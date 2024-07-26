26 Temmuz SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.07.2024 - 09:45

Güncelleme: 26.07.2024 - 09:45

SAKARYA ilinde 26 Temmuz Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖMERAGA, ÖMERAĞA mahallelerinde 29001, 29008, HACI MUHARREMLER, ÖMERAĞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 3901., 3904., 3952., 3955., CAMILI, MELEKSEORUÇ SK., MELEKSESOLAK, MELEKŞESOLAK KÖYÜ İÇ YOLU, ORMAN YOLU, RAMADANLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYAT, BOZÖREN, HACILAR, KOZAN mahallelerinde 1904., 2052., 2053., 3703., 3704., 3705., 3708., 3710., 3712., BAYAT, BAYAT SK., BOZÖREN, BOZÖREN SK., GEYVE OSMANELİ YOLU, HACILAR-, HACILAR SK., HACILAR_1, İsimsiz142, KAVAKLAR SK., KOZAN, KOZAN DERESİ, KOZAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖRENCİK mahallelerinde KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, ÖRENCİK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, DÜZAKÇASEHIR, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 3907., 3953., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, AYDINLAR, CAMİLİ SK., CUMHURİYET CD., ERENLER, KALAYCI SK., MADANLAR, MADANLAR SK., MELEKŞEORUÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BILECILER, ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇELEBILER, ÇELEBİLER, DOGANCILAR, DOĞANCILAR, HACIRAMAZANLAR, KASIMLAR, KAVAKLIORMAN, KURTBEYLER, RÜSTEMLER, SOLAKLAR, TURNADERE mahallelerinde 1801 NOLU, 1801 NOLU SK., 1802 NOLU, 1802 NOLU SK., 1802 NOLU/3, 1802 NOLU/5, 1901. SK., 1902. SK., 5404. SK., 5441. SK., 5481 NOLU, 5481 NOLU SK., 5481. SK., 5482 NOLU SK., 5483 NOLU, 5483 NOLU SK., 5501 NOLU, 5501 NOLU SK., 5503 NOLU, 5503 NOLU SK., 5504 NOLU SK., 5505 NOLU SK., 5541 NOLU, 5541 NOLU SK., 5542 NOLU SK., 5543 NOLU SK., 5544 NOLU SK., 5561 NOLU, 5561 NOLU SK., 5562 NOLU SK., 5563 NOLU SK., 5564 NOLU, 5564 NOLU SK., 5565 NOLU, 5566 NOLU, 5577 NOLU, 5578 NOLU SK., 5581 NOLU SK., 5582 NOLU SK., 5743 NOLU SK., 903. SK., BILECILER/2, ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇELEBILER, ÇELEBİLER CD., DERNEK KIRI SK., KASIMLAR, KASIMLAR CD., KASIMLAR/1, KAVAKLIORMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KAYNARCALI SEKO, KUL SK., KURTDOGAN, KURTDOGAN CD., KURTDOGAN/1, KURTDOGAN/2, KURTDOGAN/3, KURTDOGAN_1, KURTDOGAN_1 CD., KURTDOĞAN CD., ORTA CD., SARIKAMIS, SARIKAMIŞ CD., SELANIK, SELANIK CD., SELANİK CD., SET ÜSTÜ CD., SET ÜSTÜ/2, SOLAKLAR SK., TURNA, TURNA. SK., TURNADERE KÖYÜ İÇ YOLU, TURNADERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15, KARAMAN, KARAPINAR mahallelerinde 1444 KÜME EVLER, 1637 KÜME EVLER, 2105 NOLU, 2135. SK., 217 NOLU CD., 491 NOLU SK., 492 NOLU SK., 493 NOLU, 493 NOLU SK., 494 NOLU, 494 NOLU SK., 495 NOLU, 495 NOLU SK., 496 NOLU, 496 NOLU SK., 497 NOLU SK., 498 NOLI, 499 NOLU, 500 NOLU, ADAPARK PARK İÇİ YOLU, ALANDÜZÜ YOLU, ALANDÜZÜ YOLU CD., KARAPINAR, KARAPINAR CD., KONURALP BLV., KONURALP BULVAR, PROF. DR. SABAHATTİN ZAİM BLV., PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM, ŞEHİT HİKMET CAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde 1. GEÇIT, 1. GEÇİT, 198 NOLU SK., ANNEM SK., ÇARK, ÇARK CD., DOKTOR NURİ BAYAR CD., DR. NURİ BAYAR CD., DR.KAMIL, KAYI SK., KİRAZ SK., KOLAĞASI SK., SAL, ŞAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGALAR, ALANDERE, HIZAR, YAYLA mahallelerinde 306 SK., 379, 382., 388., 397., 399., 505 SK., 505., 512. SK., 635., 683., AKÇAKOCA KARASU YOLU, ALANDERE MAHALLESİ MERHUM ALİ, ASLIHAN, BARBAROS SK., BAYRAKTAR, ÇELIK, ÇELİK SK., ÇINAR, ÇINAR SK., ÇINAR. SK., ÇİMEN SK., DEDEKORKUT, DEDEKORKUT SK., DEFNE, DEMİR, DEMİR SK., DENIZDAGI, DENIZDAGI CD., DENIZDAGI/1, DENİZDAĞI, DENİZDAĞI CD., DENİZDAĞI/1, DENİZDAĞI/2, DUTLU SK., EMİR SULTAN SK., ERENLER SK., EVLIYA EVREN, EVLİYA EVREN, EYÜP SULTAN SK., FINDIKLIK EVLERİ(6), FINDIKLIKLIK EVLERI(1), FINDIKLIKLIK EVLERİ(1), GAFFAR OKKAN CD., habibe hatun, HACI MEHMET ŞIK PARKI İÇİ YOLU, HUNLUBEY SK., HUZUR SK., KENAN TURAL, KENAN TURAL CD., KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, KÖPRÜBAŞI SK., KÖROĞLU SK., KUDÜS, KUDÜS SK., MARANGOZ, MARANGOZ SK., MEHMETCIK, MEHMETCİK SK., MIMAR SINAN, MIMAR SINAN SK., MIMAR SINAN/2, MİMAR SİNAN, MİMAR SİNAN SK., MİMAR SİNAN/1, MİMAR SİNAN/2, NENE HATUN, NENE HATUN SK., NİNE HATUN SK., ORHANBEY, ORHANBEY CD., SAHILYOLU, SAHIN BEY, SAHİL YOLU CD., SAHİLYOLU, SAKARYA, SAKARYA CD., SELÇUKBEY, SELÇUKBEY SK., ŞAHİN BEY SK., ŞEHİT TUNCAY ALTAY SK., ŞHT.TUNCAY ALTAY, TARAKÇI, TARAKÇI SK., VATAN, ZAFER MEYDAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 26 Temmuz Cuma 18:00-23:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde ASEM KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ, MEHMETÇIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 26 Temmuz Cuma 18:00-23:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 398. SK., 400., 400. SK., 401., 404., 404. SK., 409., 409. SK., ÇELEBİ SK., DEĞİRMEN SK., EGEMEN, EGEMEN SK., MANDAL SK., MEHMETÇİK SK., MUHSİN YAZICIOĞLU BULVAR, OSMANLI SK., TÜRKMEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 546 SK., 548. SK., 550. SK., 554. SK., 576. SK., ESKI KAZIMPASA, ESKİ KAZIMPAŞA CD., IŞIK SK., KEMER, KEMER SK., SUSAM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 1. CD., 547., 547. SK., 566., 572. SK., AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, NESE, NEŞE SK., SELÇUKLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ÇUBUKLU, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHİYE, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 18 NISAN, 18 NİSAN, 18 NİSAN CD., 2103., 2202., 2204. SK., 2215., 2227. SK., 2228., 2322. SK., 2401., 2401. SK., 2402. SK., 2403. SK., 2405. SK., 2406., 2422., 2422. SK., 2424., 2424. SK., AŞIK SK., CAMI, CAMI SK., ÇAMYOLU, ÇAMYOLU SK., ÇUBUKLU CD., DEMET, DİLAN, EKOLOJİ LABORATUARI, FİRUZE SK., IPEKYOLU, ISLER SK., İsimsiz153, İSTİKLAL CD., İŞLER SK., KARAKOL, NURİ KESKİN SK., SAFIR, SEHIT EREN BÜLBÜL, ULU SK., ULUDAG, YASEMIN, YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, RESADIYE, REŞADİYE, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 2306., ALÇAK AÇMA, ALÇAK AÇMA SK., DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, FARUK BENLİ SK., KADI, KONAK, KONAK SK., MEŞELİ SK., SANAYİİ CD., YASEMIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 26 Temmuz Cuma 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGIDEREKÖY, ÇUBUKLU, ESENTEPE, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, REŞADİYE, SELAHIYE mahallelerinde 18 NISAN CD., 2202. SK., 2218., 2225., 2405., 2421. SK., 2423., 2423. SK., 924., ALEV SK., ASIK, ASIK SK., BAL, BOGAZIÇI, BOGAZIÇI CD., BOR, BOR SK., ÇEŞME, DIK, DİK, GAZİ YİĞİT UÇAR, HALDIZOĞLU SK., KARAKOL SK., KAZIMPASA, KURTULUS CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, SÜZER SK., ŞEHİT EREN BÜLBÜL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA, YAZLIK mahallelerinde 4418., 4440., 4461. SK., 4465. SK., 4470. SK., 4471., 4471. SK., 4472., 4474., 4474. SK., 4475. SK., 4476. SK., 4477. SK., 4478., 4478. SK., 4479., 4479. SK., 4480., 4480. SK., 4481., 4481. SK., 4482., 4482. SK., 4483., 4483. CD., 4485., 4485. SK., 4489., 4489. SK., 4496. SK., 4497., ADNAN MENDERES CD., ANI, ANI SK., BAHRİYELİ, BAHRİYELİ CD., BAYRAK, BOYLAN, BOYLAN SK., ELKİN SK., ELVAN, ELVAN SK., ENDAM, ENDAM SK., FERİK CD., GÖKÇE, HAZAR, KARABOGAZ, KARABOĞAZ, ONUR SK., PLEVNE CD., SEKER, SIFA, SIFA SK., SÜLEYMAN BINEK, SÜLEYMAN BINEK CD., SÜLEYMAN BİNEK CD., ŞEKER CD., ŞİFA SK., TUZLA SK., ULUS, ULUS SK., YAZLIK MEZARLIĞI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK mahallelerinde 1004 SK., 1016, 1018, 1018 KÜME EVLER, 1020, 1021-, 1021 KÜME EVLER, 1024, 1025 KÜME EVLER, 1026, 1026 KÜME EVLER, ESKİ ADAPAZARI CD., KARANLIKDERE MERKEZ SK., NAMAZGAH, NAMAZGAH CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, BAKIRLI, BÜYÜKYANIK, GÖLKÖPRÜ, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KANCALAR, KARAMÜEZZINLER, KARAMÜEZZİNLER, KONACIK, RESULLER, TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT, ÜÇOLUK mahallelerinde 5020, 5024, ACARLAR, AKTAN, AKTAN SK., ALT, ALT SK., AŞAĞI, BOYUNDURUKÇU, BOYUNDURUKÇU SK., BÜYÜKYANIK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇILEKLI, ÇİLEKLİ, ÇİLEKLİ SK., GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, KARASU KAYNARCA YOLU, KASALTI, KAŞALTI SK., KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, KULAK SK., MERKEZ, MERKEZ SK., MERKEZ/12, MERKEZ/2, MERKEZ/5, MERKEZ/6, MERKEZ/7, MERKEZ17, ÖRNEK, ÖRNEK SK., RESUL PASA, RESUL PAŞA SK., SAKARBOYU, TÖMEK, TÖMEK SK., UZUNDÜZ, UZUNDÜZ SK., ÜST, ÜST SK., YENI_9, YENİ, YENİ SK., YESILYURT, YEŞİLYURT, YEŞİLYURT SK., YUKARI, YUKARI SK., ZINGILKIŞLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 26 Temmuz Cuma 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 154 SK., 155, 155/2 SK., 159 SK., 277 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUVALIDERE mahallelerinde FIRIN SK., HÜRRİYET SK., KARAOĞLAN SK., SAKARYA_2, SELVI, YUVALIDERE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 26 Temmuz Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH mahallelerinde ATATÜRK CD., DOLUNAY SK., GÜNEŞ SK., GÜNGÖREN SK., KAMELYA SK., KAMER SK., KAYA SK., KÖKLÜ SK., KÜBRA, KÜBRA SK., NISA, NİSA SK., ÖZER, ÖZER SK., SELİMİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ARİFİYE - SAPANCA YOLU, EMEK SK., FERHAT, FIRAT, GÖLBAŞI, GÖLBAŞI PİKNİK ALANI İÇİ YOLU, ÜNLÜ SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 26 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMURAT, IÇDEDELER mahallelerinde IÇDEDELER, İÇDEDELER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.