26 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.04.2024 - 00:40

Güncelleme: 26.04.2024 - 00:40

İZMİR ilinde 26 Nisan Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-26 2024-04-26 00:00:25.802-2024-04-26 00:15:30.967 saatleri arasında Akıncılar; 548/1. Sk., 567. Sk., 565/5. Sk., 565/4. Sk., 548/4. Sk., 524/1. Sk., 540/1. Sk., 542. Sk., 524. Sk., 522. Sk., , 544. Sk., 545. Sk., 546. Sk., 546/1. Sk., 547. Sk., 530. Sk., 534. Sk., 536. Sk., 540. Sk., 565/3. Sk., 565/2. Sk., 565/1. Sk., 565. Sk., 564. Sk., 563/4. Sk., 568. Sk., 563/2. Sk., 563/1. Sk., 563. Sk., 562. Sk., 561. Sk., 548. Sk., 549. Sk., 549/1. Sk., 551. Sk., 552. Sk., 555. Sk., 557. Sk., 558. Sk., 559. Sk., 560. Sk., Akdoğan Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 00:00:25.802-2024-04-26 00:15:30.967 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 00:00:25.802-2024-04-26 00:15:30.967 saatleri arasında İnkılap; , 512. Sk., 514. Sk., 516. Sk., 518. Sk., 520. Sk., 524. Sk., 525. Sk., 527. Sk., 528. Sk., 529. Sk., 530. Sk., 531. Sk., 536/1. Sk., 543. Sk., 545. Sk., 552. Sk., Aydın Hatboyu Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 00:15:29.943-2024-04-26 00:30:51.103 saatleri arasında Seyhan; 652. Sk., 652/1. Sk., 652/2. Sk., 652/4. Sk., 652/5. Sk., 604. Sk., 667/1. Sk., 660. Sk., 659/9. Sk., 659/8. Sk., 659/6. Sk., 659/5. Sk., 659/3. Sk., 659/11. Sk., 650/2. Sk., 611. Sk., 611/1. Sk., 611/2. Sk., 611/3. Sk., 611/4. Sk., 611/5. Sk., 611/6. Sk., 613. Sk., 619. Sk., 619/1. Sk., 608. Sk., 607/4. Sk., 607/3. Sk., 607/2. Sk., 607/1. Sk., 607. Sk., 606/1. Sk., 606. Sk., 605. Sk., 603. Sk., 620. Sk., 620/1. Sk., 621. Sk., 602. Sk., 601. Sk., 556/6. Sk., 550, , 621/1. Sk., 621/2. Sk., 621/3. Sk., 621/4. Sk., 622. Sk., 623. Sk., 623/1. Sk., 623/2. Sk., 629. Sk., 629/12. Sk., 629/3. Sk., 641. Sk., 641/4. Sk., 641/6. Sk., 642. Sk., 643. Sk., 643/1. Sk., 644. Sk., 645. Sk., 645/1. Sk., 645/2. Sk., 650. Sk., 650/1. Sk., 650/3. Sk., 650/4. Sk., İsimsiz25, Park İçi Yolu, Aydın Hatboyu Cd., 701. Sk., 653. Sk., 653/1. Sk., 653/2. Sk., 655 SK., 657. Sk., 659. Sk., 659/1. Sk., 652/7. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 00:15:29.943-2024-04-26 00:30:51.103 saatleri arasında Akıncılar; 548/7. Sk., 548/5. Sk., 548/4. Sk., 548/2. Sk., 548. Sk., 544. Sk., , 563/4. Sk., 563/2. Sk., 559. Sk., 556/4. Sk., 556/3. Sk., 550, 554/1. Sk., 556. Sk., 556/1. Sk., 556/2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 00:15:29.943-2024-04-26 00:30:51.103 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 13:00:35.665-2024-04-26 16:00:32.154 saatleri arasında Menderes; 144/3. Sk., 146. Sk., 147. Sk., ADNAN KAHVECİ CD., 149/1. Sk., ADNAN KAHVECİ CD., Erdem, İsimsiz6, , 118. Sk., 144/4. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 13:00:35.665-2024-04-26 16:00:32.154 saatleri arasında Yaylacık; , 44/1. Sk., Erdem Cd., Başarı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 13:00:35.665-2024-04-26 16:00:32.154 saatleri arasında Adatepe; 34. Sk., 40. Sk., 47. Sk., Başarı Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 13:00:35.665-2024-04-26 16:00:32.154 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-26 2024-04-26 00:00:25.802-2024-04-26 00:15:30.967 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 00:15:29.943-2024-04-26 00:30:51.103 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 01:15:28.471-2024-04-26 01:30:41.002 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 02:00:03.387-2024-04-26 03:00:09.569 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 02:00:21.591-2024-04-26 03:00:28.073 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 02:00:43.915-2024-04-26 03:00:48.642 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 09:00:24.157-2024-04-26 10:00:20.124 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 09:00:24.192-2024-04-26 14:00:30.654 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 10:00:17.968-2024-04-26 15:30:24.266 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 13:00:35.665-2024-04-26 16:00:32.154 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 15:30:40.474-2024-04-26 17:00:48.729 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-26 2024-04-26 00:00:25.802-2024-04-26 00:15:30.967 saatleri arasında Aşık Veysel; 5836. Sk., 5833. Sk., 5832. Sk., 5831. Sk., 5830. Sk., 5827/1. Sk., 5827. Sk., 5826. Sk., 5825/1. Sk., 5823. Sk., 5824. Sk., 5825. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 00:00:25.802-2024-04-26 00:15:30.967 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 01:15:28.471-2024-04-26 01:30:41.002 saatleri arasında Bahçelievler; 454. Sk., 455. Sk., 490. Sk., 490/1. Sk., 494. Sk., 501. Sk., 502/2. Sk., 502/4. Sk., 505. Sk., 506. Sk., 508. Sk., 509. Sk., 509/1. Sk., 509/2. Sk., 510. Sk., 510/1. Sk., 9114/1 Sk., Saim Çıkrıkçı Cd., Halide Edip Adıvar Cd., 9223 Sk., Ali Rıza Avni Blv., , 325. Sk., 355. Sk., 370. Sk., 372. Sk., 373. Sk., 374. Sk., 375. Sk., 443. Sk., 444. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 01:15:28.471-2024-04-26 01:30:41.002 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 02:00:03.387-2024-04-26 03:00:09.569 saatleri arasında Metin Oktay; 113. Sk., 52/1. Sk., 52/10. Sk., 52/101. Sk., 52/102. Sk., 52/104. Sk., 52/105. Sk., 52/106. Sk., 52/107. Sk., 52/108. Sk., 52/11. Sk., 52/110. Sk., 52/12. Sk., 52/13. Sk., 52/14. Sk., 52/15. Sk., 52/16. Sk., 52/17. Sk., 52/18. Sk., 52/3. Sk., 52/4. Sk., 52/5. Sk., 52/6. Sk., 52/7. Sk., 52/75. Sk., 52/8. Sk., 52/9. Sk., 52/93. Sk., 52/97. Sk., 52/98. Sk., 52/99. Sk., İhsan Alyanak, İsimsiz3, , 108/15. Sk., 108/17. Sk., 108/19. Sk., 108/22. Sk., 108/28. Sk., 108/3. Sk., 108/35. Sk., 108/36. Sk., 108/37. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 02:00:03.387-2024-04-26 03:00:09.569 saatleri arasında Poligon; , 123. Sk., 123/10. Sk., 123/6. Sk., 123/7. Sk., 52/1. Sk., 52/21. Sk., 52/42. Sk., 52/81. Sk., İhsan Alyanak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 02:00:03.387-2024-04-26 03:00:09.569 saatleri arasında Salih Omurtak; , 9586. Sk., 9602. Sk., 9618. Sk., 9620. Sk., 9624. Sk., 9625. Sk., 9626. Sk., 9627. Sk., 9627/1. Sk., 9627/2. Sk., 9628. Sk., 9630. Sk., 9633. Sk., 9634. Sk., 9635. Sk., 9636. Sk., 9637. Sk., 9638. Sk., 9640. Sk., 9641. Sk., 9642. Sk., 9643. Sk., 9644. Sk., 9653. Sk., 9654. Sk., 9656. Sk., 9657. Sk., 9659/1. Sk., 9659/2. Sk., 9660. Sk., 9661. Sk., 9662/1. Sk., 9662/3. Sk., 9665. Sk., 9665/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 02:00:03.387-2024-04-26 03:00:09.569 saatleri arasında Şehitler; , 52/1. Sk., 52/127, 52/16. Sk., 52/19. Sk., 52/21. Sk., 52/22. Sk., 52/23. Sk., 52/24. Sk., 52/25. Sk., 52/26. Sk., 52/27. Sk., 52/30. Sk., 52/31. Sk., 52/32. Sk., 52/33. Sk., 52/34. Sk., 52/35. Sk., 52/36. Sk., 52/37. Sk., 52/38. Sk., 52/39. Sk., 52/40. Sk., 52/41. Sk., 52/48. Sk., 52/49. Sk., 52/50. Sk., 52/51. Sk., 52/57. Sk., 52/59. Sk., 52/60. Sk., 52/61. Sk., 52/64. Sk., İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 02:00:03.387-2024-04-26 03:00:09.569 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 02:00:03.387-2024-04-26 03:00:09.569 saatleri arasında Esenyalı; 52/52. Sk., 52/53. Sk., 52/54. Sk., 52/55. Sk., 52/56. Sk., 52/70. Sk., 52/71. Sk., 52/73. Sk., 52/74. Sk., 52/75. Sk., İhsan Alyanak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 02:00:03.387-2024-04-26 03:00:09.569 saatleri arasında Maliyeciler; 52/1. Sk., 52/127, 52/128. Sk., 52/30. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 02:00:21.591-2024-04-26 03:00:28.073 saatleri arasında Fahrettin Altay; 65/9. Sk., 65/7. Sk., 65/6. Sk., 65/5. Sk., 65/23. Sk., 65/17. Sk., 65/16. Sk., 65/15. Sk., 65/13. Sk., 65/12. Sk., 65/10. Sk., 65. Sk., 2/2. Sk., 2/1. Sk., , Çocuk Parkı İç Yolu, Çocuk Parkı İçi Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 02:00:21.591-2024-04-26 03:00:28.073 saatleri arasında Üçkuyular; Gürsel Aksel, İnönü Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 02:00:21.591-2024-04-26 03:00:28.073 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 09:00:24.192-2024-04-26 14:00:30.654 saatleri arasında Bahçelievler; 490. Sk., 505. Sk., 506. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 09:00:24.192-2024-04-26 14:00:30.654 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-26 2024-04-26 01:15:28.471-2024-04-26 01:30:41.002 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 02:00:03.387-2024-04-26 03:00:09.569 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 02:00:21.591-2024-04-26 03:00:28.073 saatleri arasında Mehmet Ali Akman; 4/9. Sk., İnönü Cd., Gürsel Aksel Blv., 4/6. Sk., 4/1. Sk., , 4/8. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 02:00:21.591-2024-04-26 03:00:28.073 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 02:00:43.915-2024-04-26 03:00:48.642 saatleri arasında Güzelyalı; , İsimsiz15, Mustafa Kemal Sahil Blv., Mithatpaşa Cd., 60. Sk., 58. Sk., 57. Sk., 56. Sk., 54. Sk., 42. Sk., 41. Sk., 40. Sk., 39. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 02:00:43.915-2024-04-26 03:00:48.642 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 02:00:43.915-2024-04-26 03:00:48.642 saatleri arasında Göztepe; Otopark İç Yolu, Mithatpaşa Cd., 76. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-26 2024-04-26 02:00:21.591-2024-04-26 03:00:28.073 saatleri arasında Eğitim; ÖZKAVRUK, KARAGÖZ, Ünlü Sk., Özkavruk Sk., Ziya Gökalp Sk., Halide Edip Adıvar Sk., Fuat Köprülü Sk., Ekrem Güer Sk., Ata Cd., 3. Selim Sk., , Orhun Sk., Namık Kemal Sk., Mercan Sk., Karaoğlanoğlu Sk., Orhan Veli Sk., Necatibey Sk., Ihlamur Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 02:00:21.591-2024-04-26 03:00:28.073 saatleri arasında Onur; Filiz Sk., Ata, Çınar Sk., Yeşilçam Sk., Kızılcık Sk., Kızılcık elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 02:00:21.591-2024-04-26 03:00:28.073 saatleri arasında Çetin Emeç; Ata Cd., Ata elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 02:00:21.591-2024-04-26 03:00:28.073 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-26 2024-04-26 02:00:21.591-2024-04-26 03:00:28.073 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-26 2024-04-26 09:00:14.944-2024-04-26 15:00:25.435 saatleri arasında Çileme; 7541 Sk., İsimsiz169, İsimsiz162, İsimsiz56, , İsimsiz167, KARAKUYU YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-26 2024-04-26 09:00:24.157-2024-04-26 10:00:20.124 saatleri arasında Musalla; İsimsiz299, , KİLLİK DAĞI, yol, çatal azmak mevkii, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, Kızkapan, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz38, İsimsiz47, İsimsiz50, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz73, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz97, İsimsiz124, İsimsiz153, İsimsiz155, İsimsiz161, İsimsiz184, İsimsiz185, İsimsiz186, İsimsiz188, İsimsiz189, 1408, İsimsiz191, İsimsiz193, İsimsiz201, İsimsiz203, İsimsiz243, İsimsiz250, İsimsiz251, İsimsiz253, Killik dağı mevkii, İKİ ÇEŞMELİK, 1139, Kilise Mevkii Küme Evler, çatalazmak, sunset yolu, KUŞ YERİ, İzmir-Çeşme Otoyolu, 1146. Sk., 1141. Sk., 1138. Sk., 1125. Sk., 1124. Sk., 1122. Sk., 1121. Sk., 1118. Sk., 1117. Sk., 1115/1. Sk., 1115. Sk., 1114/1. Sk., 1114. Sk., 1137. Sk., 1136. Sk., 1135. Sk., 1134. Sk., 1133. Sk., 1132. Sk., 1131 Sk., 1130. Sk., 1129. Sk., 1128. Sk., 1127. Sk., 1126. Sk., 1112. Sk., 1111. Sk., 1108. Sk., 1107. Sk., 1106/1. Sk., 1106. Sk., 1099. Sk., 1097. Sk., 1095. Sk., 1094. Sk., 1093. Sk., 1092. Sk., 1091. Sk., 1090. Sk., 1089. Sk., 1087. Sk., 1086. Sk., 1085. Sk., 1084. Sk., 1083. Sk., 1082. Sk., 1081. Sk., 1080. Sk., 1079. Sk., 1078. Sk., 1077. Sk., 1076. Sk., 1075. Sk., 1074. Sk., 1070. Sk., 1066. Sk., 1065. Sk., 1040. Sk., 1039. Sk., 1038. Sk., 1037. Sk., 1036. Sk., 1034. Sk., 1032. Sk., 1030. Sk., 1029. Sk., 1028. Sk., 1027. Sk., 1025. Sk., KARAKUYU MEVKİİ, 1114/2, 1400 Sk. , İsimsiz300, İsimsiz298, İsimsiz296, İsimsiz295, İsimsiz294, İsimsiz293, İsimsiz290, İsimsiz287, İsimsiz286, İsimsiz285, İsimsiz4, İsimsiz284, İsimsiz281, İsimsiz280, İsimsiz263, İsimsiz256, İsimsiz255 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 09:00:24.157-2024-04-26 10:00:20.124 saatleri arasında Çiftlik; 34. Sk., 35. Sk., 36. Sk., 37. Sk., 38. Sk., 39. Sk., 4. Sk., 41. Sk., 42. Sk., 43. Sk., 44. Sk., 45. Sk., 46. Sk., 47. Sk., 49. Sk., 5. Sk., 50. Sk., 51. Sk., 52. Sk., 53. Sk., 55. Sk., 56. Sk., 59. Sk., 6. Sk., 61. Sk., 62. Sk., 63. Sk., 64. Sk., 65. Sk., 66. Sk., 67. Sk., 68. Sk., 69. Sk., 7. Sk., 70. Sk., 71. Sk., 72. Sk., 74. Sk., 75. Sk., 75/1. Sk., 79. Sk., 79/1. Sk., 8. Sk., 80. Sk., 83. Sk., 84. Sk., 85. Sk., 86. Sk., 88. Sk., 9. Sk., 90. Sk., 91. Sk., 94. Sk., 94/1. Sk., 98. Sk., 99. Sk., Dag, Karanfil, 33. Sk., , 93, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, 76. Sk., 76 sk, 76, 43. Sk., İsimsiz18, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, 135/1 sk, 136/1, İsimsiz34, 87, 95, 76/1, 10. Sk., 103. Sk., 104. Sk., 105. Sk., 106. Sk., 107. Sk., 108. Sk., 109. Sk., 11. Sk., 1107. Sk., 111. Sk., 1112/2, 112. Sk., 113. Sk., 114. Sk., 1143. Sk., 1144. Sk., 116. Sk., 117. Sk., 118. Sk., 12. Sk., 120. Sk., 121. Sk., 122. Sk., 123. Sk., 124. Sk., 126. Sk., 127. Sk., 128. Sk., 129. Sk., 131. Sk., 132. Sk., 133. Sk., 134. Sk., 135. Sk., 136. Sk., 137. Sk., 138. Sk., 139. Sk., 14. Sk., 140. Sk., 141. Sk., 142. Sk., 143. Sk., 144. Sk., 145. Sk., 146. Sk., 147. Sk., 148. Sk., 149. Sk., 15. Sk., 150. Sk., 16. Sk., 17. Sk., 18. Sk., 19/1 Sk., 19. Sk., 2. Sk., 20. Sk., 22. Sk., 22/1. Sk., 24. Sk., 29. Sk., 3. Sk., 30. Sk., 31 Sk. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 09:00:24.157-2024-04-26 10:00:20.124 saatleri arasında Şehit Mehmet; İsimsiz6, İsimsiz4, , İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz21, İsimsiz37, İsimsiz42, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz201, İsimsiz48, İsimsiz66, İsimsiz97, İsimsiz102, İsimsiz104, 332, 333. Sk., 334. Sk., Oba Kent Sitesi, Pamukova, Pırlanta Yakası Sitesi, Sera Kent Sitesi, Tatil Sitesi, Tire Altın Evler A Blok, Tire Altın Evler B Blok, Tire Altınevler C Blok, Yeni Doğakent Sitesi, Öz Pırlanta Sitesi(A Blok), Öz Pırlanta Sitesi(B Blok), İz. Serakent Kooperatifi, 330, 331, 335 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 09:00:24.157-2024-04-26 10:00:20.124 saatleri arasında Ovacık; , ovacık yolu, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz13, İsimsiz14, 7172 sk., Kızkapan, İsimsiz19, İsimsiz72, İsimsiz166, İsimsiz174, İsimsiz303, İsimsiz305, İsimsiz195, 7170. Sk, 7152. Sk., 7175. Sk., Manastır Küme Evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 09:00:24.157-2024-04-26 10:00:20.124 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 09:00:24.157-2024-04-26 10:00:20.124 saatleri arasında Altınkum; , İsimsiz120, İsimsiz128, İsimsiz136, İsimsiz139, İsimsiz142, İsimsiz21, İsimsiz150, İsimsiz154, İsimsiz155, İsimsiz160, İsimsiz168, İsimsiz171, İsimsiz173, İsimsiz195, İsimsiz196, Yeni Doğakent Sitesi, 200. Sk., 201. Sk., 202. Sk., 204. Sk., 208. Sk., 211. Sk., 212. Sk., 213. Sk., 43. Sk., Akay Sitesi, Beş Evler Sitesi, Bizbize Sitesi, Site İci Yol, İc Yol, İmbat 88 Konut Sitesi, 136/1, 215 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 09:00:24.157-2024-04-26 10:00:20.124 saatleri arasında Çakabey; , İsimsiz7, İsimsiz14, 7201 SK., Manastır Küme Evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 09:30:57.59-2024-04-26 14:00:12.157 saatleri arasında Alaçatı; İsimsiz337, 14002. Sk., 14003. Sk., 14006. Sk., 14007. Sk., 14008. Sk., 14009. Sk., 14012. Sk., 14013. Sk., 14014. Sk., 14004/1, İsimsiz338, 14001. Sk., İsimsiz336, İsimsiz333, İsimsiz332, İsimsiz331, İsimsiz329, İsimsiz328, 14015. Sk., 14016. Sk., 14017. Sk., 2028. Sk., haydariye, , İsimsiz353, 14009, 11500. Sk., 14000. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 09:30:57.59-2024-04-26 14:00:12.157 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 10:00:00.908-2024-04-26 15:30:18.688 saatleri arasında Şehit Mehmet; Oba Kent Sitesi, İsimsiz104, İsimsiz102, İsimsiz97, , İz. Serakent Kooperatifi, Sera Kent Sitesi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 10:00:00.908-2024-04-26 15:30:18.688 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 10:00:12.026-2024-04-26 15:30:18.446 saatleri arasında Şehit Mehmet; Tatil Sitesi, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 10:00:17.682-2024-04-26 15:30:35.099 saatleri arasında Altınkum; İsimsiz196, Yeni Doğakent Sitesi, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 10:00:17.682-2024-04-26 15:30:35.099 saatleri arasında Şehit Mehmet; Yeni Doğakent Sitesi, Tire Altınevler C Blok, Tire Altın Evler B Blok, , İsimsiz37, Tire Altın Evler A Blok elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 10:00:17.968-2024-04-26 15:30:24.266 saatleri arasında Şehit Mehmet; İsimsiz48, Öz Pırlanta Sitesi(A Blok), Öz Pırlanta Sitesi(B Blok), İsimsiz46, 330, 331, 335, İsimsiz42, İsimsiz47, İsimsiz21, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz9, Pırlanta Yakası Sitesi, Pamukova, 334. Sk., 333. Sk., 332, İsimsiz66, , İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 10:00:17.968-2024-04-26 15:30:24.266 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 10:00:38.106-2024-04-26 15:30:43.903 saatleri arasında Altınkum; İsimsiz128, İmbat 88 Konut Sitesi, Beş Evler Sitesi, İsimsiz195, İsimsiz173, İsimsiz142, İsimsiz139, İsimsiz136, İsimsiz120, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 10:00:38.106-2024-04-26 15:30:43.903 saatleri arasında Ovacık; İsimsiz174, İsimsiz166, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 10:00:38.106-2024-04-26 15:30:43.903 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 15:30:40.474-2024-04-26 17:00:48.729 saatleri arasında Musalla; İsimsiz47, İsimsiz31, İsimsiz29, Kızkapan, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, çatal azmak mevkii, yol, KİLLİK DAĞI, , Killik dağı mevkii, İKİ ÇEŞMELİK, 1139, Kilise Mevkii Küme Evler, çatalazmak, sunset yolu, KUŞ YERİ, İzmir-Çeşme Otoyolu, 1146. Sk., 1141. Sk., 1138. Sk., 1137. Sk., 1136. Sk., 1135. Sk., 1134. Sk., 1133. Sk., 1132. Sk., 1131 Sk., 1130. Sk., 1129. Sk., 1128. Sk., 1127. Sk., 1126. Sk., 1125. Sk., 1124. Sk., 1122. Sk., 1121. Sk., 1118. Sk., 1117. Sk., 1115/1. Sk., 1115. Sk., 1114/1. Sk., 1114. Sk., 1112. Sk., 1111. Sk., 1108. Sk., 1107. Sk., 1106/1. Sk., 1106. Sk., 1099. Sk., 1097. Sk., 1095. Sk., 1094. Sk., 1093. Sk., 1092. Sk., 1091. Sk., 1090. Sk., 1089. Sk., 1087. Sk., 1086. Sk., 1085. Sk., 1084. Sk., 1083. Sk., 1082. Sk., 1081. Sk., 1080. Sk., 1079. Sk., 1078. Sk., 1077. Sk., 1076. Sk., 1075. Sk., 1074. Sk., 1070. Sk., 1066. Sk., 1065. Sk., 1040. Sk., 1039. Sk., 1038. Sk., 1037. Sk., 1036. Sk., 1034. Sk., 1032. Sk., 1030. Sk., 1029. Sk., 1028. Sk., 1027. Sk., 1025. Sk., KARAKUYU MEVKİİ, 1114/2, 1400 Sk. , İsimsiz300, İsimsiz299, İsimsiz298, İsimsiz296, İsimsiz295, İsimsiz294, İsimsiz293, İsimsiz290, İsimsiz287, İsimsiz286, İsimsiz285, İsimsiz4, İsimsiz284, İsimsiz281, İsimsiz280, İsimsiz263, İsimsiz256, İsimsiz255, İsimsiz253, İsimsiz251, İsimsiz250, İsimsiz243, İsimsiz203, İsimsiz201, İsimsiz193, İsimsiz191, 1408, İsimsiz189, İsimsiz188, İsimsiz186, İsimsiz185, İsimsiz184, İsimsiz161, İsimsiz155, İsimsiz153, İsimsiz124, İsimsiz97, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz73, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz50, İsimsiz38 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 15:30:40.474-2024-04-26 17:00:48.729 saatleri arasında Çiftlik; Karanfil, Dag, 99. Sk., 98. Sk., 94/1. Sk., 94. Sk., 91. Sk., 90. Sk., 9. Sk., 88. Sk., 86. Sk., 85. Sk., 84. Sk., 83. Sk., 80. Sk., 8. Sk., 79/1. Sk., 79. Sk., 75/1. Sk., 75. Sk., 74. Sk., 72. Sk., 71. Sk., 70. Sk., 7. Sk., 69. Sk., 68. Sk., 67. Sk., 66. Sk., 65. Sk., 64. Sk., 63. Sk., 62. Sk., 61. Sk., 6. Sk., 59. Sk., 56. Sk., 55. Sk., 53. Sk., 52. Sk., 51. Sk., 50. Sk., 5. Sk., 49. Sk., 47. Sk., 46. Sk., 45. Sk., 44. Sk., 43. Sk., 42. Sk., 41. Sk., 4. Sk., 39. Sk., 38. Sk., 37. Sk., 36. Sk., 35. Sk., 34. Sk., 33. Sk., 31 Sk. Sk., 30. Sk., 3. Sk., 29. Sk., 24. Sk., 22/1. Sk., 22. Sk., 20. Sk., 2. Sk., 19. Sk., 19/1 Sk., 18. Sk., 17. Sk., 16. Sk., 150. Sk., 15. Sk., 149. Sk., 148. Sk., 147. Sk., 146. Sk., 145. Sk., 144. Sk., 143. Sk., 142. Sk., 141. Sk., 140. Sk., 14. Sk., 139. Sk., 138. Sk., 137. Sk., 136. Sk., 135. Sk., 134. Sk., 133. Sk., 132. Sk., 131. Sk., 129. Sk., 128. Sk., 127. Sk., 126. Sk., 124. Sk., 123. Sk., 122. Sk., 121. Sk., 120. Sk., 12. Sk., 118. Sk., 117. Sk., 116. Sk., 1144. Sk., 1143. Sk., 114. Sk., 113. Sk., 112. Sk., 1112/2, 111. Sk., 1107. Sk., 11. Sk., 109. Sk., 108. Sk., 107. Sk., 106. Sk., 105. Sk., 104. Sk., 103. Sk., 10. Sk., 76/1, 95, 87, İsimsiz34, 136/1, 135/1 sk, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz18, 43. Sk., 76, 76 sk, 76. Sk., İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, 93, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 15:30:40.474-2024-04-26 17:00:48.729 saatleri arasında Çakabey; Manastır Küme Evleri, 7201 SK., İsimsiz14, İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 15:30:40.474-2024-04-26 17:00:48.729 saatleri arasında Altınkum; 136/1, İc Yol, Site İci Yol, Bizbize Sitesi, Akay Sitesi, 204. Sk., 202. Sk., 201. Sk., 200. Sk., İsimsiz155, İsimsiz154, İsimsiz150, İsimsiz21, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 15:30:40.474-2024-04-26 17:00:48.729 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 15:30:40.474-2024-04-26 17:00:48.729 saatleri arasında Ovacık; Manastır Küme Evleri, 7175. Sk., 7152. Sk., 7170. Sk, İsimsiz195, İsimsiz305, İsimsiz303, İsimsiz72, İsimsiz19, Kızkapan, 7172 sk., İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz5, ovacık yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-26 2024-04-26 09:30:09.04-2024-04-26 13:00:17.148 saatleri arasında Balıklıova; , 13013. Sk., 13014. Sk., 13015. Sk., 13016. Sk., 13018 Sk., 13018. Sk., 13019. Sk., 13021 Sk., 13022, 13023. Sk., 13056 Sk., Altyüz Köprüsü, BALIKLIOVA, Yuva Kent Sitesi İç Yolu, 13053, 13018, 13004, 13021, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz47, İsimsiz51, İsimsiz55, İsimsiz57, İsimsiz59, 13020, 13004/1, 13001, 13004. Sk., 13005. Sk., 13006. Sk., 13007. Sk., 13008 Sk., 13009 Sk., 13009. Sk., 13010, 13011, 13012. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 09:30:09.04-2024-04-26 13:00:17.148 saatleri arasında Gülbahçe; , 12121, İsimsiz17, İsimsiz80, İsimsiz82, İsimsiz94, İsimsiz110, İsimsiz114, İsimsiz115, İsimsiz117, İsimsiz118, İsimsiz119, İsimsiz120, İsimsiz121, İsimsiz123, İsimsiz124, İsimsiz127, İsimsiz128, İsimsiz129, İsimsiz130, İsimsiz131, İsimsiz132, İsimsiz133, İsimsiz134, İsimsiz135, 12019, 12001, 12003. Sk., 12005. Sk., 12007, 12008. Sk., 12009, 12010. Sk., 12010/1. Sk., KARAPINAR, Gül Bahçe Cd., 12025. Sk., 12023/3. Sk., 12023/2. Sk., 12023/1. Sk., 12023. Sk., 12022. Sk., 12021/3. Sk., 12021/2. Sk., 12021. Sk., 12020, 12018/1. Sk., 12018. Sk., 12017, 12016. Sk., 12015, 12014. Sk., 12013, 12012. Sk., 12011, 12021/1, 12014 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 09:30:09.04-2024-04-26 13:00:17.148 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 11:00:48.866-2024-04-26 15:00:57.457 saatleri arasında Yelaltı; İsimsiz24, , ZÜMRÜT, Tümer Sk., Pırlanta Sk., Nur Dikmen Cd., KISMET, Kültür Sk., Bulut Sk., Avni Erdoğan Cd., Atlas Sk., ÜÇ DEĞİRMENLER, BULUT, İsimsiz32 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 11:00:48.866-2024-04-26 15:00:57.457 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 11:00:48.866-2024-04-26 15:00:57.457 saatleri arasında Yenikent; DALYA, İsimsiz103, , HÜSEYİN ZEREN, MUSTAFA ERTEKİN, KARDELEN, ORKİDE, Sarı Zeybek Sk., KOLYOZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 11:00:52.996-2024-04-26 15:00:00.791 saatleri arasında Yelaltı; İsimsiz19, Çınar Sk., Çilingir Çeşme Sk., Çamlık Sk., Uzun Döşeme Sk., Tümer Sk., Tayfun Sk., Pırlanta Sk., KISMET, GÜRGEN, Argın Sk., 75.YIL CUMHURİYET, ÜÇ DEĞİRMENLER, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz18, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 11:00:52.996-2024-04-26 15:00:00.791 saatleri arasında Hacı İsa; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 11:00:52.996-2024-04-26 15:00:00.791 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-26 2024-04-26 10:00:02.645-2024-04-26 16:00:11.441 saatleri arasında Atatürk; 365. Sk., 366. Sk., FATİH, , 369 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 10:00:02.645-2024-04-26 16:00:11.441 saatleri arasında Kazım Dirik; 370. Sk., 372. Sk., 371. Sk., 373. Sk., Cumhuriyet Cd., FATİH, İstiklal Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-26 2024-04-26 10:00:02.645-2024-04-26 16:00:11.441 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.