262 hangi şehrin alan kodu? 0262 nerenin telefon kodu?

Türkiye'deki şehirlerin telefon alan kodları, hem günlük iletişimde hem de iş dünyasında sıklıkla kullanılan önemli bilgilerdendir. Özellikle farklı şehirler arasında yapılan sabit hat görüşmelerinde ya da numara tanımlamalarında alan kodlarının bilinmesi büyük kolaylık sağlar. 0312 Ankara, 0212 İstanbul Avrupa Yakası, 0232 İzmir gibi örneklerle hafızalara kazınan bu kodlar, aynı zamanda bir bölgenin coğrafi ve idari yapısıyla da doğrudan ilişkilidir.

İnternet kullanıcıları tarafından "Kocaeli ilinin alan kodu nedir?”, “ 0262 kodu hangi şehre ait?”, soruları sıkça aratılıyor.

0262 NERENİN KODU?

Kocaeli iline ait sabit telefon alan kodu 0262’dir. Marmara Bölgesi’nde yer alan ve sanayisiyle öne çıkan Kocaeli’de bu alan kodu, hem şehir merkezi hem de tüm ilçelerdeki sabit telefon numaraları için kullanılır. Başka bir ilden ya da cep telefonundan Kocaeli’ndeki bir sabit hattı aramak için “0262” ile başlayan numara çevrilmelidir.



