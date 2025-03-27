27 Mart KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.03.2025 - 09:06

Güncelleme: 27.03.2025 - 09:06

KOCAELİ ilinde 27 Mart Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Mart Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNEBEYLİ, KAZANDERE, SERVETİYE CAMİ mahallelerinde ASAGI ALARTI MEVKII, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII KÜME EVLER, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ESKIYAYLA TEKNEPINAR, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KATAHPA MEVKII, KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII, KIRAZPINAR MEVKII KÜME EVLER, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETIYE CAMI DERE MEVKII, SERVETIYE CAMI MERKEZ MEVKII, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI ALARTI MEVKII, YUKARI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 27 Mart Perşembe 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DONANMA, SEHITLER, SIRINKÖY, ŞEHİTLER, ŞİRİNKÖY, YENI, YENİ mahallelerinde 1 MART, 1 MART CD., 291. SK., 312., 312. SK., 313. SK., 314. SK., 315., 315. SK., 316. SK., 317., 318. SK., 318/1. SK., 319., 319. SK., 320. SK., 322. SK., 323., 323. SK., 324., 324. SK., 325. SK., 326., 326. SK., 327., 327. SK., 328. SK., 329., 329. SK., 331., 331. SK., 332., 332. SK., 333., 333. SK., 334. SK., 336., 336. SK., 337., 337. SK., 338., 338. SK., 340. SK., 341. SK., 411., 478. SK., 478/2., 485., 485. SK., 486. SK., 489. SK., 532. SK., 533. SK., 534/1. SK., 534/2. SK., 536. SK., ALI IHSAN PASA, ALİ İHSAN PAŞA CD., HALİDE EDİP ADIVAR CD., KAZIM KARABEKIR, KIZILIRMAK CD., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 27 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY, HAYRIYE, HAYRİYE, INEBEYLI, KARAAHMETLI, KARAAHMETLİ, KAYACIK, OLUKLU, YALAKDERE mahallelerinde 208. CD., 231. CD, 231. CD., 2905., 2925., 2934., 2938., 2939., 2947., 2948., 2949., 2951., 2953., 3101., 3317., 3319., 3320., AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BEGOVIÇ, BESEVLER, ÇANAKKALE, ÇANAKKALE CD., DARIYER, EMEK SK., EYÜP SULTAN CD., GAZİLER MEVKİ, GÜVEN SK., HASTANE SK., HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET-HAYRİYE YOLU SK, ILAYDA DEMIR, INEBEYLI, INEBEYLI MERKEZ MEVKII, KARAAHMETLI MERKEZ MEVKII, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAOGLAN, KARTAL, KARTAL SK., KIRKPINAR, KIRKPINAR CD., KISIKYOL, KONUT SK., MEHTAP SK., MEZARLIK ALTI MEVKII, MEZARLIK ALTI MEVKİİ, MEZARLIK ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, OKUL SK., OLUKLU MERKEZ MEVKII, OLUKLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAAHMETLİ YOLU SK, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, TEBESSÜM, YOKUŞ SK., YUKARI ÇESMELER MEVKII, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 27 Mart Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAKOCA, HACIHASAN, KOZLUK, ORHAN, TURGUT mahallelerinde ABDURRAHMAN YÜKSEL CD., AHSEN SK., AKÇA MESCİT SK., AKÇAKOCA, AKÇAKOCA SK., ALACA MESCİT SK, ALACA MESCİT SK., AYNALI KAVAK, AYNALI KAVAK SK., BAGÇESME, BAĞÇEŞME SK., BÜYÜKAYDIN, CAMI ALTI, CAMİ ALTI SK., ÇUKURÇEŞME SK., DÜZ, DÜZ SK., EKER SK., HASAN ELBEYOĞLU SK., HELVACI, HELVACI SK., KADIBAYIRI, KADIBAYIRI SK., KALKAVAN, KALKAVAN SK., KOLAYLI, KOLAYLI SK., MEDRESE SK., METE ER, METE ER SK., NECAT YÜKSEL SK., ORHAN, ORHAN CD., ORHAN GAZİ SK., PORTAKAL MESCİDİ GEÇİDİ SK., RASATHANE ÇIKMAZI SK., SADETTIN YALIM, SADETTİN YALIM CD., SIRRIPAŞA CD., SİYAH ÜZÜM, SONAY SK., TABAKHANE, TABAKHANE CD., TEZER SK., TOPÇU ÇEŞME SK., TULKUK GEÇIDI, TULKUK GEÇİDİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 27 Mart Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde BOĞAZİÇİ SK., DOĞAL SK., HANEDAN SK., KÖKNAR SK., SAĞLIK SK., SAMİ SK., SARAYÖNÜ SK., SEHIT ALI IHSAN ÇAKMAK, SEHIT ERGÜN KÖNCÜ, SEVVAL, SEYMEN, SEYMEN CD., ŞEHİT ALİ İHSAN ÇAKMAK SK., ŞEHİT ERGÜN KÖNCÜ SK., ŞEVVAL SK., YAĞMUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 27 Mart Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde BURÇ, CEMİL SK., GÜLBAHÇE SK., PAŞA CD., SEHIT SELÇUK GÖKDAG, SULTAN BABA SK., ŞEHİT SELÇUK GÖKDAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 27 Mart Perşembe 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AMBARCI mahallelerinde BUDAKLAR MEVKII, BUDAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 27 Mart Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNBEY mahallelerinde AHIEVRAN, BALOĞLU SK., GÖK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 27 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BAHAR, BARAJ, BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., CAMİ SK., CENGIZ, CENGİZ SK., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., FATİH SK., HABİL, HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYA SK., KAYACIK, KAYACIK SK., KESKİN SK., KIŞ, KOCAMAN SK., MEZARLIK SK, MEZARLIK SK., MİHRİBAN, MİRA, ÖZBEK SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SERRA, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YILDIZLAR, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYNEP, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 27 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde NAR SK., PELIN, PELİKAN SK., PELİN CD., SÜLÜN SK., YAKAMOZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 27 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde DUT SK., FATİH SULTAN MEHMET CD., IGDE, IHLAMUR, IHLAMUR SK., MEHTAP CD., PİNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 27 Mart Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ mahallelerinde 1530., 1530. SK., 1537. SK., 1538., 1538. SK., 1542. SK., 1542/1., 1542/1. SK., 1542/2., 1543. SK., 1544. SK., 1544/1. SK., 1545., 1545. SK., 1545/1., 1545/1. SK., 1547/1. SK., 1549. SK., 1554/1. SK., ETHEM BEY CD., İSTASYON CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 27 Mart Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU, OSMANGAZI, PIRI REIS mahallelerinde AKKAYA SK., ASIM, BALCI SK., DOBRA SK., ENIS, FATIH SULTAN MEHMET CD., GÜLBIN, GÜZİN SK., KOCATEPE SK., KORAY SK., MUKADDER SK., MÜJDE, MÜJDE SK., NADIR, NESLIGÜL, SEFA SK., TUZLA CD., YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT CD., ZÜBEYDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 27 Mart Perşembe 10:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, YALI mahallelerinde ARALIK SK., ASKERİ LOJMANLAR KÜME EVLER, BAYIR, BAYIR SK., BİLLUR SK., BÜYÜKERCAN SK., ÇELİKEL SK., İNCE SK., KAVALA CD., LAZIM, LAZIM SK., NEDİM SK., NİHAN SK., SELANİK SK., SERIN, SERİN SK., SUDEM SK., TAYLAN SK., ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 27 Mart Perşembe 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER mahallelerinde 1624. SK., 1625., 1625. SK., 1626. SK., 1626/1. SK., 1626/2. SK., 1626/3., 1626/3. SK., 1627. SK., 1628. SK., 1628/1., 1634., 1634. SK., 1634/1., 1634/1. SK., 1637., 1637. SK., 1637/1. SK., 1657/1. SK., 1663/2. SK., 1666/3. SK., 1669., 1669. SK., SIRA SÖGÜTLER, SIRA SÖĞÜTLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 27 Mart Perşembe 08:30-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEBZE OSB2, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 1000. CD, 4418., PELİTLİ YOLU, PELİTLİ YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Mart Perşembe 09:45-10:45 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OVACIK mahallelerinde 4336, 4336. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Mart Perşembe 14:15-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, MIMAR SINAN mahallelerinde 17. SK., 18. SK., 19. SK., 21. SK., 2216/1., 2217., 2217. SK., 2221. SK., 2222/2., 2223. SK., 2223/1., 2223/1. SK., 2224., 2224. SK., 2224/1. SK., 2225., 2225. SK., 2225/1. SK., 2226. SK., 2229. SK., 2230., 2230. SK., 2231., 2231. SK., 2231/2. SK., 2232. SK., 2233. SK., 2234., 2234. SK., 2349., GÜNEY YANYOL, KÖROGLU CD., KÖROĞLU CD., KUBILAY, KUBİLAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 27 Mart Perşembe 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 27 Mart Perşembe 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ mahallelerinde 2030., 2301/2. SK., 2301/3., 2328. SK., 2329., 2329. SK., 2331. SK., 2331/1., 2331/1. SK., 2332. SK., 2333., 2333. SK., 2334. SK., 2341. SK., 3236, IŞIK, KARACAOĞLAN CD., KAYI BOYU CD., NECİP FAZIL CD., YENİ BAĞDAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 27 Mart Perşembe 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde AKIN SK., BALKAYA SK., YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 27 Mart Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEBZE OSB2, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TOSB mahallelerinde 1. CD., 1500. SK, ALTINAY, ALTINAY SK., ARDINÇ SK., AVCI SK., BAGLARBASI, ÇALIŞKAN SK., DILARA, DİLARA SK., ECE, ECE SK., ESENKAYA, ESENKAYA SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, KONAK SK., KOYUNCU, LEYLA SK., MERT SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., NESLİHAN SK., SELMA SK., ULUS SK., ÜSTÜN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 27 Mart Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, UZUNBEY mahallelerinde AHİEVRAN CD., AKMEŞE YOLU CD., DENK SK., GÜN SK., HELAL SK., KIRAZOGLU, KİRAZOĞLU SK., ÜRETKEN SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Mart Perşembe 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, CAMIDÜZÜ, ÇEPNI, ÇEPNİ, GONCA, PAZARÇAYIRI, SERINLIK, SERİNDERE, SERİNLİK, SEVKATIYE, SULTANIYE, SULTANİYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., ALAYLI SK., ALI AGA, ALİ AĞA CD., ARSLANBEY KARTEPE, ARSLANBEY KARTEPE CD., ASAGA MEVKII, AŞAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞLIK SK., BAYRAM, BEYKOZ, BEYKOZ CD., CAMIDÜZÜ MERKEZ MEVKII, ÇAMLIKDÜZÜ SK., DEĞER SK, DENİZLİ SK., ERYIGITLER MEVKII, ERYİĞİTLER MEVKİİ KÜME EVLER, FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK, FINDIKSUYU SK., HAN SIRTI YOLU SK, HANLAR MEVKII, HANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, IFRAZIYE, İFRAZİYE, İFRAZİYE KÜME EVLER, İFRAZİYE. SK, KARAOLUK MEVKII, KARAPINAR MEVKII, KARPUZDERE MEVKII, KARPUZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, KARTEPE, KESTANEDÜZÜ MEVKII, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KILISE MEVKII, KİLİSE MEVKİİ KÜME EVLER, MERKEZ/12, MERKEZ/13, PAMUKOVA YOLU CD, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARSUYU, PINARSUYU SK, SARIÇÖKEK MEVKII, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, SERINLIK KARPUZDERE MEVKII, SERINLIK ORTA MEVKII, SERİNDERE KANYON YOLU SK, SERİNDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SERİNLİK KARPUZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERİNLİK ORTA MEVKİİ, SERİNLİK ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANIYE MERKEZ MEVKII, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TABAY, TELESİYEJ YOLU SK, ÜST MEVKII, YAYGINCA MEVKII, YAYGINCA MEVKİİ KÜME EVLER, YAYLA, YESILDERE, YEŞİLDERE, YEŞİLDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, SEVKATIYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde AHLAT, AHLAT CD., BAYRAK SK., ÇİMENLER SK, GÜMÜŞ ÇEŞME CD., MERVE, MERVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 27 Mart Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI mahallelerinde BERGÜZAR SK., HASRET SK., HAZAR SK., KAFKAS SK., KARAKUŞ SK., KILAVUZ SK., NEVIN, OLUK, SADIK SK., SEDEF SK., SEMİH SK., YALÇIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.