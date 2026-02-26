27 bin hayvanın toplatılması ‘başarıymış’

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında 27 bin 960 sahipsiz hayvanın toplatıldığını açıkladı. Şıldak, belirlenen hedefe ulaşıldığını ifade ederek süreci “başarı” olarak değerlendirdi. Ancak açıklama, hayvan hakları savunucularının sert tepkisine yol açtı.

Valiliğin duyurusunun ardından Cumhuriyet’e konuşan Yaşatacağız Platformu, kullanılan dilin yaşam hakkı ihlallerini görünmez kıldığını savundu. Platform temsilcileri, siyasi makamların topluma örnek olma sorumluluğu taşıdığını belirterek hayvan hakları konusunda hak temelli bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Platformun değerlendirmesinde, “Yaşam her canlı için doğuştan gelen bir haktır ve bu hak vicdana bırakılamaz. ‘Toplatma’ ifadesi masum değildir, tecrit ve çoğu zaman ölümle sonuçlanan bir süreci örtmektedir” dendi. Açıklamada, siyasi aktörlerin kullandığı dilin toplum davranışlarını doğrudan etkileyebileceği belirtilerek “Bir belediye başkanı ya da vali, sokakta yaşayan hayvanların toplanmasını ve barınaklara kapatılmasını övüyorsa, bu yaklaşım toplumda şiddeti normalleştirme riski taşır. Şiddet bir kesime yöneldiğinde, zamanla daha geniş bir alana yayılabilir” ifadelerine yer verildi.