27 Eylül 2022'de deprem mi oldu? Türkiye'deki son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 17.08'de merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Peki, artçı deprem oldu mu? Ardahan'da gerçekleşen deprem hangi fay hattında meydana geldi?

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2022 Salı, 17:51
27 Eylül 2022'de deprem mi oldu? Türkiye'deki son depremler...
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Ardahan'ın Göle ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 17.08'de merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

İşte Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son depremler

27 EYLÜL 2022 SON DEPREMLER LİSTESİ

2022.09.27 17:28:50  2.5  -.-   KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN)                    

2022.09.27 17:24:36  3.9  -.-   COBANKOY-GOLE (ARDAHAN)                           

2022.09.27 17:14:07  2.5  -.-   BALCESME-GOLE (ARDAHAN)                          

2022.09.27 17:13:16  3.1  -.-   TOPTAS-GOLE (ARDAHAN)                         

2022.09.27 17:08:30  5.2  -.-   BALCESME-GOLE (ARDAHAN)                       

2022.09.27 16:33:03  1.7  -.-   KOCADERE-CINARCIK (YALOVA)                        

2022.09.27 16:32:31  1.7  -.-   SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA)                         

2022.09.27 15:30:05  1.8  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         

2022.09.27 14:38:53  2.1  -.-   KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)                

2022.09.27 14:05:50  2.3  -.-   CATALSOGUT-MUTKI (BITLIS)                         

2022.09.27 13:56:28  1.2  -.-   AVDAN-KORKUTELI (ANTALYA)                        

2022.09.27 13:02:35  1.6  -.-   DAMPINAR-GERMENCIK (AYDIN)                        

2022.09.27 12:48:34  1.7  -.-   CIFTEOLUKLAR-(KUTAHYA)                            

2022.09.27 12:44:08  1.5  -.-   NURSATLAR-TAVSANLI (KUTAHYA)                   

2022.09.27 12:02:40  1.5  -.-   KOKEZ-ALADAG (ADANA)                            

2022.09.27 11:52:43  1.5  -.-   AKHAREM-ORHANGAZI (BURSA)                   

2022.09.27 11:52:41  1.6  -.-   YUKSEKYAYLA-ALACA (CORUM)                      

2022.09.27 10:47:57  2.6  -.-   DOGANLAR-ERDEK (BALIKESIR)                     

2022.09.27 09:54:25  1.7  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                        

2022.09.27 09:49:02  2.0  -.-   GOKOVA-ULA (MUGLA)                              

2022.09.27 08:48:48  2.2  -.-   DEVEBUK-KAGIZMAN (KARS)                   

2022.09.27 08:11:31  1.3  -.-   GOCU-KARATAY (KONYA)                           

2022.09.27 07:16:38  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                    

2022.09.27 06:46:00  1.6  -.-   TEKIN-GERMENCIK (AYDIN)                        

2022.09.27 06:34:48  1.4  -.-   GOKCE-ULA (MUGLA)                                 

2022.09.27 06:22:17  2.1  -.-   HACILAR-CERKES (CANKIRI)                          

2022.09.27 06:16:53  1.1  -.-   GOKCE-ULA (MUGLA)                                 

2022.09.27 05:57:16  3.2  -.-   KAYALIK-CUKURCA (HAKKARI)                        

2022.09.27 05:23:52  1.3  -.-   HACILAR-CERKES (CANKIRI)                          

2022.09.27 05:02:00  1.3  -.-   CESME-KAS (ANTALYA)                              

2022.09.27 04:58:07  1.9  -.-   KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE)                    

2022.09.27 04:45:23  1.3  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                         

2022.09.27 04:18:06  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2022.09.27 04:12:55  2.0  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

2022.09.27 03:47:07  1.5  -.-   GOKCE-ULA (MUGLA)                                

2022.09.27 03:20:36  1.5  -.-   BAGRIACIK-OZALP (VAN)                            

2022.09.27 02:32:38  1.6  -.-   MARMARA DENIZI                                   

2022.09.27 02:18:46  1.5  -.-   AKDENIZ                                          

2022.09.27 02:08:04  2.0  -.-   MARMARA DENIZI                                   

2022.09.27 02:03:34  1.5  -.-   DAGCAYIRI-HINIS (ERZURUM)                     

2022.09.27 01:37:14  1.5  -.-   KARACAALI-BIGA (CANAKKALE)                      

2022.09.27 01:10:54  2.5  -.-   KARACAALI-BIGA (CANAKKALE)                        

2022.09.27 00:56:01  1.5  -.-   ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                  

2022.09.27 00:38:52  1.2  -.-   GOKCE-ULA (MUGLA)                               

2022.09.27 00:21:23  1.8  -.-   CILGA-CATAK (VAN)     


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