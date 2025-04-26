26 Nisan MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.04.2025 - 11:07

Güncelleme: 26.04.2025 - 11:07

MANİSA ilinde 26 Nisan Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-26 2025-04-26 09:00:02.652-2025-04-26 12:00:12.395 saatleri arasında Barış; 954. Sk., 907. Sk., 905., 901. Sk., 899. Sk., 970. sok., 911. sok, İsimsiz214, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz6, İsimsiz5, , 966. Sk., 964. Sk., 962. Sk., 956. Sk., 909. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-26 2025-04-26 10:00:24.221-2025-04-26 15:00:36.932 saatleri arasında Zafer; 716. Sk., 8. Sk., 850. Sk., Abay Blv., Mühendis Cd., Sanayi Cd., , İsimsiz37, İsimsiz56, İsimsiz70, BELEDİYE, 2. Sk., 623. Sk., 625. Sk., 710. Sk., 712. Sk., 714. Sk., 623., Yüksel Özdemir Cd., Site Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-26 2025-04-26 10:00:24.221-2025-04-26 15:00:36.932 saatleri arasında Mithatpaşa; İsimsiz1, MİTHATPAŞA, BELEDİYE, , 14. Sk., 8. Sk., Mühendis Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-26 2025-04-26 13:00:08.562-2025-04-26 16:00:15.573 saatleri arasında Sarıpınar; , İsimsiz2, İsimsiz12, 1065 sok, 1069. Sk., 1073. Sk., 1075. Sk., 1077. Sk., 1079. Sk., 1081. Sk., 1250. Sk., 1252. Sk., 1254. Sk., 1256. Sk., 1258. Sk., 1260. Sk., 1262. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-26 2025-04-26 09:00:48.869-2025-04-26 15:00:58.608 saatleri arasında Çavuşoğlu; İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz1, çavuşoğlu, , Çavuşoğlu Köyü İç Yolu, İsimsiz2, ÇAVUŞOĞLU, Çavuşoğlu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-26 2025-04-26 09:00:48.869-2025-04-26 15:00:58.608 saatleri arasında Mütevelli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-26 2025-04-26 09:00:48.869-2025-04-26 15:00:58.608 saatleri arasında Koldere; CENGİZ ERGÜN, ÇAVUŞOĞLU KOLDERE, Cengiz Ergün, elektrik kesintisi yaşanacaktır.