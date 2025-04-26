26 Nisan KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.04.2025 - 11:07

Güncelleme: 26.04.2025 - 11:07

KOCAELİ ilinde 26 Nisan Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIAHMETLER mahallelerinde ÇOBANALILER MEVKII, ÇOBANALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇUKUR MEVKII, ÇUKUR MEVKİİ KÜME EVLER, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKII, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMACIK mahallelerinde BITIKLER MEVKII, BİTİKLER MEVKİİ KÜME EVLER, SARIOGLU MEVKII, SARIOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, TOKMAKLI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAKESE, KISALAR, KOCAKAYMAS, PİRCELER, SARISEYH, SARIŞEYH mahallelerinde İZMİT KANDIRA YOLU SK, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KISALAR MERKEZ MEVKII, KISALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KUZULUK SK., PİRCELER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER YOLU SK, SARIHOCALAR MEVKII, SARIHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU, ÇALKÖY, ORHAN mahallelerinde 6026, AÇIKGÖZ, AÇIKGÖZ SK., AHMET ALI, AHMET ALİ CD., AKTAŞ SK., ALKAN SK., ATEŞ SK., AYHAN SK., AZRA SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI ORUÇ, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAGIRGANLI YENI, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BALIKÇI SK., BAYLAN SK., BERİL SK., BESTE SK., BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOSTAN SK., CAMİ SK., CEMRE SK., ÇALKÖY AYHAN, ÇALKÖY AZRA, ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY ÇIFTLIK, ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY KANARYA, ÇALKÖY ORMAN, ÇALKÖY SEKER, ÇALKÖY SENOL, ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇESME, ÇEŞME SK., DAĞ SK., DAR SK., DINÇ, DİNÇ SK., DOĞAN SK., DURAN, DURAN SK., ELZEM, ELZEM CD., EREN SK., ERIM, ERİM SK., ERSOY, ERSOY SK., ESKİ ÇEŞME, GALINCAK SAHILI MEVKII, GALINCAK SAHİLİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÖKÇE SK., GÜL SK., GÜRGEN SK., GÜZ, GÜZ SK., HAKIM, HAKİM SK., HASRET SK., HAVADİS SK., HUDUT SK., HÜNER SK., IREM, İREM SK., KADIRGA, KADIRGA SK., KANBEL SK., KANDIRA CD., KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KARADENİZ SK., KETEN, KINA, KINA SK., KIR SK., KIRLANGIÇ SK., KORKMAZ SK., KUM, KUM SK., KUŞÇULAR MAH, KUŞTEPE SK., LIMAN, LİMAN BAĞLANTI YOLU SK, LİMAN CD., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MERT SK., MEŞE SK., MURAT SK., NAZ, NAZ SK., NAZLI, NAZLI SK., NİLÜFER SK., OKUL SK., ORMAN. SK., ÖZOGLU, ÖZOGLU SK., ÖZOĞLU SK., SAHİL SK., SAZLIK, SAZLIK SK., SEYREK, SEYREK CD., SUDE SK., SÜLÜN, ŞEKER SK., ŞENOL SK., TAFLAN, TAFLAN SK., TAŞOCAĞI CD., TEKE, TEKE SK., TUNÇ SK., VATAN SK., YENI BAHAR, YENİ BAHAR SK., ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DALCA mahallelerinde DALCA MERKEZ MEVKII, DALCA MERKEZ MEVKİİ, DALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEBIHOCA, NEBİHOCA mahallelerinde GÖKÇELER MEVKII, GÖKÇELER MEVKİİ, GÖKÇELER MEVKİİ KÜME EVLER, NEBIHOCA MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUBUKLUBALA mahallelerinde ÇUBUKLUBALA, ÇUBUKLUBALA CD., KARAASLAN SK., KAŞIKCI ŞEYHLAR YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde AYÇİÇEĞİ SK., BAHÇEŞEHİR SK., BERIL, BERKE SK., ÇAMSAKIZI CD., DUYGU SK., ELVIN, ELVİN SK., HERCAI, HERCAİ SK., SALKIM SÖGÜT, SALKIM SÖĞÜT CD., SARI MİMOZA CD., VUSLAT, VUSLAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde ULUÇINAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SANAYI, SANAYİ mahallelerinde ALİ DİKMEN SK., BAKÜ SK., ÇAMLICA SK., ÇISE, EMIN TERZIOGLU, EMİN TERZİOĞLU SK., ERKUL SK., EROĞLU SK., FARUK SIKKIBAR, FARUK ŞIKKİBAR SK., GAZİ ERTUĞRUL SK., GÖKMAVI, GÖKMAVİ SK., KERKÜK SK., KOCAER SK., LATIFE, MAZİ SK., MESUTLAR, MESUTLAR SK., MOR SALKIM SK., NAMZET, NAMZET SK., NANE ÇİÇEĞİ SK., NESIL, NİYET SK., ORMAN GÜLÜ SK., ÖZYALI SK., PETROL, PETROL SK., SALIM DERVISOGLU, SALİM DERVİŞOĞLU CD., SEDAT PEK SK., SEKERLI, SERIN, SERİN SK., ŞEHİT ALİ ÇAVUŞ SK., ŞEHİT HASAN SK., ŞEKERLİ SK., TAMÇELİK SK., ZEYTİNDALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKIRDERE, BEKİRDERE mahallelerinde BÜLENT, BÜLENT SK., ÇAKMAKLI SK., DADALOĞLU SK., GAYE, HACI BEKTAŞİ SK., MEHMET ÇAGLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, ÇİFTLİK, DONANMA, DÜZAGAÇ, DÜZAĞAÇ, IPEK YOLU, İPEK YOLU, ÖRCÜN, PIYALEPASA, PİYALEPAŞA, SARAYLI, SEHITLER, SIRINKÖY, ŞEHİTLER, ŞİRİNKÖY, TOPÇULAR, YENI, YENİ, YUKARI, YUNUS EMRE mahallelerinde 1 MART, 159., 160. SK., 161., 161. SK., 162., 162. SK., 169. SK., 17 AĞUSTOS BULVAR, 170. SK., 170-A SK., 171., 171. SK., 172. SK., 178., 178. SK., 179., 179. SK., 181. SK., 182., 186., 186. SK., 190. SK., 190/A SK., 190/B, 190/B SK., 191. SK., 193. SK., 194., 194/A SK., 196., 196. SK., 197., 197. SK., 198. SK., 199., 199. SK., 201., 201. SK., 202., 202. SK., 203. SK., 204. SK., 205. SK., 206. SK., 207. SK., 208. SK., 210. SK., 213. SK., 221., 221. SK., 222. SK., 224., 224. SK., 226. SK., 228. SK., 229., 229. SK., 230. SK., 233. SK., 235. SK., 241. SK., 242., 242. SK., 243. SK., 244. SK., 245. SK., 246. SK., 247. SK., 248. SK., 249. SK., 250. SK., 253. SK., 254., 254. SK., 255. SK., 256. SK., 257., 257. SK., 258. SK., 259., 259. SK., 260. SK., 262., 262. SK., 264. SK., 265., 265. SK., 269. SK., 271. SK., 272. SK., 273. SK., 277. SK., 278. SK., 279. SK., 286. SK., 287. SK., 288. SK., 289. SK., 290. SK., 292. SK., 293., 293. SK., 294. SK., 295., 295. SK., 296., 297. SK., 298. SK., 299. SK., 300. SK., 301. SK., 303. SK., 307., 308. SK., 311., 311. SK., 312., 312. SK., 3123. SK., 3124. SK., 3125. SK., 3131. SK., 3135 SK., 3147., 3147. SK., 315., 3152. SK., 316. SK., 317., 318/1. SK., 319., 319. SK., 320. SK., 3205., 3206., 321. SK., 3210., 3211., 3221., 3224., 3229., 323., 324., 325. SK., 326., 327., 328. SK., 329., 3301, 3302., 3308., 3309., 331., 331. SK., 3312., 332., 332. SK., 3323., 3324., 3326., 3328., 333., 333. SK., 3331., 334. SK., 336., 336. SK., 337., 337. SK., 338., 338. SK., 340. SK., 341. SK., 351. SK., 352. SK., 354. SK., 355. SK., 356. SK., 357., 357. SK., 358., 359. SK., 360., 362. SK., 363. SK., 365. SK., 366., 366. SK., 367. SK., 368. SK., 369., 369. SK., 370. SK., 371. SK., 372. SK., 373. SK., 374., 374. SK., 375. SK., 377., 379. SK., 380. SK., 381. SK., 383. SK., 384., 384. SK., 385. SK., 386. SK., 387., 387. SK., 388., 388. SK., 389. SK., 390., 390. SK., 393. SK., 395., 395. SK., 396. SK., 397. SK., 398. SK., 399. SK., 400. SK., 401., 401. SK., 402. SK., 403. SK., 404. SK., 405. SK., 406., 406. SK., 407., 407. SK., 408. SK., 409. SK., 410. SK., 411., 411. SK., 412. SK., 415. SK., 416., 416. SK., 417., 417. SK., 418. SK., 419. SK., 420. SK., 421. SK., 423. SK., 424. SK., 425. SK., 4264. SK., 427., 4284. SK, 429. SK., 430. SK., 432., 433. SK., 435., 435. SK., 436., 436. SK., 437. SK., 438. SK., 439. SK., 440., 440. SK., 441. SK., 442. SK., 443. SK., 444. SK., 446. SK., 447. SK., 448., 449., 449. SK., 450., 450. SK., 452. SK., 453. SK., 453/1. SK., 454. SK., 455. SK., 456. SK., 457., 457. SK., 465. SK., 466., 466. SK., 468., 468. SK., 471., 471. SK., 472. SK., 473. SK., 475. SK., 476. SK., 477. SK., 478. SK., 478/1., 478/1. SK., 478/2., 478/2. SK., 480., 480. SK., 482., 482. SK., 483. SK., 484. SK., 485., 485. SK., 486. SK., 489., 489. SK., 496. SK., 497. SK., 498. SK., 499. SK., 500., 502/1. SK., 502/2. SK., 503., 504/1. SK., 504/2. SK., 505. SK., 506., 506. SK., 508. SK, 511. SK., 511/1., 511/2. SK., 512. SK., 512/1., 512/1. SK., 512/2., 512/2. SK., 512/3. SK., 512/4. SK., 513. SK., 530., 530. SK., 531/1. SK., 531/2. SK., 532. SK., 532/2., 532/2. SK., 534/1. SK., 534/2. SK., 536. SK., 540. SK., 541. SK., 542. SK., 544/1., 544/1. SK., 546. SK., 547. SK., 549., 549. SK., 551. SK., 553., 553. SK., 555., 558., 558. SK., 561. SK., 565., 567., 572. SK., 573. SK., 574. SK., 576., 576. SK., 577. SK., 577/1., 577/1. SK., 578. SK., 579., 579. SK., 580. SK., 581., 582., 582. SK., 583. SK., 584., 584. SK., 585. SK., 586. SK., 587., 587. SK., 588., 588. SK., 589. SK., 590. SK., 592. SK., 593. SK., 594., 594. SK., 595. SK., 596., 597. SK., 598. SK., 601. SK., 602. SK., 603. SK., 603/1., 603/1. SK., 603/3. SK., 603/4. SK., 604., 604. SK., 604/1. SK., 605/1., 605/1. SK., 605/2., 605/2. SK., 605/3. SK., 607., 607. SK., 608., 608. SK., 609. SK., 610. SK., 611. SK., 613. SK., 614., 614. SK., 616., 616. SK., 617., 617. SK., 620. SK., 623., 624. SK., 626. SK., 627. SK., 628. SK., 629. SK., 630., 630. SK., 631. SK., 632. SK., 633. SK., 634. SK., 638. SK., 639. SK., 642. SK., 643., 643. SK., 644. SK., 646. SK., 646/1. SK., 646/2. SK., 646/3., 646/3. SK., 647. SK., 647/1. SK., 648/1. SK., 656. SK., 656/1. SK., 663. SK., 850., 850. SK, 850. SK., 862. SK., ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD, ADNAN KAHVECİ CD., ALDIRMAZ SK., ALI FUAT PASA CD., ALI IHSAN PASA, ALİ FUAT PAŞA CD., ALİ İHSAN PAŞA CD., ATAKAN, ATATÜRK BULVAR, B.CAHİT MORKAYA SK., BABA SULTAN, BAĞLAR CD, BARBAROS HAYRETTIN, BARBAROS HAYRETTİN CD., BAYRAK SK., CELAL BAYAR, CELAL BAYAR CD., ÇALDIRAN, ÇALDIRAN CD., ÇİFTLİK SK., DICLE, DICLE CD., DİCLE CD., DOGA, DOĞA SK., DURUSU, DURUSU SK., FEVZİ YILDIZ SK., FIKRI ÖZBAY, FİKRİ ÖZBAY CD., FURKAN, FURKAN SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GELINCIK PINARI, GELİNCİK PINARI CD., GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN CD., GÜNEL SK., GÜREL, HALIDE EDIP ADIVAR, HALİDE EDİP ADIVAR CD., HİCRAN SK., ILHAN TUBA, IZNIK, İLHAN TUBA CD., İPEK YOLU BULVAR, KARA FATMA, KARADENIZ, KARADENİZ CD., KARAFATMA CD., KARAKAYA, KARAKAYA SK., KIZILIRMAK, KIZILIRMAK CD., KOCATEPE, KOCATEPE CD., MALAZGIRT, MALAZGİRT CD., MERIÇ, MERİÇ CD., MEVLANA CD., ÖRCÜN MERKEZ MEVKII, ÖRCÜN MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVL, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., PIYALEPASA, PİYALEPAŞA CD., SAADET SK., SABİHA GÖKÇEN CD., SARAYLI, SARAYLI CD, SARAYLI MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARAYLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARI, SARI CD., SEHIT ALAATTIN YUNAK, SEHITLER, SELİMİYE YOLU, SIVRITEPE, SİVRİ TEPE YOLU SK, SİVRİTEPE CD, SULTANBABA CD., SÜLEYMAN ATES, SÜLEYMAN ATEŞ CD., ŞEHİT ALAATTİN YUNAK SK., ŞEHİTLER CD., TEKEŞ SK., TURGUT ÖZAL, TÜRBE YOLU SK., YAĞMUR SK., YASAR DOGU, YAŞAR DOĞU CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YEŞİLIRMAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN mahallelerinde ESERTEPE SK., SEHIT ILYAS AKMAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN mahallelerinde CEMAL AGA, CEMAL AĞA SK., ERENKAYA SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT FEVZI UZUNER SK., SEHIT RAFET KALYONCU, ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIFERHADIYE, HAMIDIYE, INEBEYLI, IRSADIYE, İHSANİYE MERKEZ, İNEBEYLİ, İRŞADİYE, MAMURIYE, MAMURİYE, SEMETLER, ÜMMIYE, ÜMMİYE, YALAKDERE mahallelerinde 3204., 3207., ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, HARUN REMZİ SK., IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İDRİS UZUNER SK., KANPARALAR, KARAKAŞ, MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLA ÖMER SK., OBA SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., TASAGIL ALTI MEVKII, TASAGIL MEVKII, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ, YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, VEZIRÇIFTLIGI mahallelerinde EMPAY SK., FAKÜLTE, GEDIK, YÜCELEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE, KARATEPE, PASADAG, PAŞADAĞ, RAHMIYE mahallelerinde 1., 12., 12. SK., 13. SK., 16., 16. SK., 17. SK., 2. SK., 20. SK., 23. SK., 25., 25. SK., 26., 26. SK., 4., 4. SK., 6. SK., 8., 8. SK., ÇANAKÇI SK., DEVRAN SK., DOGANTEPE CUMHURIYET, DOGANTEPE CUMHURIYET CD., DOGANTEPE HÜRRIYET, DOGANTEPE ISTIKLAL, DOGANTEPE IZMIT, DOGANTEPE VATAN, DOĞANTEPE CD, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD., DOĞANTEPE İZMİT CD., DOĞANTEPE VATAN CD., EKŞİ SK., ELIT, ELİT SK., HANIMAĞA SK., KANYON SK., KARATEPE IZMIT, KARATEPE İZMİT CD., KURTULUŞ CD., KUZU, KUZU SK., MERAL, NESE, NURİ PAŞA CD., ORUÇ SK., SAHINLER, ŞAHİNLER SK., TABİAT, TOROS SK., ÜSTÜN SK., YABANGÜLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, OVACIK mahallelerinde AKÇAKOCA SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM, ALİ İSLAM CD., CEVHER SK., ERKUT, ERKUT SK., GAFUR, GAFUR SK., HACIOĞLU SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., ÖNCÜ SK., SALİM DERVİŞOĞLU, TRABZON SK., YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 10:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, AYDINKENT, BARBAROS, DÖNGEL, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde 29 EKİM CD., ABDÜLHAMIT, ABDÜLHAMİT CD, ABDÜLHAMİT CD., ABIDE, ABİDE SK., ALARA, ALTINTEPE, ALTINTEPE SK., ANDAÇ, ANDAÇ SK., ARGÜN SK., ARKA SK., ASU, ASU SK., ATATÜRK, AZİZ SK., BAĞDAT CD., BAHADIR, BAHADIR SK., BATIN, BATIN SK., BUSE SK., CENNET SK., CEREN, CEREN SK., ÇAKAR SK., ÇAKIRLAR, ÇAKIRLAR SK., ÇELENK SK., ÇEVIK, ÇISEM, ÇISIL, ÇİMEN SK., ÇİSEM SK., ÇİSİL SK., ÇUHA ÇİÇEĞİ SK., DAMAT SK., DEMIRKAPI, DERE PAZARI, DERE PAZARI SK., DERELI, DERELİ SK., DUYGULU, DUYGULU SK., DÜZEN SK., DÜZLEM, DÜZLEM SK., EFSUN SK., EGE SK., EKİM SK., ELFIDA, ELFİDA SK., ELMAS HANIM SK., EMNİYET SK., ERENGÜL SK., ERKIN, ERKİN SK., ERSEN SK., ESINTI, ESINTI SK., ESİNTİ SK., EVİN SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., GANI, GANİ SK., GELIN, GÖKTÜRK, GÜLDEN SK., GÜLSEREN, GÜNEBAKAN, GÜNEBAKAN SK., GÜVEN SK., HACI MECIT, HANZADE SK., HOYLAN SK., IBNI SINA, IŞIK SK., İBNİ SİNA CD., İDEAL SK., KADİFE ÇİÇEĞİ SK., KAHRAMANLAR CD., KAMELYA, KAMELYA SK., KANAT SK., KANDIL ÇIÇEGI, KANDİL ÇİÇEĞİ SK., KARAKOYUN SK., KARAL, KARAL SK., KARAMAN, KARAMAN SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KAYGAS SK., KAYNAR SK., KERVAN SK., KIVANÇ, KIVANÇ SK., LEMIDE, LEMİDE SK., MEKİN SK., MELIS, MELİN SK., MELİS SK., MERTCAN SK., MERYEM SK., MILLET, MİLLET CD., MÜMIN, NECİP FAZIL CD., NERMIN, NERMİN SK., NEZİR SK., ONURHAN, ONURHAN CD., ÖZER, ÖZER SK., ÖZKARAMAN SK., ÖZLÜ SK., PERİ SK., POYRAZ SK., RAHMET, RAHMET SK., RAUF, RAUF SK., SAĞDIÇ SK., SAHARA SK., SARI MUSTAFA SK., SARI SK., SEMI, SERPİL SK., SİVRİ SK., SÜLEYMAN ÇELEBİ CD., ULAŞ SK., ULU ÖNDER, ULU ÖNDER CD., ÜNİKENT SİTESİ YOLU SK, VACİD SK., VARIS, VEYSEL KARANİ CD., YAMAN SK., YARBAY MUSTAFA, YARBAY MUSTAFA CD., YAVUZER SK., YUVA, YUVA SK., ZAHİR SK., ZEKİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 11:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, DONANMA, TOPÇULAR mahallelerinde 3089., 3089. SK., 3141. SK., BAKIŞ SK., BEYAZIT CD., DEVLET KARAYOLU (D130), DIRILIS, DİRİLİŞ SK., DUMANLI SK., DÜZTEPE SK., EFSANE SK., EKİN SK., ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ CD., ESKİ KALE SK., FAVORİ SK., FAZILET, GÜNELİ SK., GÜNEŞLİ SK., HAREM SK., HÜRMET SK., IDEAL, KASIMPATI SK., KINA ÇİÇEĞİ SK., PAZARLIDERE CD., YAHYA ÇAVUŞ CD., YEŞİLKIR SK., YUNUS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLACIK mahallelerinde FAKÜLTE CD., KARAMÜRSEL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SERDAR, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 17 AĞUSTOS FAY HATTI, 4.ADA SK., AHSEN, AHSEN SK., AKÇE SK., AKINCILAR, AKINCILAR SK., AKYÜZ, AKYÜZ SK., ALAMANBOĞAZI SK., ALOZ ALI, ALOZ ALI SK., ALOZ ALİ SK., ALPARSLAN, ALPARSLAN SK., ARAS, ARAS SK., BAHA SK., BAHÇIVAN SK., BATTAL GAZI, BATTAL GAZİ SK., BAYBURT SK., BEDİR SK., BERAT SK., BEREKET, BEREKET SK., BOYUN EGMEZ, BOYUN EĞMEZ SK., BUKET, BUKET SK., BULUTLAR SK., BURSA, BURSA CD., CEMRE, ÇİÇEK SK., ÇİLEK SK., DEGER, DEĞER SK., DEĞERLİ SK., DESTAN, DESTAN SK., DESTEGÜL SK., DILARA, DİLARA SK., DÜZLER, DÜZLER SK., EBRAR, EBRAR SK., EĞİLMEZ SK., EMİRHAN SK., ER, ER SK., ERLER, ERLER SK., ERTÜRK, ESENTEPE SK., EVİM SK., EZEL SK., FERMAN, FERMAN SK., FIRAT SK., FIRIN SK., GALIP, GAYE SK., GAYRET, GAYRET SK., GÖKNAR, GÖRÜS, GÖRÜŞ SK., GÖZDE, GÜLBAHÇE SK., GÜLEÇ SK., GÜNEYSU, GÜVERCIN, GÜVERCİN SK., HAFIZ BAYRAM, HAFIZ SAIT, HAFIZ SAİT, HAFIZOĞULLARI SK., HAMDİ ŞÜKRÜ SK., HASAN GÜLAY SK., HASRET, HATIP, HATİP SK., HIZIRREIS, HIZIRREİS SK., HOCA AHMET YESEVI, HOCA AHMET YESEVİ CD., HURLU, HURLU SK., HÜLYA SK., INCE, İBRAHİM HAKKI CD., İÇTEN SK., İNCİR SK., KADIOĞLU SK., KALİTE SK., KARA AHMET, KARA AHMET SK., KARINCA, KARINCA SK., KAYIN, KAYNAK, KAYNAK SK., KAZANDERE, KAZANDERE SK., KEKLİK SK., KELES, KIBAR, KÖPRÜ SK., KÖREBE SK., LEVENT KIRCA, LEVENT KIRCA CD., MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA CD., MECİTALİ SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MERVE ELMAS, MERVE ELMAS SK., MEVLANAM, MEVLANAM CD., MIRAS, MİNE SK., MİRAS SK., MUHABBET SK., MUHTAR USTAOĞLU SK., MUTLU, MUTLU SK., NADIR, NADİR SK., NİDA SK., OKUR, OKUR SK., OKURLAR SK., ORMANCI, ORUÇ REİS SK., OSMANGAZİ SK., OSMANLI, OYA BAŞAR SK., ÖZGÜRLÜK SK., PASİNLER CD., PORTAKAL SK., RECEP BUĞRA SK., RENK, RENK SK., SAFIR, SAFİR SK., SAMANYOLU SK., SAYGI SK., SELAHATTIN EYYUBI, SELAHATTİN EYYUBİ CD., SEMA, SERKAN, SEYIT GAZI, SEYİT GAZİ SK., SIMGE, SİMGE SK., SULTAN SELIM, SULTAN SELİM SK., SÜTÇÜ MUSTAFA SK., ŞİRİNLER SK., TARİH SK., TINAZTEPE, TINAZTEPE CD., TUGRUL, TUĞRUL SK., TURGUTLU, TURGUTLU SK., TURNALI SK., UĞURLU SK., ÜZÜM SK., VALİDE SK., YAVUZ SELIM, YAZGAN, YAZGAN SK., YESIL, YEŞİL ÇİMEN SK., YEŞİL SK., YETIMALI SK., YETİMALİ SK., YURT, YURT SK., YURTTAS, YURTTAŞ, YUVACIK 17 AGUSTOS, YUVACIK 17 AĞUSTOS, ZEYTIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 10:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, ATAKENT, BARBAROS, DAMLAR, DÖNGEL, FERHADIYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, KÖRFEZ, PANAYIR, SEHITEKREM, SERVETİYE KARŞI, SEYMEN, ŞEHİTEKREM, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ, YESILKENT, YEŞİLKENT mahallelerinde 30 AGUSTOS, 30 AĞUSTOS SK., ABIS, ABİDİN SK., ADA KARANFILI, ADA KARANFİLİ SK., ADNAN KORAL, ADNAN KORAL SK., AFAK SK., AĞAÇKAKAN SK., AĞLAK SK., AKÇAY, AKIM, ALA, ALA SK., ALADAĞ SK., ALİM SK., ALPER, ALPER SK., ALTIN ŞEHİR SK., ANADOLU SK., ANAFARTALAR CD., ANAYOL, ANAYURT, ANAYURT SK., ARDEŞEN SK., ARMUTLU SK., ARPA, ARTVİNLİ SK., ASIL, ASIRLIK, ASIRLIK SK., ASİL SK., ASMALI, AŞIK VEYSEL CD., ATABARI SK., ATAKAN SK., ATES ÇIÇEGI, ATEŞ BÖCEĞİ SK., ATEŞ ÇİÇEĞİ SK., ATILLA, ATİLLA SK, AVCILAR, AVCILAR SK., AYASOFYA, AYASOFYA SK., AYAZ, AYAZ SK., AYAZMA, AYAZMA CD., AYBATIMI, AYBATIMI SK., AYKUT, AYKUT SK., AYSUN SK., AYTAÇ, AYTAÇ SK., AZAK SK., AZERI, AZERİ SK., BAĞIMSIZ SK., BAHA ÖZTÜRK SK., BAHTIYARLAR, BAHTİYARLAR SK., BAKIR SK., BAKIS, BAKİ SK., BALSU, BALSU SK, BANKA SK., BARIŞIK SK., BASAK, BASAMAK SK., BASARI, BAŞARI SK., BAŞKÖY SK., BATI TRAKYA, BATI TRAKYA CD., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BAYRAKER, BAYRAKER SK., BAYRAM ALİ SK., BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU SK, BAYRAMOĞLU SK., BEDİA SK., BEGÜM, BEKAR, BEKİROĞULLARI SK., BELDE, BELEK, BENGISU, BENGİSU SK., BENGÜ, BENGÜ SK., BEYOGLU, BEYOGLU CD., BEYOĞLU CD., BEYZADE SK., BIRAND, BİLİCİ SK., BİRAND SK., BOYAMA, BOZDAG, BOZDAĞ SK., BOZKURT, BUGRA, BUHAR SK., BULUŞ SK., BURÇIN, BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., BÜYÜK SK., CANLAR, CEMAL SAHIN, CEMAL ŞAHİN SK., CENGIZ TOPEL, CESUR SK., CEVIZLI, CEVIZLIK, CEVİZLİ SK., CEVİZLİK CD., CEYHAN, CEYHAN CD., CİHANGİR SK., COSKUN SK., COŞKU SK., COŞKUNER SK., CUDİBEY MEKTEP SK., CÜMLE SK., ÇAMLIBEL SK., ÇAYIR, ÇAYIR SK., ÇEÇENOĞLU SK., ÇEVRE, ÇEVRE SK., ÇIKMAZ SK., ÇINAR CD., ÇITAK SK., ÇİNİLİ SK., D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., D-130 KARAYOLU.. CD., DADALOGLU, DAYI, DAYI SK., DEGIRMENCI, DEKOR SK., DERE KENARI SK., DEVRE SK., DİKÇE SK., DİNÇTÜRK SK., DİRİKAN CD., DRAMA, DRAMA CD., DURU SK., DUYARLI SK., DÜLGE, DÜŞ SK., DÜZ SK., DÜZLÜK CD., DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER, E.ELÇİBEY CD., EBEDI, EBEDİ SK., EBRU SK., EFE ALI, EFKAN SK., EFLATUN SK., EFSANE., EGRETI, EĞRETİ SK., EHLİDİL SK., EKBER SK., EKOL SK., EKREM, EKREM SK., ELA SK., ELÇİBEY SK., ELIBOL, ELIF, ELMAS PAŞA SK., EMEL SK., EMİN KAHYA SK., EMSAL, ENES SK., ERGUVAN, ERGUVAN SK., ERIKLI, ERİKLİ SK., ERİŞİM SK., ERMAN, ERMAN SK., ERTAN, ERTAN SK., ERTEN, ERTEN SK., ESENLER, ESENLER SK., ESENYALI, ESENYALI SK., ESLEM SK., ESTERGON, ESTERGON SK., EŞME KAYA SK., EVLİYAHAN SK., EVRAK, EVRAK SK., EVRİM SK., EYMEN SK., FARABİ SK., FAS SK., FAVORI, FAZİLET SK., FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI) SK., FERHADİYE YOLU(ÇAVUŞOĞULLARI) SK., FEVZIOGLU, FEVZİOĞLU SK., FIL, FIRTINA SK., FISTIK SK., FİL, FİL SK., GARDENYA SK., GARİP SK., GAZANFER BILGE, GAZANFER BILGE CD., GAZANFER BİLGE CD., GELİBOLU SK., GELİN ÇİÇEĞİ SK., GENÇ ALİ SK., GENÇLIK, GENÇLİK SK., GEZMİŞ SK., GÖÇTÜLER SK., GÖKBAYRAK, GÖKBAYRAK SK., GÖKHAN SK., GÖKSU SK., GÖRKEM, GURUR, GURUR SK., GÜL GAZİ SK., GÜLBAHAR HATUN CD., GÜLDEFNE SK., GÜLDEREN, GÜLDEREN SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN CD., GÜNDÜZ SK., GÜNESLI SK., GÜNEYCE SK., GÜRGENLİ YAKUP SK., GÜZEL HİSAR SK., HACI ASLAN CD., HACI DAVUT, HACI DAVUT SK., HACI HAKKI SK, HACI İZZET SK., HACI MAKSUT, HACI MAKSUT CD., HACI MUSTAFA ASLAN, HACI MUSTAFA ASLAN SK., HACI RASIT, HACI RAŞİT CD., HACI RECEP ACAR SK., HACI ZÜLKÜF SK., HACILAR SK., HAFIZ BAYRAM SK., HAFIZ SK., HAKI, HALİDE EDİP ADIVAR SK., HALKÇI SK., HALKEVİ SK., HAMZA SK., HAREM, HARMAN SK., HARMANLIK CD., HASAN GAZI, HASAN GAZİ CD., HASAN HOCA, HASAN HOCA SK., HATTAT SK., HATUNCUK SK., HAVUZLUBAHÇE CD, HAVUZLUBAHÇE CD., HAZAR, HAZAROGLU, HAZAROĞLU SK., HİKMET SK., HURİ SK., HÜNDÜR SK., HÜNKAR, HÜRMETLİ SK., HÜRREM SULTAN SK, HÜRRIYET CD., HÜRRİYET CD., HÜSEYIN NAZ, HÜSEYİN NAZ CD., IÇ, IKLIMA, ILAYDA, ILGIN SK., IMREN, ISKETE, İHSAN PEKER SK., İKİZLER SK., İLAYDA SK., İLKYAZ SK., İLTER SK., İMAR SK., İMREN SK., İNAN SK., İNCİ ÇİÇEĞİ SK., İNCİLER SK., İSKEFİYE SK., İSKETE SK., İZNİK CD., JÜLİDE SK., KABINE, KABİNE SK., KADEM ÇAVUŞ SK., KADER, KADER SK., KAHRAMANLAR, KALFA SK., KAMBEROĞLU SK., KANARYALAR SK., KANIK SK., KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARAGÖZ SK., KARAHASANLI, KARAHASANLI SK., KARANFİL CD., KARDÜZ SK., KARPUZ, KARPUZ SK., KARŞIYAKA SK., KAVAK, KAVAK SK., KAYMAK, KAYMAK SK., KEMER SK., KEMERALTI SK., KERIM, KESMIR, KEŞMİR SK., KIBRIS SK., KILIÇASLAN, KILIÇASLAN CD., KIRAZLIBAHÇE, KISLA, KISMET SK., KIVIRCIK MUSTAFA, KIVIRCIK MUSTAFA SK., KIZILAĞAÇ SK., KIZILCA SK., KOCA ORMAN, KOCA ORMAN CD., KOCAMAN SK., KOCATÜRK SK., KOCAYEMIS, KOCAYEMİŞ SK., KOLAY SK., KOLEJ, KOLEJ CD., KOMUTAN SK., KONAKÇI SK., KOSOVA, KOSOVA SK., KOŞOĞLU CD., KOZLUCA SK., KÖKNAR, KRISTAL, KUBILAY, KUBILAY SK., KUBİLAY SK., KUMLUK CD., KURDOGLU, KURDOĞLU CD., KUSAK, KUŞAK SK., KUŞKONMAZ SK., KUTAY, KUTAY SK., KUYU SK., KÜÇÜK SK., KÜPELI, KÜPELİ SK., LOJMAN SK., MAHMUT ÇAVUS, MAHMUT ÇAVUŞ, MAHMUT ÇAVUŞ CD., MAKBER SK., MANDIRA, MANDIRA SK., MANNESMAN, MANNESMAN SK., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MARMARA CD., MAVİŞ SK., MEDRESE, MEDRESE SK., MEHİR SK., MELEKSAH, MELEKŞAH, MELEKŞAH SK., MELIKE, MELIKSAH, MELİKŞAH SK., MEMIS, MENEKSELI, MENEKŞELİ SK., MENZIL, MENZİL SK., MESELI, MESUDE SK., MEŞALE SK., MEŞELİ SK., METANET SK., MEVLÜT, MEVLÜT SK., MEZRA SK., MILLI IRADE, MINI, MISIRLI, MİRAÇ TORUN, MİRAÇ TORUN SK., MOR MENEKŞE SK., MOR SALKIM, MORGÜL, MORGÜL SK., MUHTAR MUSTAFA SK., MUHTAR ZİHNİ DİRİCAN SK., MÜCAHİT SK., NAME SK., NANELI, NANELİ SK., NARÇİÇEĞİ CD., NARİFE HANIM SK., NARLIK SK., NASİP SK., NECATI GENÇOGLU, NECATİ GENÇOĞLU CD., NECIP, NECİP SK., NEFES SK., NESİL SK., NESLİHAN SK., NEZİH SK., NIYET, NİĞBOLU SK., NİYAZİ SK., NURGÜL SK., NURLU, NURLU SK., NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OĞUL SK., OKTAR SK., OLGUN, ORDU, ORDU SK., ORTAK, ORTAK SK., OYTUN, OYTUN SK., ÖĞRETMENLER CD., ÖMER ALİ KESKİN SK., PALA SK., PALAMUT, PALAMUT SK., PAMUK SK., PEKİN SK., PELINSU, PELİNSU SK., PINARBASI, PINARBAŞI SK., RAMPA, RECEP ÇAVUS, REFİK SK., REFORM SK, REKABET SK., REMZİ SK., RESSAM SK., REYHAN SK., RUMELI, RUMELİ SK., RÜYAM SK., RÜZGARGÜLÜ SK., RÜZGARLI BAHÇE SK., SADIK SK., SAFA SK., SAFİYE SK., SAKIR HOCA, SAKSI SK., SALİH OSMANLI SK., SAMANLI, SAMANLI SK., SANCAKTAR, SARDUNYA SK., SARP SK., SEÇIM, SEFA, SEHERYELI, SEHERYELİ SK., SEHIT ENGIN ÖZKARADENIZ, SEHIT ISMAIL DEMIRCAN, SELANIK, SELANİK SK., SELİMOĞLU SK., SEMAZEN, SEMAZEN SK., SENYURT, SERIM, SERINSU, SERİM SK., SERRA, SESSIZ, SESSİZ SK., SEVDE, SEVDE SK., SEVER SK., SEVGİ ÇİÇEĞİ SK., SEVIM, SEVINÇ, SEVİNÇ SK., SEYFİ SK., SEYH ALI, SEYH EDEBALI, SEYHAN SK., SOĞUKSU SK., SONBAHAR, SONBAHAR SK., SU SK., SUDENAZ, SÜMERLER, SÜMERLER SK., SÜNGÜ, SÜNGÜ SK., ŞADIRVAN SK., ŞAHİNDAĞ, ŞAHİNDAĞ SK., ŞAKİR HOCA, ŞAKİR HOCA SK., ŞAYAN SK., ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEHİT ENGİN ÖZKARADENİZ CD., ŞEHİT İSMAİL DEMİRCAN CD., ŞENYURT SK., ŞEYH ALİ CD., ŞEYH EDEBALİ CD., ŞİİR SK., ŞÖHRET SK., ŞÖLEN SK., TAKVİM SK., TALHA, TANTAOGLU, TANTAOGLU CD., TANTAOĞLU CD, TANTAOĞLU CD., TEMEL SK., TEPE, TEPE CD., TEPECIK, TEPECİK CD., TERMAL SK., TRAKYA, TRAKYA SK., TUNCAY SK., TURGUT REIS, TURGUT SK., TURNALAR SK., TUTUCU, TÜRK SK., TÜRKELI, TÜRKELİ SK., TÜRKOĞLU SK., TÜTÜN, TÜTÜN SK., UÇAR SK., UGUR MENGENECI, UĞUR MENGENECİ SK., ULUBATLI HASAN, ULUBATLI HASAN CD., UYGUR SK., UYUM, UYUM SK., UZUNER, UZUNER SK., ÜSTAD SK., VAKIF SK., VAROL SK., VILAYET, VİLAYET CD., YAHYA, YAHYA KEMAL, YAHYA KEMAL SK., YALÇIN, YALÇIN SK., YALDIZ, YALDIZ SK., YAVRUKUŞ SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAYLA CD., YAZICIOGLU, YAZMALI, YAZMALI SK., YEKTA, YEKTA SK., YENI, YENIMAHALLE, YENİBAHAR SK., YENİCE SK., YENİMAHALLE CD., YESIL VADI MEVKII, YEŞİLLİK SK., YEŞİLYURT SK., YETENEKLI SK., YETENEKLİ SK., YETIMOGLU, YETİMOĞLU SK., YILDIZELİ CD., YÜCE SK., ZAHİDE SK., ZARIF, ZARİF SK., ZEMBİL SK., ZEYNEP ULTAV SK., ZEYNO, ZEYNO SK., ZİYA PAŞA SK., ZORER SK., ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ATAŞEHİR mahallelerinde BİRLİK SK., ÇELTİKDÜZÜ SK., ENVER PAŞA CD., SARIEVLER SK., TELEFIRIK, TELEFİRİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, KARATEPE mahallelerinde ÇUHADAR, ÇUHADAR CD., ÖZBAY SK., PINARLAR SK., TÖKELI IMRE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNTARLA mahallelerinde 335., 335. SK., 347. SK, 348. SK, SULTAN BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde BEREKETLİ., BEYAZ GÜL SK., ENGIN, ENGİN, ENGİN SK., ÖZDEMİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNTARLA mahallelerinde 302. SK., 306., 306. SK., 310. SK., 314. SK., 318. SK., 321., 323. SK., 325. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, EMEKEVLER, İBRİKDERE mahallelerinde 143. SK., 158. SK., 42., 42. SK., 43. SK., 44. SK., AKTIF, AKTİF CD., ASIYAN, ÇAMLIDERE, ÇAMLIDERE CD., D-100 KARAYOLU CD., ENDER SK., ESENTEPE, GELİBOLU CD., GÖKTÜRK CD., GÜNEŞ CD., KARAOĞLAN SK., KURTLAR SK, NİSA SK., SANAT SK., SAYGINLAR, SAYGINLAR CD., SEFERHISAR, SEFERHİSAR CD., SELÇUK, SELÇUK SK., SEZİN SK., ŞEHİT HAKAN İMAMOĞLU CD., UMUTTEPE CD., VATAN, ZEYTINLIK, ZEYTİNLİ SK., ZEYTİNLİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, İBRİKDERE, KETENCILER, KETENCİLER, UZUNBEY mahallelerinde AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., AKMESE YOLU, AKMESE YOLU MEVKII, AKMEŞE YOLU CD., AKMEŞE YOLU MEVKİİ KÜME EVLER, BALOĞLU SK., CAMI MEVKII, CAMİ MEVKİİ KÜME EVLER, CEVIZLIK MEVKII, CEVİZLİK MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALOGLU MEVKII, ÇALOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, DENK SK., DOKTOR EVLERİ MEVKİİ KÜME EVLER, GIRESUNLULAR MEVKII, GİRESUNLULAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖK SK., GÜN, GÜN SK., HELAL SK., IMAR, İBRİKDERE YOLU MEVKİİ KÜME EVLER, İMAR CD., KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KETENCILER ORTA MEVKII, KETENCİLER AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KETENCİLER ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZOGLU, KİRAZOĞLU SK., TIRANKO MEVKII, TIRANKO MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRETKEN SK., YEŞİL GONCA KOOPERATİF YOLU SK, YUKARI MEVKII, YUKARI MEVKII KÜME EVLER, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde AYITEPE YOLU, ESME DERE YOLU, EŞME DERE YOLU SK., FINDIK DERE YOLU, FINDIK DERE YOLU SK., OTAG, OTAĞ SK., SORGUN, SORGUN SK., YENI MAH. KAMP YOLU, YENİ MAH. KAMP YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY mahallelerinde BAKIRLIK CD., BELEDİYE CD., BENTALTI, EMİRGAZİ CD., ENVER PASA, ENVER PASA CD., GÖKKUŞAĞI CD., INCI TANESI, İNCİ TANESİ SK., KIŞLA CD., KÖPRÜLÜ SK., KUMLU, KUMLU SK., RUŞEN SK., ŞİRİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZILER, GAZİLER mahallelerinde 1761. SK., 1762. SK., 1763. SK., 1764., 1764. SK., 1765. SK., 1766., 1766. SK., 1766/1. SK., 1766/2. SK., 1767. SK., GAZİLER CD., ŞEHİT FAHRİ KIR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZPINAR, KİRAZPINAR mahallelerinde 2715. SK., 2715/1. SK., 2716. SK., 2716/1. SK., 2717. SK., 2726. SK., 2727. SK., 2730. SK., 2734. SK., 2735. SK., 2736. SK., 2737. SK., 2738. SK., 2740. SK., 2776/1. SK., D-100 KARAYOLU CD, KİRAZPINAR EVLERİ 5819 ADA KÜME EVLER, ŞEHIT ALI GAFFAR OKKAN, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN CD., YENİ BAĞDAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZILER, GAZİLER mahallelerinde 1712., 1712. SK., 1713. SK., 1713/1., 1713/1. SK., 1713/2. SK., 1713/3. SK., 1713/4., 1713/4. SK., 1737. SK., 1742. SK., 1742/1. SK., 1744. SK., 1750. SK., 1752. SK., 1753. SK., 1755. SK., 1756. SK., CEM, SEHIT ÖZCAN DEMIRCI, SEHIT SELAHATTIN YAPRAK, ŞEHİT ÖZCAN DEMİRCİ CD., ŞEHİT SELAHATTİN YAPRAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZILER, GAZİLER mahallelerinde 1020. SK., 1718., 1718. SK., 1719. SK., 1720. SK., 1721., 1721. SK., 1722. SK., 1723. SK., 1754. SK., 1757. SK., 1758., 1758. SK., 1759. SK., 1760., 1760. SK., 1761., 1762., 1795. SK., GAZILER, ISSIKGÖL CD., NESİL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, MOLLAFENARİ mahallelerinde 3318., 3401., 3402, 3403., 3404., 3408., 3408. SK., 3410., 3411., 3411. SK., 3413., 3418., 3419., 3420., 3427., 3428., 3430., 3431., 3442, 3442., 3442. SK., 3446., 3640., 431, BAĞDAT SK., BARIŞ SK., ÇINAR., DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH, DENİZLİ FATİH CD., GAZİ MUSTAFA KEMAL, KUZEY MARMARA OTOYOLU, SARI ÇEŞME SK., SEVGİ SK., SEZER SK., TOPLUCA SK., ULUDERE, ULUDERE CD., YARIŞ YOLU SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde ŞİLE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 10:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY mahallelerinde 4105., 4124., BAHAR SK., DENİZ CD., GAZI DEDE, GAZİ DEDE CD., GÖZDE SK., HARMANYOLU SK., MUALLIM KÖY, MUALLİM KÖY, MUALLİM KÖY CD., SAĞLIK SK., ÜÇ KUYULAR SK., YALI SK., ZEYTİNLİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 12:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4426. SK., 4426/1., MADEN, MADEN CD., MOLLA FENERİ CD., PELITLI YOLU, SANAYİ., UYGUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 12:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 3258. SK, 4432., 4433., 4433. SK., HAMİDİYE SK., PELİTLİ YOLU CD., SANAYI., SANAYİ. SK, UZAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 11:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLİKBAĞI, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 324. SK., 327/7. SK., 336. SK, 555. SK., 556. SK., 557., 557. SK., 558. SK, 558/2., 558/2. SK., 559. SK., 559/1. SK., 560. SK., 560/2. SK., 560/3. SK., 562. SK., 563. SK., 565. SK., 566. SK., 569., 573., TOPÇULAR CD., YAVUZ SELİM CD., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde ALİ NAİLİ MORAN SK., ALİ RIZA EFENDİ SK., BAĞDATLI CD., CAHİT KAYRA SK., ÇAKABEY SK., ÇANAKKALE SK., HARUN ÇETİNTEMEL SK., KAMURAN ERBUĞA SK., KARDESLER, KARDEŞLER SK., KUVAYİ MİLLİYE SK., SAHABETTIN HATIPOGLU, SELİMAĞA SK., SERIF ÇANGA, ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞARK SK., ŞERİF ÇANGA CD., YAKUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARKÖY mahallelerinde 2709., PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK mahallelerinde 2231., 2231. SK., 2342., 2343., 2346., 242. CD., HALIL IBRAHIM ERDEM, HALİL İBRAHİM ERDEM, İZNIK YOLU, İZNİK YOLU CD., NURETTİN GÖKÇORA CD., OLUKLU-KAYACIK YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAVUZ, YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde ARAPTEPE SK., BAHRİYE ÜÇOK SK., BARIS MANÇO, BARIŞ MANÇO SK., BAŞAK SK., BATIKENT SK., BEGÜM SK., BELDE SK., CENGİZ TOPEL CD., ÇAĞDAŞ SK., ÇAM SK., ÇIGDEM, DERİNCE BELEDİYESİ SPOR TESİSL, DİDEM SK., DOBRA, DOBRA SK., ELGÜR SK., EMEK SK., ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, EVREN, EVREN SK., FULYA, FULYA SK., GAMZE SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., GIZEM, GİZEM SK., GÖNÜL SK., GÖRKEM SK., GÜLBAHAR SK., GÜLÇIN, GÜLÇİN SK., HAVADAR SK., HAYAL, HAYAL SK., ISMET PASA, İSKENDER SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAMER SK., KASAP, KASAP SK., KILIÇDOGAN, KILIÇDOĞAN SK., LEYLAK, LEYLAK SK., MADEN SK., MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKİF ERSOY CD., METALCILER, METALCİLER SK., MISIRLI SK., NEŞE SK., NİHAN SK., NURSEL, ÖYKÜ SK., ÖZENLİ SK., PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., REYHAN, SEHIT ÖGRETMEN ERKAN AYDIN, ŞEHİT ÖĞRETMEN ERKAN AYDIN CD., TRAFO, TRAFO SK., TUFAN SK., TUTKU SK., VENÜS SK., YAKANER SK., YAMAN, YASEMEN SK., YAŞAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde GÜRUF SK., MUZ SK., NAR, PLAJ, YAKUP KEFELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde DUT SK., FATİH SULTAN MEHMET CD., IGDE, NAR SK., PELIN, PELİKAN SK., PELİN CD., PİNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 521., 521. SK., 522., 522. SK., 523/1., 526., 526. SK., 527., 527. SK., 528., 528. SK., 529. SK., 534. SK., 535. SK., 538., 538. SK., 539., 539. SK., BAHRIYE ÜÇOK, BAHRİYE ÜÇOK CD., NAZIM HİKMET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET mahallelerinde CİHAN SK., GÜLER SK., SEVİNDİK SK., TURGUT ÖZAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde CIHAN, CIHAN SK., GÖKALP SK., ISMET INÖNÜ, IŞILAY SK., İSMET İNÖNÜ CD., YAKAMOZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Nisan Cumartesi 11:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde AYÇA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.