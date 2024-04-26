26 Nisan SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.04.2024 - 00:40

Güncelleme: 26.04.2024 - 00:40

SAKARYA ilinde 26 Nisan Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 26 Nisan Cuma 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, KEMALPAŞA mahallelerinde 148. SK., 32. SK., 7. CD., DOLUNAY SK., ESKİKÖY SK., POYRAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 26 Nisan Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 504., 504. SK., 506., 508. SK., AKAR SK., CENGİZ SK., GELİNCİK SK., KESER SK., PINAR SK., SANLI, SULTAN SK., ÜNAL SK., YÜNCÜ, YÜNCÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 26 Nisan Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 523 NOLU SK., 526 NOLU, 526 NOLU SK., 527 NOLU SK., 528 NOLU SK., 529 NOLU SK., 530 NOLU, 530 NOLU SK., 577 NOLU SK., 579 NOLU SK., BEŞKÖPRÜ SK., MALTEPE CD., ÖNDEREVLERİ SK., ÖNER SK., ULUDAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Nisan Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAĞCILAR mahallelerinde 1318 NOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Nisan Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1353 NOLU, 1353 NOLU SK., 1358 NOLU, 1358 NOLU SK., 1359 NOLU SK., 1362 NOLU SK., 1363 NOLU, 1421 NOLU, 1423 NOLU, 15 TEMMUZ, GÜLER, GÜRZ SK., KARASU YOLU, KERKÜK, ORUÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Nisan Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEKELER mahallelerinde 1027 NOLU SK., 1028 NOLU, 1031 NOLU SK., 1032 NOLU SK., 1037 NOLU, 1037 NOLU SK., 1038 NOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 26 Nisan Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde ATEŞALİLER SK., KONAK CAD.3.GEÇİT CD., KUYULU SK., MİTHATPAŞA CD., TÜRKOCAGI, TÜRKOCAĞI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 26 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDÜRREZZAK, DOGANCI, DOĞANCI, HOCAOĞLU, KIZILCAALI, KÜÇÜKKISLA, KÜÇÜKKIŞLA, SARIAHMETLER, TOKAT mahallelerinde 1351/1, 1354, ABDÜRREZZAK 1, ÇİFTLİK, DIRILIS, HOCAOĞLU SK., KIZILCAALI MERKEZ/1, KIZILCAALİ KÖYÜ CAMİ İÇİ YOLU, KONUKLU, KONUKLU 14, KONUKLU CD., KONUKLU SK., KÜÇÜKKISLA MERKEZ, KÜÇÜKKISLA/25, KÜÇÜKKISLA/36, KÜÇÜKKISLA/38, KÜÇÜKKISLA/40, MEVLANA, ORHANGAZI, SARIAHMETLER, SARIAHMETLER SK., SARIAHMETLER/2, SEBILLER, SEBILLER SK., SEBILLER/18, SEBİLLER SK., TAHIRAGA, TOKAT, TOKAT SK., YAZLIKPINAR, YAZLIKPINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 26 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAFERIYE, CAFERİYE mahallelerinde AKÇAKOCA KARASU YOLU, BEYOĞLU, CUMAYERİ YOLU, ESENTEPE, ESENTEPE_1, MERKEZ/36, MERKEZ/4_9, MERKEZ/69, MERKEZ_3, SAHİL YOLU CD., TATLICAK, TATLICAK SK., TOKİ ORTAKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 26 Nisan Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, KESTANEPINARI, KIRAZLI, KİRAZLI, SERBETPINAR, ŞERBETPINAR, YEŞİLKÖY mahallelerinde AKPINAR, AKPINAR SK., AKPINAR/1, AKPINAR/4, AKPINAR/7, AKPINAR/8, ALAPLI, ALAPLI SK., ALAPLI/2, ÇETINKAYA, ÇIÇEKYUSUF, ÇIÇEKYUSUF/2, ÇİÇEKYUSUF SK., HENDEK KOCAALİ YOLU, HENDEKKOCAALI, İsimsiz113, KARADERE, KARADERE/2, KARADERE/4, KARADERE/7, KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KESTANEPINARI/10, KESTANEPINARI/22, KIRAN, KIRAN SK., KIRAN/1, KIRAN/2, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, MADEN, MADEN 1, MADEN SK., MADEN/3, MADEN/5, MADEN/6, MERKEZ 1, MERKEZ SK., MERKEZ(ŞERBETPINAR), MERKEZ/1_11, MERKEZ/1_7, MERKEZ/10, MERKEZ/2_3, MERKEZ/62, MERKEZ/72, MERKEZ_10, MERKEZ_8, MERKEZ_9, ORTA SK., SABAN, SALLIKAYA, SALLIKAYA SK., SALLIKAYA/1, ŞABAN SK., TEPEBASI, TEPEBASI/3, TEPEBAŞI, TEPEBAŞI SK., YENI, YENİ, YEŞİLKÖY İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 26 Nisan Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZTEPE mahallelerinde BOZTEPE, BOZTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, BOZTEPE SK., BOZTEPE YAYLASI, ÇATALKAYA, SULTANPINAR YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 26 Nisan Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAAGAÇ, ALAAĞAÇ, HASTAHANE, KARAÇALILIK, KUZULUK, KUZULUK ORTAMAHALLE, MERKEZYENIKÖY, MERKEZYENİKÖY, PAZARKÖY, SALIHIYE, YENI mahallelerinde 23078, 24001, 24006, 24050, 24096, 24125, 24159, 5077, 6002. SK., 6022. SK., 6074. SK., ABAS, ABAŞ, ABAŞ SK., ADA, ADA CD., AKAN SK., AKMAN, AKYAZI, AKYAZI (ORTA MAHALLE), AKYAZI (TOPÇUSIRTI) CD., AKYAZI CD., ALAAGAÇ, ALAAĞAÇ, ALAAĞAÇ SK., AŞAĞI, AŞAĞI SK., ATASOY, ATASOY SK., CEMALBEY, CEMALBEY CD., ÇAKMAKÇI, ÇAKMAKÇI SK., ÇÖKEK HAMAM, ÇÖKEK HAMAM SK., DERVIS, DERVİŞ SK., EROL, EROL SK., GENÇ SK., GÜNES, GÜZLEK-MERKEZ YENİKÖY YOLU, HIZALLAR, HIZALLAR SK., KAHRAMAN, KAHRAMAN SK., KANSU, KARACAN SK., KARAÇALILIK, KARAÇALILIK SK., KARDELEN, KARDELEN SK., KARPUZ, KARPUZ SK., KAYISOGLU, KAYIŞOĞLU, KAYIŞOĞLU CD., KUYU, KUYU SK., KUZULUK KÖY İÇİ, KUZULUK KÖYÜ YOLU, KUZULUK YOLU, KUZULUK-MERKEZYENİKÖY, LALE SK., LALE_1, MEŞE SK., NİLÜFER, ORTA MAHALLE, ORTA MAHALLE (TOPÇUSIRTI) CD., ORTA MAHALLE CD., ÖKDEMLER, ÖKDEMLER SK., PAZARKÖY- ALAAĞAÇ YOLU, PAZARKÖY İÇ YOLU, PINAR, SALIHIYE, SALİHİYE SK., SIRIN, ŞİRİN, ŞİRİN SK., TOKER, TOKER SK., TOPÇU SIRTI CD., YAGMUR, YAMAÇ, YAMAÇ SK., YENIKÖY_1, YENİKÖY SK., YUKARI, YUKARI HAMAM, YUKARI HAMAM SK., ZAMBAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 26 Nisan Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, AKKUM, DARIÇAYIRI, KARAPINAR, TUZLA mahallelerinde ADAPAZARI KARASU YOLU, AKKUM KÖYÜ İÇ YOLU, ASAGI_19, DAĞ, İsimsiz94, KARAPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, KURUDERE, MERKEZ/9, MERKEZ/9 SK., TÜRKKÖYÜ, YUKARI 10, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 26 Nisan Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, YALI mahallelerinde 131 SK., 14/1, 15/1, 153 SK., 153/1, 154 SK., 155, 155 SK., 155/1 SK., 155/2, 155/2 SK., 156 SK., 156/1 SK., 158 SK., 159, 159 SK., 160 SK., 161 SK., 163 SK., 164 SK., 180 SK., 226 SK., 232 SK., 234, 234 SK., 274, 274 SK., 275 SK., 276 SK., 277, 278, 279, 300, 300 SK., 301 SK., 301/1, 301/1 SK., 328/1 SK., 329, 329 SK., 330, 330 SK., 372 SK., 372/1 SK., 374, 376, 376 SK., 376. SK., 377. SK., 378, 378. SK., 379, 379. SK., 380, 380 SK., 381, 381. SK., 382, 382 SK., 382. SK., 382/1 SK., 383, 383 SK., 384, 386, 386 SK., 386. SK., 388, 389 SK., 390, 390 SK., 392. SK., 393 SK., 394, 542, 543, 543 SK., 554 SK., 555, 555 SK., 556, 558, 560, 561, 562, 562 SK., 564, 569, 569/1, 570, 573, 580, 627/1 SK., ANKARA, ANKARA CD., AZİZİYE MAHALLESİ TOKİ KONUTLA, ERGUVAN CD., FEVZI PASA, FEVZİ PAŞA CD., MİMAR SİNAN, MİMAR SİNAN CD., NİSAN 17. SK., PLAJ CD., SEHIT ATIF ÖDÜL, ŞEHİT ATIF ÖDÜL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 26 Nisan Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIOGLU, HACIOĞLU mahallelerinde 1006. SK., 1049 SK., 5037 SK., 5049 SK., 5051 SK., 5055 SK., 5057 SK., 5061 SK., 5063 SK., 5066 SK., 5068 SK., 5069 SK., 5071 SK., 5073 SK., 5074 SK., 5077 SK., 5080 SK., 5082, 5082 SK., 5084 SK., 5086 SK., 5088 SK., 5092, 5092 SK., 5094, 5094 SK., 5096 SK., 5102 SK., 5106 SK., 5110 SK., EVLİYA ÇELEBİ CD., GENİŞ SK., M.AKİF ERSOY CD., SAKARBABA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 26 Nisan Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI KİRAZCA, KARAÇOMAKLAR, MOLLAKÖY, SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde 119. SK., 1201, 1201 SK., 1203 SK., 1301 SK., 1302 SK., 1303, 1303 SK., 502 SK., 506, 509. SK., 510 SK., HACILAR, HACILAR CD., SAKARYA, SEKERLER, ŞEKERLER CD., TÜRBE, TÜRBE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.