26 Nisan BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.04.2024 - 00:40

Güncelleme: 26.04.2024 - 00:40

BOLU ilinde 26 Nisan Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU KIBRISCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KIBRISCIK ilçesinde 26 Nisan Cuma 13:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALI mahallelerinde BALİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KIBRISCIK ilçesinde 26 Nisan Cuma 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SOĞUKSU mahallelerinde TAŞLIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KIBRISCIK ilçesinde 26 Nisan Cuma 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEVECİ mahallelerinde DEVECİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 26 Nisan Cuma 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTARLAR, CÜNÜTLER, HATIPLAR mahallelerinde BAYRAKTARLAR MAHALLE YOLU, CÜNÜTLER MAHALLE YOLU, DÜZAĞAÇ CÜNÜTLER, DÜZAĞAÇ KÖY YOLU, HATIPLAR MAHALLE YOLU, HATİPLER YOLU, KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 26 Nisan Cuma 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAYRANLAR mahallelerinde KAYABAŞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 26 Nisan Cuma 15:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAZLAR mahallelerinde CAZLAR KÖYÜ YOLU, ESKİPAZAR MENGEN YOLU, PAZARKÖY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 26 Nisan Cuma 10:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, ASAGI KARSI mahallelerinde ASAGI KARSI MAHALLE YOLU, ÇUBUK KÖYÜ AŞAĞI MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 26 Nisan Cuma 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADAKÖY MERKEZ, ASAGI, AŞAĞI, BAYIR, IMAMLAR, İMAMLAR, KADILAR, KADIRLER, KADİRLER, TABAKLAR, UZUNLAR mahallelerinde ADAKÖY MERKEZ KÖY YOLU, ASAGI MAHALLE YOLU, DOGANCI KÖYÜ, DOĞANCILAR BAYIR MAH, DOĞANCILAR KÖY YOLU, DOĞANCILAR KÖYÜ MEVKİ DÖRTDİVA, DOĞANCILAR KÖYÜ YOLU, DÖRTDİVAN ÇIKIŞI, DÖRTDİVAN GEREDE YOLU, DR.SADIK AHMET CD., GEREDE YOLU MEVKII, IMAMLAR MAHALLE YOLU, KADIRLER MAHALLE YOLU, TABAKLAR MAHALLE YOLU, UZUNLAR MAHALLE YOLU, YUNUS EMRE İMAM HATİP ORTAOKUL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 26 Nisan Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇÖMLEKÇİLER, MERKEZ mahallelerinde 1. SOK, 1236. SOK, ÇÖMLEKÇILER 1., ÇÖMLEKÇILER-2., ÇÖMLEKÇİLER 1. SK., ÇÖMLEKÇİLER CD., ÇÖMLEKÇİLER KÖYÜ YOLU, ÇÖMLEKÇİLER-2., ÇÖMLEKÇİLER-2. KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Nisan Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMANLAR ÇATAK-KIZILAĞIL, KIZILAĞIL, MERKEZ mahallelerinde AGAÇÇILAR YAYLA YOLU, AĞAÇÇILAR KÖYÜ YAYLAS, AT YAYLASI, KILIÇARSLAN YAYLASI, KIZILAGIL KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Nisan Cuma 14:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAGÖZLER, ASAGI, AŞAĞI, AVDAN, BAYRAMLAR, CAMILIBÖLÜK, CAMİLİBÖLÜK, ÇATAK, ESELER, GEDİKLER, GÖL, GÖVEM, KARAMANYAKA, KÖSELER, MERKEZ, MUSTAFA, PİROĞLU, SOFTALAR, TATARLAR, TEKELER, YUKARI mahallelerinde ALAGÖZLER MAHALLE YOLU, AVDAN KÖYÜ YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, CAMILIBÖLÜK MAHALLE YOLU, CAMİLİBÖLÜK, ÇATAK MAHALLE YOLU, ÇEPNI ASAGI MAHALLE YOLU, ÇEPNİ KÖYÜ, ÇEPNİ KÖYÜ AŞAĞI MAH, ÇEPNİ KÖYÜ GÖL MAH, ÇEPNİ KÖYÜ YOLU, ESELER MAHALLE YOLU, GÖL MAHALLE YOLU, GÖVEM KÖYÜ YOLU, GÖVEM KÖYÜ_HANYERİ, MUSTAFA VEHBI KOÇ MAHALLE YOLU, PELİTÇİK, PELİTÖZÜ KÖYÜ GEDİKLER MAH, PİOĞLU SOFTALAR, PİROĞLU KÖYÜ TEKELER MAH, PİROĞLU KÖYÜ YOLU, PİROĞLUKÖYÜ SOFTALAR MAH, SOFTALAR MAHALLE YOLU, TATARLAR MAHALLE YOLU, YENISEFA ASAGI MAHALLE YOLU, YENISEFA KÖY YOLU, YENISEFA YUKARI MAHALLE YOLU, YENİ SEFA YUKARI MAH, YENİSEFA ESELER MEVKİ, YENİSEFA KÖYÜ, YENİSEFA KÖYÜ YEŞİLÇATI SİTESİ, YENİSEFA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 26 Nisan Cuma 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAŞ, DEMİRCİLER, MERKEZ mahallelerinde DEMIRCILER KÖY YOLU, DEMİRCİLER KÖYÜ, DEMİRCİLER KÖYÜ YOLU, NARVEN TERMAL KASABA BOLU DEVR, ŞEHİT SELEN PAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 26 Nisan Cuma 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASMA, YUKARI mahallelerinde ASMA BULANIK MAH, ASMA MAHALLE YOLU, BULANIK KÖYÜ YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 26 Nisan Cuma 10:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇOMAK, MERKEZ, TAŞKESTİ mahallelerinde ABANT YOLU CD., ABANTYOLU CAMI, ADA 1, ADAPAZARI MUDURNU YOLU, AKÖREN KÖYÜ İÇ YOLU, CUMHURIYET 1, CUMHURIYET/1, CUMHURİYET 1 SK., CUMHURİYET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.