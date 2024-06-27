27 Haziran KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.06.2024 - 10:37

Güncelleme: 27.06.2024 - 10:37

KOCAELİ ilinde 27 Haziran Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇEÖREN, KABAOGLU, KABAOĞLU, KASIKÇI, SEKBANLI mahallelerinde 100.İSİMSİZ SK, 104.İSİMSİZ SK, 25.İSİMSİZ, 27.İSİMSİZ SK, 40.İSİMSİZ SK, 42.İSİMSİZ SK, 60.İSİMSİZ SK, AĞA SK., AKASYA AĞACI, AKTOP, AKTOP SK., ARI, AYÇEKIRDEGI, AYÇEKİRDEĞİ, BAĞ SK., BEGONYA ÇIÇEGI, BERKAY, BÜYÜKOĞLU SK, CAMİ SK., CEVİZ AĞACI, ERASKAN, ERASKAN SK., ERSOYLU, ERSOYLU. CD., GARDENYA, GÜNDÖNDÜ, GÜNES, GÜNEŞ SK., HARMANLAR SK, HARMANLAR SK., KABAOGLU, KABAOĞLU CD., KAMPÜS SK., KANDİL ÇİÇEĞİ, KARADUT AĞACI, KARAOĞLAN, KAYAPINAR SK., KAYIN AĞACI, KİRAZ AĞACI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANE Y, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS YO, KOCAPINAR, KOCAPINAR SK, KÖYSUYU SK., KURTULUŞ BULVAR, KUZEY MARMARA OTOYOLU, LEVENT SK., MAVIS, MÜDÜR SK, MÜDÜR SK., MÜLAYİM, NERGİS SK., OSMAN, ÖMER SK., ÖMÜR SK., ÖZGÜR SK, ÖZGÜR SK., PROF BAKI KOMSUOGLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVAR, SAKIZ AGACI, SAKIZ AĞACI, SARICALAR, SARICALAR SK, SEKBANLI CD., SEKBANLI MERKEZ MEVKII, SEKBANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SİYAH ÜZÜM, SUDE, SÜTÇÜ, SÜVARİ, TONBUL SK., TURNALI, ÜÇGAZILER MEVKII, YASEMİN SK., YILDIRIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR mahallelerinde ATMACA SK., ELİSA, HARA, HARA SK., LALE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, UZUNBEY mahallelerinde ATMACA SK, BAGDAT, BAĞDAT SK., BAYRAKTAR YOLU SK., KÖYYOLU SK., ÜMİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBECI, KEFKEN mahallelerinde ÇALIK, ÇELİK SK., ÇELİK. SK., FİLİZ SK., GÖKÇE SK., GÜRGEN SK., KEFKEN ÇELIK, KEFKEN SENOL, ŞENOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALLAR, KEFKEN mahallelerinde 19018, CANSU. SK., ESEN, ESEN SK., KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN CANSU, KEFKEN HILAL, KEFKEN POYRAZ, KIR SK., RIDVANLAR MEVKII, SEVIL EKREM, SEVİL EKREM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARGALI mahallelerinde 3912., 3913, 3913., 3950., 3950. SK., CEBELİ SK., GÖLCÜK CD., OLUKLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANCIL, TAVŞANCIL mahallelerinde ATLAS SK., FULYA SK., GÜMÜŞ SK., GÜNEBAKAN SK., HİSAR SK., KAMELYA SK., KAUÇUK SK., KAYIN SK., KEHRİBAR SK., KİRAZ SK., LİMON SK., MUHARREM TETİK CD., RAGIP CANSIZ, SAKIZ SK., SÜMBÜL SK., ŞÜKRÜ BEY CD., TUFAN SK., TUNA, YÜKSEL, ZİYA TOPLAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde BAĞLARYOLU SK., BERGAMA SK., SARI SK., SOYCAN SK., ULUDAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde AŞİNA SK., ATIF ERÇIKAN CD., ERCİYES SK., KAFDAĞI SK., KAMU, KAMU CD., MASHAR SK., SARMAŞIKLI SK., SERİN SK., ŞİMŞİR SK., TAFLAN SK., UMUTLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 27 Haziran Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, YUKARI mahallelerinde 3138. SK., AK, AK SK., BAYER SK., CONKBAYIRI, CONKBAYIRI CD., KÖROĞLU CD., MERCAN SK., MOHAÇ, MOHAÇ CD., MUZAFFER SK., ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., SEKİ SK., YALI YOLU, YUKARI DEĞİRMENDERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.