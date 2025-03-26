26 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.03.2025 - 09:55

Güncelleme: 26.03.2025 - 09:55

MANİSA ilinde 26 Mart Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-26 2025-03-26 09:00:29.686-2025-03-26 15:00:41.219 saatleri arasında Kayışlar; İsimsiz12, , ova yolu, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz102, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz7, Gökçeköy Yolu, Kayışlar Köyü Yolu, KAYIŞLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-26 2025-03-26 09:00:29.686-2025-03-26 15:00:41.219 saatleri arasında Apak; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-26 2025-03-26 09:00:29.686-2025-03-26 15:00:41.219 saatleri arasında Dilek; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz1, İsimsiz29, Aksoy Sk., Atatürk, Barış Cd., Cumhuriyet Sk., ÇAKICI, Dostlar, Dostlar Sk., Doğu, Gül, Kardelen, Kurtuluş, Okul, Orkide, Rüzgar, Tan, Umut, Uğur Mumcu, Yakupbay, Yalçın, Yunus Emre, Yıldız, Zambak, Çakıcı, Özhan, İnönü, Şafak Sk., Şehit Şevket Kolonkaya, dilek sokak, köy yolu, iç yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-26 2025-03-26 09:00:29.686-2025-03-26 15:00:41.219 saatleri arasında Gökçeköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-26 2025-03-26 09:00:29.686-2025-03-26 15:00:41.219 saatleri arasında Tirkeş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-26 2025-03-26 09:00:29.686-2025-03-26 15:00:41.219 saatleri arasında Çerkez Osmaniye; , İsimsiz2, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz18, İsimsiz19, Yeniosmaniye Köyü Yolu, Yeniosmaniye Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-26 2025-03-26 09:00:29.686-2025-03-26 15:00:41.219 saatleri arasında Kapaklı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-26 2025-03-26 09:00:29.686-2025-03-26 15:00:41.219 saatleri arasında Mecidiye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-26 2025-03-26 10:00:00.206-2025-03-26 16:00:00.354 saatleri arasında Akçaköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-26 2025-03-26 10:00:24.675-2025-03-26 10:15:29.094 saatleri arasında Karakoca; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-26 2025-03-26 10:00:24.675-2025-03-26 10:15:29.094 saatleri arasında Gökçeler; , gökçeler, gökçeler iç yolu, gökçeler, gökçeler, GÖKÇELER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-26 2025-03-26 12:00:24.734-2025-03-26 12:15:31.698 saatleri arasında Gökçeler; gökçeler, GÖKÇELER, gökçeler, gökçeler iç yolu, gökçeler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-26 2025-03-26 12:00:24.734-2025-03-26 12:15:31.698 saatleri arasında Karakoca; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-26 2025-03-26 10:00:28.504-2025-03-26 14:00:36.572 saatleri arasında Yukarıçobanisa; YUKARIÇOBANİSA SOKAK, Şirin_1 Sokak, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-26 2025-03-26 10:00:28.504-2025-03-26 14:00:36.572 saatleri arasında Aşağıçobanisa; İsimsiz27, İsimsiz7, fabrika, İsimsiz40, İsimsiz42, yasemin_1, İsimsiz46, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, Hisar Sk., Pırlanta Çk., Pınar Sk., Papatya Sk., Nilüfer Sk., Nif Sk., Nergis Sk., SERGİ, Spil Sk., Sümbül Sk., Erguvan Çk., Kanal Sk., Karanfil Sk., KARAOSMANOĞLU, Kasaba Cd., Kiraz Sk., Kuyu Alan Sk., Kızılcık Sk., Lale Sk., Toros Sk., Varol Sk., VATAN, SANAYİİ, kanal, Aşağıçobanisa köyü iç yolu, Yüksel Sk., Zambak Sk., Zambak Çk., Zeytinlik Çk., ÇAM, Selvili Çk., ÇİFTÇİ, Çınarlı Sk., , Ülkü Sk., İnkilap Cd., Ergene Çk., Enginar Çk., Elmalı Sk., Dutlu Sk., Doğu Sk., Mersinli Sk., Demir Sk., CUMHURİYET CAD, Ceyhan Sk., Cevizli Çk., Sakarya Sk., Camlık, Cam Sk., Bağlar Cd., TEPE, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz26, Bahçeli Sk., İsimsiz12, Akasya Sk., İsimsiz69, Fabrika Sk., Esin Sk., Feslihan Sk., Filiz Sk., Fındık Sk., İsimsiz64, cumhuriyet, Meriç Sk., Menekşe Sk., Manolya Sk., Manisa Turgutlu Yolu, LEYLAK, İsimsiz17, İsimsiz10, Ardıç Çk., Ara Yol, İsimsiz11, İsimsiz16, İsimsiz13, Gediz Sk., Gül Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-26 2025-03-26 10:00:28.504-2025-03-26 14:00:36.572 saatleri arasında Hacıhaliller; İsimsiz28, SELVİ, İsimsiz31, PEHLİVAN, 2.KUŞÇU, GEDİZ, CUMHURİYET , SUSAM, İsimsiz4, GEDİZ, CUMHURİYET MEYDAN, , İsimsiz20, İSTİKLAL, İsimsiz22, İsimsiz23, gediz, İsimsiz26, İsimsiz27 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-26 2025-03-26 10:00:28.504-2025-03-26 14:00:36.572 saatleri arasında Sancaklıkayadibi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-26 2025-03-26 10:00:28.504-2025-03-26 14:00:36.572 saatleri arasında Hamzabeyli; , İsimsiz1, TURGUTLU, TURGUTLU, İsimsiz6, TURGUTLU, TURGUTLU, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz19, Ara Yol, Hamzabeyli Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-26 2025-03-26 14:01:25-2025-03-26 16:00:35.285 saatleri arasında Yukarıçobanisa; Şirin_1 Sokak, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-26 2025-03-26 14:01:25-2025-03-26 16:00:35.285 saatleri arasında Sancaklıkayadibi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-26 2025-03-26 14:01:25-2025-03-26 16:00:35.285 saatleri arasında Aşağıçobanisa; İsimsiz49, Aşağıçobanisa köyü iç yolu, VATAN, Varol Sk., SANAYİİ, Manisa Turgutlu Yolu, Kasaba Cd., Demir Sk., Camlık, Cam Sk., Bağlar Cd., Ara Yol, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, , TEPE, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz46 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-26 2025-03-26 10:00:55.396-2025-03-26 16:00:02.273 saatleri arasında Gökçeören; İsimsiz45, İsimsiz39, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, İsimsiz89, İsimsiz85, SARILAR, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz66, İsimsiz64, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55, MALAZGİRT, ÇINAR, ZAFER, ikiçeşmeler, BAYRAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, İsimsiz1218, İsimsiz1217, OKUL, İSTİKLAL, ÖREN, İsimsiz125, İsimsiz124, İsimsiz110, İsimsiz106, İsimsiz105, İsimsiz104, İsimsiz103, İsimsiz102, İsimsiz100, İsimsiz99, İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz95, İsimsiz90, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz46, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, KALE, İsimsiz 1, MİMAR SİNAN, Çankaya, NAMIK KEMAL, Çakır, YILDIRIM BEYAZIT, Yavuz Sultan Selim, YAREN, Patika, Park, Mithatpaşa, Mevlana, YUNUS EMRE, Kula Asfaltı, HÜRRİYET, Gülpınar, KAZIM KARABEKİR, DOĞAN, Gökçeören İç Yol, ŞAFAK, NECİP FAZIL KISAKÜREK, Gökçeören Köyü İç Yol, Gökçe Ören Köyü İç Yol, Fatih Caddesi, Fatih, Dumlupınar, Dere Çeşme Sokağı, SAĞLIK, Dere, Cennetler, BARBAROS, Attilla, ATATÜRK, Ahmet Yesevi, 74, elektrik kesintisi yaşanacaktır.