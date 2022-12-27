27 Aralık 2022 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Aralık'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. 6 il için sarı kodlu uyarı yapılırken Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre,ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının Batı bölgeler ile güneydoğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgârın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Sarı kodlu uyarı yapılan iller: Antalya, Karaman, Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
DENİZLİ °C, 17°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 14°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
MERSİN °C, 19°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
KAYSERİ °C, 5°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
KONYA °C, 7°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
SİNOP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmurlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
SAMSUN °C, 15°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmurlu
TOKAT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AĞRI °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
ERZURUM °C, -2°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
MALATYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
VAN °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın doğu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
GAZİANTEP °C, 7°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu çevreleri sağanak yağışlı
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