26 Haziran İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.06.2024 - 10:27

Güncelleme: 26.06.2024 - 10:27

İZMİR ilinde 26 Haziran Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-26 2024-06-26 09:00:01.025-2024-06-26 17:00:08.043 saatleri arasında Eğridere; İsimsiz127, , , İsimsiz115, İsimsiz115, İsimsiz116, İsimsiz116, İsimsiz118, İsimsiz118, İsimsiz119, İsimsiz119, İsimsiz126, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz129, İsimsiz129, İsimsiz130, İsimsiz130 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-26 2024-06-26 09:00:01.025-2024-06-26 17:00:08.043 saatleri arasında Kurudere; , , İsimsiz147, İsimsiz147, İsimsiz148, İsimsiz148, İsimsiz149, İsimsiz149, İsimsiz150, İsimsiz150 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-26 2024-06-26 09:00:36.837-2024-06-26 15:00:44.787 saatleri arasında Haykıran; 807. Sk., 808. Sk., 810. Sk., 812. Sk., Ara Sokak, 800, Yol, İc Sokak, İc Yol, Gazi Atatürk Cad., İsimsiz10, İsimsiz9, , 800. Cd., 800/1. Sk., 801. Sk., 803. Sk., 804. Sk., 805. Sk., 806. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-26 2024-06-26 09:00:36.837-2024-06-26 15:00:44.787 saatleri arasında Belen; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-26 2024-06-26 09:00:51.194-2024-06-26 10:00:58.388 saatleri arasında Mevlana; 1754. Sk., 1776. Sk., , 1751. Sk., 1751/1. Sk., 1751/2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-26 2024-06-26 10:00:20.601-2024-06-26 11:00:27.758 saatleri arasında Mevlana; 1776. Sk., 1736. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-26 2024-06-26 10:00:20.601-2024-06-26 11:00:27.758 saatleri arasında Erzene; 1776. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-26 2024-06-26 11:00:47.088-2024-06-26 12:00:57.932 saatleri arasında Mevlana; 1742. Sk., 1743. Sk., , 1727. Sk., 1727/1. Sk., 1733/1. Sk., 1726/1. Sk., 1726. Sk., 1702. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-26 2024-06-26 13:00:33.415-2024-06-26 16:00:40.651 saatleri arasında Cumhuriyet; , 2017. Sk., 2026. Sk., Haluk Alpsü Blv., 2009. Sk., 2017 Sk., 2019 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.