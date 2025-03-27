27 Mart DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.03.2025 - 09:06

Güncelleme: 27.03.2025 - 09:06

DÜZCE ilinde 27 Mart Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 27 Mart Perşembe 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde 4. SK., 5. SK., KEMAL GÜNAYDIN, KONURALP 360., KONURALP 361., KONURALP BAĞLIK SK., ŞEHİT KAMAL GÜNAYDIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mart Perşembe 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTEPINARLAR, ÇİFTEPINARLAR, SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde 6. SK., KONURALP 104., KONURALP 104. SK., KONURALP 362., KONURALP 362. SK., KONURALP 97. SK., KONURALP BAGLIK YOKUSU, KONURALP BAĞLIK YOKUŞU SK., KONURALP TASLI, PROF.DR.NECMETTIN ERBAKAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mart Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEDIDIYE, CEDİDİYE mahallelerinde CELAL KASAPOĞLU CD., GENERAL MİTHAT SK., MIMAR SINAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mart Perşembe 10:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEDIDIYE, CEDİDİYE mahallelerinde BOLU CD., GÖKSEL, GÖKSEL SK., MIHRIBAN, MİHRİBAN SK., ŞEHİT YALÇIN GÜZELER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mart Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 1154., 1154. SK., 1161. SK., D 100 KARAYOLU CD., D100 KARAYOLU, HALIL ÜSTÜNEL, HALİL ÜSTÜNEL SK., KIRKLAR SK., KURS, KURS SK., PALAS, PALAS SK., SAKA SK., YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Mart Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANCAKLAR mahallelerinde 2426. SK., 2427., 2427. SK., 2428. SK., 2527. SK., 2533. SK., AKÇAKOCA KARAYOLU, AKÇAKOCA KARAYOLU CD., ESKİ AKÇAKOCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 27 Mart Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, TIRAŞLAR, VAYISLAR mahallelerinde DOĞANLAR KÖYÜ YOLU, DÜZCE CD., ERENLER SK., GÜNGÖREN KÜME EVLER, KEDİ PINAR SK., LALE SK., MERKEZ, MERT, TIRAŞLAR KÖYÜ YOLU, VAYISLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 27 Mart Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDINYAYLA mahallelerinde AYDINYAYLA, AYDINYAYLA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 27 Mart Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUKAVAK mahallelerinde KURUKAVAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 27 Mart Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde BURÇAK, BURÇAK SK., CEYLAN SK., ÇAĞRI SK., DEMIR, DEMİR SK., DUMLUPINAR, DUMLUPINAR CD., MEHTAP, ORKIDE, ORKİDE SK., PASA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 27 Mart Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, ÖZYANIK mahallelerinde DARIYERİMENGENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, ÖZYANIK, SAZKÖY İÇ YOLU, Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 27 Mart Perşembe 13:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde ESENLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 27 Mart Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALİLBEY, N KENDISI, SOĞUKSU mahallelerinde HALİLBEY KÖYÜ YOLU, SOGUKSU, SOĞUKSU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.