇUKURKÖY, ÇUKURKÖY SK., HALIDIYE, HALİDİYE SK., HISARLIK, HİSARLIK SK., SEKIHARMAN, SEKIHARMAN SK., SEKİHARMAN SK., TAŞOLUK SK., YAYLAK, YAYLAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SINANOGLU, SİNANOĞLU mahallelerinde ABDUL KADIR, ABDUL KADİR SK., ADNAN KAHVECİ, CAMİ SK., FATİH SULTAN MEHMET SK., KARADENIZ CD., KARADENİZ CD., KARASU, KASIKÇI, KAŞIKÇI SK., KURUMEŞE KÖYÜ İÇ YOLU, SAKARYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 168 SK., 170 SK., 171, 171 SK., 173, 173 SK., 174, 174 SK., 175 SK., 176 SK., 177 SK., 178 SK., 179 SK., 179., 180 SK., 181, 181 SK., 182 SK., 183, 183 SK., 184 SK., 185 SK., 186 SK., 187 SK., 187/1 KÜME EVLER, BATI KARADENİZ CD., DOGU KARADENIZ, DOGU KARADENIZ CD., DOĞU KARADENİZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, KONACIK mahallelerinde KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, MERKEZ, MERKEZ SK., SAKARBOYU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK, KUZULUK ORTAMAHALLE, KUZULUK TOPÇUSIRTI mahallelerinde AKASYA, AKYAZI, AKYAZI (ORTA MAHALLE), AKYAZI / TOPÇUSIRTI, ANKARA (TOPÇUSIRTI) CD., CENGIZ (KUZULUK), CENGİZ SK., ÇIÇEK (KUZULUK), ÇİÇEK SK., KANSU, KORU SK., KUS, KUŞ SK., KUZULUK KÖYÜ YOLU, LEYLAK SK., MADENSUYU, MADENSUYU SK., MELEK SK., OMAY (KUZULUK), OMAY SK., ORTA MAHALLE, RESITBEY, REŞİTBEY SK., TASBURUN_1, TOKER, TOPÇU SIRTI (KUZULUK), TOPÇU SIRTI CD., TOPÇUSIRTI (KUZULUK), YAĞMUR SK., YASEMIN, YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 26 Aralık Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞIYENİKÖY mahallelerinde ATATÜRK_1, BULVAR SK., FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET, HÜRRİYET CD., KAYALARREŞİTBEY KÖYÜ İÇ YOLU, MENDERES CD., SEHIT GAFFAR OKAN, ŞEHİT GAFFAR OKAN CD., ŞEHİT SALİH AKTÜRK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.