27 gençlik oluşumundan ortak bildiri: 'Üniversiteme dokunma!'

Türkiye’nin dört bir yanında öğrenciler, her geçen gün ağırlaşan yaşam koşullarıyla mücadele ediyor. 27 bağımsız gençlik oluşumu, Hacettepe Üniversitesi’nde yaşanan sorunlar üzerine “#ÜniversitemeDokunma” etiketiyle ortak bir bildiri yayımlayarak, üniversitelerdeki barınma, beslenme ve akademik özgürlük krizine dikkat çekti.

Bildiride, Hacettepe Üniversitesi yurtlarında kalan öğrencilerin ekim ayının soğuğunda hâlâ sıcak suya erişemediği, yemek ücretlerinin artırıldığı ve rezervasyon sisteminin öğrencileri mağdur ettiği belirtildi. Öğrenciler, “Artık bir öğrencinin geleceğini vize notu değil, finalde 50 alıp alamadığı belirliyor” diyerek eğitimdeki baskı ortamına tepki gösterdi.

“ÜNİVERSİTELER KİMLİĞİNİ KAYBEDİYOR”

Ortak bildiride, liyakat yerine atama usulüyle göreve gelen rektörlerin ve işlevsiz senatoların üniversiteleri kimliksizleştirdiği vurgulandı. Açıklamada, “İktidar, üniversiteleri özerk bilgi üretim merkezleri olmaktan çıkarıp kendi çizgisine göre şekillendirmeye çalışıyor. Siyasetin bilimin ve düşüncenin alanına müdahalesi öğrenciyi, akademisyeni ve üniversitenin özünü baskı altına alıyor” denildi.

“Barınmak, beslenmek ve eğitim görmek yaşam hakkıdır”

Bildiride, artan kiralar ve yetersiz yurt koşulları nedeniyle binlerce öğrencinin eğitimini sürdürmekte zorlandığına dikkat çekildi. “Birçok öğrenci geçimini sağlayabilmek için çalışmak zorunda kalıyor, bazıları bu yükün altında okulu bırakıyor” ifadelerine yer verildi.

Kalıcı yaz saati uygulamasının öğrenciler için bir eziyete dönüştüğüne değinilen açıklamada, “Gün doğmadan başlayan dersler hem güvenlik hem sağlık açısından risk oluşturuyor” denildi.

ÖĞRENCİLERİN TALEPLERİ

27 gençlik oluşumu, yayımladıkları bildiride şu talepleri sıraladı:

Üniversitelerde liyakat esasına göre atama yapılmasını, seçimle gelen özerk yönetimlerin yeniden tesis edilmesini,

Öğrenci ve akademik özgürlüğü önceleyen şeffaf karar mekanizmalarının oluşturulmasını,

Yurtlarda ısınma, sıcak su ve temel yaşam koşullarının iyileştirilmesini,

Yemekhane ücretlerinin düşürülmesini, rezervasyon ve kota sisteminin kaldırılmasını,

Bursların artırılmasını ve hiçbir öğrencinin yoksulluk nedeniyle eğitim dışında kalmamasını,

Kalıcı yaz saati uygulamasının kaldırılmasını, ders saatlerinin öğrencilerin güvenliği ve sağlığı gözetilerek yeniden düzenlenmesini talep ettiler.

“Bu çağrı susturulmak istenen bir kuşağın sesi”

“Bu çağrı yalnızca bir kampüsün değil, susturulmak istenen bir kuşağın çağrısıdır” denilen açıklama, “Bizler Hacettepe’den yükselen bu sesi Türkiye’nin tüm üniversitelerine yayıyoruz” ifadeleriyle sona erdi.